Блогера из Кабардино-Балкарии Инсу Ландер внесли в перечень террористов и экстремистов Статьи редакции
Девушку арестовали по делу о содействии террористической деятельности: по версии следствия, она через соцсеть «ВКонтакте» вербовала людей в террористическую организацию ИГИЛ.
Инсу Ландер (Инсу Солтан-Хамидовну Огуз) внесли в список Росфинмониторинга, в который включают фигурантов дел об экстремизме и терроризме. Внимание на это обратил телеграм-канал, отслеживающий обновления перечня.
Как отмечает «Медиазона», человек, которого включили в этот список, может снять с банковского счёта только 10 тысяч рублей в месяц на себя и каждого члена семьи без самостоятельного дохода. Также по закону заблокированы все его электронные счета, например, Qiwi или PayPal.
В список Росфинмониторинга попадают не только те, кого осудили по экстремистским статьям, но и подозреваемые в таких преступлениях. Как отмечает адвокат Иван Павлов, закон не предусматривает возможности выхода из списка, поскольку соответствующий регламент юридически не установили.
9 декабря Инсу Ландер отправили под домашний арест по обвинению в содействии террористической деятельности. По данным Baza, следствие считает, что с 2014 года девушка через соцсеть «ВКонтакте» вербовала жителей Кабардино-Балкарии в террористическую организацию «Исламское государство».
Близкие девушки говорили, что не знают, с чем связано обвинение. По их словам, в последние месяцы Инса готовила расследование об утечке денег из благотворительного фонда высокопоставленного чиновника.
в последние месяцы Инса готовила расследование об утечке денег из благотворительного фонда высокопоставленного чиновника.
Понятно, что за "содействие терроризму")
подрыв основ конституционного строя
Ну и ну, вы расстроили ЕДРО
я думаю им заебись)
Хотелось бы видеть того, кто придумал этот натянутый и абсурдный повод, какая вербовка от скандальной блогерши, господи. Хоть бы с веществами чот придумали, выглядело б хоть капельку правдоподобнее.
Кабардино-Балкария ☝️
В список Росфинмониторинга попадают не только те, кого осудили по экстремистским статьям, но и подозреваемые в таких преступлениях. Как отмечает адвокат Иван Павлов, закон не предусматривает возможности выхода из списка, поскольку соответствующий регламент юридически не установили.
То есть, я правильно понимаю, если даже суд признает ее полностью невиновной, то она все-равно останется в этом списке с ограничением 10К рублей?)) Ну пиздец.
Скорее всего исключение из списка только по решению суда. Но эт конечно хуйня.
на словах ты Инсу Лэндер, а на деле Инса Солтан-Хамидовна Огуз
Блогерку из Кабардино-Балкарии Инсу Ландер внесли в перечень террористок и экстремисток
Я ебу. 1937 нахуй
Почему-то 20 лет назад у вас не было 1937... хотя тогда таких расследователей убивали
20 лет назад местные либерахены пешком под стол ходили
и не раз
в России как только начинаешь копать куда уходят бюджетные деньги, на следующее утро ты уже просыпаешься террористом.
Россия - страна возможностей! Мечтал стать террористом? Напиши чем занимается чиновник в твоем городе!
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