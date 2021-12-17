В этом году тема конкурса — «Огонь».

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Фото Салли Манн, Prix Pictet

Серия фотографий «Чёрная вода» (Blackwater) Салли Манн выиграла премию Prix Pictet. Снимки посвящены пожару на болоте Грейт-Дисмал на юге Вирджинии, куда прибыли первые рабовладельческие корабли Америки. Сумма выигрыша — сто тысяч швейцарских франков (109 тысяч долларов). Об этом сообщается на сайте премии.

Фото Салли Манн, Prix Pictet

Манн фотографировала болото с 2008 по 2012 год. Свои снимки она сделала на тонких листах металла. В разрушениях от пожара фотограф увидела параллель с расовым конфликтом в США — в эпоху рабовладения в окрестностях Грейт-Дисмал прятались беглые темнокожие.

Пожары на болоте Грейт-Дисмал олицетворяют великий пожар расовой розни в Америке — гражданскую войну, эмансипацию, движение за гражданские права, в котором участвовала моя семья, расовые беспорядки конца 1960-х годов и совсем недавние летом 2020 года. Салли Манн фотограф

Фото Салли Манн, Prix Pictet

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