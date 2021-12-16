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Новости
Артём Мазанов

Сборная России по хоккею обыграла Канаду в советской форме образца 1956 года — тогда СССР впервые выиграл Олимпиаду Статьи редакции

Форма должна была напомнить «о наших великих хоккейных традициях», но в соцсетях отсылку поняли не все.

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15 декабря сборная России со счётом 4:3 обыграла сборную Канады в матче открытия Кубка Первого канала — впервые за три года. Шайбы забили Егор Коршков, Александр Елесин, Никита Нестеров и Вадим Шипачев.

Эта первая игра россиян под руководством Алексея Жамнова. Канадцы принимают участие в турнире в рамках подготовки к Олимпиаде. В предыдущий раз они выступали на этом кубке четыре года назад — в преддверии Игр в Пхенчхане.

Последний раз россияне обыгрывали сборную Канады четыре года назад — 16 декабря 2017 года. В прошедшем матче в составе сборных не было игроков НХЛ. Также пока не известно, смогут ли они поехать на Олимпиаду.

Россияне вышли на лёд в ретро-форме образца 1956 года. Именно тогда сборная СССР впервые выиграла Олимпиаду, обыграв по пути к пьедесталу канадцев 2:0. Федерация хоккея России объяснила выбор формы так: «Комплект напомнит о наших великих хоккейных традициях и о том, что в этом году мы отмечаем 75-летие отечественного хоккея!»

Жамнов после матча заявил, что ретро-форма «напомнила детство», когда он смотрел матчи сборной Советского Союза.

Хоккей России @russiahockey
💥 Встречайте — форма, в которой национальная сборная стартует сегодня на Кубке Первого канала матчем против Канады.

Она выполнена на основе формы, в которой в 1956 году советская сборная выиграла свои первые Олимпийские игры

#россиявмоемсердце

Отсылку Федерации хоккея России поняли не все. В соцсетях пользователи удивились, почему сборная вышла в форме СССР.

🐶Юлёк Бутылёк 2.0🐶 @butiyljok
Я что-то не так рассмотрела или наши сейчас выиграли в хоккей в форме с надписью СССР?? 👀👀👀
𝖄𝖅𝕹𝖀𝕶 без 𝕮𝕺𝕭𝕰𝕮𝕿𝖀™ @uznik2021_2050
А вы смотрите хоккей Россия - Канада?
Почему у наших написано на футболках "СССР"?
Ma®️ina @marina_dkru
По первому идет хоккей, где наши, с надписью СССР на форме, лупят канадцев (опять!?). Мальчики, объясните мне что происходит, а то я волноваться начала🥰😂😜
Алексей @Aleksej06622338
По первому каналу идёт хоккей. Россия- Канада.
Наши в красной форме с надписью СССР!
Я глазам своим не поверил!
Это уже реально безумие!
OlgaDreamer254 @OlgaDreamer254
Хоккей Россия Канада, а почему на майках у наших СССР? Зачем? #хоккей #РоссияКанада
Товарищ Кот @cat_mayior
После вчерашней победы сборной России по хоккею над Канадой в форме СССР, переговоры с Германией о сертификации газопровода "Северный поток - 2" решено проводить в форме бойцов "Красной армии"

Другие пользователи просто порадовались первой за четыре года победе россиян над канадцами.

Тот самый Отец @RostovNeu
Наши сегодня играли в хоккей с канадцами в форме с надписью СССР. Красная машина победила, как те самые хорошие времена. Браво ребятам, и огромное вам спасибо.
Кубань @93Ky6aHb123
@GrigoriySergeev Хоккей, Россия - Канада, кубок 1 канала, считай, репетиция перед зимними ОИ 2022. Наши вышли в форме образца 1972 года СССР, победили 4-3. Очень динамичная и интересная игра, сильно лучше этого ЧМ. Видимо, Жамнов тоже знает, что делать с нашей сборной и сб.Канады))

Мнения, почему сборная вышла на лёд в форме СССР, сильно отличаются.

Тушите Свет @TusiteSvet
Сборная СССР по хоккею снова выходит на лед!
Так как из-за запретов WADA хоккеистам нельзя использовать российский флаг, то федерация хоккея решила выкрутиться из этого способом - хоккеисты будут играть в красных футболках с надписью СССР.
Канаду обыграли!!!
СССР - работает!
YuriKlim @Isgirin
Так как из–за запретов WADA хоккеистам нельзя использовать российский флаг, то федерация хоккея решила играть в красных футболках с надписью СССР.
Первая игра Россия - Канада 4 : 3
Мне понравилось.
Проф. Преображенский @prof_preobr
Сегодня в хоккейном матче против Канады российская сборная играла в форме с надписью "СССР".

