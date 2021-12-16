Форма должна была напомнить «о наших великих хоккейных традициях», но в соцсетях отсылку поняли не все.

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15 декабря сборная России со счётом 4:3 обыграла сборную Канады в матче открытия Кубка Первого канала — впервые за три года. Шайбы забили Егор Коршков, Александр Елесин, Никита Нестеров и Вадим Шипачев.

Эта первая игра россиян под руководством Алексея Жамнова. Канадцы принимают участие в турнире в рамках подготовки к Олимпиаде. В предыдущий раз они выступали на этом кубке четыре года назад — в преддверии Игр в Пхенчхане.

Последний раз россияне обыгрывали сборную Канады четыре года назад — 16 декабря 2017 года. В прошедшем матче в составе сборных не было игроков НХЛ. Также пока не известно, смогут ли они поехать на Олимпиаду.

Россияне вышли на лёд в ретро-форме образца 1956 года. Именно тогда сборная СССР впервые выиграла Олимпиаду, обыграв по пути к пьедесталу канадцев 2:0. Федерация хоккея России объяснила выбор формы так: «Комплект напомнит о наших великих хоккейных традициях и о том, что в этом году мы отмечаем 75-летие отечественного хоккея!»

Жамнов после матча заявил, что ретро-форма «напомнила детство», когда он смотрел матчи сборной Советского Союза.

Хоккей России @russiahockey

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Она выполнена на основе формы, в которой в 1956 году советская сборная выиграла свои первые Олимпийские игры

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#россиявмоемсердце 💥 Встречайте — форма, в которой национальная сборная стартует сегодня на Кубке Первого канала матчем против Канады.Она выполнена на основе формы, в которой в 1956 году советская сборная выиграла свои первые Олимпийские игры

Отсылку Федерации хоккея России поняли не все. В соцсетях пользователи удивились, почему сборная вышла в форме СССР.

🐶Юлёк Бутылёк 2.0🐶 @butiyljok Я что-то не так рассмотрела или наши сейчас выиграли в хоккей в форме с надписью СССР?? 👀👀👀

𝖄𝖅𝕹𝖀𝕶 без 𝕮𝕺𝕭𝕰𝕮𝕿𝖀™ @uznik2021_2050 А вы смотрите хоккей Россия - Канада?

Почему у наших написано на футболках "СССР"?

Ma®️ina @marina_dkru По первому идет хоккей, где наши, с надписью СССР на форме, лупят канадцев (опять!?). Мальчики, объясните мне что происходит, а то я волноваться начала🥰😂😜

Алексей @Aleksej06622338 По первому каналу идёт хоккей. Россия- Канада.

Наши в красной форме с надписью СССР!

Я глазам своим не поверил!

Это уже реально безумие!

Товарищ Кот @cat_mayior После вчерашней победы сборной России по хоккею над Канадой в форме СССР, переговоры с Германией о сертификации газопровода "Северный поток - 2" решено проводить в форме бойцов "Красной армии"

Другие пользователи просто порадовались первой за четыре года победе россиян над канадцами.

Тот самый Отец @RostovNeu Наши сегодня играли в хоккей с канадцами в форме с надписью СССР. Красная машина победила, как те самые хорошие времена. Браво ребятам, и огромное вам спасибо. [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3152bb53-8bd0-5711-8c55-e594b859afa5\/","width":900,"height":600}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/91833022-7ce0-5f59-b427-72004822859d\/","width":680,"height":390}}}]

Кубань @93Ky6aHb123 @GrigoriySergeev Хоккей, Россия - Канада, кубок 1 канала, считай, репетиция перед зимними ОИ 2022. Наши вышли в форме образца 1972 года СССР, победили 4-3. Очень динамичная и интересная игра, сильно лучше этого ЧМ. Видимо, Жамнов тоже знает, что делать с нашей сборной и сб.Канады))

Мнения, почему сборная вышла на лёд в форме СССР, сильно отличаются.

Тушите Свет @TusiteSvet Сборная СССР по хоккею снова выходит на лед!

Так как из-за запретов WADA хоккеистам нельзя использовать российский флаг, то федерация хоккея решила выкрутиться из этого способом - хоккеисты будут играть в красных футболках с надписью СССР.

Канаду обыграли!!!

СССР - работает! [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/612398f6-78ce-5415-ad25-f1d528ac5cc6\/","width":735,"height":490}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f55b152c-6678-5e7c-ba0c-bf3b717768bb\/","width":1200,"height":1200}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/339def04-e46b-529c-833f-4415db7a56e6\/","width":1200,"height":706}}}]

YuriKlim @Isgirin Так как из–за запретов WADA хоккеистам нельзя использовать российский флаг, то федерация хоккея решила играть в красных футболках с надписью СССР.

Первая игра Россия - Канада 4 : 3

Мне понравилось.

Проф. Преображенский @prof_preobr Сегодня в хоккейном матче против Канады российская сборная играла в форме с надписью "СССР".



Они не уважают свою страну до такой степени, что отказываются от её названия.

Но они "патриоты", а иностранный агент всё равно ты. [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/fa9d4185-6c71-52f2-8c7a-daceb605f5cb\/","width":1350,"height":900}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/16aa0dff-e928-54fd-8f5f-606b401999ce\/","width":983,"height":564}}}]

19 декабря 2019 года исполком WADA на четыре года лишил Россию права участвовать в крупных международных турнирах, включая олимпиады и чемпионаты мира. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА)