Технология определят тех, кто слишком долго находится на мосту, и вызывает службу спасения.

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Систему с искусственным интеллектом запрограммировали на выявления поведения, типичного для тех, кто хочет спрыгнуть с моста. Об этом сообщает Korea Times.

Нейросеть увеличит изображение человека, который слишком долго находится на мосте, чтобы подтвердить его склонность к самоубийству. После этого система пошлёт сигнал службе спасения, находящейся рядом с местом. Это позволит быстро развернуть спасательную операцию, чтобы спасти человека.

Технологию разработали в Сеульском столичном штабе пожарного и аварийного бедствия в сотрудничестве с Сеульским технологическим институтом. Пресс-секретарь ведомства рассказал, что центр управления следит за 572 камерами, поэтому небольшому количеству сотрудников сложно самостоятельно заметить попытки самоубийства.

Но теперь система искусственного интеллекта выбирает кадры человека, демонстрирующего подозрительное поведение, и бьёт сигнал тревоги, чтобы спасательные команды могли реагировать гораздо быстрее. пресс-секретарь Сеульского столичного штаба пожарного и аварийного бедствия

Как отмечает Korea Times, на 28 мостах на реке Хан также установили различные датчики, которые помогают выявлять попытки самоубийства. Например, на Мапо, известном как «мост самоубийц», он фиксирует давление, с которым человек держится за ограждения. Если оно выше обычного, система также подаст сигнал тревоги. Кроме того, на нём установили ограждения, через которые сложнее перелезть.

Проект по внедрению ИИ в городские камеры для выявления потенциальных самоубийц на мостах анонсировали в конце июня. Тогда её раскритиковали из-за нарушения конфиденциальности.