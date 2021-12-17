Закон вступит в силу с 1 июня 2022 года.

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Госдума приняла в окончательном третьем чтении законопроект о введении паспорта болельщика (Fan ID). Его можно будет оформить на «Госуслугах». Об этом пишет ТАСС.

Официальное название паспорта болельщика — «персонифицированная картой для посещения спортивного соревнования». Fan ID позволит идентифицировать всех лиц, задействованных в проведении турнира, для обеспечения безопасности и общественного порядка.

Правительство также определит перечень официальных спортивных соревнований, на которые билеты можно будет купить только при предъявлении паспорта болельщика. С ним же будет осуществляться и вход на спортивные стадионы и площадки. Организаторов турниров также обяжут передавать данные в информационную систему идентификации болельщиков. Решение о том, на какие именно соревнования он необходим, примет кабмин «с учётом особенностей отдельного вида спорта».

Также в законе указано, на каких основаниях могут запретить оформление Fan ID или заморозить действующий документ. Среди них:

наличие данных о том, что участник турнира или болельщик ранее нарушал общественный порядок на мероприятии, в том числе за пределами России;



наличие данных о намерении совершить такие противоправные деяния.

Обжаловать решение об отказе выдачи паспорта болельщика или приостановке его действия можно будет только в суде. Нарушение порядка идентификации на официальном турнире повлечет ответственность в соответствии с законодательством.

Министр спорта России Олег Матыцин ранее заявлял, что введение паспорта болельщика — важная мера, направленная на повышение безопасности зрителей на спортивных мероприятиях. «Получение паспорта болельщика на „Госуслугах” будет проходить быстро и комфортно, поскольку у зарегистрированных там пользователей данные для оформления будут уже предзаполнены», — сказал он.