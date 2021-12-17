Всего компания заблокировала около 300 аккаунтов фирмы, собиравшей данные пользователей из различных стран, в том числе из России.

В компании заявили, что причина блокировки связана со сбором персональных данных пользователей из различных стран, в том числе из России. Об этом сказано в отчёте Meta о блокировках различных компаний, которые занимались слежкой за пользователями.

В Meta рассказали, что Black Cube «предоставляли услуги по слежке за пользователями, в том числе в области социальной инженерии и сбора оперативных сведений». Аккаунты от лица студентов, сотрудников правозащитных организаций и продюсеров кино и телевидения пытались украсть у своих жертв личные данные — электронную почту или номер телефона для будущих фишинговый атак.

В отчёте компании также сказано, что Black Cube интересовали и пользователи из России. В особенности из профессиональной сферы — люди, которые «связаны с университетами, телевизионными компаниями, высокими технологиями, юридической и финансовой отраслями, рынком недвижимости и СМИ». При этом какие именно атаки применяли на Россиян примечала компания, в объявлении не указано.

Black Cube — израильская компания, которая собирала компромат на актрис по просьбе Харви Вайштейна, а также на Алексея Навального.