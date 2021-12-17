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Новости
Яна Ломакина

Фото: Проект развития Нижневартовска к 2070 году из презентации мэра города Статьи редакции

Губернатору региона концепт понравился.

95
3276 просмотров

Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко во время общественного обсуждения развития Нижневартовска показал губернатору Ханты-Мансийского автономного округа Наталье Комаровой, как будет выглядеть город в 2070 году. Об этом пишут телеканал N1 и Znak.com.

На презентации — город из небоскрёбов, стоящих на горе, около которой видны гигантские грибы и водопад. Рядом изображён самолёт-биплан и надпись «Green City».

Фото телеканала N1
Фото телеканала N1
Видео из инстаграма nv86_crab

Губернатору презентация понравилась. Единственный вопрос касался самолёта — Комаровой он показался устаревшим для 2070 года. Мэр ответил, что это «созидательный образ».

Издание «Подъём» обратилось в мэрию Нижневартовска. Там ответили, что картинка «иллюстрирует тематику доклада и не является проектом к реализации». Грибы, по словам мэрии, «ничего не обозначают».

Изображение, которое показал мэр в презентации — стоковая картинка. Её, например, можно бесплатно скачать на сайте с обоями для рабочего стола.

#новости #регионы #урбанистика

95
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95 комментариев
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Трансгендолет

Ождиание реальность 2070

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51
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Благополучный теркин30см

Не пизди
Это Омск

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7
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Fun Video

Вообще-то это Архангельск 😅

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9
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Благополучный теркин30см

В каждом городе есть частичка Архангельска

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8
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Сергей Сергеич

В каждом Архангельске есть частичка города

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0
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Благополучный теркин30см

Похоже на нижний

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0
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Благополучный теркин30см

похорошел Сульфат при Собянине

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0
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Благополучный теркин30см

Сральск сейчас

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4
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Вадим Панкратов

Да это ещё хорошо, что хоть какие-то здания останутся

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0
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Вася Пражкин

Что, даже церкви нет?

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0
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Ёршик Золотой

Пиздануться 2.0

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31
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Ваня Погост

Грибы
 Ясно.

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22
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Сталин спас Россию

ГИГАНТСКИЕ грибы. Не оставляют шанса для сомнений.

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7
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Вася Пражкин

Дизайнер нам шлет привет

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0
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Максим Соколовский

один уже лежит в Москве

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0
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Сталин спас Россию

Тот не гигантский, с Ивахнова размером

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0
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Благополучный теркин30см

Взял и спиздил у меня 7см

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0
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Сталин спас Россию

Это на благо революции, буржуй

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0
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Благополучный теркин30см

Прицепишь к своим будет 9

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0
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Благополучный теркин30см

Лайк если нравятся огромные, прямо гигантские грибы

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17
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Gedevan

А если не нравятся что делать?

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0
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Благополучный теркин30см

Смириться

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1
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Благополучный теркин30см

Тут я бессилен..

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0
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Sweety bread

Огромные, как, блять, цех!

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0
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Имя И Фамилия

https://ru.depositphotos.com/6707338/stock-photo-nature-landscape.html

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13
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Закомплексованная Душа

Получается особо не заморачивались

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2
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Благополучный теркин30см

Ну может вот фотку купили хотя бы )

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0
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Благополучный теркин30см

На это ушла половина годового бюджета!

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0
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Sanek Igoshev

Эх, похоже зря я уезжал оттуда. У Тюмени появился достойный конкурент

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10
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Gedevan

Вы из Нижневартовска уехали в Тюмень? 😂🤦‍♂️

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1
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Благополучный теркин30см

Тюмень так-то в топ-5 городов срусских входит стабильно из года в год.

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0
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Sanek Igoshev

Нет, не в Тюмень. А что с ней не так?

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0
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Gedevan

То что она в РФ)

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0
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Папуша

Вам минус за обесценивание

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–1
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Папуша

Я просто была в Тюмени, а до Нижневартовска даже доехать не смогла

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0
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Gedevan

А вам просто так, по душевной доброте)

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0
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Вася Пражкин

Кстати, автор той картинки - Сергей Нивенс из Тюмени.

