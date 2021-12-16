Reuters: ЦБ запретит вкладываться в криптовалюту в России из-за «рисков финансовой стабильности» Статьи редакции
В ноябре регулятор заявлял о необходимости регулировать рынок и приводил в пример Китай, где полностью запретили криптовалюту.
Банк России обсуждает запрет из-за «возможных рисков для финансовой стабильности на фоне роста криптовалютных транзакций», рассказали Reuters два источника, близкие к банку.
ЦБ ведёт переговоры с участниками рынка и экспертами о возможном запрете. Новый законопроект будет применяться только к новым покупкам и не действовать на старые, утверждает один источник. Другой говорит о «полном отказе» от всех криптовалют.
Ведомство готовит консультативный отчет, чтобы озвучить свою позицию по этому вопросу, заявил представитель ЦБ Reuters, но не уточнил детали.
Ситуация в странах с развитым крипторынком напоминает теневую финансовую систему, а использование криптовалют снижает эффективность денежно-кредитной политики, приводит Reuters слова первого заместителя председателя ЦБ Ксении Юдаевой. Она комментировала ситуацию в ноябре 2021 года.
России необходимо регулировать рынок, дополнила тогда Юдаева и привела в пример действия Китая. В мае 2021 года в стране запретили все операции с криптовалютой.
По данным Банка России, годовой объём криптовалютных транзакций россиян составляет около 5 миллиардов долларов.
Банк России объявил о планах выпустить цифровой рубль в октябре 2020 года. Ведомство утверждает, что цифровую валюту ЦБ можно будет использовать без доступа к интернету и хранить на специальном кошельке.
ЦБ начнёт тестировать систему через «Сбербанк», ВТБ, «Альфа-банк», «Газпромбанк», «Тинькофф банк», «Промсвязьбанк», «Росбанк» и ещё пять банков в январе 2022 года.
Какая милая Тунберг
А! вот оно что... [убирает минус]
из-за роста числа криптотранзакций, который несёт риски для финансовой стабильности
Вместо того, чтобы адаптировать экономику к современным технологиям, Россия их запрещает. Очередное проявление неэффективности этого государства.
Аргумент хуйня, ибо по факту только всякие Занзибары да Сальвадоры официально что-то действительно мутят с криптой. Остальным по большей части похуй на "потенциал" крипты.
Запрещают криптовалюту тоже во всяких Марокко и Намибии. Вне зависимости от потенциала, криптовалюта - это финансовый инструмент, которым некоторые люди все таки пользуются. Отбирать у них этот инструмент - ошибка.
Всякие Сальвадоры даже с небольших вложений в биток строят по 20 школ и новые больницы. Тем временем некоторые школы в могущественной Россиюшке, которая чхать хотела на энти криптовалюты:
Ух ты! Так вот чем занимается совет федерации! Я то думал, что совет этот нужен просто как ширма для всяких пенсионеров именитых. Наверняка вопрос решится теперь.
Хотя что это, новость от 18 года, наверняка такой проблемы то и нет больше в РФ, в совете то сплошь профессиональные управленцы и крепкие хозяйственники, им такое как раз плюнуть, ведь так?
Тем временем:
Сальвадор не так давно сделал Bitcoin законным платежным средством, но Bitcoin-траст страны уже получил миллионную прибыль. Президент страны Найиб Букеле заявил, что прибыль будет направлена на строительство 20 школ.
Кмк, Прибыль будет только если они что-то продают за фиксированную в биткойнах цену.
Если же ты просто имеешь биткойны и не меняешь их на другие валюты - это не играет роли
Если же жители страны активно покупают что-то за рубежом за заработанные биткойны - то в стране их становится меньше, и чем тогда платить зарплату?
Получается, государству нужно наоборот, покупать (или производить) биткойны - и при покупке высокий курс скажется плохо как раз
В общем я не экономист, объясни мне плиз
Крипту нет нужды продавать - можно использовать как обеспечение (залог).
Не логичнее было бы сделать эфир валютой государственной, раз он на PoS переходит?
