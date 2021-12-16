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Новости
Яна Ломакина

Суд отменил приговор блогеру Эдварду Билу по делу о ДТП в Москве. Дело пересмотрят Статьи редакции

Прокуратура потребовала ужесточения наказания.

Второй кассационный суд отменил приговор блогеру Эдварду Билу по делу о ДТП в центре Москвы. Об этом пишут РИА «Новости» и телеканал «360».

Как рассказал адвокат Сергей Жорин, прокуратура посчитала приговор в виде двух лет ограничения свободы слишком мягким. Суд направил дело на пересмотр. Билу избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий — каких именно, адвокат не уточнил.

1 апреля в центре Москвы рядом со Смоленской площадью произошло крупное ДТП: машина блогера Эдварда Била вылетела на встречную полосу и столкнулась с четырьмя автомобилями. Водителя машины, на которую пришёлся основной удар, в тяжёлом состоянии госпитализировали в больницу, несколько дней женщина была в коме.

Билу предъявили обвинение по статье о нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет. 14 июля суд назначил блогеру два года ограничения свободы.

#новости #блогеры #суды

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36 комментариев
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Рыбный единорожек88

Уравновесилось

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7
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Рыбный единорожек88

Соломоновы решения

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0
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Люц Шнайдер

Баланс во Вселенной

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Рыбный единорожек88

блогер
 Зачем употреблять это слово? Пишите безработный

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6
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Dmitry Pasyutin

безработный - это прилагательное

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–1
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Рыбный единорожек88

Тогда бездельник

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5
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Рыбный единорожек88

пиздельник

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3
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Рыбный единорожек88

Тунеядец

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0
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Ваня Погост

Нет, это субстантив — бывшее прилагательное, ставшее существительным, потому что стало обозначать не признак предмета, а сам предмет. Больной, военный, учёный, ванная, столовая и т.д.

Субстантивация свойственна многим частям речи, не только прилагательным.

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Твинкиллер

хули ты всё умничаешь сука ты чё пидор??

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Ваня Погост

Ты ещё что за пёс? К ноге, нахуй!

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Рыбный единорожек88

Правильнее: PR-Менеджер ставок на спорт и капперов

Не понимаю, почему вообще блогеров хвалят за то, что они якобы зарабатывают на своем контенте. Их работа - реклама.

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1
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Александр Борродач
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Рыбный единорожек88

Хованский нервно курит в сторонке.

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5
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Veniamin Borzov

Убить Билла

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2
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Сергей Панфилов

Дебила

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Альберт Новичков

Ну, он хоть и обезьянил в свое время. Но непонятно, что за обидки...
Это же глупо, сначала наказать, а потом понять, что недостаточно жестко.
Рассеееея

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Veniamin Borzov

Наказывает и милует суд, а прокуратура либо согласна либо нет, и подаёт кассации и аппеляции. Ты так рассуждаешь, как будто там нет ни адвокатов, ни борьбы сторон.

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Альберт Новичков

А, ой

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Dmitry Pasyutin

Решили наградить?

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Рыбный единорожек88

Кто следит за историей, как там пострадавшая женщина?

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1
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stikerman

она его простила вроде как

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stikerman

Видимо неплохо заплатил, вообще я недавно на видео наткнулся где он с аброй делал магазин в селе для пенсов, ток из-за него и не досмотрел. Мерзкий этот Билл

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Рыбный единорожек88

Заплатил, чтобы увеличили срок? Шо?

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Имя Фамилия

Какой-то кликбейт. Суд не отменил, а изменил/изменит приговор.

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Paladin 404992

Ну данное решение суда отменено, сейчас в тюрьму ещё посадят, ибо нехуй быть блогером

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Сергей Панфилов

Ну так отмена приговора не означает оправдание

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Рыбный единорожек88

Если ему присудили 2 года (максимум по статье, по которой судят), то как можно требовать более сурового наказания?

Как это работает вообще?

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Имя Фамилия

Удалено

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ред.

Удаленно

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Veniamin Borzov

Уталено

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Рыбный единорожек88

Можно статью изменить

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Евгений Карпов

ограничение свободы не равно лишению свободы

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vlad novikov

Ой, а как это так получилось? Надеюсь хотя бы извинились? Может ещё и компенсацию за беспокойство выплатят?

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Veniamin Borzov

Что именно получилось?

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Андрей Иванов

Выражение самый гуманный суд перестало быть саркастическим.

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