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Новости
Сергей Исенеков

Трёх студенток СПбГУ отчислили после того, как программа зафиксировала «отвод глаз от монитора» на экзамене Статьи редакции

Разбирательство шло на протяжении месяца, а в университет вызвали разработчика программы.

156
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Скриншот Mash на Мойке

Санкт-Петербургский государственный университет выпустил приказ об отчислении трёх студентов факультета свободных искусств и наук за академическую неуспеваемость. Двое из них не смогли сдать онлайн-экзамен из-за того, что специальная программа Examus зафиксировала «бегающий взгляд» и решила, что они списывают. Об этом пишет телеграм-канал «Mash на Мойке».

Девушки рассказали, что не собираются восстанавливаться в вузе, «откуда можно вылететь так глупо». Из-за решения ректората «чувствуют себя подавленно».

За несколько недель до этого студентки пожаловались, что специальная программа зафиксировала отвод глаз во время экзамена. По словам девушек, они не делали этого, а лишь на секунду отвлеклись. Одна из студенток Дарья рассказала, что у неё не было повода куда-то смотреть, так как все ответы она знала.

Я просто сдавала экзамен, никуда не смотрела, мне не было повода, потому что все ответы я знала. Прохожу экзамен, и у меня просто высветилось уведомление. Для программы какой-то минимальный шорох, поворот руки, ветерок подул или моргнула как-то.

Дарья
бывшая студентка СПбГУ

Другая студентка вуза по имени Ульяна рассказала, что набрала нужное количество баллов для сдачи экзамена. Однако система зафиксировала и у неё отвод взгляда на второй экран.

DOXA также рассказала об этом случае, но уточнила, что у третьего студента аннулировали результаты экзамена из-за «самопроизвольного» запуска программы MS Teams.

Так как у них больше не оставалось попыток на пересдачу, то университет решил их отчислить. Студенты попытались оспорить это решение и обратились в студенческий совет и к проректору.

Видео Mash на Мойке

Один из членов совета отметил, что университет «безапелляционно верит результатам программы». На заседание в вуз также пригласили представителя компании Examus, чтобы расспросить о том, кто проверяет видеозаписи и как система обучается.

Другие студенты университета также рассказали, что Examus — очень чувствительная система, а на летней сессии на одном из факультетов из-за неё отчислили около 13 человек.

Тогда студсовет СПбГУ выразил обеспокоенность массовыми пересдачами и незачётами из-за действий системы. В ректорате вуза на их обращение ответили, что студенты «сами не внимательно читают правила аттестации и пользуются телефонами и наушниками».

#новости #образование

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156 комментариев
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Владислав Микк

Нельзя отводить глаза.
В ахуенное время живем

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86
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Рыбный единорожек88

СМОТРИ В ГЛАЗА БЛЯТЬ

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18
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Рыбный единорожек88
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61
2 комментария
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ИгорьOK
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6
1 комментарий
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Павел Фролов

Подготовка к экзамену

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33
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Соколов Андрей

Тут должна быть эта фотография

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0
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Tauraloke Esteru

Нельзя отводить глаза.

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15
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Романелло Кивогенс

Почему живём? Так и раньше было, ещё Валерий Ободзинский наставлял как следует вести себя при сдаче экзамена на удалёнке:

"Вот и свела судьба, вот и свела судьба,
Вот и свела судьба нас.
Только не подведи, только не подведи,
Только не отведи глаз."

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3
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Кирилл Вселенский

Спысывальщики должны гореть в аду или как минимум отчисляться, все правильно

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2
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Рыбный единорожек88
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1
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Дмитрий Овсянников

Забей, пока все боятся китайского цифрового концлагеря, СПбГУ уверенно опережает компартию в вопросах людоедства минимум на пятилетку. Катастрофически низкое качество информационных систем университета и политика безапелляционного следования протоколу рождают поистине ублюдские ситуации, когда человека отчисляют из-за ошибки в системе. Ну вот буквально, студент написал диплом, оформил, пытается загрузить его в вонючий блэкборд, а у него не выходит. А потом срок загрузки кончается. И человек просто пролетает с защитой. Или он не проходит антиплагиат, потому что уже загружал работу на проверку ранее, не поставив нужную галку, и, соответственно, блэкборд говорит, что он списал сам у себя, из-за чего студент получает низкий процент оригинальности. Теперь вот еще и за "косой взгляд" будут отчислять.
Девушки сделали совершенно правильный вывод: восстанавливаться туда не стоит, ведь то, что никто с факультета не смог (или не захотел) их защитить, красноречиво говорит о том, что здоровая академическая среда здесь, увы, больше существовать не может.

