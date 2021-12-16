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Новости
Артём Мазанов

Александр Сокуров извинился «за происшедшее на встрече с президентом» и заявил главе СПЧ об угрозах жизни Статьи редакции

По словам Сокурова, его друзья говорят «об оскорбительных высказываниях из чеченского сектора».

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Режиссёр Александр Сокуров написал обращение на имя главы президентского совета по правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева, где извинился за спор с Владимиром Путиным на заседании совета и рассказал об угрозах жизни. Об этом пишет РБК.

Фадеев сообщил журналистам, что уже поговорил с Сокуровым и «пытается его успокоить». Сам режиссёр от комментариев отказался.

Вижу, какое возмущение вызвало моё поведение в национальной прессе и административно-силовой среде. Уверен, что у вас много неприятностей в администрации президента. Искренне сожалею об этом.

Александр Сокуров
режиссёр

Сокуров сообщил, что видел реакцию пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова на его слова. «Он прав — я дилетант и, видимо, таким не место в столь уважаемой профессиональной среде, как совет», — заявил режиссёр.

Мои друзья предупреждают о грозящей опасности моей жизни. Единственной гарантией моей жизни может быть воспрепятствование со стороны президента столь радикальной развязке..

Александр Сокуров
режиссёр

По мнению Сокурова, «никто в стране не будет защищать честь и достоинство члена президентского совета». Он привёл в пример нападение в марте 2016 года в Грозном на главу НКО Игоря Каляпина. Тогда «некие молодые люди в гражданской одежде и черных масках» закидали его яйцами.

Я всего-навсего гражданин и ремесленник своего цеха, преподаватель. Не владею дипломатическими навыками. Знаю, что оскорбил своим поступком, поведением многих членов совета. Приношу всем извинения.

Александр Сокуров
режиссёр

9 декабря во время заседания Совета по правам человека Сокуров поспорил с Путиным. Режиссёр предложил «отпустить всех», кто больше не хочет жить в составе России. Президент с этим не согласился, назвав позицию Сокурова «не выступлением, а манифестом» и «набором проблем и страхов».

Новости
Sasha Shambilova
Сокуров предложил Путину «отпустить» регионы Кавказа. Тот ответил, что теперь режиссёру «есть за что извиняться» Статьи редакции

Артист назвал спор с президентом «серьёзным конфликтом», а Песков заявил, что Путин не терпит таких непрофессиональных суждений.

Видео с сайта Кремля

Рамзан Кадыров в ответ назвал Сокурова «продажной мордой» и призвал проверить на экстремизм его предложение «отпустить» регионы Кавказа. Песков исключил арест режиссёра. «Конечно, нет! Об этом и речи быть не может! Президент очень по-доброму к нему относится. Но спор есть спор», — сообщил он.

#новости #политика

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Сол Нце Пёк

оскорбил своим поступком
 каким поступком? открыл рот и предложил обсудить?

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37
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Кирилл Вселенский

Оскорбил своим появлением на сайте про технологии

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10
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Рыбный единорожек88

ну хули, в РБ можно сесть на 15 лет за "открыл рот", чем рф лучше?

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4
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vlad novikov

что бы присесть в РБ можно даже рот не открывать

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1
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Рыбный единорожек88

Согласен. Достаточно просто подождать.

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Рыбный единорожек88

Его кто-то просил открывать рот?

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–2
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Кирилл Вселенский

Путин (выбирал кто говорит)

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2
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Рыбный единорожек88

Говорит Москва
московское время - полночь

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1
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Chikk

23:30. Хватит врать!11! :D

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0
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Рыбный единорожек88

Хватит врать для власти
это как хватит срать
можно недолго потерпеть, оттянуть
но извержение неизбежно

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1
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Chikk

Я не умею совокуплять политоту с временем на часах. Прости. :)

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Рыбный единорожек88

Бог простит

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Ипполит Воробьянинов

23:49, между прочим.

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Chikk

Мышка по :hover рассудит нас. ;)

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Ипполит Воробьянинов

У меня и так все ходы залогированы.

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Chikk

А у меня 0.7 Johnnie Walker. Шах и мат, Ипполит Матвеевич. :)

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Chikk

А тебя зачем это всё так рвёт? Бородат?

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New

Просто п*здец.
где мы живем?
что за слова готовы убивать....
и человеку, великому режиссеру никто не может ничего гарантировать....
что говорить об обычных людях?

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Рыбный единорожек88

чеченский сектор

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15
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Рыбный единорожек88

бля ахуенный фильм

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6
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Рыбный единорожек88

А я вот в армии служил...
У нас "Район №9" называли то место, которое заброшено и огорожено (старые казармы и столовая)

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1
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Рыбный единорожек88

интересно, в чечне есть частные авиаторы?

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0
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Chikk

Хотел пошутить, но решил, что лучше сразу извиниться.

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2
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ฺ ฺ

а где поросята

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0
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Рыбный единорожек88

заранее извиняюсь за эту картинку

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–1
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Кирилл Вселенский

Почему не в разделе фото?

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12
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Рыбный единорожек88

Как говорится, ну и в чем он был не прав в своей речи? По-моему попал в самое сердце левиафана

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9
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Рыбный единорожек88
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7
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Рыбный единорожек88

Иди спать дядя

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1
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Газманавт

дэдэнги

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1
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гчк

охуенное видео

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Рыбный единорожек88

Это Мишустин?

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Рыбный единорожек88

Зачем переврали контекст? Путин сказал - Да, действительно, тут есть за что извиниться, а не ТЕПЕРЬ ЕСТЬ за что извиняться. Добавляете запятую, меняете весь смысл

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7
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Рыбный единорожек88

Спать пора

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Bad Mother Fucker

так, а почему не на коленях извинился? непорядок

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Кирилл Вселенский

И без видео

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Трансгендолет

По словам Сокурова, его друзья говорят «об оскорбительных высказываниях из чеченского сектора».
Ну вот и решилась проблема. И стало ясно кто тут главный и решает:))

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4
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Рыбный единорожек88

ребят. его не посадят. об этом даже речь не идет. его просто убьют

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4
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Кирилл Вселенский

Жаль?

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Рыбный единорожек88

Угрозы жизни в этой стране это уголовка

Или в некоторых регионах свои законы и ничего не будет?

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2
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Кирилл Вселенский

Да

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Chikk

Это истерика и паранойя, @Сталин спас Россию обещал в комментах, что ничего не будет товарищу. :)

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2
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Алексей Дудырев

Черти, такого мужика здравомыслящего стравливают.

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Andrei Arsentyev

либераха vs нохча... жаба ебала гадюку

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–4
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Anton NS

с регистрацией

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Andrey Arsentyev

с новым годом наступающим, епта

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Bad Mother Fucker

с регистрацией!

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Bkmz Иванов

Чё за нохча? Эт чехи так себя называют?

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Andrey Arsentyev

да их так наши ребята в 90х называли, чичики, чехи, бармалеи. Когда они головы русским солдатам отрезали, а потом такие как Сокуров ехали в чечню и защищали их. А теперь вон она как, сорятся

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Bkmz Иванов

Сокуров лично ездил?
Вот Шевчук тоже ездил. И он тоже против власти сейчас, и всегда вроде был - либераха по всем статьям. Он чё тоже хуевый, раз либераха?

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Andrey Arsentyev

хуевый не хуйевый, это не мне решать, интересен тот факт что в итоге их всех каждый раз разнимает Путин. И пиздежь по очередному кругу идет

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Ипполит Воробьянинов

В ночную заступил?

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Рыбный единорожек88

Русские стерпят

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Рыбный единорожек88
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