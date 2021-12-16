Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":914,"title":"\u0427\u0435\u0440\u043d\u0438\u043b\u0430 \u0438\u0437 \u0432\u044b\u0445\u043b\u043e\u043f\u043d\u044b\u0445 \u0433\u0430\u0437\u043e\u0432: \u043c\u0438\u0444 \u0438\u043b\u0438 \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c?","url":"\/redirect?component=advertising&id=914&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/316632-odezhda-kotoraya-rastet-vmeste-s-rebenkom-biotoplivo-i-bizhuteriya-iz-chaynogo-griba&placeBit=1&hash=62db6b54b15cbe92137293705e0643e364ffe2bd07858e2704539943e99c2eb8","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Sasha Shambilova

YouTube заблокировал новый канал немецкой редакции RT через несколько часов после его запуска Статьи редакции

Причина — в обходе запрета, связанного с дезинформацией о Covid-19. Его наложили на два других канала RT.

94
2693 просмотров
Скриншот TJ

Новостной круглосуточный телеканал RT DE запустил вещание 16 декабря. Спустя несколько часов канал с трансляцией эфира заблокировали на ютубе. Об этом сообщает RT.

Обновлено (13:21) В пресс-службе Google сообщили, что причина блокировки — в обходе наложенных на телеканала в сентябре ограничений. «Канал RT DE был удален с YouTube в сентябре за нарушение наших условий использования. Если канал удален, владелец канала не может использовать, владеть или создавать какие-либо другие каналы YouTube. Поэтому канал RT auf Sendung также был удален за нарушение условий использования YouTube, а именно за обход ранее наложенных ограничений», — объяснили в сообщении.

Согласно изданию, канал со студиями в Берлине и Москве будет в прямом эфире транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы. Главный редактор RT Маргарита Симоньян отметила, что запустить его было сложно из-за «нетерпимости» Германии к «свободе распространения информации».

Так, как с нами боролись и продолжают бороться в Германии, с нами не боролись ни в одной стране мира. При этом немецкая аудитория оказалась очень благодарной. Об этом говорят показатели RT DE на сайте и в соцсетях, которых удалось добиться, ещё не запустив телеканал как таковой. Мы сделаем всё, для того чтобы нашу публику на немецком языке не разочаровать.

Маргарита Симоньян
главный редактор RT

Вещание телеканала на немецком языке распространяется на всю Европу, в основном оно направлено на Германию, Австрию и Швейцарию. С запуском RT поздравляла председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Это и есть свобода слова, когда каждый гражданин может выбрать ту информацию, которой он интересуется, только он вправе определить, правда или неправда, чему верить. Интеллектуальная часть немецкой аудитории с большим интересом будет смотреть Russia Today.

Валентина Матвиенко
председатель Совета Федерации РФ

В конце сентября YouTube удалил два канала немецкой редакции RT. Изначально им запретили на неделю выкладывать ролики из-за дезинформации о Covid-19, но телеканал пытался «обойти ограничения, используя другой канал; в результате оба канала были закрыты за нарушение условий использования YouTube».

Симоньян в ответ потребовала запретить в России СМИ из Германии и назвала произошедшее «настоящей медийной войной, объявленной государством Германия государству Россия».

#новости #медиа #германия #youtube

94
41
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
94 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
rustyrazor

Интеллектуальная часть немецкой аудитории с большим интересом будет смотреть Russia Today.
))))

Ответить
59
Развернуть ветку
Рыбный единорожек88

зря ты так. по рассказам челиков которые ездили по W&T в США, самые ярые зрители Соловьева - русские мигранты в штатах

Ответить
16
Развернуть ветку
rustyrazor

Я сомневаюсь, что эти люди в большинстве своем подходят под описание "интеллектуальная аудитория". Ну а в целом ясен хуй, у меня у самого есть пара знакомых мигрантов в Германии, один из которых пропутинец, а второй вообще по совку тоскует))

Ответить
21
Развернуть ветку
Рыбный единорожек88

Родину лучше любить издалека. Россия вперед, но затариваться лучше в каррэфуре

Ответить
17
Развернуть ветку
Vladimir Vorobyev

но!!! они же!!! уехали!!! из!!! этой!!! страны!!!
получается, уехали идиоты?