нигде это не юзается
Вот и навалились социалистические эксперты по прогрессированию человечества. Всё знают лучше всех и поэтому запрещают. Молодцы.
А вот кто, вообще, сказал, что прогресс блокчейна? А прогресс культуры использования криптовалют значит не важен?
Ну, для тебя не имеют — а для кого-то имеют. Человек берёт свои деньги, под их залог ему дают X6 денег, он вкладывает их в обменник – получает с него процент. И всё это от начала до конца — на прозрачной системе на БЧ, безо всяких пидорских банков, которые берут твои деньги, берут у тебя за это деньги, дают твои деньги другим и получают процент (а ты получаешь хуй, ещё и спросят с тебя — с хуя ли ты решил забрать свои деньги у них). Не представляю себе такую схему вообще без этих технологий. Не представляю, как абсолютно любой человек это может сделать без подобных технологий.
Чево, блин? Блокчейн впервые был реализован, когда сеть биткойна запустилась.
Это вообще никак не повлияет на прогресс. Под эту тему сейчас разрешат блокировать переводы денежных средств с "подозрительных счетов". Они просто усложнят ввод/вывод денег.
И все равно это будет дешевле, удобнее и быстрее, чем безнал
Тут дело не в том как ты будешь оплачивать товары и услуги на внутреннем рынке, а как эти деньги ввести на карту этого самого рынка.
Понимаю тебя. Да, процесс конвертации усложнится. Но не исчезнет. Вещества, проституция, оружие, пиратский софт, все это запрещено, но все равно регулярно и в больших объемах покупается и продается. На каждую хитрую гайку, найдется болт с нужной резьбой. Особенно в РФ, где исключительно по "закону" жить невозможно.
Быстрее - только если это какие-то лайткойны для красноглазиков
Через обе популярные сейчас криптовалюты переводить мелкие суммы и долго и не выгодно
Конечно, если ты переводишь миллионы - да, получается выгодно. Ну, выгодно - если на обоих концах крипта была и осталась криптой.
Если добавить комиссию за конвертацию в «обычные» деньги - то уже не так выгодно (хотя может и всё равно выгодна останется при какой-то сумме, хз)
115 ФЗ и нет у тебя "обычных" денег
Чтоб были только сберкнижки.
Цифровая сберкнижка. И судьба такая будет
Цифровому Гулагу - цифровая сберкнижка
Да он нам и нахуй не нужон интернет ваш!
Так что бы что-то запретить нужно это или разрешить или признать его существование на государственном уровне.
В чем проблема?
1 января 2021 года в России вступил в силу закон «О цифровых финансовых активах». Он дает определение криптовалюты, но запрещает ее использование в стране для оплаты товаров и услуг.
Давно пора
Странно, пирамиды идеальное средство уменьшения инфляции. На фига их запрещать?
Биткоин не имеет никакого отношения к пирамидам, если что. Пирамида гарантирует высокую доходность по вложениям, биток же гарантирует только сохранность, а то что есть куча трейдеров, которые пытаются на этом заработать - не делает ее пирамидой.
Вся крипта пирамида , кроме конечно сиба ину. Ведь у сиба ину картинка милой собачки, а всем известно,что милые собачки не могут наепать
Ты путаешь спекуляции с ценами волатильных продуктов и пирамиды, либо как-то аргументируй уж, почему это пирамида
Боятся, что россияне начнут туда деньги вкладывать, выводя их из под их надзора/налогообложения.
Центробанк запретит
Тогда я запрещаю запрещать центробанку, у меня столько же полномочий сколько и у него.
Очередной пук в лужу от цб
рисков финансовой стабильности гораздо больше, если вкладываться в рубли
помянем
из-за «возможных рисков для финансовой стабильности на фоне роста криптовалютных транзакций»
Не очень понятно, о каких рисках идет речь. В смысле, так и жизнь в РФ по той же логике запретить нужно.
Или речь о том, что все просто уйдут из рубля в биток? Если речь об этом, так тут никакие запреты не спасут же (даже наоборот).
Если брать пример с Китая? Тогда надо тоже казнить за коррупцию!
Ну всё, теперь на гидре все сразу станут наличными платить.