Госдума приняла закон о введении Fan ID для посещения спортивных мероприятий Статьи редакции
Закон вступит в силу с 1 июня 2022 года.
Госдума приняла в окончательном третьем чтении законопроект о введении паспорта болельщика (Fan ID). Его можно будет оформить на «Госуслугах». Об этом пишет ТАСС.
Официальное название паспорта болельщика — «персонифицированная картой для посещения спортивного соревнования». Fan ID позволит идентифицировать всех лиц, задействованных в проведении турнира, для обеспечения безопасности и общественного порядка.
Правительство также определит перечень официальных спортивных соревнований, на которые билеты можно будет купить только при предъявлении паспорта болельщика. С ним же будет осуществляться и вход на спортивные стадионы и площадки. Организаторов турниров также обяжут передавать данные в информационную систему идентификации болельщиков. Решение о том, на какие именно соревнования он необходим, примет кабмин «с учётом особенностей отдельного вида спорта».
Также в законе указано, на каких основаниях могут запретить оформление Fan ID или заморозить действующий документ. Среди них:
- наличие данных о том, что участник турнира или болельщик ранее нарушал общественный порядок на мероприятии, в том числе за пределами России;
- наличие данных о намерении совершить такие противоправные деяния.
Обжаловать решение об отказе выдачи паспорта болельщика или приостановке его действия можно будет только в суде. Нарушение порядка идентификации на официальном турнире повлечет ответственность в соответствии с законодательством.
Министр спорта России Олег Матыцин ранее заявлял, что введение паспорта болельщика — важная мера, направленная на повышение безопасности зрителей на спортивных мероприятиях. «Получение паспорта болельщика на „Госуслугах” будет проходить быстро и комфортно, поскольку у зарегистрированных там пользователей данные для оформления будут уже предзаполнены», — сказал он.
Fan ID впервые ввели во время Кубка конфедераций 2017 года и Чемпионата мира по футболу 2018 года. Они нужны были для прохода в фан-зоны и на стадионы. Также их обладателям предоставлялись различные льготы — например, бесплатный проезд на общественном транспорте в день матча или бесплатный въезд в Россию для иностранцев.
Все, вошли во вкус. Через левую хуйню прописанные QR народ проглатил, теперь будем выписывать себе разные ID на разные активности вне дома, ну и посещение интернета туда же впихнут.
Госдума ввела Россиянин ID для нахождения на территории РФ.
Посещаемость рос. футбола итак была на низком уровне даже до ковида, а теперь это ещё один гвоздь в крышку гроба. Эффективные управленцы во всей красе.
Правительство поняло что эти QR-Коды капец какая удобная штука, также планируется:
- паспорт курильщика для посещения баров и кальянных;
-паспорт тжшника для посещения гей-тусовок;
- паспорт ютюбера и Инстаграммера.