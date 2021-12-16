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Новости
Яна Ломакина

Блогера из Кабардино-Балкарии Инсу Ландер внесли в перечень террористов и экстремистов Статьи редакции

Девушку арестовали по делу о содействии террористической деятельности: по версии следствия, она через соцсеть «ВКонтакте» вербовала людей в террористическую организацию ИГИЛ.

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2120 просмотров

Инсу Ландер (Инсу Солтан-Хамидовну Огуз) внесли в список Росфинмониторинга, в который включают фигурантов дел об экстремизме и терроризме. Внимание на это обратил телеграм-канал, отслеживающий обновления перечня.

Как отмечает «Медиазона», человек, которого включили в этот список, может снять с банковского счёта только 10 тысяч рублей в месяц на себя и каждого члена семьи без самостоятельного дохода. Также по закону заблокированы все его электронные счета, например, Qiwi или PayPal.

В список Росфинмониторинга попадают не только те, кого осудили по экстремистским статьям, но и подозреваемые в таких преступлениях. Как отмечает адвокат Иван Павлов, закон не предусматривает возможности выхода из списка, поскольку соответствующий регламент юридически не установили.

9 декабря Инсу Ландер отправили под домашний арест по обвинению в содействии террористической деятельности. По данным Baza, следствие считает, что с 2014 года девушка через соцсеть «ВКонтакте» вербовала жителей Кабардино-Балкарии в террористическую организацию «Исламское государство».

Близкие девушки говорили, что не знают, с чем связано обвинение. По их словам, в последние месяцы Инса готовила расследование об утечке денег из благотворительного фонда высокопоставленного чиновника.

Интернет
Даша Лейзаренко
От разоблачений школьниц до чиновников: кто такая Инса Ландер и что происходит вокруг её ареста по делу о терроризме Статьи редакции

Блогерша начинала со «сливов» подростков, которые просили донаты в твиттере. Затем она дошла до серьёзных расследований, а теперь, по данным СМИ, ей вменяют вербовку в ИГИЛ* через соцсети.

#новости #терроризм #блогеры #соцсети

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Трансгендолет

в последние месяцы Инса готовила расследование об утечке денег из благотворительного фонда высокопоставленного чиновника.
Понятно, что за "содействие терроризму")

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12
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испанский смех

подрыв основ конституционного строя

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7
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Трансгендолет

Ну и ну, вы расстроили ЕДРО

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3
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испанский смех

я думаю им заебись)

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2
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Рыбный единорожек88

Пора пускать в ход Жало

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0
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Рыбный единорожек88

У Навального тоже было расследование о благотворительных фондах высокопоставленного Димона

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Рыбный единорожек88

всё так

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5
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alien Alina

Хотелось бы видеть того, кто придумал этот натянутый и абсурдный повод, какая вербовка от скандальной блогерши, господи. Хоть бы с веществами чот придумали, выглядело б хоть капельку правдоподобнее.

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3
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Coronadoden en een stroopwafel

Кабардино-Балкария ☝️

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0
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rustyrazor

В список Росфинмониторинга попадают не только те, кого осудили по экстремистским статьям, но и подозреваемые в таких преступлениях. Как отмечает адвокат Иван Павлов, закон не предусматривает возможности выхода из списка, поскольку соответствующий регламент юридически не установили.
То есть, я правильно понимаю, если даже суд признает ее полностью невиновной, то она все-равно останется в этом списке с ограничением 10К рублей?)) Ну пиздец.

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2
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Верен Дар

Скорее всего исключение из списка только по решению суда. Но эт конечно хуйня.

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1
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Рыбный единорожек88

Ограничение остается в профилактических целях

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испанский смех

на словах ты Инсу Лэндер, а на деле Инса Солтан-Хамидовна Огуз

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–3
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Рыбный единорожек88

просто охуеть

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1
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Роман Александров

Блогерку из Кабардино-Балкарии Инсу Ландер внесли в перечень террористок и экстремисток

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Рыбный единорожек88

Кто это блятб

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Ivar Ragnarsson

Я ебу. 1937 нахуй

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Рыжий

Почему-то 20 лет назад у вас не было 1937... хотя тогда таких расследователей убивали

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Сталин спас Россию

20 лет назад местные либерахены пешком под стол ходили

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Рыбный единорожек88

Так ИГИЛ запрещённый в рф побеждён

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испанский смех

и не раз

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Jonny Odyssey

в России как только начинаешь копать куда уходят бюджетные деньги, на следующее утро ты уже просыпаешься террористом.
Россия - страна возможностей! Мечтал стать террористом? Напиши чем занимается чиновник в твоем городе!

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Комментарий удален

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Jonny Odyssey
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Рыбный единорожек88

Чего-то блогерам не везёт всё чаще и чаще.
Всё больше и больше.

Лучше бы сфоткалась в трусах на фоне мечети, что-ли.

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