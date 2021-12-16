Девушку арестовали по делу о содействии террористической деятельности: по версии следствия, она через соцсеть «ВКонтакте» вербовала людей в террористическую организацию ИГИЛ.

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Инсу Ландер (Инсу Солтан-Хамидовну Огуз) внесли в список Росфинмониторинга, в который включают фигурантов дел об экстремизме и терроризме. Внимание на это обратил телеграм-канал, отслеживающий обновления перечня.

Как отмечает «Медиазона», человек, которого включили в этот список, может снять с банковского счёта только 10 тысяч рублей в месяц на себя и каждого члена семьи без самостоятельного дохода. Также по закону заблокированы все его электронные счета, например, Qiwi или PayPal.

В список Росфинмониторинга попадают не только те, кого осудили по экстремистским статьям, но и подозреваемые в таких преступлениях. Как отмечает адвокат Иван Павлов, закон не предусматривает возможности выхода из списка, поскольку соответствующий регламент юридически не установили.

9 декабря Инсу Ландер отправили под домашний арест по обвинению в содействии террористической деятельности. По данным Baza, следствие считает, что с 2014 года девушка через соцсеть «ВКонтакте» вербовала жителей Кабардино-Балкарии в террористическую организацию «Исламское государство».

Близкие девушки говорили, что не знают, с чем связано обвинение. По их словам, в последние месяцы Инса готовила расследование об утечке денег из благотворительного фонда высокопоставленного чиновника.