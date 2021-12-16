Сборная России по хоккею обыграла Канаду в советской форме образца 1956 года — тогда СССР впервые выиграл Олимпиаду Статьи редакции
Форма должна была напомнить «о наших великих хоккейных традициях», но в соцсетях отсылку поняли не все.
15 декабря сборная России со счётом 4:3 обыграла сборную Канады в матче открытия Кубка Первого канала — впервые за три года. Шайбы забили Егор Коршков, Александр Елесин, Никита Нестеров и Вадим Шипачев.
Эта первая игра россиян под руководством Алексея Жамнова. Канадцы принимают участие в турнире в рамках подготовки к Олимпиаде. В предыдущий раз они выступали на этом кубке четыре года назад — в преддверии Игр в Пхенчхане.
Последний раз россияне обыгрывали сборную Канады четыре года назад — 16 декабря 2017 года. В прошедшем матче в составе сборных не было игроков НХЛ. Также пока не известно, смогут ли они поехать на Олимпиаду.
Россияне вышли на лёд в ретро-форме образца 1956 года. Именно тогда сборная СССР впервые выиграла Олимпиаду, обыграв по пути к пьедесталу канадцев 2:0. Федерация хоккея России объяснила выбор формы так: «Комплект напомнит о наших великих хоккейных традициях и о том, что в этом году мы отмечаем 75-летие отечественного хоккея!»
Жамнов после матча заявил, что ретро-форма «напомнила детство», когда он смотрел матчи сборной Советского Союза.
Отсылку Федерации хоккея России поняли не все. В соцсетях пользователи удивились, почему сборная вышла в форме СССР.
Другие пользователи просто порадовались первой за четыре года победе россиян над канадцами.
Мнения, почему сборная вышла на лёд в форме СССР, сильно отличаются.
19 декабря 2019 года исполком WADA на четыре года лишил Россию права участвовать в крупных международных турнирах, включая олимпиады и чемпионаты мира. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА)
17 декабря 2020 года спортивный арбитражный суд смягчил наказание для России: спортсмены не смогут выступать под флагом до декабря 2022 года. На Играх в Токио они выступали под аббревиатурой Олимпийского комитета России и флагом с эмблемой организации.
Сегодня эти ребята одевают с пафосом форму, а завтра садятся в самолёт и летят играть в nhl. Как-то лицемерненько.
Хм, но разве это не свобода? Какое отношение имеют хоккейные традиции и уважение к предшественникам к политическому строю? Можно не поддерживать монархию, но гордиться победами Суворова например, даже с пафосом.
Свобода это делать, говорить и даже думать так, как хотят либерахены. Всё остальное это дремучее мракобесие и тоталитаризм. Заруби это себе на носу и больше не пиши глупостей.
нахуя гордиться победами суворова к которым не имеешь никакого отношения?
Чего ты высрал, ребята которые были в составе в нхл не попадут)))
Жаль ребят.
ребята и в конце 80-ых играли в нхл
По закону их нужно признать иностранными агентами. А комментаторы обязаны каждый раз упоминать об этом. "Коршков, признанный в России иностранным агентом, передал пас Елесину, признанному в России иностранным агентом".
Даже не хочется разбираться, зачем они пошли на это. Позорище
Что жирно?
Я не набрасываю
Ясно
Отсылка к матчу 1956 года
Немцы тоже могут одеть форму 41-45 годов?
Отсылка же
Могут
Было бы прикольно)
Сообщение удалено
Потому что запретили выступать в форме цветов российского флага, не?
Ой, так и знал, что из обычного выставочного матча сделают заголовки газет
Сталин
Стремительно
Спас
Россию
Стали
Сильно
Страдать
Россияне
Самый
Смелый
Среди
Русских
Бляяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяять
РАССИИИИИИЯЯЯ!!!
О, спасибо всему обществу транформгендерменов :)
какое же говно, пиздец
СССР
Лига Ставок