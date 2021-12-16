Трёх студенток СПбГУ отчислили после того, как программа зафиксировала «отвод глаз от монитора» на экзамене Статьи редакции
Разбирательство шло на протяжении месяца, а в университет вызвали разработчика программы.
Санкт-Петербургский государственный университет выпустил приказ об отчислении трёх студентов факультета свободных искусств и наук за академическую неуспеваемость. Двое из них не смогли сдать онлайн-экзамен из-за того, что специальная программа Examus зафиксировала «бегающий взгляд» и решила, что они списывают. Об этом пишет телеграм-канал «Mash на Мойке».
Девушки рассказали, что не собираются восстанавливаться в вузе, «откуда можно вылететь так глупо». Из-за решения ректората «чувствуют себя подавленно».
За несколько недель до этого студентки пожаловались, что специальная программа зафиксировала отвод глаз во время экзамена. По словам девушек, они не делали этого, а лишь на секунду отвлеклись. Одна из студенток Дарья рассказала, что у неё не было повода куда-то смотреть, так как все ответы она знала.
Другая студентка вуза по имени Ульяна рассказала, что набрала нужное количество баллов для сдачи экзамена. Однако система зафиксировала и у неё отвод взгляда на второй экран.
DOXA также рассказала об этом случае, но уточнила, что у третьего студента аннулировали результаты экзамена из-за «самопроизвольного» запуска программы MS Teams.
Так как у них больше не оставалось попыток на пересдачу, то университет решил их отчислить. Студенты попытались оспорить это решение и обратились в студенческий совет и к проректору.
Один из членов совета отметил, что университет «безапелляционно верит результатам программы». На заседание в вуз также пригласили представителя компании Examus, чтобы расспросить о том, кто проверяет видеозаписи и как система обучается.
Другие студенты университета также рассказали, что Examus — очень чувствительная система, а на летней сессии на одном из факультетов из-за неё отчислили около 13 человек.
Тогда студсовет СПбГУ выразил обеспокоенность массовыми пересдачами и незачётами из-за действий системы. В ректорате вуза на их обращение ответили, что студенты «сами не внимательно читают правила аттестации и пользуются телефонами и наушниками».
Нельзя отводить глаза.
В ахуенное время живем
Подготовка к экзамену
Тут должна быть эта фотография
Нельзя отводить глаза.
Почему живём? Так и раньше было, ещё Валерий Ободзинский наставлял как следует вести себя при сдаче экзамена на удалёнке:
"Вот и свела судьба, вот и свела судьба,
Вот и свела судьба нас.
Только не подведи, только не подведи,
Только не отведи глаз."
Спысывальщики должны гореть в аду или как минимум отчисляться, все правильно
Забей, пока все боятся китайского цифрового концлагеря, СПбГУ уверенно опережает компартию в вопросах людоедства минимум на пятилетку. Катастрофически низкое качество информационных систем университета и политика безапелляционного следования протоколу рождают поистине ублюдские ситуации, когда человека отчисляют из-за ошибки в системе. Ну вот буквально, студент написал диплом, оформил, пытается загрузить его в вонючий блэкборд, а у него не выходит. А потом срок загрузки кончается. И человек просто пролетает с защитой. Или он не проходит антиплагиат, потому что уже загружал работу на проверку ранее, не поставив нужную галку, и, соответственно, блэкборд говорит, что он списал сам у себя, из-за чего студент получает низкий процент оригинальности. Теперь вот еще и за "косой взгляд" будут отчислять.
Девушки сделали совершенно правильный вывод: восстанавливаться туда не стоит, ведь то, что никто с факультета не смог (или не захотел) их защитить, красноречиво говорит о том, что здоровая академическая среда здесь, увы, больше существовать не может.
Как я рад что закончил учится до введения ЕГЭ и всей этой хуеты что в посте. Электронные дневники, пиздец вообще
А что плохого в электронном дневнике? Не получится спиздеть матери, что ничего не задали?
