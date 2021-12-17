Школы в США отменили занятия из-за угроз в тиктоке о готовящихся скулшутингах. Полиция и власти заявляют, что они ложные Статьи редакции
В TikTok заявили, что в соцсети не расходились угрозы вооружённых нападений.
Согласно заявлениям полиции в разных округах, угрозы о готовящихся взрывах и стрельбе в школах распространились в тиктоке. Из-за этого учебные заведения в нескольких штатах решили отменить занятия 17 декабря. Среди них — Калифорния, Техас, Миннесота и Миссури.
По данным СМИ и полиции, в роликах авторы предупреждают школьников, что те должны пропустить учёбу из-за возможного скулшутинга. Это превратилось в тренд — другие пользователи также начали записывать такие видео, и сообщения об угрозах дошли до школ. Как отмечает The Verge, после отмены занятий в соцсети стали появляться видео с новыми предупреждениями, якобы основанными на фактах.
Как сообщается на сайте школьного округа в городе Литл-Фолс, штат Миннесота, занятия отменили сразу после уведомления Департамента общественной безопасности об угрозах. Полиция заявила, что в посте в тиктоке конкретно назвали учебные заведения города, в отличие от других штатов, где не конкретизировалось, в каких школах планируются нападения. Администратор округа Стивен Джонс сообщил, что уроки отменили после консультации с правоохранительными органами.
Полицейский из Гилроя в штате Калифорния рассказал, что сам видел ролик с угрозой, но не уточнил, размещён ли он в тиктоке. По его данным, в видео содержались инициалы школы, в которой якобы планируют нападение, поэтому занятия в ней отменили. Однако позже полиция выяснила, что угрозу адресовали другому учебному заведению в Лос-Анджелесе, там правоохранительные органы не сочли её достоверной.
В других школьных округах также заявили, что угрозы ложные. В Огайо отметили, что не получали ничего, что «заслуживало бы доверия», а в одном из городов в Миссури, где отменили занятия, сообщили, что угрозы не поступали совсем.
В твиттере TikTok сообщил, что «не нашёл доказательств возникновения или распространения таких угроз» через соцсеть. При этом платформа пообещала работать с полицией и «крайне серьезно рассматривать предупреждения».
Чертовы зумеры. А мы чтоб не ходить в школу градусник к батарее прислоняли.
к батареи
Надо было ходить.
а все, исправил) спасибо)
Лол. Лучшее, что я мог сделать в детстве это прогуливать школу и сычевать за компом. Поучившись в одном маленьком городе в Ставропольском крае я мог выучить всё, что угодно с кавказкой культурой и как нужно по-пацански отвечать за базар, и как нужно слово пацана давать и как буллить учителей, но я не выучил ничего, что связано со школьной программой.
Понятно
не знаю. у нас по зимам надо было телевизор утром перед школой смотреть с местным каналом новостей и ждать заветного "Из-за низкой температуры уроки отменены с 1 по 9 классы"
цензуре?
Мы же в России
стреляют друг другу в жеппы
а к одиннадцати туз
туруру
Всегда знал, что Бог чёрный
оу мэн а ю крейзи?
Так в америке заблокировали тикток или нет?
Это только в РАШКЕ блокируют, ты дурак?
дипфейки откатят человечество в каменный век?
Кто-то хотел прогулять контрольную