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1
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Рудольф Нуриев

Как я рад что закончил учится до введения ЕГЭ и всей этой хуеты что в посте. Электронные дневники, пиздец вообще

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36
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Paladin 404992

А что плохого в электронном дневнике? Не получится спиздеть матери, что ничего не задали?

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22
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Рудольф Нуриев

Да можно ребенка сразу на поводок посадить, чего уж там. тотальный контроль с пеленок, заебись будущее

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39
14 комментариев
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Пётр Козлов

Да, не представляю сколько сейчас давления на детей со всех сторон: государство тебя везде заставляет через рамки проходить, в школе рамки, слежка и электронные дневники, родители устанавливают тебе приложения, которые твою геопозицию передают, могут секунда в секунду узнать о прогуле или плохой оценке

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21
24 комментария
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Рыбный единорожек88

В самой электронной системе нет ничего плохого, по факту всем удобно, и родителям домашку и оценки смотреть, и детям.

Что хуево так это система оценок образования в принципе в РФ.
Пятибальная система - хуйня.
Предвзятые учителя и лизоблюды-ученики - хуйня.
Общее образование - хуйня.
Почти полное отсутствие внеклассных совместных занятий (все это за бабки компенсируется родителями в виде "кружков" и репетиторства - хуйня.

Так вот к чему я - надо сначала систему образования приводить в порядок к современным мировым стандартам, а уже потом заниматься заниматься остальным.

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10
3 комментария
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лала лало

А потом мвмка матом на тебя орет и инет тебе офает. Видел такое со стороны. И что потом вырастет с таким воспитанием?

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2
1 комментарий
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Добро и позитив

Можно вообще задавать на дом по-минимуму, как в скандинавских странах.

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0
1 комментарий
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Рыбный единорожек88

егэ убил кумовство и устройство на бюджетные места по знакомству.

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12
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Рудольф Нуриев

Ну хорошо если так

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1
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Genesi5 ­

Только породил новые проблемы. Я уже не касаюсь частных случаев, когда челики прыгали из окон, потому что не написали экзамен на 100 баллов

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–1
3 комментария
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Александр Борродач

ЕГЭ был отличной темой после первого закручивания гаек универам - когда в списках было множество несуществующих 300-балльников-льготников, которые потом «отказывались» от зачисления. Много вариантов списать - от классических шпор до изучения КИМов из далеких от тебя часовых поясов либо слитых из первоисточника перед экзаменом. Ну и возможность поступить в норм вуз и переехать из пердей в цивилизацию. Потом, конечно, появились костыли в виде дополнительного экзамена в некоторых вузах и обезличивания списков поступающих, что говорит о возвращении в доЕГЭ-эпоху.

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11
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Алексей Маликов

Чем ЕГЭ тебе страшен?

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4
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Кирилл Вселенский

Это учиться надо

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0
2 комментария
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Лига порвах

ЕГЭ — отличная реформа

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1
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Alexei Kuksin

Ты дед-пердед чтоле?

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1
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Рыбный единорожек88

Блядь, это просто пиздец как по мне. Т.е. даже задуматься и посмотреть в потолок банально нельзя.

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39
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испанский смех

Девушки рассказали, что не собираются восстанавливаться в вузе, «откуда можно вылететь так глупо».
 ну а хуле в армейку то топать не надо отдавать "долг"

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37
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Миша Рашкин

Всрать несколько лет учебы, чтобы принципиально дать заднюю...
Безвольные овощихи, неспособные отстоять правду.

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0
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Алексей

Если их уже отчислили за неуспеваемость, то они смогут восстановиться исключительно на платную основу. А если они не будут восстанавливаться, то могут просто перепоступить на первый курс на бюджет куда угодно (хоть в тот же СПбГУ), так как результаты ЕГЭ и олимпиад действую 4 года. В зависимости от программы, платить по 200-500к в год университету, из которого тебя отчислили предположительно необоснованно, думаю, мало кто захочет.