Да можно ребенка сразу на поводок посадить, чего уж там. тотальный контроль с пеленок, заебись будущее
Да, не представляю сколько сейчас давления на детей со всех сторон: государство тебя везде заставляет через рамки проходить, в школе рамки, слежка и электронные дневники, родители устанавливают тебе приложения, которые твою геопозицию передают, могут секунда в секунду узнать о прогуле или плохой оценке
В самой электронной системе нет ничего плохого, по факту всем удобно, и родителям домашку и оценки смотреть, и детям.
Что хуево так это система оценок образования в принципе в РФ.
Пятибальная система - хуйня.
Предвзятые учителя и лизоблюды-ученики - хуйня.
Общее образование - хуйня.
Почти полное отсутствие внеклассных совместных занятий (все это за бабки компенсируется родителями в виде "кружков" и репетиторства - хуйня.
Так вот к чему я - надо сначала систему образования приводить в порядок к современным мировым стандартам, а уже потом заниматься заниматься остальным.
А потом мвмка матом на тебя орет и инет тебе офает. Видел такое со стороны. И что потом вырастет с таким воспитанием?
Можно вообще задавать на дом по-минимуму, как в скандинавских странах.
Ну хорошо если так
Только породил новые проблемы. Я уже не касаюсь частных случаев, когда челики прыгали из окон, потому что не написали экзамен на 100 баллов
ЕГЭ был отличной темой после первого закручивания гаек универам - когда в списках было множество несуществующих 300-балльников-льготников, которые потом «отказывались» от зачисления. Много вариантов списать - от классических шпор до изучения КИМов из далеких от тебя часовых поясов либо слитых из первоисточника перед экзаменом. Ну и возможность поступить в норм вуз и переехать из пердей в цивилизацию. Потом, конечно, появились костыли в виде дополнительного экзамена в некоторых вузах и обезличивания списков поступающих, что говорит о возвращении в доЕГЭ-эпоху.
Чем ЕГЭ тебе страшен?
Это учиться надо
ЕГЭ — отличная реформа
Ты дед-пердед чтоле?
Девушки рассказали, что не собираются восстанавливаться в вузе, «откуда можно вылететь так глупо».
ну а хуле в армейку то топать не надо отдавать "долг"
Всрать несколько лет учебы, чтобы принципиально дать заднюю...
Безвольные овощихи, неспособные отстоять правду.
Если их уже отчислили за неуспеваемость, то они смогут восстановиться исключительно на платную основу. А если они не будут восстанавливаться, то могут просто перепоступить на первый курс на бюджет куда угодно (хоть в тот же СПбГУ), так как результаты ЕГЭ и олимпиад действую 4 года. В зависимости от программы, платить по 200-500к в год университету, из которого тебя отчислили предположительно необоснованно, думаю, мало кто захочет.
Очередная победа феминизма над стручконосцами
Когда программа решает судьбу человека - это большой звоночек. Особенно, когда университету вообще в голову не приходит мысль, что может произойти ошибка
Не, студентам надо последний х*й с солью догрызать, чтобы тэжешники были довольны 🤣
Ну тут дело не только в системе слежения, а в том, что ее решения принимаются как неоспоримая истина.
Ясен хер, что если система считает, что студент списывал, надо вручную каждого такого студента проверять (записи с камер наблюдения, логи системы).
Тебя кто-то окликнул или повинуясь естественным рефлексам, повернул голову в сторону странного звука - экзамен не сдан. Крутая система.
По-хорошему такая штука должна как минимум считать кол-во "аномалий" в поведении экзаменуемого и каждому из евентов давать оценку. При превышении определенного порога, записи "аномалий" должен обязательно просматривать человек.
А нафиг тогда вообще прокторинг нужен?
Допустим даже, что они жёстко списывали. Сразу отчислять? Втф?
