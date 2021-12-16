Александр Сокуров извинился «за происшедшее на встрече с президентом» и заявил главе СПЧ об угрозах жизни Статьи редакции
По словам Сокурова, его друзья говорят «об оскорбительных высказываниях из чеченского сектора».
Режиссёр Александр Сокуров написал обращение на имя главы президентского совета по правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева, где извинился за спор с Владимиром Путиным на заседании совета и рассказал об угрозах жизни. Об этом пишет РБК.
Фадеев сообщил журналистам, что уже поговорил с Сокуровым и «пытается его успокоить». Сам режиссёр от комментариев отказался.
Сокуров сообщил, что видел реакцию пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова на его слова. «Он прав — я дилетант и, видимо, таким не место в столь уважаемой профессиональной среде, как совет», — заявил режиссёр.
По мнению Сокурова, «никто в стране не будет защищать честь и достоинство члена президентского совета». Он привёл в пример нападение в марте 2016 года в Грозном на главу НКО Игоря Каляпина. Тогда «некие молодые люди в гражданской одежде и черных масках» закидали его яйцами.
9 декабря во время заседания Совета по правам человека Сокуров поспорил с Путиным. Режиссёр предложил «отпустить всех», кто больше не хочет жить в составе России. Президент с этим не согласился, назвав позицию Сокурова «не выступлением, а манифестом» и «набором проблем и страхов».
Рамзан Кадыров в ответ назвал Сокурова «продажной мордой» и призвал проверить на экстремизм его предложение «отпустить» регионы Кавказа. Песков исключил арест режиссёра. «Конечно, нет! Об этом и речи быть не может! Президент очень по-доброму к нему относится. Но спор есть спор», — сообщил он.
оскорбил своим поступком
каким поступком? открыл рот и предложил обсудить?
Оскорбил своим появлением на сайте про технологии
что бы присесть в РБ можно даже рот не открывать
Путин (выбирал кто говорит)
23:30. Хватит врать!11! :D
Я не умею совокуплять политоту с временем на часах. Прости. :)
23:49, между прочим.
Мышка по :hover рассудит нас. ;)
У меня и так все ходы залогированы.
А у меня 0.7 Johnnie Walker. Шах и мат, Ипполит Матвеевич. :)
А тебя зачем это всё так рвёт? Бородат?
Просто п*здец.
где мы живем?
что за слова готовы убивать....
и человеку, великому режиссеру никто не может ничего гарантировать....
что говорить об обычных людях?
Хотел пошутить, но решил, что лучше сразу извиниться.
а где поросята
Почему не в разделе фото?
дэдэнги
охуенное видео
так, а почему не на коленях извинился? непорядок
И без видео
По словам Сокурова, его друзья говорят «об оскорбительных высказываниях из чеченского сектора».
Ну вот и решилась проблема. И стало ясно кто тут главный и решает:))
Жаль?
Да
Это истерика и паранойя, @Сталин спас Россию обещал в комментах, что ничего не будет товарищу. :)
Черти, такого мужика здравомыслящего стравливают.
либераха vs нохча... жаба ебала гадюку
с регистрацией
с новым годом наступающим, епта
с регистрацией!
Чё за нохча? Эт чехи так себя называют?
да их так наши ребята в 90х называли, чичики, чехи, бармалеи. Когда они головы русским солдатам отрезали, а потом такие как Сокуров ехали в чечню и защищали их. А теперь вон она как, сорятся
Сокуров лично ездил?
Вот Шевчук тоже ездил. И он тоже против власти сейчас, и всегда вроде был - либераха по всем статьям. Он чё тоже хуевый, раз либераха?
хуевый не хуйевый, это не мне решать, интересен тот факт что в итоге их всех каждый раз разнимает Путин. И пиздежь по очередному кругу идет
В ночную заступил?