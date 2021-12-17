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Новости
Sasha Shambilova

«Великий пожар расовой розни»: Салли Манн выиграла премию Prix Pictet с серией фото о болоте Грейт-Дисмал Статьи редакции

В этом году тема конкурса — «Огонь».

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315 просмотров
Фото Салли Манн, Prix Pictet

Серия фотографий «Чёрная вода» (Blackwater) Салли Манн выиграла премию Prix Pictet. Снимки посвящены пожару на болоте Грейт-Дисмал на юге Вирджинии, куда прибыли первые рабовладельческие корабли Америки. Сумма выигрыша — сто тысяч швейцарских франков (109 тысяч долларов). Об этом сообщается на сайте премии.

Фото Салли Манн, Prix Pictet

Манн фотографировала болото с 2008 по 2012 год. Свои снимки она сделала на тонких листах металла. В разрушениях от пожара фотограф увидела параллель с расовым конфликтом в США — в эпоху рабовладения в окрестностях Грейт-Дисмал прятались беглые темнокожие.

Пожары на болоте Грейт-Дисмал олицетворяют великий пожар расовой розни в Америке — гражданскую войну, эмансипацию, движение за гражданские права, в котором участвовала моя семья, расовые беспорядки конца 1960-х годов и совсем недавние летом 2020 года.

Салли Манн
фотограф
Фото Салли Манн, Prix Pictet

Премию Prix Pictet учредили в 2008 году в Швейцарии. Жюри отбирают фотографов, чьи работы раскрывают важные социальные вопросы и проблемы окружающей среды. Снимки Салли Манн и других конкурсантов выставили в музее V&A в Лондоне.

#фото #сша

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Благополучный теркин30см

В разрушениях от пожара фотограф увидела параллель с расовым конфликтом в США
пойду унитаз сфоткаю, скажу что это параллель с неравенством мужчин и женщин в этом мире

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Благополучный теркин30см

Да нет, это опять про расизм. Унитаз (белые) окружает фекалии (чёрные) и топит их (дискриминация) каждый раз.

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Благополучный теркин30см

Унитаз то небось белый, вижу тут и для расовой войны место найдётся.

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2
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Благополучный теркин30см

можешь увидеть как в этом болоте прячутся чернокожие беглецы?

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Благополучный теркин30см

Именно такими пользовались чернокожие в своих отдельных туалетах.

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Благополучный теркин30см
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Благополучный теркин30см

Приплетаешь расовую войну. Побеждаешь.

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Благополучный теркин30см

Дамочка эта, кстати, в основном известна благодаря своим весьма педофильским фоточкам маленьких девочек. Чрезвычайно продвинутая, в общем.

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–1
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Nikon Mockey

Ну вот ты также приплёл педофилию, как она расизм. Поздравляю, вы выиграли!

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0
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Максим Козаченко

НОВОСТИ

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Lofoten Forsake

Это мне как человеку не из США уже по горло от этих повесток. Вот в США терпилы. *Я не смотрю на себя в зеркало*.

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Neketa Fo

красивые снимки, прикольно!

(а может убрать заливку вокруг фоток в посте?)

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