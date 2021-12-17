«Великий пожар расовой розни»: Салли Манн выиграла премию Prix Pictet с серией фото о болоте Грейт-Дисмал Статьи редакции
В этом году тема конкурса — «Огонь».
Серия фотографий «Чёрная вода» (Blackwater) Салли Манн выиграла премию Prix Pictet. Снимки посвящены пожару на болоте Грейт-Дисмал на юге Вирджинии, куда прибыли первые рабовладельческие корабли Америки. Сумма выигрыша — сто тысяч швейцарских франков (109 тысяч долларов). Об этом сообщается на сайте премии.
Манн фотографировала болото с 2008 по 2012 год. Свои снимки она сделала на тонких листах металла. В разрушениях от пожара фотограф увидела параллель с расовым конфликтом в США — в эпоху рабовладения в окрестностях Грейт-Дисмал прятались беглые темнокожие.
Премию Prix Pictet учредили в 2008 году в Швейцарии. Жюри отбирают фотографов, чьи работы раскрывают важные социальные вопросы и проблемы окружающей среды. Снимки Салли Манн и других конкурсантов выставили в музее V&A в Лондоне.
Ну вот ты также приплёл педофилию, как она расизм. Поздравляю, вы выиграли!
НОВОСТИ
Это мне как человеку не из США уже по горло от этих повесток. Вот в США терпилы. *Я не смотрю на себя в зеркало*.
красивые снимки, прикольно!
(а может убрать заливку вокруг фоток в посте?)