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4
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Рудольф Нуриев

Очередная победа феминизма над стручконосцами

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1
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Лмао

Когда программа решает судьбу человека - это большой звоночек. Особенно, когда университету вообще в голову не приходит мысль, что может произойти ошибка

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18
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Рыбный единорожек88

Господи, зачем терпеть такое унижение? Пусть этот сраный универ, выпустивший путина с Медведевым, засунет этот Экзамус себе в жопу.

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13
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Рыбный единорожек88

Спасибо айтишникам.

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2
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Рыбный единорожек88

спасибо идейным айтишникам-студентам которые ради губернаторской надбавки к стипендии готовы реализовать любую хуйню

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33
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Рыбный единорожек88

А какие айтишники занимаются разработкой систем слежения за гражданами? Тоже студенты?

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1
4 комментария
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Veniamin Borzov

Не, студентам надо последний х*й с солью догрызать, чтобы тэжешники были довольны 🤣

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–4
8 комментариев
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Ипполит Моржовый

Ну тут дело не только в системе слежения, а в том, что ее решения принимаются как неоспоримая истина.

Ясен хер, что если система считает, что студент списывал, надо вручную каждого такого студента проверять (записи с камер наблюдения, логи системы).

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0
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Владислав Косинов

Тебя кто-то окликнул или повинуясь естественным рефлексам, повернул голову в сторону странного звука - экзамен не сдан. Крутая система.
По-хорошему такая штука должна как минимум считать кол-во "аномалий" в поведении экзаменуемого и каждому из евентов давать оценку. При превышении определенного порога, записи "аномалий" должен обязательно просматривать человек.

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13
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Рыбный единорожек88

программа Examus зафиксировала «бегающий взгляд» и решила, что они списывают
 то, что там есть такой функционал - вобще ублюдство полнейшее
разработчиков ждёт система фсин, для фиксации "бегающего" черенка от швабры

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10
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Михаил Зеленин

А нафиг тогда вообще прокторинг нужен?

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1
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Рыбный единорожек88

Правильно, не нужен.
Нужна такая система контроля знаний, где списывание бесполезно.

Нахуй вобще мне например на производстве зубрилка, который не понимает что он выучил?

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3
7 комментариев
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Имя И Фамилия

Допустим даже, что они жёстко списывали. Сразу отчислять? Втф?

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7
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испанский смех

видимо на допсе уже проебались

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5
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Имя И Фамилия

Ты прав, я копнул на целый один пост в первоисточнике глубже и всё нашёл

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7
1 комментарий
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Михаил Зеленин

Студентки откровенно врут. А DOXA им помогает. Система прокторинга только ПОМЕЧАЕТ подозрительную активность, обращая внимание человека на подозрительные моменты. Решает уже САМ ЧЕЛОВЕК. У человека там просто размеченная видеозапись

Вот вам ролик для понимания схемы работы https://www.youtube.com/watch?v=hEBfV103_bQ

Можете сами пройти какой-нибудь курс на openEDU, там как раз такая система прокторинга

Вот еще инструкция для прокторов другого прокторинга https://www.youtube.com/watch?v=_oURTHez4mU
но думаю у экзамуса внутри все схожим образом сделано.

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8
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Рыбный единорожек88

нахуй такой универ и такое блядское руководство. Пидарасы.

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4
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Николай Бойко

Владимир Климов кого-то обзывает пидарасами

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–3
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ред.

Забывает что пидарасы = геи

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0
1 комментарий
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Рыбный единорожек88

Пидор это про человеческое, а не про ориентацию

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0
3 комментария
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Paladin 404992

С одной стороны полюбому эти будущие вебкамщицы списывали, а с другой почему просто напросто не могут записывать сдачу экза на видео и потом посмотреть реально ли отводила глаза постоянно или как ебанашка во время экзамена решила на птицу посмотреть

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–28
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Кирилл Кудрявцев

Дружище в универах учится по 10к человек, посмотришь все 10к экзаменов по одному предмету, потом по другому может быть?) ой наверное программу эту придумали именно поэтому. Как же так ты не подумал и написал хуйню, вот блин)

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–5
2 комментария
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Paladin 404992

Дружище я про ситуацию, когда программа зафиксировала нарушение

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7
2 комментария
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Рыбный единорожек88

это мой мем по теме, а ситуация страшная

https://tjournal.ru/u/228099-egor-egor/179437-sdacha-onlayn-ekzamenov

Сдача онлайн экзаменов
Сказали не отрывать глаз, ты перед вебкой:
tjournal.ru
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4
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Андрей Васильев

если честно - так себе

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1
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drama llama
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4
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Рыбный единорожек88

как хорошо что я закончил вуз еще в то , доковидное время.
мне бы грозило несколько пересдач , и только не сдав третью с комиссией, могли бы отчислить

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2
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Сергей Лукин

В посте говорится про то, что у них больше не осталось попытоктна пересдачу. Т.е. два раза до этого они уже заваливали экзамен.

