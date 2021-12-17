В TikTok заявили, что в соцсети не расходились угрозы вооружённых нападений.

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Согласно заявлениям полиции в разных округах, угрозы о готовящихся взрывах и стрельбе в школах распространились в тиктоке. Из-за этого учебные заведения в нескольких штатах решили отменить занятия 17 декабря. Среди них — Калифорния, Техас, Миннесота и Миссури.

По данным СМИ и полиции, в роликах авторы предупреждают школьников, что те должны пропустить учёбу из-за возможного скулшутинга. Это превратилось в тренд — другие пользователи также начали записывать такие видео, и сообщения об угрозах дошли до школ. Как отмечает The Verge, после отмены занятий в соцсети стали появляться видео с новыми предупреждениями, якобы основанными на фактах.

Как сообщается на сайте школьного округа в городе Литл-Фолс, штат Миннесота, занятия отменили сразу после уведомления Департамента общественной безопасности об угрозах. Полиция заявила, что в посте в тиктоке конкретно назвали учебные заведения города, в отличие от других штатов, где не конкретизировалось, в каких школах планируются нападения. Администратор округа Стивен Джонс сообщил, что уроки отменили после консультации с правоохранительными органами.

Я могу вам сказать, что угроза была доведена до сведения школ через учащихся, которые увидела её в тиктоке. Тот факт, что происхождение угрозы не определили, заставил нас быть осторожными, чтобы обеспечить безопасность наших детей и семей. Стивен Джонс администратор школьного округа Литл-Фолс

Полицейский из Гилроя в штате Калифорния рассказал, что сам видел ролик с угрозой, но не уточнил, размещён ли он в тиктоке. По его данным, в видео содержались инициалы школы, в которой якобы планируют нападение, поэтому занятия в ней отменили. Однако позже полиция выяснила, что угрозу адресовали другому учебному заведению в Лос-Анджелесе, там правоохранительные органы не сочли её достоверной.

В других школьных округах также заявили, что угрозы ложные. В Огайо отметили, что не получали ничего, что «заслуживало бы доверия», а в одном из городов в Миссури, где отменили занятия, сообщили, что угрозы не поступали совсем.

Baltimore County Public Schools @BaltCoPS (2/3) Law enforcement agencies have investigated this threat and determined that it originated in Arizona and is not credible. We want to continue to encourage members of Team BCPS to report suspicious or threatening activities or postings. Правоохранительные органы расследовали эту угрозу и определили, что она возникла в Аризоне и не заслуживает доверия. Мы хотим и дальше поощрять членов команды BCPS сообщать о подозрительных или угрожающих действиях или публикациях.

Governor Phil Murphy @GovMurphy While there are no known specific threats against New Jersey schools, the safety of our children is our highest priority and we will work closely with law enforcement to monitor the situation and remain prepared. Хотя нет известных конкретных угроз в адрес школ Нью-Джерси, безопасность наших детей — наш наивысший приоритет, и мы будем тесно сотрудничать с правоохранительными органами, чтобы следить за ситуацией и оставаться наготове.