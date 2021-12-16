Прокуратура потребовала ужесточения наказания.

Второй кассационный суд отменил приговор блогеру Эдварду Билу по делу о ДТП в центре Москвы. Об этом пишут РИА «Новости» и телеканал «360».

Как рассказал адвокат Сергей Жорин, прокуратура посчитала приговор в виде двух лет ограничения свободы слишком мягким. Суд направил дело на пересмотр. Билу избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий — каких именно, адвокат не уточнил.

1 апреля в центре Москвы рядом со Смоленской площадью произошло крупное ДТП: машина блогера Эдварда Била вылетела на встречную полосу и столкнулась с четырьмя автомобилями. Водителя машины, на которую пришёлся основной удар, в тяжёлом состоянии госпитализировали в больницу, несколько дней женщина была в коме.

Билу предъявили обвинение по статье о нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет. 14 июля суд назначил блогеру два года ограничения свободы.