видимо на допсе уже проебались
Ты прав, я копнул на целый один пост в первоисточнике глубже и всё нашёл
Студентки откровенно врут. А DOXA им помогает. Система прокторинга только ПОМЕЧАЕТ подозрительную активность, обращая внимание человека на подозрительные моменты. Решает уже САМ ЧЕЛОВЕК. У человека там просто размеченная видеозапись
Вот вам ролик для понимания схемы работы https://www.youtube.com/watch?v=hEBfV103_bQ
Можете сами пройти какой-нибудь курс на openEDU, там как раз такая система прокторинга
Вот еще инструкция для прокторов другого прокторинга https://www.youtube.com/watch?v=_oURTHez4mU
но думаю у экзамуса внутри все схожим образом сделано.
Владимир Климов кого-то обзывает пидарасами
Забывает что пидарасы = геи
С одной стороны полюбому эти будущие вебкамщицы списывали, а с другой почему просто напросто не могут записывать сдачу экза на видео и потом посмотреть реально ли отводила глаза постоянно или как ебанашка во время экзамена решила на птицу посмотреть
Дружище в универах учится по 10к человек, посмотришь все 10к экзаменов по одному предмету, потом по другому может быть?) ой наверное программу эту придумали именно поэтому. Как же так ты не подумал и написал хуйню, вот блин)
Дружище я про ситуацию, когда программа зафиксировала нарушение
это мой мем по теме, а ситуация страшная
https://tjournal.ru/u/228099-egor-egor/179437-sdacha-onlayn-ekzamenov
если честно - так себе
В посте говорится про то, что у них больше не осталось попытоктна пересдачу. Т.е. два раза до этого они уже заваливали экзамен.
Отвёл глаза от просмотра рекламы на телевизоре??? На тебе одну штрафную передачу Соловьёва к просмотру вместо нового выпуска стендапа.
На тебе мочу вместо говна
Если препод не может определить, списывал человек или нет, значит препод не очень
DOXA также рассказала об этом случае, но уточнила, что у третьего студента аннулировали результаты экзамена из-за «самопроизвольного» запуска программы MS Teams.
Судя по всему, это как-то контролировалось.
под камерами видимо были
Я бы на месте студентов при сдаче подобного экзамена поставил бы в комнате несколько своих камер и фиксировал процесс сдачи на них. Так проще было бы доказать, что ты глядел просто в потолок или в стену, а не списывал.
отчислить, социальный рейтинг понизить, уровни доступа отозвать.
А сколько у них пересдач было? Написано, что попытки на пересдачу закончились. Если они знали, что это последний шанс, то может и списывали.
Студенток отчисляют, с 4-го семестра в середине ноября. Ага, конечно они все выучили и все знали.
Ну и шарага
Как будто главная задача университета – чтобы мы экзамены с первого раза сдали)) Спустись на землю. В универе, объективно, 50% всего, что преподают – тупое говно тупого говна. А ещё у четверти преподаватель безмозглый и ведёт интереснейший предмет очень и очень хуево.
Мышление уровня "ну раз убили, то наверное было за что".
Я литералли бывший олимпиадник, которого преподша поздравляла с призовым местом по ее предмету, параллельно проставляя параши в промежуточную аттестацию, потому что я писал эту олимпиаду вместо ее пары. О чем она торжественно объявила на всю аудиторию, подняв меня с места. Надо ли говорить, что я и всю допсу у этой ебанутой провел при более чем сносном знании предмета. Что в голове у таких людей - одному богу известно.
Типичный СПбГУ наших дней: всевозможные комиссии безапеляционно доверяют экспертизам говнонейронок и отчисляют студентов пачками без разбору, но зато для доцентов-расчленителей, спящих со студентками и провоцирующих насилие на лекциях в сторону задающих неудобные вопросы, любые комиссии по этике проходят без каких-либо последствий.
Лучше бы деканы факультетов так яро бросались защищать своих студентов, как декан истфака, господин Даудов, бросился на токшоу защищать репутацию Олега Соколова.
Эмилия? Что за уебанское имя
и отчество с фамилией тоже пипецовые у неё конечно
"Перестань пялиться в монитор! Зрение посадишь!"
Ипать...вот это бред.
Тупорылый универ и система образования в целом. Все равно ничему толковому там не учат. Потеря времени.
Она даже в этом ролике пиздит больше чем дышит, достаточно мимику оценить ))