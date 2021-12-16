Так, как с нами боролись и продолжают бороться в Германии, с нами не боролись ни в одной стране мира. При этом немецкая аудитория оказалась очень благодарной. Об этом говорят показатели RT DE на сайте и в соцсетях, которых удалось добиться, ещё не запустив телеканал как таковой. Мы сделаем всё, для того чтобы нашу публику на немецком языке не разочаровать.