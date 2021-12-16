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Новости
Sasha Shambilova

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о введении QR-кодов в общественных местах Статьи редакции

329 депутатов проголосовали за, 87 — против.

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Депутаты приняли в первом чтении за закон о QR-кодах в общественных местах. Трансляция заседания велась на сайте Дума.tv и на сайте нижней палаты.

Вице-премьер Татьяна Голикова, которая представляла документ, заявила, что власти «обязаны принимать экстренные меры, которые не принадлежат применению в обычных условиях, чтобы защитить жизнь граждан». По её словам, законопроект не вводит «каких-либо новых ограничений, является рамочным и предлагает единые правила работы на все территории России».

Законопроект не вводит никаких QR-кодов, а тем более точно не про них. Речь идёт о едином документе — электронном или бумажном сертификате — применяемом на всей территории РФ и содержащем данные о вакцинации, перенесённом заболевании или медицинском отводе от вакцинации. QR – это штриховой код, в нем технологическое решение, которое позволяет быстро подтвердить действительность и сроки действия сертификата.

Татьяна Голикова
вице-премьер

Депутат от «Единой России» Василий Пискарёв рассказал о 160 отзывов от региональных исполнительных и законодательных органов власти в поддержку принятия законопроекта. Он также отметил, что против его принятия развязали «самую настоящую информационную войну».

Согласно данным Общественной палаты, из 40 тысяч поступивших к ним электронных обращений только 46% имеют реальные электронные адреса. По имеющимся данным, ряд организаций, которые активно выступают простив данных законопроектов, подпитываются финансами из-за рубежа.

Василий Пискарёв
депутат Госдумы

Против законопроекта выступил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он пообещал, что его фракция не поддержит поправки. Об этом же заявили представители КПРФ.

Согласно документу, посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли можно будет только с QR-кодом о прививке от коронавируса. Они не потребуются при посещении аптек и магазинов, которые торгуют продуктами и товарами первой необходимости.

В середине ноября правительство внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах по всей России: в общественных местах и транспорте. После этого спикер Госдумы Володин открыл комментарии к телеграм-посту про важность вакцинации. За ночь пользователи написали более 240 тысяч негативных сообщений.

13 декабря законопроект о введении QR-кодов на транспорте сняли с рассмотрения Госдумы. В Минтрансе рассказали, что ведомству нужно доработать документ.

23 ноября «Медуза» писала, что рассмотрение законопроектов о QR-кодах отложили из-за конфликтов в правительстве и опасения протестов. По данным источников издания, блок «санитаров» в правительстве России выступает за введение жёстких мер, а блок «экономистов» опасается негативного влияния на экономику.

#новости #qrкоды #covid19

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56 комментариев
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Рыбный единорожек88

@qq

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Андрей Рядькин

*чекист после отжатого бизнеса

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Рыбный единорожек88

Ничего, хороший бизнесмен нигде не пропадёт

Френкель, Нафталий Аронович
Нафталий Аронович Френкель (1883, Константинополь — 1960, Москва, СССР) — видный деятель советских…
ru.wikipedia.org
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0
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Рыбный единорожек88

Тюрьма - общественное место?

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4
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Victor Aristov

Социально значимое

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5
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Сраный Ковбой

И наоборот

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1
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FOX

Путин был зол когда узнал это..

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4
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stikerman

по этому люди единогласно решили избрать его на следующий срок

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FUNKADELIC

Бросил ручку на стол

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0
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Сталин спас Россию

Против, небось, КПРФ?

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2
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Рыбный единорожек88

Рашкин

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0
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Сраный Ковбой

а можно уважительно относиться к Родине? что за англицизмы

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13
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rustyrazor

Верно, надо писать Российкин.

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17
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Люц Шнайдер

руськин

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2
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Николай Бойко

Русов

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–1
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Пластиковое Окно

Путинов вроде, не?

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Рыбный единорожек88

это депутат-браконьер

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Сраный Ковбой

(я знаю)

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Рыбный единорожек88

про Родину поддерживаю

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FOX

Опять либералы проголосовали за чипирование

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Рыбный единорожек88

главный либерал-демократ

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Сталин спас Россию

Ему походу сказали что в шприце кокаин

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Victor Aristov

В шприце мальчики в бане*

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Zero-one-one

Они единственные патриоты России

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Подозрительный Кот

так QR по замерам антител будут выдавать или нет?

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2
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Victor Aristov

Продай плиз 6400 антител, пиши свою телегу

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Рпош Ашршщ

Я дико извиняюсь, но как вы зашли на этот сайт?!

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Анатолий Смолов

Там вход только по QR коду.

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Рпош Ашршщ

Ты меня не зарикролишь

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1
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Victor Aristov

А такой?

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Рпош Ашршщ

Все еще нет

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Victor Aristov

Жаль, это ведь ссылка на бесплатный TJ Plus

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Рпош Ашршщ

Такое себе предложение, конечно

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2
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Анатолий Смолов

Сайт с видеоинструкциями о том, как получить бесплатный TJ Plus у главного редактора.

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0
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Романелло Кивогенс

Если доступ на сайты будет только по QR-коду, то на Рутрекер можно будет попасть лишь:

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0
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FUNKADELIC

Я дико извиняюсь, но как вы зашли на этот сайт?!
 Ставь польский vpn. Этот сайт не для русских.

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Рпош Ашршщ

А, понял, пасиба

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0
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Ivar Ragnarsson

Может тебе не стоит смешивать кириллицу и латиницу в браузерной строке?

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Рпош Ашршщ

Как тут написано так и ввел

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1
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Ivar Ragnarsson

Гиперссылку не вариант открыть?

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Рпош Ашршщ

Нет. Зачем по всяким сомнительным ссылкам переходить

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Рпош Ашршщ

Держу в курсе, кста

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Люц Шнайдер
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Владислав Микк

Улица - общественное место?

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Егор Гаврилов

Да

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Владислав Микк
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Ze Katze

С молчаливого согласия Била Гейтса, масонов, Ротшильдов, Рокфеллеров и рептилоидов
Доколе?

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FUNKADELIC
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Chikk

И как сейчас труселя купить, если нет кодов этих? В магаз нельзя, на почту нельзя, а вот, получается, доставку домой - льзя заказать. Хрень алогичная.

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Подозрительный Кот

вся правда о QR кодах от православных))

https://monomah.org/archives/35018

ПРАВДИВАЯ СЕНСАЦИЯ? Квадратный код (QR-код…
ПРАВДИВАЯ СЕНСАЦИЯ? Квадратный код (QR-код) - это СИМВОЛИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ архитектурного плана…
monomah.org
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Антон Лисин

Следующий закон, интернет только для привитых

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Алексей Иванов

Законопроект не вводит никаких QR-кодов, а тем более точно не про них
 Все верно, потому что на самом деле закон вводит разрешительный порядок для самых обыкновенных повседневных действий

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Пётр Козлов

Его ведь отменят после победы над коронавирусом? Отменят ведь?

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испанский смех

Законопроект не вводит никаких QR-кодов, а тем более точно не про них. Речь идёт о едином документе — электронном или бумажном сертификате
 а, ну тогда ладно

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Люц Шнайдер

👍🏻

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Айзеблакетбрасорк

😏

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