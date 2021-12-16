YouTube заблокировал новый канал немецкой редакции RT через несколько часов после его запуска Статьи редакции
Причина — в обходе запрета, связанного с дезинформацией о Covid-19. Его наложили на два других канала RT.
Новостной круглосуточный телеканал RT DE запустил вещание 16 декабря. Спустя несколько часов канал с трансляцией эфира заблокировали на ютубе. Об этом сообщает RT.
Согласно изданию, канал со студиями в Берлине и Москве будет в прямом эфире транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы. Главный редактор RT Маргарита Симоньян отметила, что запустить его было сложно из-за «нетерпимости» Германии к «свободе распространения информации».
Вещание телеканала на немецком языке распространяется на всю Европу, в основном оно направлено на Германию, Австрию и Швейцарию. С запуском RT поздравляла председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
В конце сентября YouTube удалил два канала немецкой редакции RT. Изначально им запретили на неделю выкладывать ролики из-за дезинформации о Covid-19, но телеканал пытался «обойти ограничения, используя другой канал; в результате оба канала были закрыты за нарушение условий использования YouTube».
Симоньян в ответ потребовала запретить в России СМИ из Германии и назвала произошедшее «настоящей медийной войной, объявленной государством Германия государству Россия».
Интеллектуальная часть немецкой аудитории с большим интересом будет смотреть Russia Today.
))))
Я сомневаюсь, что эти люди в большинстве своем подходят под описание "интеллектуальная аудитория". Ну а в целом ясен хуй, у меня у самого есть пара знакомых мигрантов в Германии, один из которых пропутинец, а второй вообще по совку тоскует))
но!!! они же!!! уехали!!! из!!! этой!!! страны!!!
получается, уехали идиоты?
Ну ты либо ассимилируешься и становишься американцем/немцем, и тебе уже становится похуй на всяких Соловьевых, либо живешь в филиале совка на Брайтоне, говоришь на русском и смотришь российскую пропаганду. По моим наблюдениям идиоты чаще выбирают именно второй вариант.
Судя по всяким интернетам, на брайтоне и подобных живут те кто уехал из совка и 90х, но совок и 90е из них не уехали.
не подвергаю сомнению правильность обоих вариантов, но что0-то мне кажется, есть ещё варианты, не может быть настолько бинарно, тут точно небинарная логика
Скажи честно, ты написал этот коммент, просто потому что очень нравиться слово небинарный
Не стоит не до оценивать воспитание. Если родители при совке неплохо жили (номенклатура к примеру) то дидетку будут с пеленок ссать в уши что "тогда было лучше и разволилось из за злых пиндосов, ан е потому, что было не жизнеспособным говном"
вуок анд тхавел
У меня кореш в Литве читает царьград и ему подобные ресурсы.
А кто сказал что свалившие в никуда токсики это интеллектуалы? Большая часть в итоге прозревает, что своя квартира с ремонтом в рашке все же лучше чем суровая реальность мигранта нищеброда, и начинают ретранслировать пропаганду, благо рашка ее поставляет на экспорт наверно больше чем газа и нефти.
Это все русские берёзки. Только русские душевные берёзки могут спасти душу настоящего, православного человека от искушения западного змея
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Да чем обломали... Три калеки смотрело сверхправдивое ТВ. Запросят ещё бюджет для проникновения в "гнилой" западный мир разврата и черепах и все. Не думаю что они сильно "обделались"
Это для нас очевидно, а для потребителей Фед ТВ - даже знать не будут что такое Ютюб бутюб, что-то на сатанинском )
думаю не, хохлам бабки платить жопят за транзит. С экономточки зрения, если бы сп2 был дешевше, он бы отбился за счет бабла от транзита через украину
радует что их обломали в этот раз - новые власти германии дают понять что разговор по прежнему не пойдет
Это не новые власти Германии их обломали, а Ютуб
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Самое печальное - она не горит, ей пох (по крайней мере сейчас).
для обхода блокировок
Опять будет слышен вой с ватниковых болот
Причины неизвестны
Известны. Это стандартное правило youtube при страйке.
never gets old
С одной стороны Боброедку в очередной раз щелкнули по длинному ахуевшемуу носу, а с другой стороны таки цензура и только правильное мнение.
