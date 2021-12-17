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Новости
Sasha Shambilova

Школы в США отменили занятия из-за угроз в тиктоке о готовящихся скулшутингах. Полиция и власти заявляют, что они ложные Статьи редакции

В TikTok заявили, что в соцсети не расходились угрозы вооружённых нападений.

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Согласно заявлениям полиции в разных округах, угрозы о готовящихся взрывах и стрельбе в школах распространились в тиктоке. Из-за этого учебные заведения в нескольких штатах решили отменить занятия 17 декабря. Среди них — Калифорния, Техас, Миннесота и Миссури.

По данным СМИ и полиции, в роликах авторы предупреждают школьников, что те должны пропустить учёбу из-за возможного скулшутинга. Это превратилось в тренд — другие пользователи также начали записывать такие видео, и сообщения об угрозах дошли до школ. Как отмечает The Verge, после отмены занятий в соцсети стали появляться видео с новыми предупреждениями, якобы основанными на фактах.

Как сообщается на сайте школьного округа в городе Литл-Фолс, штат Миннесота, занятия отменили сразу после уведомления Департамента общественной безопасности об угрозах. Полиция заявила, что в посте в тиктоке конкретно назвали учебные заведения города, в отличие от других штатов, где не конкретизировалось, в каких школах планируются нападения. Администратор округа Стивен Джонс сообщил, что уроки отменили после консультации с правоохранительными органами.

Я могу вам сказать, что угроза была доведена до сведения школ через учащихся, которые увидела её в тиктоке. Тот факт, что происхождение угрозы не определили, заставил нас быть осторожными, чтобы обеспечить безопасность наших детей и семей.

Стивен Джонс
администратор школьного округа Литл-Фолс

Полицейский из Гилроя в штате Калифорния рассказал, что сам видел ролик с угрозой, но не уточнил, размещён ли он в тиктоке. По его данным, в видео содержались инициалы школы, в которой якобы планируют нападение, поэтому занятия в ней отменили. Однако позже полиция выяснила, что угрозу адресовали другому учебному заведению в Лос-Анджелесе, там правоохранительные органы не сочли её достоверной.

В других школьных округах также заявили, что угрозы ложные. В Огайо отметили, что не получали ничего, что «заслуживало бы доверия», а в одном из городов в Миссури, где отменили занятия, сообщили, что угрозы не поступали совсем.

Baltimore County Public Schools @BaltCoPS
(2/3) Law enforcement agencies have investigated this threat and determined that it originated in Arizona and is not credible. We want to continue to encourage members of Team BCPS to report suspicious or threatening activities or postings.
Правоохранительные органы расследовали эту угрозу и определили, что она возникла в Аризоне и не заслуживает доверия. Мы хотим и дальше поощрять членов команды BCPS сообщать о подозрительных или угрожающих действиях или публикациях.
Governor Phil Murphy @GovMurphy
While there are no known specific threats against New Jersey schools, the safety of our children is our highest priority and we will work closely with law enforcement to monitor the situation and remain prepared.
Хотя нет известных конкретных угроз в адрес школ Нью-Джерси, безопасность наших детей — наш наивысший приоритет, и мы будем тесно сотрудничать с правоохранительными органами, чтобы следить за ситуацией и оставаться наготове.

В твиттере TikTok сообщил, что «не нашёл доказательств возникновения или распространения таких угроз» через соцсеть. При этом платформа пообещала работать с полицией и «крайне серьезно рассматривать предупреждения».

#новости #сша #tiktok

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Владислав Микк

Чертовы зумеры. А мы чтоб не ходить в школу градусник к батарее прислоняли.

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к батареи
 Надо было ходить.

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Владислав Микк

а все, исправил) спасибо)

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3
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Имя И Фамилия
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13
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Евгений Усов

Лол. Лучшее, что я мог сделать в детстве это прогуливать школу и сычевать за компом. Поучившись в одном маленьком городе в Ставропольском крае я мог выучить всё, что угодно с кавказкой культурой и как нужно по-пацански отвечать за базар, и как нужно слово пацана давать и как буллить учителей, но я не выучил ничего, что связано со школьной программой.

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0
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Имя И Фамилия

Понятно

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2
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Благополучный теркин30см

Некоторые ещё звонили с рассказами, о заложенной *роскомнадзор*

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1
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Владислав Микк

не знаю. у нас по зимам надо было телевизор утром перед школой смотреть с местным каналом новостей и ждать заветного "Из-за низкой температуры уроки отменены с 1 по 9 классы"

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Благополучный теркин30см

А как же радио?

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Благополучный теркин30см

о заложенной *роскомнадзор*
хлопушке?

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0
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Благополучный теркин30см
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1
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Имя И Фамилия

цензуре?

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Благополучный теркин30см

На ТЖ отменили посты из-за угроз на дтфе о готовящихся шитпостингах. Сторож и санитар заявляют, что они ложные

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9
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Благополучный теркин30см

Сторож и санитар заявляют, что они ложные
но на всякий случай вооружились банхамером и лопатами для говна

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6
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Благополучный теркин30см

зачем лопаты? вилки же

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2
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Michael Scott

Мы же в России

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2
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Благополучный теркин30см

обсмотрятся своего тиктока и ...

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5
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ред.

стреляют друг другу в жеппы

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Благополучный теркин30см

не очко обычно губит

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Владислав Микк

а к одиннадцати туз
туруру

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Благополучный теркин30см

Дальше что-то про жопы?

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Благополучный теркин30см

вот что бывает когда не сделал инструкцию пользователя

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Wilddigital

Всегда знал, что Бог чёрный

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Благополучный теркин30см

Зашёл чтобы сказать, что "скулшутинг" можно было бы заменить на "стрельбу в школе"

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Имя И Фамилия

оу мэн а ю крейзи?

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6
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Благополучный теркин30см

йес оф корс

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Максоний

Так в америке заблокировали тикток или нет?

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Имя И Фамилия

Это только в РАШКЕ блокируют, ты дурак?

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Благополучный теркин30см

или нет

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Благополучный теркин30см

только из тик-тока, час зависал там. в общем всё норм, инфа ложная

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Благополучный теркин30см

Тебе всё-таки 11?

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Благополучный теркин30см

скоро будет

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Максим Готовцев

дипфейки откатят человечество в каменный век?

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Благополучный теркин30см

Почему китайская параша ещё не внесена в реестр запрещённых сайтов АмерКомНадзора??

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Photuum

Кто-то хотел прогулять контрольную

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