В ноябре регулятор заявлял о необходимости регулировать рынок и приводил в пример Китай, где полностью запретили криптовалюту.

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Банк России обсуждает запрет из-за «возможных рисков для финансовой стабильности на фоне роста криптовалютных транзакций», рассказали Reuters два источника, близкие к банку.

ЦБ ведёт переговоры с участниками рынка и экспертами о возможном запрете. Новый законопроект будет применяться только к новым покупкам и не действовать на старые, утверждает один источник. Другой говорит о «полном отказе» от всех криптовалют.

Ведомство готовит консультативный отчет, чтобы озвучить свою позицию по этому вопросу, заявил представитель ЦБ Reuters, но не уточнил детали.

Ситуация в странах с развитым крипторынком напоминает теневую финансовую систему, а использование криптовалют снижает эффективность денежно-кредитной политики, приводит Reuters слова первого заместителя председателя ЦБ Ксении Юдаевой. Она комментировала ситуацию в ноябре 2021 года.

России необходимо регулировать рынок, дополнила тогда Юдаева и привела в пример действия Китая. В мае 2021 года в стране запретили все операции с криптовалютой.

По данным Банка России, годовой объём криптовалютных транзакций россиян составляет около 5 миллиардов долларов.

Банк России объявил о планах выпустить цифровой рубль в октябре 2020 года. Ведомство утверждает, что цифровую валюту ЦБ можно будет использовать без доступа к интернету и хранить на специальном кошельке.