Ответить
0
Развернуть ветку
rustyrazor

Ну ты либо ассимилируешься и становишься американцем/немцем, и тебе уже становится похуй на всяких Соловьевых, либо живешь в филиале совка на Брайтоне, говоришь на русском и смотришь российскую пропаганду. По моим наблюдениям идиоты чаще выбирают именно второй вариант.

Ответить
5
Развернуть ветку
Кирилл Ивлев

Судя по всяким интернетам, на брайтоне и подобных живут те кто уехал из совка и 90х, но совок и 90е из них не уехали.

Ответить
2
Развернуть ветку
Vladimir Vorobyev

не подвергаю сомнению правильность обоих вариантов, но что0-то мне кажется, есть ещё варианты, не может быть настолько бинарно, тут точно небинарная логика

Ответить
1
Развернуть ветку
Заяц

Скажи честно, ты написал этот коммент, просто потому что очень нравиться слово небинарный

Ответить
0
Развернуть ветку
Рыбный единорожек88

Вероятно это те, кто уехал ещё при совке или сразу после развала.

Ответить
3
Развернуть ветку
Рыбный единорожек88

Вообще не факт. Опять же, по свидетельствам, даже среди современных айтишнеков в казалость бы нидерландах цветет и пахнет киселевщина

Ответить
3
Развернуть ветку
Задумчивой Кот

Не стоит не до оценивать воспитание. Если родители при совке неплохо жили (номенклатура к примеру) то дидетку будут с пеленок ссать в уши что "тогда было лучше и разволилось из за злых пиндосов, ан е потому, что было не жизнеспособным говном"

Ответить
1
Развернуть ветку
Рыбный единорожек88

Я не недооцениваю, но хотелось бы видеть большую корелляцию между эмиграцией и способностью сопротивляться воспитанию

Ответить
0
Развернуть ветку
Vladimir Vorobyev

вуок анд тхавел

Ответить
1
Развернуть ветку
Ху Эмай

У меня кореш в Литве читает царьград и ему подобные ресурсы.

Ответить
1
Развернуть ветку
Viktor Pidleskiy

А кто сказал что свалившие в никуда токсики это интеллектуалы? Большая часть в итоге прозревает, что своя квартира с ремонтом в рашке все же лучше чем суровая реальность мигранта нищеброда, и начинают ретранслировать пропаганду, благо рашка ее поставляет на экспорт наверно больше чем газа и нефти.

Ответить
1
Развернуть ветку
Рыбный единорожек88

шарят

Ответить
0
Развернуть ветку
Рыбный единорожек88

шароёбятся

Ответить
1
Развернуть ветку
Артур Бернс

Это все русские берёзки. Только русские душевные берёзки могут спасти душу настоящего, православного человека от искушения западного змея

Ответить
0
Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку
Рыбный единорожек88

Сообщение удалено

Ответить
0
Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку
Рыбный единорожек88

Это и есть свобода слова, когда каждый гражданин может выбрать ту информацию, которой он интересуется, только он вправе определить, правда или неправда, чему верить.
Сука. И это на фоне признания в России кучи СМИ иноагентами, что невероятно затрудняет их деятельность.

Ответить
25
Развернуть ветку
Рыбный единорожек88

О свободе слова заговорила, охуеть просто.

Ответить
25
Развернуть ветку
Рыбный единорожек88

чел у нее работа такая. у тебя на всех злости не хватит.
радует что их обломали в этот раз - новые власти германии дают понять что разговор по прежнему не пойдет

Ответить
14
Развернуть ветку
Рыбный единорожек88

у тебя на всех злости не хватит
 Твоя правда.

