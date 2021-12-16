Суд оштрафовал главу ярославского военно-патриотического клуба из-за перформанса «Смерть п***м» Статьи редакции
Сумма штрафа — пять тысяч рублей.
Мировой суд Ленинского района Ярославля оштрафовал на пять тысяч рублей председателя военно-патриотического клуба «Десантник» Андрея Палачёва. Его воспитанники во время выступления разбили кувалдой муляж с надписью «Смерть п***м» [гомосексуалам]. Об этом пишет издание YarNews.
Палачёва признали виновным в распространении информации, которая «вредит развитию детей». Пять тысяч рублей — минимальный штраф по стать 6.17 КоАП.
На главу клуба «Десантник» пожаловался председатель местной общественной организации ветеранов боевых действий на Северном Кавказе. После этого прокуратура возбудила против Палачёва административное дело.
Перформанс с пожеланием смерти гомосексуалам прошёл в августе на шоу к 20-летию «Десантника». Во время выступления одного из участников клуба подняли на руки, положили ему на живот муляж кирпича с надписью «Смерть п***м» и ударили по нему кувалдой. Палачёв называл это шуткой и говорил, что его подопечные, как и он сам, «просто "дырявых" не любят».
А почему не Климов новость запостил? Это ведь о ЛГБТ.
на сумму в two fat cocks?
Есть фулл?
потрать деньги на помощь организациям которые топят за...
ну ты сам знаешь за кого)))
это не про ЛГБТ, это про пидоров
не матерись пожалуйста
принял к сведению
наконец то я нашел на ТЖ адекватного человека!!!
ура!!
Поверьте тут таких на много больше чем кажется))
Не пизди
ахаххаха
Эта новость не прославляет лгбтшников, поэтому не запостил
Он занят был, точнее его😂😂
Он просто жепой пишет, а сейчас она занята
п***м - это поварам?
Патриотам
Путинам
👌🤌😱👽🤬😨😰🙈
Полицейским?
Пердунам
Сам с собой разговариваешь?)
высокая кухня.
ЗВЕЗДА МИШЛЕН)
тикие импазантные подтянутые ребята выступают, думаю они сами не прочь к приобрести как минимум бисексуальный опыт
Умница какая! За них подумала.
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«Смерть п***м», тут не штраф а сепаратизм чистой воды, призыв к смене государственного строя и прямой призыв к убийству Путина. Это уголовщина на лет 20 тянет.
По картинке можно подумать, что бравые военные буквально разбивают гомофобные высказывания.
такие против этого, ЖИЗПЬ ПИДОРАМ!
Если бы заменили слово смерть на жизнь, то отправились бы в тюрьму
Даёшь нейтральное отношение к п*****м!
Ну так знаете, что бы ещё не смерть, но и не удобрять. Как то так
Как бы звучал такой лозунг?
"Пидоры-существуют."
"Они среди нас"
Жесткач
Непонятно только, зачем они себе смерти то желают
За вдв!
.
Просто нашли одного и решили забить кувалдой публично
Ну вот и с цеником определились
Вы не туда воюете
«Смерть п***м» [г******м]
Говорящая фамилия у этого Андрея)
Приятно, когда в театре есть дискуссия, противостояние, конфликт. Если на одной сцене воспевается мужеложество, то на соседней пускай играют представители натурасов.
Оштрафовали за слово "смерть"?