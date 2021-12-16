Разбирательство шло на протяжении месяца, а в университет вызвали разработчика программы.

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Скриншот Mash на Мойке



Санкт-Петербургский государственный университет выпустил приказ об отчислении трёх студентов факультета свободных искусств и наук за академическую неуспеваемость. Двое из них не смогли сдать онлайн-экзамен из-за того, что специальная программа Examus зафиксировала «бегающий взгляд» и решила, что они списывают. Об этом пишет телеграм-канал «Mash на Мойке».

Девушки рассказали, что не собираются восстанавливаться в вузе, «откуда можно вылететь так глупо». Из-за решения ректората «чувствуют себя подавленно».

За несколько недель до этого студентки пожаловались, что специальная программа зафиксировала отвод глаз во время экзамена. По словам девушек, они не делали этого, а лишь на секунду отвлеклись. Одна из студенток Дарья рассказала, что у неё не было повода куда-то смотреть, так как все ответы она знала.

Я просто сдавала экзамен, никуда не смотрела, мне не было повода, потому что все ответы я знала. Прохожу экзамен, и у меня просто высветилось уведомление. Для программы какой-то минимальный шорох, поворот руки, ветерок подул или моргнула как-то.

Дарья бывшая студентка СПбГУ



Другая студентка вуза по имени Ульяна рассказала, что набрала нужное количество баллов для сдачи экзамена. Однако система зафиксировала и у неё отвод взгляда на второй экран.

DOXA также рассказала об этом случае, но уточнила, что у третьего студента аннулировали результаты экзамена из-за «самопроизвольного» запуска программы MS Teams.

Так как у них больше не оставалось попыток на пересдачу, то университет решил их отчислить. Студенты попытались оспорить это решение и обратились в студенческий совет и к проректору.

Видео Mash на Мойке



Один из членов совета отметил, что университет «безапелляционно верит результатам программы». На заседание в вуз также пригласили представителя компании Examus, чтобы расспросить о том, кто проверяет видеозаписи и как система обучается.

Другие студенты университета также рассказали, что Examus — очень чувствительная система, а на летней сессии на одном из факультетов из-за неё отчислили около 13 человек.