Ответить
3
Развернуть ветку
Артур Бернс

Да чем обломали... Три калеки смотрело сверхправдивое ТВ. Запросят ещё бюджет для проникновения в "гнилой" западный мир разврата и черепах и все. Не думаю что они сильно "обделались"

Ответить
1
Развернуть ветку
Рыбный единорожек88

политический облом

Ответить
0
Развернуть ветку
Артур Бернс

Это для нас очевидно, а для потребителей Фед ТВ - даже знать не будут что такое Ютюб бутюб, что-то на сатанинском )

Ответить
1
Развернуть ветку
Рыбный единорожек88

Ну сейчас надавят на газовую трубу и всё разблокируют, мне кажется

Ответить
0
Развернуть ветку
Рыбный единорожек88

на которую ? СП2 чисто политический проект, там без него нормально всё с газопроводами было.

Ответить
–1
Развернуть ветку
Кирилл Ивлев

думаю не, хохлам бабки платить жопят за транзит. С экономточки зрения, если бы сп2 был дешевше, он бы отбился за счет бабла от транзита через украину

Ответить
0
Развернуть ветку
Рыбный единорожек88

я поверхностный наблюдатель, тут надо газовикам рассуждать уже глубже.

Ответить
0
Развернуть ветку
Рыбный единорожек88

Газовая труба это метафора к зависимости Европы от дешёвых ресурсов России. А это уже поле для манипуляции, поскольку принципы принципами, а дешёвый газ им поприятней

Ответить
0
Развернуть ветку
Рыбный единорожек88

Он элементарно короче и новее.

Ответить
0
Развернуть ветку
web-watcher

радует что их обломали в этот раз - новые власти германии дают понять что разговор по прежнему не пойдет
 Это не новые власти Германии их обломали, а Ютуб

Ответить
0
Развернуть ветку
Рыбный единорожек88

Членка КПСС, как никак

Ответить
0
Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку
Рыбный единорожек88

Так это Матвиенко сказала.

Ответить
0
Развернуть ветку
Рыбный единорожек88

СМИ иноагентами, что невероятно затрудняет
Но ведь их не блокируют, не запрещают, а просто нужно указывать, что финансирование данного проекта происходит за деньги неизвестно кого из зарубежа.

Ответить
–2
Развернуть ветку
Рыбный единорожек88

Они становятся токсичными для рекламодателей. Надо же как-то финансировать издание.

Ответить
0
Развернуть ветку
Рыбный единорожек88

любая новость в которой горит жопа гр-ки симоньян делает меня чуточку счастливее

Ответить
20
Развернуть ветку
Артур Бернс

Самое печальное - она не горит, ей пох (по крайней мере сейчас).

Ответить
1
Развернуть ветку
Рыбный единорожек88

обход бана, у нас же прописано в правилах, вот и заблочили

Ответить
10
Развернуть ветку
Рыбный единорожек88

1.6.3 Злоупотребление твинками

Ответить
8
Развернуть ветку
Smaug The Terrible

для обхода блокировок

Ответить
1
Развернуть ветку
Рыжий

Опять будет слышен вой с ватниковых болот

Ответить
9
Развернуть ветку
FUNKADELIC

Причины неизвестны
Известны. Это стандартное правило youtube при страйке.

Ответить
6
Развернуть ветку
Артур Мудрик

never gets old

Ответить
6
Развернуть ветку
Кирилл Ивлев

С одной стороны Боброедку в очередной раз щелкнули по длинному ахуевшемуу носу, а с другой стороны таки цензура и только правильное мнение.
Боролись два говна

Ответить
4
Развернуть ветку
Рыбный единорожек88

Распространение антиваксерского говна во воемя пандемии неиллюзорно убивает людей. Свобода слова в таком случае должна немножко пойти нахуй (но не слишком далеко, чтобы совсем не скатываться).

Ответить
0
Развернуть ветку
Рыжий

но не слишком далеко, чтобы совсем не скатываться
 Не до уровня Австрии и Австралии, ты хочешь сказать?

Ответить
1
Развернуть ветку
Кирилл Ивлев

Не, он за свободу слова, но только за ту, которую лично одобрит.

Ответить
0
Развернуть ветку
Рыбный единорожек88

Есть научно подтверждённые данные, а есть долбоёбы, рассказывающие о чипировании, генетической модификации вакцинами и прочей херне. Ютуб решил блочить антинаучную хуйню? Жаль, что не всю.

