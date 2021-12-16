Госдума одобрила в первом чтении законопроект о введении QR-кодов в общественных местах Статьи редакции
329 депутатов проголосовали за, 87 — против.
Депутаты приняли в первом чтении за закон о QR-кодах в общественных местах. Трансляция заседания велась на сайте Дума.tv и на сайте нижней палаты.
Вице-премьер Татьяна Голикова, которая представляла документ, заявила, что власти «обязаны принимать экстренные меры, которые не принадлежат применению в обычных условиях, чтобы защитить жизнь граждан». По её словам, законопроект не вводит «каких-либо новых ограничений, является рамочным и предлагает единые правила работы на все территории России».
Депутат от «Единой России» Василий Пискарёв рассказал о 160 отзывов от региональных исполнительных и законодательных органов власти в поддержку принятия законопроекта. Он также отметил, что против его принятия развязали «самую настоящую информационную войну».
Против законопроекта выступил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он пообещал, что его фракция не поддержит поправки. Об этом же заявили представители КПРФ.
Согласно документу, посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли можно будет только с QR-кодом о прививке от коронавируса. Они не потребуются при посещении аптек и магазинов, которые торгуют продуктами и товарами первой необходимости.
В середине ноября правительство внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах по всей России: в общественных местах и транспорте. После этого спикер Госдумы Володин открыл комментарии к телеграм-посту про важность вакцинации. За ночь пользователи написали более 240 тысяч негативных сообщений.
13 декабря законопроект о введении QR-кодов на транспорте сняли с рассмотрения Госдумы. В Минтрансе рассказали, что ведомству нужно доработать документ.
23 ноября «Медуза» писала, что рассмотрение законопроектов о QR-кодах отложили из-за конфликтов в правительстве и опасения протестов. По данным источников издания, блок «санитаров» в правительстве России выступает за введение жёстких мер, а блок «экономистов» опасается негативного влияния на экономику.
*чекист после отжатого бизнеса
Ничего, хороший бизнесмен нигде не пропадёт
Социально значимое
И наоборот
Путин был зол когда узнал это..
по этому люди единогласно решили избрать его на следующий срок
Бросил ручку на стол
Против, небось, КПРФ?
а можно уважительно относиться к Родине? что за англицизмы
Верно, надо писать Российкин.
руськин
Русов
Путинов вроде, не?
(я знаю)
Опять либералы проголосовали за чипирование
Ему походу сказали что в шприце кокаин
В шприце мальчики в бане*
Они единственные патриоты России
так QR по замерам антител будут выдавать или нет?
Продай плиз 6400 антител, пиши свою телегу
Я дико извиняюсь, но как вы зашли на этот сайт?!
Там вход только по QR коду.
Ты меня не зарикролишь
А такой?
Все еще нет
Жаль, это ведь ссылка на бесплатный TJ Plus
Такое себе предложение, конечно
Сайт с видеоинструкциями о том, как получить бесплатный TJ Plus у главного редактора.
Если доступ на сайты будет только по QR-коду, то на Рутрекер можно будет попасть лишь:
Я дико извиняюсь, но как вы зашли на этот сайт?!
Ставь польский vpn. Этот сайт не для русских.
А, понял, пасиба
Может тебе не стоит смешивать кириллицу и латиницу в браузерной строке?
Как тут написано так и ввел
Гиперссылку не вариант открыть?
Нет. Зачем по всяким сомнительным ссылкам переходить
Держу в курсе, кста
Улица - общественное место?
Да
С молчаливого согласия Била Гейтса, масонов, Ротшильдов, Рокфеллеров и рептилоидов
Доколе?
И как сейчас труселя купить, если нет кодов этих? В магаз нельзя, на почту нельзя, а вот, получается, доставку домой - льзя заказать. Хрень алогичная.
вся правда о QR кодах от православных))
Следующий закон, интернет только для привитых
Законопроект не вводит никаких QR-кодов, а тем более точно не про них
Все верно, потому что на самом деле закон вводит разрешительный порядок для самых обыкновенных повседневных действий
Его ведь отменят после победы над коронавирусом? Отменят ведь?
Законопроект не вводит никаких QR-кодов, а тем более точно не про них. Речь идёт о едином документе — электронном или бумажном сертификате
а, ну тогда ладно
👍🏻
😏