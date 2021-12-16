Суд отменил приговор блогеру Эдварду Билу по делу о ДТП в Москве. Дело пересмотрят Статьи редакции
Прокуратура потребовала ужесточения наказания.
Второй кассационный суд отменил приговор блогеру Эдварду Билу по делу о ДТП в центре Москвы. Об этом пишут РИА «Новости» и телеканал «360».
Как рассказал адвокат Сергей Жорин, прокуратура посчитала приговор в виде двух лет ограничения свободы слишком мягким. Суд направил дело на пересмотр. Билу избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий — каких именно, адвокат не уточнил.
1 апреля в центре Москвы рядом со Смоленской площадью произошло крупное ДТП: машина блогера Эдварда Била вылетела на встречную полосу и столкнулась с четырьмя автомобилями. Водителя машины, на которую пришёлся основной удар, в тяжёлом состоянии госпитализировали в больницу, несколько дней женщина была в коме.
Билу предъявили обвинение по статье о нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет. 14 июля суд назначил блогеру два года ограничения свободы.
Баланс во Вселенной
безработный - это прилагательное
Нет, это субстантив — бывшее прилагательное, ставшее существительным, потому что стало обозначать не признак предмета, а сам предмет. Больной, военный, учёный, ванная, столовая и т.д.
Субстантивация свойственна многим частям речи, не только прилагательным.
хули ты всё умничаешь сука ты чё пидор??
Ты ещё что за пёс? К ноге, нахуй!
Убить Билла
Дебила
Ну, он хоть и обезьянил в свое время. Но непонятно, что за обидки...
Это же глупо, сначала наказать, а потом понять, что недостаточно жестко.
Рассеееея
Наказывает и милует суд, а прокуратура либо согласна либо нет, и подаёт кассации и аппеляции. Ты так рассуждаешь, как будто там нет ни адвокатов, ни борьбы сторон.
А, ой
Решили наградить?
она его простила вроде как
Видимо неплохо заплатил, вообще я недавно на видео наткнулся где он с аброй делал магазин в селе для пенсов, ток из-за него и не досмотрел. Мерзкий этот Билл
Какой-то кликбейт. Суд не отменил, а изменил/изменит приговор.
Ну данное решение суда отменено, сейчас в тюрьму ещё посадят, ибо нехуй быть блогером
Ну так отмена приговора не означает оправдание
Удалено
Удаленно
Уталено
ограничение свободы не равно лишению свободы
Ой, а как это так получилось? Надеюсь хотя бы извинились? Может ещё и компенсацию за беспокойство выплатят?
Что именно получилось?
Выражение самый гуманный суд перестало быть саркастическим.