Ответить
–2
Развернуть ветку
Кирилл Ивлев

Ютуб блочит агенство, зарегистрированное как сми. А это уже цензура.
Без экспертиз, оценки ущерба и прочего.
Цензура.
И да, если тебе не нравятся, что говорят, не значит, что их надо запрещать.

Ответить
0
Развернуть ветку
Рыбный единорожек88

не нравится
 Мне не нравится ложь. Тебе, видимо, нравится.

Ответить
0
Развернуть ветку
Кирилл Ивлев

Я не говорил, что мне нравится. Но мне нравится, что они могут это говорить.
Это самое важное.
Разница мнений и их наличие. Когда в стране доминирует одно мнение и нет альтернативного, случаются красные кхмеры или еще какая-то ерунда

Ответить
0
Развернуть ветку
Рыбный единорожек88

Тебе нравится, что они своими разговорами увеличивают количество смертей? Любишь, когда люди теряют свою единственную и неповторимую жизнь из-за того, что какие-то долбоёбы наслушались ещё бОльших долбоёбов и решили массово не прививаться и распространить дезу дальше по цепочке?
Абсолютных свобод не существует, мы живём в социуме и кое-чем этому социуму всё же обязаны.

Ответить
0
Развернуть ветку
Кирилл Ивлев

Эти про вред вакцин рассказывают, те про блядство. В чем разница? То и то ведет к деградации личности, смерти и активному пользованию твиттером.

Ответить
0
Развернуть ветку
Рыбный единорожек88

Россиянская клептократия - это вообще отдельная тема.
В чем разница?
В том, что в разгар пандемии урон наносится с очень небольшой задержкой и напрямую, а мразулины делают жизнь тяжелее, но своими прогонами про блядство вряд ли кого-то убивают.

Ответить
0
Развернуть ветку
Кирилл Ивлев

Просто от этой хуйню при пандемии виден эффект.
А от всяких мизулиных он будет виден куда позже.

Цензура плохо, альтернативное мнение заебись

Ответить
0
Развернуть ветку
Рыбный единорожек88

альтернативное мнение заебись
Антинаучная поебота - это не "альтернативное мнение", это - ложь.

Ещё раз: я не либертариашка, я не разделяю идею о фундаментальности прав. Libertarian free will does not exist, как говорится.

Ответить
0
Развернуть ветку
Кирилл Ивлев

И ты же понимаешь, что это тоже самое что втирает Мизулина младшая, школяры России, патриоты России, казаки о Моргенштерне, Инстасамке и прочих уродцах?
Чуть чуть поменяем твои слова и
" есть долбоёбы, рассказывающие о наркомании, алкоголизме, потребительском отношении к жизни и прочей херне. "
Вот так, раз и ты уже казак. Или музулина 2

Ответить
0
Развернуть ветку
Рыбный единорожек88

Вот так, раз и ты уже казак. Или музулина 2
Путаешь палец с жопой всё же. Антиваксерские истории про вред прививок, чипирование и далее по списку - откровенная ложь. Со всеми своими недостатками, наука даёт самое точное представление об окружающем мире. В твоём сравнении мразулины и антиваксы - the same picture, а ты - из тех, кто на серьёзных щах защищают мразулиных.

Ответить
0
Развернуть ветку
Кирилл Ивлев

С одной стороны ты абсолютно прав и я таки думаю, что да, надо давать по лбу всем конченым мракобесам.
Но с другой стороны - вред от мракобесия надо оценить и доказать.
Так что да, мракобесы могут мракобесничать, пока не доказан прямой вред от мракобесия.
Цензура, совок (в германии рейх) таки активно шагают по миру.

Ответить
0
Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку
Кирилл Ивлев

1. Тоже самое Трампа с твиттора пидорнули или очередной демократическооппозиционный канал в тентакле забанили? или это другое, понимать надо?
2. А кто определяет что вранье?