Боролись два говна
но не слишком далеко, чтобы совсем не скатываться
Не до уровня Австрии и Австралии, ты хочешь сказать?
Не, он за свободу слова, но только за ту, которую лично одобрит.
Ютуб блочит агенство, зарегистрированное как сми. А это уже цензура.
Без экспертиз, оценки ущерба и прочего.
Цензура.
И да, если тебе не нравятся, что говорят, не значит, что их надо запрещать.
Я не говорил, что мне нравится. Но мне нравится, что они могут это говорить.
Это самое важное.
Разница мнений и их наличие. Когда в стране доминирует одно мнение и нет альтернативного, случаются красные кхмеры или еще какая-то ерунда
Тебе нравится, что они своими разговорами увеличивают количество смертей? Любишь, когда люди теряют свою единственную и неповторимую жизнь из-за того, что какие-то долбоёбы наслушались ещё бОльших долбоёбов и решили массово не прививаться и распространить дезу дальше по цепочке?
Абсолютных свобод не существует, мы живём в социуме и кое-чем этому социуму всё же обязаны.
Эти про вред вакцин рассказывают, те про блядство. В чем разница? То и то ведет к деградации личности, смерти и активному пользованию твиттером.
Просто от этой хуйню при пандемии виден эффект.
А от всяких мизулиных он будет виден куда позже.
Цензура плохо, альтернативное мнение заебись
И ты же понимаешь, что это тоже самое что втирает Мизулина младшая, школяры России, патриоты России, казаки о Моргенштерне, Инстасамке и прочих уродцах?
Чуть чуть поменяем твои слова и
" есть долбоёбы, рассказывающие о наркомании, алкоголизме, потребительском отношении к жизни и прочей херне. "
Вот так, раз и ты уже казак. Или музулина 2
Вот так, раз и ты уже казак. Или музулина 2
Путаешь палец с жопой всё же. Антиваксерские истории про вред прививок, чипирование и далее по списку - откровенная ложь. Со всеми своими недостатками, наука даёт самое точное представление об окружающем мире. В твоём сравнении мразулины и антиваксы - the same picture, а ты - из тех, кто на серьёзных щах защищают мразулиных.
С одной стороны ты абсолютно прав и я таки думаю, что да, надо давать по лбу всем конченым мракобесам.
Но с другой стороны - вред от мракобесия надо оценить и доказать.
Так что да, мракобесы могут мракобесничать, пока не доказан прямой вред от мракобесия.
Цензура, совок (в германии рейх) таки активно шагают по миру.
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1. Тоже самое Трампа с твиттора пидорнули или очередной демократическооппозиционный канал в тентакле забанили? или это другое, понимать надо?
2. А кто определяет что вранье?
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Нихуя ты порвался, аки целка
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Тоже самое чел, тоже самое.
Трампа таки пидорнули с частной скотсети.
Да и вк тоже частично частная =)
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хуически.
она таки больше частная чем многий другой бизнес в стране.
Таки что ютуб прогибается под власти США или иных, эт норм, а что тентакль это пиздец =(
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Порвался
РТ должно быть только на русской платформе - ВК
А как немец зарегистрируется без отечественной телефонокарточки?
Можно отнести его в агенты Мизулиной! Эта дама его то выведет на чистую воду!
никогда не сдавайся!
а вот и причина
https://twitter.com/Alexey__Kovalev/status/1471412485106421760
В чем сакральный смысл создания нового канала без снятия бана с предыдущего ?
Прикидываются дурачками? Или пытаются эскалировать ситуацию для очередного оправдания бана ютуба ?
Сейчас начнутся вопли о цензуре свободных российских СМИ
Интересно, что они там такое пизданули про ковид, что их заблочили? Ну и два раза это да, нужно быть очень тупыми, чтоб так по граблям ходить.
По красоте Симоньян и КО обоссали
Неугодные не равно нарушение правил
Upd: Неугодных чмырить это когда правила/законы не нарушаются, а сроки мутятся
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Зато Eva Elfie на третьем месте. Давайте дружно погордимся за нашу страну.