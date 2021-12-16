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Новости
vc.ru

Reuters: ЦБ запретит вкладываться в криптовалюту в России из-за «рисков финансовой стабильности» Статьи редакции

В ноябре регулятор заявлял о необходимости регулировать рынок и приводил в пример Китай, где полностью запретили криптовалюту.

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3515 просмотров

Банк России обсуждает запрет из-за «возможных рисков для финансовой стабильности на фоне роста криптовалютных транзакций», рассказали Reuters два источника, близкие к банку.

ЦБ ведёт переговоры с участниками рынка и экспертами о возможном запрете. Новый законопроект будет применяться только к новым покупкам и не действовать на старые, утверждает один источник. Другой говорит о «полном отказе» от всех криптовалют.

Ведомство готовит консультативный отчет, чтобы озвучить свою позицию по этому вопросу, заявил представитель ЦБ Reuters, но не уточнил детали.

Ситуация в странах с развитым крипторынком напоминает теневую финансовую систему, а использование криптовалют снижает эффективность денежно-кредитной политики, приводит Reuters слова первого заместителя председателя ЦБ Ксении Юдаевой. Она комментировала ситуацию в ноябре 2021 года.

России необходимо регулировать рынок, дополнила тогда Юдаева и привела в пример действия Китая. В мае 2021 года в стране запретили все операции с криптовалютой.

По данным Банка России, годовой объём криптовалютных транзакций россиян составляет около 5 миллиардов долларов.

Банк России объявил о планах выпустить цифровой рубль в октябре 2020 года. Ведомство утверждает, что цифровую валюту ЦБ можно будет использовать без доступа к интернету и хранить на специальном кошельке.

ЦБ начнёт тестировать систему через «Сбербанк», ВТБ, «Альфа-банк», «Газпромбанк», «Тинькофф банк», «Промсвязьбанк», «Росбанк» и ещё пять банков в январе 2022 года.

#новости #криптовалюта

Спасибо за наводку Владимир Климов
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Рыбный единорожек88

Сразу отвечу почему я это запостил, прост на фотке есть голубой цвет.

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18
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Рыбный единорожек88

АХ ТЫ ПРОКЛЯТЫЙ ГЕЮГА

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22
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x mst

Какая милая Тунберг

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3
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Vyacheslav Khristolyubov
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14
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Он Самый

А! вот оно что... [убирает минус]

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1
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Укрошофист

из-за роста числа криптотранзакций, который несёт риски для финансовой стабильности
Вместо того, чтобы адаптировать экономику к современным технологиям, Россия их запрещает. Очередное проявление неэффективности этого государства.

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16
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Llaren Hlaalo

Аргумент хуйня, ибо по факту только всякие Занзибары да Сальвадоры официально что-то действительно мутят с криптой. Остальным по большей части похуй на "потенциал" крипты.

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0
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Укрошофист

Запрещают криптовалюту тоже во всяких Марокко и Намибии. Вне зависимости от потенциала, криптовалюта - это финансовый инструмент, которым некоторые люди все таки пользуются. Отбирать у них этот инструмент - ошибка.

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8
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Он Самый

Всякие Сальвадоры даже с небольших вложений в биток строят по 20 школ и новые больницы. Тем временем некоторые школы в могущественной Россиюшке, которая чхать хотела на энти криптовалюты:

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6
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Музыкальный Тролль

Ух ты! Так вот чем занимается совет федерации! Я то думал, что совет этот нужен просто как ширма для всяких пенсионеров именитых. Наверняка вопрос решится теперь.
Хотя что это, новость от 18 года, наверняка такой проблемы то и нет больше в РФ, в совете то сплошь профессиональные управленцы и крепкие хозяйственники, им такое как раз плюнуть, ведь так?

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0
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Музыкальный Тролль
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Он Самый

Тем временем:
Сальвадор не так давно сделал Bitcoin законным платежным средством, но Bitcoin-траст страны уже получил миллионную прибыль. Президент страны Найиб Букеле заявил, что прибыль будет направлена на строительство 20 школ.

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3
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Рыбный единорожек88

Интересно, откуда там прибыль.

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Он Самый
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Рыбный единорожек88

Кмк, Прибыль будет только если они что-то продают за фиксированную в биткойнах цену.

Если же ты просто имеешь биткойны и не меняешь их на другие валюты - это не играет роли

Если же жители страны активно покупают что-то за рубежом за заработанные биткойны - то в стране их становится меньше, и чем тогда платить зарплату?
Получается, государству нужно наоборот, покупать (или производить) биткойны - и при покупке высокий курс скажется плохо как раз

В общем я не экономист, объясни мне плиз

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Universe

Крипту нет нужды продавать - можно использовать как обеспечение (залог).

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MadRat96

Не логичнее было бы сделать эфир валютой государственной, раз он на PoS переходит?

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Рыбный единорожек88

Прогресс нельзя запретить.

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7
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Рыбный единорожек88

Прогрессу это никак не помешает, лол. Технология - блокчейн, уже давно банками изучается/юзается. Биткойн и прочие доге-койны к прогрессу никакого отношения не имеют.

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6
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Рыбный единорожек88

Прогрессу это никак не помешает
 Так я так и написал.

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4
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Рыбный единорожек88

Нет, ты написал не так. Просто юлишь, юла)

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4
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испанский смех

нигде это не юзается

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Иван Пахомов

Вот и навалились социалистические эксперты по прогрессированию человечества. Всё знают лучше всех и поэтому запрещают. Молодцы.