Ответить
1
Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку
Кирилл Ивлев

Нихуя ты порвался, аки целка

Ответить
1
Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку
Кирилл Ивлев

Тоже самое чел, тоже самое.
Трампа таки пидорнули с частной скотсети.
Да и вк тоже частично частная =)

Ответить
1
Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку
Кирилл Ивлев

хуически.
она таки больше частная чем многий другой бизнес в стране.
Таки что ютуб прогибается под власти США или иных, эт норм, а что тентакль это пиздец =(

Ответить
0
Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку
Кирилл Ивлев

Порвался

Ответить
0
Развернуть ветку
Артур Бернс

РТ должно быть только на русской платформе - ВК

Ответить
4
Развернуть ветку
Рыбный единорожек88

немец , зарегавшийся в вк :
подождите но это же просто фейсбука с аудио и видосами!

Ответить
1
Развернуть ветку
Артур Бернс

А как немец зарегистрируется без отечественной телефонокарточки?
Можно отнести его в агенты Мизулиной! Эта дама его то выведет на чистую воду!

Ответить
1
Развернуть ветку
Рыбный единорожек88

Прощаем скрытие дислайков

Ответить
3
Развернуть ветку
Рыбный единорожек88

очевидная провокация от РТ. Они могут хоть миллион каналов насоздавать, но пока в бане главный все их следующие так же будут баниться. Щас опять начнется вой что ютубчик свободу слова душит, а это не бывает просто так...

Ответить
3
Развернуть ветку
Рыбный единорожек88

Два прошлых канала СМИ заблокировали за нарушение запрета, связанного с дезинформацией о Covid-19.
 Они с двух раз понять не могут? Ну тупыеее

Ответить
1
Развернуть ветку
vlad novikov

никогда не сдавайся!

Ответить
0
Развернуть ветку
Ху Эмай
Ответить
1
Развернуть ветку
Рыбный единорожек88

а вот и причина
https://twitter.com/Alexey__Kovalev/status/1471412485106421760

Ответить
1
Развернуть ветку
Владислав Косинов

В чем сакральный смысл создания нового канала без снятия бана с предыдущего ?
Прикидываются дурачками? Или пытаются эскалировать ситуацию для очередного оправдания бана ютуба ?

Ответить
1
Развернуть ветку
Рыбный единорожек88

второе

Ответить
0
Развернуть ветку
user101
Ответить
1
Развернуть ветку
Павел Фролов

Сейчас начнутся вопли о цензуре свободных российских СМИ

Ответить
1
Развернуть ветку
Верен Дар

Интересно, что они там такое пизданули про ковид, что их заблочили? Ну и два раза это да, нужно быть очень тупыми, чтоб так по граблям ходить.

Ответить
1
Развернуть ветку
Рыбный единорожек88

Кстати, да.
Что ли, рассказали пару раз немцам, что ковида нет, это - всего лишь международный заговор правительств с целью . . . хуй знает, какой целью . . .

Ответить
0
Развернуть ветку
Айзеблакетбрасорк
Ответить
0
Развернуть ветку
Вежливый Снайпер

По красоте Симоньян и КО обоссали

Ответить
0
Развернуть ветку
Рыбный единорожек88

RT инагент в Германии, походу . . .

Ответить
0
Развернуть ветку
Павел Фролов
Ответить
1
Развернуть ветку
Рыбный единорожек88

Кста, в Германии нет закона об инагентах.
Но чмарить неугодных можно и без него, получаецца . . .

Ответить
0
Развернуть ветку
Павел Фролов

Неугодные не равно нарушение правил

Upd: Неугодных чмырить это когда правила/законы не нарушаются, а сроки мутятся

Ответить
1
Развернуть ветку
Рыбный единорожек88

Вот что же эти долбоёбы спиздели про ковид, а?
Просто интересно.

Ответить
0
Развернуть ветку
Рыбный единорожек88

обломались, получается

Ответить
0
Развернуть ветку
Рыбный единорожек88

Причины неизвестны.
 Ох уж эта проклятая неизвестность...

Ответить
0
Развернуть ветку
Рыбный единорожек88

Directed by
M. Simonyan

Ответить
0
Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку
Oz Print

Зато Eva Elfie на третьем месте. Давайте дружно погордимся за нашу страну.

Ответить
0
Развернуть ветку
Рыбный единорожек88

С формулировкой:
Контент откровенно плох и даже чем-то напоминает дерьмо.

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 94 комментария
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null