Они не уважают свою страну до такой степени, что отказываются от её названия.
Но они "патриоты", а иностранный агент всё равно ты.

19 декабря 2019 года исполком WADA на четыре года лишил Россию права участвовать в крупных международных турнирах, включая олимпиады и чемпионаты мира. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА)

17 декабря 2020 года спортивный арбитражный суд смягчил наказание для России: спортсмены не смогут выступать под флагом до декабря 2022 года. На Играх в Токио они выступали под аббревиатурой Олимпийского комитета России и флагом с эмблемой организации.

#новости #спорт #хоккей

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aliftin

Сегодня эти ребята одевают с пафосом форму, а завтра садятся в самолёт и летят играть в nhl. Как-то лицемерненько.

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9
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Верен Дар

Хм, но разве это не свобода? Какое отношение имеют хоккейные традиции и уважение к предшественникам к политическому строю? Можно не поддерживать монархию, но гордиться победами Суворова например, даже с пафосом.

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8
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Сталин спас Россию

Свобода это делать, говорить и даже думать так, как хотят либерахены. Всё остальное это дремучее мракобесие и тоталитаризм. Заруби это себе на носу и больше не пиши глупостей.

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4
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испанский смех

нахуя гордиться победами суворова к которым не имеешь никакого отношения?

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0
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Paladin 404992

Чего ты высрал, ребята которые были в составе в нхл не попадут)))

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0
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aliftin

Жаль ребят.

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3
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Рыбный единорожек88

Ошибочно к этому приплетать идеологический и политический контекст. Надевают форму СССР это дань хоккейным традициям, не более.

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1
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Dr. Acula

ребята и в конце 80-ых играли в нхл

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0
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new_comment

По закону их нужно признать иностранными агентами. А комментаторы обязаны каждый раз упоминать об этом. "Коршков, признанный в России иностранным агентом, передал пас Елесину, признанному в России иностранным агентом".

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Ху Эмай

Даже не хочется разбираться, зачем они пошли на это. Позорище

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3
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Рыбный единорожек88

жирно

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1
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Ху Эмай

Что жирно?

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0
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Рыбный единорожек88

набрасываешь

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–1
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Ху Эмай

Я не набрасываю

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0
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Рыбный единорожек88

ну вот, еще и порвался

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–1
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Ху Эмай

Ясно

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Рыбный единорожек88

кек)

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–1
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Андрей Охапкин

Отсылка к матчу 1956 года

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Ze Katze

Немцы тоже могут одеть форму 41-45 годов?
Отсылка же

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2
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Сталин спас Россию

Могут

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Верен Дар

Было бы прикольно)

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Верен Дар

Сообщение удалено

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Верен Дар

Потому что запретили выступать в форме цветов российского флага, не?

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Paladin 404992

Ой, так и знал, что из обычного выставочного матча сделают заголовки газет

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4
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Рыбный единорожек88

к счастью ссср давно почил в бозе
теперь осталось добить коммунистические идеи и смиволику

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Рыбный единорожек88

Это общемировая задача

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Рыбный единорожек88

форма норм
а кто хочет доебаться повод всегда найдёт

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1
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Славой Жижек

Сталин
Стремительно
Спас
Россию

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2
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Bibba La Bibba

Стали
Сильно
Страдать
Россияне

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1
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Папуша

Самый
Смелый
Среди
Русских

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Рыбный единорожек88

лицемеры сраные

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Fedor Molchanov

Бляяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяять

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1
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Альберт Новичков

РАССИИИИИИЯЯЯ!!!

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Рыбный единорожек88

какая Россия? СССР жи!

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Альберт Новичков

Обыграла то РАССИИИИИИЯЯЯ!!!

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Рыбный единорожек88

какая Россия? СССР жи!

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Альберт Новичков

Обыграла то РАССИИИИИИЯЯЯ!!!

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Рыбный единорожек88

поздравляю с регистрацией ради этих комментариев

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Альберт Новичков

О, спасибо всему обществу транформгендерменов :)

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Рыбный единорожек88

акинфеева и туда позвали

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испанский смех

какое же говно, пиздец

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ziggy stardust

СССР
 Лига Ставок

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