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Новости
Яна Ломакина

Суд оштрафовал главу ярославского военно-патриотического клуба из-за перформанса «Смерть п***м» Статьи редакции

Сумма штрафа — пять тысяч рублей.

59
2337 просмотров
Выступление участников военно-патриотического клуба «Десантник» Фото с сайта издания 76.ru

Мировой суд Ленинского района Ярославля оштрафовал на пять тысяч рублей председателя военно-патриотического клуба «Десантник» Андрея Палачёва. Его воспитанники во время выступления разбили кувалдой муляж с надписью «Смерть п***м» [гомосексуалам]. Об этом пишет издание YarNews.

Палачёва признали виновным в распространении информации, которая «вредит развитию детей». Пять тысяч рублей — минимальный штраф по стать 6.17 КоАП.

На главу клуба «Десантник» пожаловался председатель местной общественной организации ветеранов боевых действий на Северном Кавказе. После этого прокуратура возбудила против Палачёва административное дело.

Перформанс с пожеланием смерти гомосексуалам прошёл в августе на шоу к 20-летию «Десантника». Во время выступления одного из участников клуба подняли на руки, положили ему на живот муляж кирпича с надписью «Смерть п***м» и ударили по нему кувалдой. Палачёв называл это шуткой и говорил, что его подопечные, как и он сам, «просто "дырявых" не любят».

#новости #суды

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59 комментариев
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Selfish Ledger

А почему не Климов новость запостил? Это ведь о ЛГБТ.

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14
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Рыбный единорожек88

оштрафую редакцию

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пепси

на сумму в two fat cocks?

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4
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Рыбный единорожек88

two black thick cocks

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2
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kerokero
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7
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Иван Иванов

Есть фулл?

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New

потрать деньги на помощь организациям которые топят за...
ну ты сам знаешь за кого)))

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1
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Konstantin Wirz

это не про ЛГБТ, это про пидоров

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7
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New

не матерись пожалуйста

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Konstantin Wirz

принял к сведению

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1
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New

наконец то я нашел на ТЖ адекватного человека!!!
ура!!

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1
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Макс Сельников

Поверьте тут таких на много больше чем кажется))

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0
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TJaba

Не пизди

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2
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New

ахаххаха

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Рпош Ашршщ

Эта новость не прославляет лгбтшников, поэтому не запостил

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0
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Damir ReDevil

Он занят был, точнее его😂😂

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–2
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Damir ReDevil

Он просто жепой пишет, а сейчас она занята

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–2
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Рыбный единорожек88

убери лицо с моей жопы

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0
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Кирилл Вселенский

п***м - это поварам?

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11
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Arseniy Kruglov

Патриотам

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14
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Рыбный единорожек88

президентам

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11
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Michael Konovalov

Путинам

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2
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Артём Илющенко

👌🤌😱👽🤬😨😰🙈

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0
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Он Самый
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4
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Dmitry Pasyutin

Полицейским?

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3
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Кирилл Вселенский

Пердунам

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2
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Верен Дар

Сам с собой разговариваешь?)

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1
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Рыбный единорожек88

палачам

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1
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Рыбный единорожек88

Палачёву же.....

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0
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New

высокая кухня.
ЗВЕЗДА МИШЛЕН)

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1
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Рыбный единорожек88

покемонам...

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1
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Рыбный единорожек88
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1
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Рыбный единорожек88

Перфоменс это же не песня, как у Хованского.

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10
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Ирина Китаева

тикие импазантные подтянутые ребята выступают, думаю они сами не прочь к приобрести как минимум бисексуальный опыт

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8
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Игнат Теремов

Умница какая! За них подумала.

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2
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Иван Иванов

Обратися к славарю

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Джон Кроули

«Смерть п***м», тут не штраф а сепаратизм чистой воды, призыв к смене государственного строя и прямой призыв к убийству Путина. Это уголовщина на лет 20 тянет.

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5
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ユリー シャネ

По картинке можно подумать, что бравые военные буквально разбивают гомофобные высказывания.

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4
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Ирина Китаева

такие против этого, ЖИЗПЬ ПИДОРАМ!

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0
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ОСА

Если бы заменили слово смерть на жизнь, то отправились бы в тюрьму

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3
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Жора Григорьев

Даёшь нейтральное отношение к п*****м!
Ну так знаете, что бы ещё не смерть, но и не удобрять. Как то так
Как бы звучал такой лозунг?
"Пидоры-существуют."
"Они среди нас"

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0
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Рыбный единорожек88

Так лучше будет:

председателя военно-патриотического клуба «Палач» Андрея Палачёва.
Очередная говорящая фамилия

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2
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Dmitry Pasyutin
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1
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Dmitry Pasyutin
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1
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FOX

Жесткач

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1
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Михаил Затолокин

Непонятно только, зачем они себе смерти то желают

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–1
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Andrew Gladkov

За вдв!

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Рыбный единорожек88
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1
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Daniel Shnaider

.

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Рыбный единорожек88

Где эти голубые береты возьмут такие деньжищи??? Им же придется на них целый месяц своей задницей зарабатывать!

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Верен Дар

Просто нашли одного и решили забить кувалдой публично

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Bkmz Иванов

Ну вот и с цеником определились

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Рыбный единорожек88

В публикации - и звёздочки, и кавычки, и скобки, высочайший уровень политкорректности [трепет]

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Закомплексованная Душа

Вы не туда воюете

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Dimakey Lekko

«Смерть п***м» [г******м]

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Dr. Подорожник

Говорящая фамилия у этого Андрея)

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Рыбный единорожек88

И почему они рады?

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Даниил Данковский

Приятно, когда в театре есть дискуссия, противостояние, конфликт. Если на одной сцене воспевается мужеложество, то на соседней пускай играют представители натурасов.

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Ze Katze

Оштрафовали за слово "смерть"?

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