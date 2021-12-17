Фото: Проект развития Нижневартовска к 2070 году из презентации мэра города Статьи редакции
Губернатору региона концепт понравился.
Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко во время общественного обсуждения развития Нижневартовска показал губернатору Ханты-Мансийского автономного округа Наталье Комаровой, как будет выглядеть город в 2070 году. Об этом пишут телеканал N1 и Znak.com.
На презентации — город из небоскрёбов, стоящих на горе, около которой видны гигантские грибы и водопад. Рядом изображён самолёт-биплан и надпись «Green City».
Губернатору презентация понравилась. Единственный вопрос касался самолёта — Комаровой он показался устаревшим для 2070 года. Мэр ответил, что это «созидательный образ».
Издание «Подъём» обратилось в мэрию Нижневартовска. Там ответили, что картинка «иллюстрирует тематику доклада и не является проектом к реализации». Грибы, по словам мэрии, «ничего не обозначают».
Изображение, которое показал мэр в презентации — стоковая картинка. Её, например, можно бесплатно скачать на сайте с обоями для рабочего стола.
Ождиание реальность 2070
Вообще-то это Архангельск 😅
В каждом Архангельске есть частичка города
Да это ещё хорошо, что хоть какие-то здания останутся
Что, даже церкви нет?
Пиздануться 2.0
Грибы
Ясно.
ГИГАНТСКИЕ грибы. Не оставляют шанса для сомнений.
Дизайнер нам шлет привет
один уже лежит в Москве
Тот не гигантский, с Ивахнова размером
Это на благо революции, буржуй
А если не нравятся что делать?
Огромные, как, блять, цех!
Получается особо не заморачивались
Эх, похоже зря я уезжал оттуда. У Тюмени появился достойный конкурент
Вы из Нижневартовска уехали в Тюмень? 😂🤦♂️
Нет, не в Тюмень. А что с ней не так?
То что она в РФ)
Вам минус за обесценивание
Я просто была в Тюмени, а до Нижневартовска даже доехать не смогла
А вам просто так, по душевной доброте)
Кстати, автор той картинки - Сергей Нивенс из Тюмени.
Мемы стали реальным планом, только не 2070, а 3090
только не 2070, а 3090
Да, на 3090 можно намайнить такой бюджет
Ну типа этого
Единственный вопрос касался самолёта — Комаровой он показался устаревшим для 2070 года
Соглашусь. Все остальное выглядит вполне себе выполнимым, конечно.
С гигантскими грибами всё по плечу, доказано Марио
как будет выглядеть город в 2070 году.
Уж не тот ли это Нижневартовск, в котором в ноябре 2021 года такие новости появляются?
Что будет к 2070 и мэру и губеру глубоко насрать)
При условии, что доходы от этого все равно а Москву уходят + запасы уже падают.
Не уходят от этого доходы в москву
Чому тогда Ханты-Мансийск не Дубаи
прекрасно понимаю губернатора.
я тоже хочу жить в мире The Legend of Zelda: Breath of the Wild
Nezhnevartovsk 2048
Солдаты нато чтоли захватят?
Это которые пердосы?
У которых радужные инструктора
А кукины юзеры
ебать пиздец кринж, сборище полоумных ебланоидов
Я из 2070. Нет такого города. Тут вообще ничего нет - уехали все.
я из 2070super. Нет такого города. Тут вообще ничего нет - одни альткоины майнятся
Намёк в другом: что текущая власть минимум до 2070го года
Спасибо, что пояснил. Без рофлов
мне тоже очень понравилось
Какого размера эти грибы?
Это настолько плохо что даже смешно)
Обожаю политиканов, которые пиздят о будущем, до которого 100% не доживут.
Надеюсь в 2070 и следа от таких чинуш не останется, как и от путинского режима
Скорее не доживут тем кому лапшу навещали, так что риск минимален
50 лет еще до 2070, там пухляшу 93 года будет
Ну и кто ту постоянно пищал, что я говно мемы постил? Тута вот на презентации губеру и то не сильно заморочились)
У ребят которые канал Burchpunk делают и то лучше получается
я так понимаю мер нижневартовска собрался им быть до 2070 года, об этом и презентация
в 2069 такой - ну вот сейчас вот, еще чуть-чуть, ииии
в 2070 - помирает
главное сплотиться и потерпеть
АХАХАХАХА😆😆😆😂😂😂😂
У пыни научился мультики делать.
Если верить картинке проекта, то это моя жена
Напоминает:
Нижневартовск grin city - остальные сасите!!!
Одни делают презентацию школьного уровня, которая выполнена, мягко скажем, наплевательски.
А другие обсуждают самолётики.
П-правительство.
А мы умрем в говне и нищете :)
Чиновники, похоже, при трудоустройстве сдают такой специальный тест «Анти IQ», и если кандидат на госдолжность недостаточно тупой, то его не возьмут.
Зато народ достаточно тупой, чтобы содержать такое правительство :))))
Когда изучил урок по фотошопу
Грибы, по словам мэрии, «ничего не обозначают»
То есть все-таки грибы, понятненько.
просто он читал "ишак и падишах"
АХАХАХАХАХАХА СУУУКАА
АХАХАХАХАХАПХПХКХХ