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0
1 комментарий
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Рыбный единорожек88

Студентам имеет смысл устроить массовую забастовку.

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2
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Ден

Отвёл глаза от просмотра рекламы на телевизоре??? На тебе одну штрафную передачу Соловьёва к просмотру вместо нового выпуска стендапа.

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2
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Vladimir Ignatov

На тебе мочу вместо говна

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0
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Лига порвах

Если препод не может определить, списывал человек или нет, значит препод не очень

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2
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Рыбный единорожек88

Что мешает поместить подсказки на тот же экран?)

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1
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Иванов Иван

DOXA также рассказала об этом случае, но уточнила, что у третьего студента аннулировали результаты экзамена из-за «самопроизвольного» запуска программы MS Teams.
Судя по всему, это как-то контролировалось.

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0
5 комментариев
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stikerman

под камерами видимо были

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0
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Рыбный единорожек88

Надо было сразу расстреливать
Что уж там.

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1
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Романелло Кивогенс

Я бы на месте студентов при сдаче подобного экзамена поставил бы в комнате несколько своих камер и фиксировал процесс сдачи на них. Так проще было бы доказать, что ты глядел просто в потолок или в стену, а не списывал.

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1
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Подозрительный Кот

отчислить, социальный рейтинг понизить, уровни доступа отозвать.

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1
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Верен Дар

А сколько у них пересдач было? Написано, что попытки на пересдачу закончились. Если они знали, что это последний шанс, то может и списывали.

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Artur Lyudvikov

Студенток отчисляют, с 4-го семестра в середине ноября. Ага, конечно они все выучили и все знали.

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1
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Mikki Rurk

Ну и шарага

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1
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Рыбный единорожек88

Нехуй гонять по пересдачам, учились бы лучше

Эти девчата вовсе не невинные жертвы

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Артем Гарбарт

Как будто главная задача университета – чтобы мы экзамены с первого раза сдали)) Спустись на землю. В универе, объективно, 50% всего, что преподают – тупое говно тупого говна. А ещё у четверти преподаватель безмозглый и ведёт интереснейший предмет очень и очень хуево.

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2
2 комментария
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Дмитрий Овсянников

Мышление уровня "ну раз убили, то наверное было за что".

Я литералли бывший олимпиадник, которого преподша поздравляла с призовым местом по ее предмету, параллельно проставляя параши в промежуточную аттестацию, потому что я писал эту олимпиаду вместо ее пары. О чем она торжественно объявила на всю аудиторию, подняв меня с места. Надо ли говорить, что я и всю допсу у этой ебанутой провел при более чем сносном знании предмета. Что в голове у таких людей - одному богу известно.

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1 комментарий
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Дмитрий Овсянников

Типичный СПбГУ наших дней: всевозможные комиссии безапеляционно доверяют экспертизам говнонейронок и отчисляют студентов пачками без разбору, но зато для доцентов-расчленителей, спящих со студентками и провоцирующих насилие на лекциях в сторону задающих неудобные вопросы, любые комиссии по этике проходят без каких-либо последствий.
Лучше бы деканы факультетов так яро бросались защищать своих студентов, как декан истфака, господин Даудов, бросился на токшоу защищать репутацию Олега Соколова.

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0
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Emile Zäkiev

Эмилия? Что за уебанское имя

и отчество с фамилией тоже пипецовые у неё конечно

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–3
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MangaloriANAL
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0
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ИгорьOK

"Перестань пялиться в монитор! Зрение посадишь!"

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0
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Andrej Krav

Ипать...вот это бред.

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Игорь Полоцкий

Тупорылый универ и система образования в целом. Все равно ничему толковому там не учат. Потеря времени.

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Mikhail Dragunov

Она даже в этом ролике пиздит больше чем дышит, достаточно мимику оценить ))

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