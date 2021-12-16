По словам Сокурова, его друзья говорят «об оскорбительных высказываниях из чеченского сектора».

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Режиссёр Александр Сокуров написал обращение на имя главы президентского совета по правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева, где извинился за спор с Владимиром Путиным на заседании совета и рассказал об угрозах жизни. Об этом пишет РБК.

Фадеев сообщил журналистам, что уже поговорил с Сокуровым и «пытается его успокоить». Сам режиссёр от комментариев отказался.

Вижу, какое возмущение вызвало моё поведение в национальной прессе и административно-силовой среде. Уверен, что у вас много неприятностей в администрации президента. Искренне сожалею об этом. Александр Сокуров режиссёр

Сокуров сообщил, что видел реакцию пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова на его слова. «Он прав — я дилетант и, видимо, таким не место в столь уважаемой профессиональной среде, как совет», — заявил режиссёр.

Мои друзья предупреждают о грозящей опасности моей жизни. Единственной гарантией моей жизни может быть воспрепятствование со стороны президента столь радикальной развязке.. Александр Сокуров режиссёр

По мнению Сокурова, «никто в стране не будет защищать честь и достоинство члена президентского совета». Он привёл в пример нападение в марте 2016 года в Грозном на главу НКО Игоря Каляпина. Тогда «некие молодые люди в гражданской одежде и черных масках» закидали его яйцами.

Я всего-навсего гражданин и ремесленник своего цеха, преподаватель. Не владею дипломатическими навыками. Знаю, что оскорбил своим поступком, поведением многих членов совета. Приношу всем извинения. Александр Сокуров режиссёр

9 декабря во время заседания Совета по правам человека Сокуров поспорил с Путиным. Режиссёр предложил «отпустить всех», кто больше не хочет жить в составе России. Президент с этим не согласился, назвав позицию Сокурова «не выступлением, а манифестом» и «набором проблем и страхов».

Новости Sasha Shambilova 10 дек извиняться» Статьи редакции Сокуров предложил Путину «отпустить» регионы Кавказа. Тот ответил, что теперь режиссёру «есть за что Артист назвал спор с президентом «серьёзным конфликтом», а Песков заявил, что Путин не терпит таких непрофессиональных суждений. Видео с сайта Кремля