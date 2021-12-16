329 депутатов проголосовали за, 87 — против.

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Депутаты приняли в первом чтении за закон о QR-кодах в общественных местах. Трансляция заседания велась на сайте Дума.tv и на сайте нижней палаты.

Вице-премьер Татьяна Голикова, которая представляла документ, заявила, что власти «обязаны принимать экстренные меры, которые не принадлежат применению в обычных условиях, чтобы защитить жизнь граждан». По её словам, законопроект не вводит «каких-либо новых ограничений, является рамочным и предлагает единые правила работы на все территории России».

Законопроект не вводит никаких QR-кодов, а тем более точно не про них. Речь идёт о едином документе — электронном или бумажном сертификате — применяемом на всей территории РФ и содержащем данные о вакцинации, перенесённом заболевании или медицинском отводе от вакцинации. QR – это штриховой код, в нем технологическое решение, которое позволяет быстро подтвердить действительность и сроки действия сертификата. Татьяна Голикова вице-премьер

Депутат от «Единой России» Василий Пискарёв рассказал о 160 отзывов от региональных исполнительных и законодательных органов власти в поддержку принятия законопроекта. Он также отметил, что против его принятия развязали «самую настоящую информационную войну».

Согласно данным Общественной палаты, из 40 тысяч поступивших к ним электронных обращений только 46% имеют реальные электронные адреса. По имеющимся данным, ряд организаций, которые активно выступают простив данных законопроектов, подпитываются финансами из-за рубежа. Василий Пискарёв депутат Госдумы

Против законопроекта выступил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он пообещал, что его фракция не поддержит поправки. Об этом же заявили представители КПРФ.

Согласно документу, посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли можно будет только с QR-кодом о прививке от коронавируса. Они не потребуются при посещении аптек и магазинов, которые торгуют продуктами и товарами первой необходимости.

В середине ноября правительство внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах по всей России: в общественных местах и транспорте. После этого спикер Госдумы Володин открыл комментарии к телеграм-посту про важность вакцинации. За ночь пользователи написали более 240 тысяч негативных сообщений.

13 декабря законопроект о введении QR-кодов на транспорте сняли с рассмотрения Госдумы. В Минтрансе рассказали, что ведомству нужно доработать документ.