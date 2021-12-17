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Новости
Sasha Shambilova

В Сеуле запустили систему искусственного интеллекта для выявления потенциальных самоубийц на мостах Статьи редакции

Технология определят тех, кто слишком долго находится на мосту, и вызывает службу спасения.

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Фото Getty Images

Систему с искусственным интеллектом запрограммировали на выявления поведения, типичного для тех, кто хочет спрыгнуть с моста. Об этом сообщает Korea Times.

Нейросеть увеличит изображение человека, который слишком долго находится на мосте, чтобы подтвердить его склонность к самоубийству. После этого система пошлёт сигнал службе спасения, находящейся рядом с местом. Это позволит быстро развернуть спасательную операцию, чтобы спасти человека.

Технологию разработали в Сеульском столичном штабе пожарного и аварийного бедствия в сотрудничестве с Сеульским технологическим институтом. Пресс-секретарь ведомства рассказал, что центр управления следит за 572 камерами, поэтому небольшому количеству сотрудников сложно самостоятельно заметить попытки самоубийства.

Но теперь система искусственного интеллекта выбирает кадры человека, демонстрирующего подозрительное поведение, и бьёт сигнал тревоги, чтобы спасательные команды могли реагировать гораздо быстрее.

пресс-секретарь Сеульского столичного штаба пожарного и аварийного бедствия

Как отмечает Korea Times, на 28 мостах на реке Хан также установили различные датчики, которые помогают выявлять попытки самоубийства. Например, на Мапо, известном как «мост самоубийц», он фиксирует давление, с которым человек держится за ограждения. Если оно выше обычного, система также подаст сигнал тревоги. Кроме того, на нём установили ограждения, через которые сложнее перелезть.

Проект по внедрению ИИ в городские камеры для выявления потенциальных самоубийц на мостах анонсировали в конце июня. Тогда её раскритиковали из-за нарушения конфиденциальности.

Согласно данным The Korea Herald, самоубийство — основная причина смерти молодого населения в Корее с 2007 года. В 2020 году в стране фиксировали 25,7 случая на сто тысяч человек. Это самый высокий уровень самоубийств в развитых странах, сообщает Korea Times.

#новости #южнаякорея #общество #ии

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Благополучный теркин30см

Нужно запустить систему, которая будет выявлять тех, кто слишком много сидит на TJ и вызывать для них службу спасения.

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Благополучный теркин30см

Этим людям нужна помощь

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Благополучный теркин30см

Помогите

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7
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Благополучный теркин30см

У нас есть ненастоящий Санитар.

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1
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Благополучный теркин30см
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3
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Резуан Бетоков

@мЕдь 32136 комментариев за три месяца. Едрить-колотить!
В среднем, 357 комментариев в день.

Я то думал, это у меня нет личной жизни...

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4
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Благополучный теркин30см

Только это количество плюсов на комментариях, не количество самих комментариев

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3
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Благополучный теркин30см

Ебать, я же почти ничего не писал в этом месяце.

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Благополучный теркин30см

Или наоборот настолько искажено восприятие реальности уже

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Твинкиллер

первый этап лечения принять тж как проблему

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2
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Сталин спас Россию

Принимаю тж как таблетки. рекомендую

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0
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Благополучный теркин30см

Санитары, мЕдь не трогаем

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0
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Благополучный теркин30см

Я тоже. Минимум неделю вообще не заходил. Смотри, что им нужно, чтобы достичь частицы нашей силы

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Благополучный теркин30см

У меня для вас плохие новости: час без TJ кажется неделей - это признак сильнейшей зависимости

Ощущение собственного могущества - тоже

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Резуан Бетоков

Здравствуй, дорогой. 357-комментариев в день)
Как ты?)

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Благополучный теркин30см

как я предусмотрительно выписал себя из этого списка

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1
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Благополучный теркин30см

Тебя не успели спасти.

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3
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Сталин спас Россию

Блен как я туда опять вляпался-то

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Благополучный теркин30см

Поставил плюс, чтобы там и остался

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Благополучный теркин30см

Что же у них за мосты такие, что на них задерживаются одни самоубийцы.

Я думал, мосты нужны для того, чтобы постоять, просмотреть на реку

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ИгорьOK

Остановился полюбоваться закатом и поссать, тебе вызвали спасателей))

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Благополучный теркин30см

сасателей)))))

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Благополучный теркин30см

Мало какой TJшник откажется пососаться на мосту

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3
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Благополучный теркин30см

Согласен.

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3
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Благополучный теркин30см

Не все могут вынести, что в их стране присутствует K-POP.

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А. З.

По сеульским мостам гулять неинтересно. Пешеходная часть узкая, очень длинные и рядом нон-стопом несутся машины. Да и сами корейцы совсем другого склада ума, у них другое понимание красоты.

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Sergei Sokov

Нахуй бороться с причинами, лучше искусственный интеллект создать

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Благополучный теркин30см

Причины у каждого свои и их слишком ом много.

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Sergei Sokov

В Корее эти причины известны. Почитай в интернетах.

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Трансгендолет

А причина такого уровня самоубийств в чем? В укладе жизни или?

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Благополучный теркин30см

Вообще неплохо они расположились в рейтинге - между Вануату и Россией

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2
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Благополучный теркин30см

Это самый высокий уровень самоубийств в развитых странах
Россия - неразвитая страна, ч. т. д.

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Konstantin Kostikov

Сейчас бы думать что единственный способ самоубийства это с моста прыгнуть. Это поможет разве что для статистики, что именно на этом мосту никто не совершает самоубийств, а в целом ничего не изменится.

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vladysun

у тебя есть возможность и финансы что то улучшить, спасти даже одного человека - неет, лучше конечно вообще ничего не делать. офигенное у тебя конечно мышление

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Владимир Жуков

А если просто делать более высокие заборы?

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Благополучный теркин30см

В гулага ихних??

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Благополучный теркин30см

В гулагах ихних??

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FOX

и пустить ток
а еще лучше просто запретить

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Благополучный теркин30см

Тик?

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Благополучный теркин30см

В Сеуле запустили систему искусственного интеллекта для выявления потенциальных *роскомнадзор* на мостах

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Max Krivonozhenkov

В России бы запретили самоубиваться. Ввели штрафы для родственников самоубиенных, например.

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Рыжий

Не удивлюсь, если цивилизованный мир сделает это раньше, а РФ просто скопипастит закон

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SadDamnWhoSaid

Есть на тж кто переехал в Корею? Интересно узнать мнение каково там слэйвянину жить

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Sergei Sokov

Если из Казахстана переехать то норм.
Или из Бурятии.
Или из Якутии.
Или из Тувы.

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