А вот кто, вообще, сказал, что прогресс блокчейна? А прогресс культуры использования криптовалют значит не важен?

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Sam Lowry

Ну, для тебя не имеют — а для кого-то имеют. Человек берёт свои деньги, под их залог ему дают X6 денег, он вкладывает их в обменник – получает с него процент. И всё это от начала до конца — на прозрачной системе на БЧ, безо всяких пидорских банков, которые берут твои деньги, берут у тебя за это деньги, дают твои деньги другим и получают процент (а ты получаешь хуй, ещё и спросят с тебя — с хуя ли ты решил забрать свои деньги у них). Не представляю себе такую схему вообще без этих технологий. Не представляю, как абсолютно любой человек это может сделать без подобных технологий.

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0
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Universe

Чево, блин? Блокчейн впервые был реализован, когда сеть биткойна запустилась.

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aliftin

Это вообще никак не повлияет на прогресс. Под эту тему сейчас разрешат блокировать переводы денежных средств с "подозрительных счетов". Они просто усложнят ввод/вывод денег.

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4
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Он Самый

И все равно это будет дешевле, удобнее и быстрее, чем безнал

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aliftin

Тут дело не в том как ты будешь оплачивать товары и услуги на внутреннем рынке, а как эти деньги ввести на карту этого самого рынка.

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2
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Он Самый

Понимаю тебя. Да, процесс конвертации усложнится. Но не исчезнет. Вещества, проституция, оружие, пиратский софт, все это запрещено, но все равно регулярно и в больших объемах покупается и продается. На каждую хитрую гайку, найдется болт с нужной резьбой. Особенно в РФ, где исключительно по "закону" жить невозможно.

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Рыбный единорожек88

Быстрее - только если это какие-то лайткойны для красноглазиков

Через обе популярные сейчас криптовалюты переводить мелкие суммы и долго и не выгодно

Конечно, если ты переводишь миллионы - да, получается выгодно. Ну, выгодно - если на обоих концах крипта была и осталась криптой.
Если добавить комиссию за конвертацию в «обычные» деньги - то уже не так выгодно (хотя может и всё равно выгодна останется при какой-то сумме, хз)

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0
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Он Самый

115 ФЗ и нет у тебя "обычных" денег

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2
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Рыбный единорожек88

Новый долбанутый закон - и покупать что-то за битки ты сможешь только за границей а потом ещё объяснять таможне, как ты за это платил :((

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0
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VladimirV

Чтоб были только сберкнижки.

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5
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Рыбный единорожек88

там цифровой рубль в 22 году выкатить хотят

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2
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VladimirV

Цифровая сберкнижка. И судьба такая будет

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4
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Он Самый

Цифровому Гулагу - цифровая сберкнижка

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3
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Sergei Aleksandrovich

Да он нам и нахуй не нужон интернет ваш!

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3
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Рыбный единорожек88

. В случае одобрения законодателями он может применяться к новым покупкам криптоактивов, но не к тем, которые были куплены в прошлом,
Да да конечно

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2
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aliftin

Так что бы что-то запретить нужно это или разрешить или признать его существование на государственном уровне.

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1
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Павел Каташев

В чем проблема?
1 января 2021 года в России вступил в силу закон «О цифровых финансовых активах». Он дает определение криптовалюты, но запрещает ее использование в стране для оплаты товаров и услуг.

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1
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Рыбный единорожек88

Все майнеры как один едут в Батуми. Тренд?

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Закомплексованная Душа

Давно пора

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–1
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Daniel Shnaider

Странно, пирамиды идеальное средство уменьшения инфляции. На фига их запрещать?

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Pavel Fedorov

Биткоин не имеет никакого отношения к пирамидам, если что. Пирамида гарантирует высокую доходность по вложениям, биток же гарантирует только сохранность, а то что есть куча трейдеров, которые пытаются на этом заработать - не делает ее пирамидой.

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2
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Daniel Shnaider

Вся крипта пирамида , кроме конечно сиба ину. Ведь у сиба ину картинка милой собачки, а всем известно,что милые собачки не могут наепать

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–2
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Pavel Fedorov

Ты путаешь спекуляции с ценами волатильных продуктов и пирамиды, либо как-то аргументируй уж, почему это пирамида

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Артем Горбов

Боятся, что россияне начнут туда деньги вкладывать, выводя их из под их надзора/налогообложения.

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Александр Воронин

Центробанк запретит
 Тогда я запрещаю запрещать центробанку, у меня столько же полномочий сколько и у него.
Очередной пук в лужу от цб

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MMX

рисков финансовой стабильности гораздо больше, если вкладываться в рубли

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Миржан Досымбаев

помянем

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Музыкальный Тролль

из-за «возможных рисков для финансовой стабильности на фоне роста криптовалютных транзакций»
Не очень понятно, о каких рисках идет речь. В смысле, так и жизнь в РФ по той же логике запретить нужно.
Или речь о том, что все просто уйдут из рубля в биток? Если речь об этом, так тут никакие запреты не спасут же (даже наоборот).

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Vladislav Pauls

Если брать пример с Китая? Тогда надо тоже казнить за коррупцию!

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Max Yankov

Ну всё, теперь на гидре все сразу станут наличными платить.

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