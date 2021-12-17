В Сеуле запустили систему искусственного интеллекта для выявления потенциальных самоубийц на мостах Статьи редакции
Технология определят тех, кто слишком долго находится на мосту, и вызывает службу спасения.
Систему с искусственным интеллектом запрограммировали на выявления поведения, типичного для тех, кто хочет спрыгнуть с моста. Об этом сообщает Korea Times.
Нейросеть увеличит изображение человека, который слишком долго находится на мосте, чтобы подтвердить его склонность к самоубийству. После этого система пошлёт сигнал службе спасения, находящейся рядом с местом. Это позволит быстро развернуть спасательную операцию, чтобы спасти человека.
Технологию разработали в Сеульском столичном штабе пожарного и аварийного бедствия в сотрудничестве с Сеульским технологическим институтом. Пресс-секретарь ведомства рассказал, что центр управления следит за 572 камерами, поэтому небольшому количеству сотрудников сложно самостоятельно заметить попытки самоубийства.
Как отмечает Korea Times, на 28 мостах на реке Хан также установили различные датчики, которые помогают выявлять попытки самоубийства. Например, на Мапо, известном как «мост самоубийц», он фиксирует давление, с которым человек держится за ограждения. Если оно выше обычного, система также подаст сигнал тревоги. Кроме того, на нём установили ограждения, через которые сложнее перелезть.
Проект по внедрению ИИ в городские камеры для выявления потенциальных самоубийц на мостах анонсировали в конце июня. Тогда её раскритиковали из-за нарушения конфиденциальности.
Согласно данным The Korea Herald, самоубийство — основная причина смерти молодого населения в Корее с 2007 года. В 2020 году в стране фиксировали 25,7 случая на сто тысяч человек. Это самый высокий уровень самоубийств в развитых странах, сообщает Korea Times.
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Я то думал, это у меня нет личной жизни...
первый этап лечения принять тж как проблему
Принимаю тж как таблетки. рекомендую
Здравствуй, дорогой. 357-комментариев в день)
Как ты?)
Блен как я туда опять вляпался-то
Остановился полюбоваться закатом и поссать, тебе вызвали спасателей))
По сеульским мостам гулять неинтересно. Пешеходная часть узкая, очень длинные и рядом нон-стопом несутся машины. Да и сами корейцы совсем другого склада ума, у них другое понимание красоты.
Нахуй бороться с причинами, лучше искусственный интеллект создать
В Корее эти причины известны. Почитай в интернетах.
А причина такого уровня самоубийств в чем? В укладе жизни или?
Сейчас бы думать что единственный способ самоубийства это с моста прыгнуть. Это поможет разве что для статистики, что именно на этом мосту никто не совершает самоубийств, а в целом ничего не изменится.
у тебя есть возможность и финансы что то улучшить, спасти даже одного человека - неет, лучше конечно вообще ничего не делать. офигенное у тебя конечно мышление
А если просто делать более высокие заборы?
и пустить ток
а еще лучше просто запретить
В России бы запретили самоубиваться. Ввели штрафы для родственников самоубиенных, например.
Не удивлюсь, если цивилизованный мир сделает это раньше, а РФ просто скопипастит закон
Есть на тж кто переехал в Корею? Интересно узнать мнение каково там слэйвянину жить
Если из Казахстана переехать то норм.
Или из Бурятии.
Или из Якутии.
Или из Тувы.