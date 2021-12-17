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Новости
Сергей Исенеков

Госдума приняла закон о введении Fan ID для посещения спортивных мероприятий Статьи редакции

Закон вступит в силу с 1 июня 2022 года.

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Госдума приняла в окончательном третьем чтении законопроект о введении паспорта болельщика (Fan ID). Его можно будет оформить на «Госуслугах». Об этом пишет ТАСС.

Официальное название паспорта болельщика — «персонифицированная картой для посещения спортивного соревнования». Fan ID позволит идентифицировать всех лиц, задействованных в проведении турнира, для обеспечения безопасности и общественного порядка.

Правительство также определит перечень официальных спортивных соревнований, на которые билеты можно будет купить только при предъявлении паспорта болельщика. С ним же будет осуществляться и вход на спортивные стадионы и площадки. Организаторов турниров также обяжут передавать данные в информационную систему идентификации болельщиков. Решение о том, на какие именно соревнования он необходим, примет кабмин «с учётом особенностей отдельного вида спорта».

Также в законе указано, на каких основаниях могут запретить оформление Fan ID или заморозить действующий документ. Среди них:

  • наличие данных о том, что участник турнира или болельщик ранее нарушал общественный порядок на мероприятии, в том числе за пределами России;
  • наличие данных о намерении совершить такие противоправные деяния.

Обжаловать решение об отказе выдачи паспорта болельщика или приостановке его действия можно будет только в суде. Нарушение порядка идентификации на официальном турнире повлечет ответственность в соответствии с законодательством.

Министр спорта России Олег Матыцин ранее заявлял, что введение паспорта болельщика — важная мера, направленная на повышение безопасности зрителей на спортивных мероприятиях. «Получение паспорта болельщика на „Госуслугах” будет проходить быстро и комфортно, поскольку у зарегистрированных там пользователей данные для оформления будут уже предзаполнены», — сказал он.

Fan ID впервые ввели во время Кубка конфедераций 2017 года и Чемпионата мира по футболу 2018 года. Они нужны были для прохода в фан-зоны и на стадионы. Также их обладателям предоставлялись различные льготы — например, бесплатный проезд на общественном транспорте в день матча или бесплатный въезд в Россию для иностранцев.

#новости #спорт #законы

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Благополучный теркин30см

Госдума ввела TJ ID для посещения туалета и баров

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Благополучный теркин30см

Без TJ ID запретят гейски трахаться

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Благополучный теркин30см

Вот вы угораете над противниками QR-кодов, которые протестуют против цифрового лагеря. Над заявлениями о цифровом лагере сейчас популярно смеяться. А цифровой лагерь под шумок и строится.

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Благополучный теркин30см

А паспорт болельщика ковидом другим законом ввели.

Сколько же еще паспортов они нам введут?

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Задумчивой Кот

Все, вошли во вкус. Через левую хуйню прописанные QR народ проглатил, теперь будем выписывать себе разные ID на разные активности вне дома, ну и посещение интернета туда же впихнут.

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Анатолий Климов

Госдума ввела Россиянин ID для нахождения на территории РФ.

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Андрей Иванов

Посещаемость рос. футбола итак была на низком уровне даже до ковида, а теперь это ещё один гвоздь в крышку гроба. Эффективные управленцы во всей красе.

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Sanek Igoshev

Правительство поняло что эти QR-Коды капец какая удобная штука, также планируется:

- паспорт курильщика для посещения баров и кальянных;
-паспорт тжшника для посещения гей-тусовок;
- паспорт ютюбера и Инстаграммера.

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Благополучный теркин30см

Скоро для похода в сауну с проститутками какой-нибудь ID или QR будет..

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