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0
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Благополучный теркин30см

Зато хуй кто скорость будет превышать

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9
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Благополучный теркин30см

Дорога в одну сторону - из города 🤔

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3
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Bibba La Bibba

Мемы стали реальным планом, только не 2070, а 3090

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5
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Сталин спас Россию

только не 2070, а 3090
Да, на 3090 можно намайнить такой бюджет

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5
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Благополучный теркин30см

Как похорошел Москва-Сити при Сергее Семеновиче!

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0
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Shenmue

Ну типа этого

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6
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Александр Добриневский

Единственный вопрос касался самолёта — Комаровой он показался устаревшим для 2070 года
Соглашусь. Все остальное выглядит вполне себе выполнимым, конечно.

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4
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Сталин спас Россию

С гигантскими грибами всё по плечу, доказано Марио

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2
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Благополучный теркин30см

Download fantasy city wallpaper free

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3
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Благополучный теркин30см

Without registration and sms

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2
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Ваня Погост

как будет выглядеть город в 2070 году.
Уж не тот ли это Нижневартовск, в котором в ноябре 2021 года такие новости появляются?

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3
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Благополучный теркин30см

Звучит правдоподобно, учитывая, что Ханты-Мансийск добывает 51% всей нефти России и 5% всей нефти мира.

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2
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Благополучный теркин30см

И к 2070 году эти цифры останутся неизменными конечно же

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1
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Gedevan

Что будет к 2070 и мэру и губеру глубоко насрать)

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2
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Sanek Igoshev

При условии, что доходы от этого все равно а Москву уходят + запасы уже падают.

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–1
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Кирилл Вселенский

Не уходят от этого доходы в москву

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0
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Zzzzzzz

Чому тогда Ханты-Мансийск не Дубаи

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0
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гчк

прекрасно понимаю губернатора.

я тоже хочу жить в мире The Legend of Zelda: Breath of the Wild

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2
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Закомплексованная Душа

Nezhnevartovsk 2048

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1
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Кирилл Вселенский

Солдаты нато чтоли захватят?

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0
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Shenmue

Это которые пердосы?

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0
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Кирилл Вселенский

У которых радужные инструктора

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1
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Shenmue

А кукины юзеры

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0
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Иван Маслов

ебать пиздец кринж, сборище полоумных ебланоидов

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1
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КоеКто

Я из 2070. Нет такого города. Тут вообще ничего нет - уехали все.

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1
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Максим Соколовский

я из 2070super. Нет такого города. Тут вообще ничего нет - одни альткоины майнятся

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0
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Благополучный теркин30см

Изображение, которое показал мэр в презентации — стоковая картинка. Её, например, можно бесплатно скачать на сайте с обоями для рабочего стола.
 Они просто взяли эту картинку за референс. Сомневаюсь, что на этой бесплатной стоковой картинке была надпись НИЖНЕВАРТОВСК 2070

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0
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Bibba La Bibba

Намёк в другом: что текущая власть минимум до 2070го года

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2
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Ху Эмай

Спасибо, что пояснил. Без рофлов

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0
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Папуша

мне тоже очень понравилось

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0
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Благополучный теркин30см

Счастливый Нижневартовск будущего

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0
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Photuum

Какого размера эти грибы?

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Максим Афанасьев

Это настолько плохо что даже смешно)

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Благополучный теркин30см

Нью-Нижневартовск

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Ivar Ragnarsson

Обожаю политиканов, которые пиздят о будущем, до которого 100% не доживут.

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Ivar Ragnarsson

Надеюсь в 2070 и следа от таких чинуш не останется, как и от путинского режима

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Shenmue

Скорее не доживут тем кому лапшу навещали, так что риск минимален

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Ivar Ragnarsson

50 лет еще до 2070, там пухляшу 93 года будет

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Shenmue

Ну и кто ту постоянно пищал, что я говно мемы постил? Тута вот на презентации губеру и то не сильно заморочились)

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Олег Кочубей
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АТВ

У ребят которые канал Burchpunk делают и то лучше получается

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Благополучный теркин30см

Мэр Нижневартовска пообещал к 2070 году научить разговаривать ишака.

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Иван Маслов

я так понимаю мер нижневартовска собрался им быть до 2070 года, об этом и презентация

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Иван Маслов

в 2069 такой - ну вот сейчас вот, еще чуть-чуть, ииии
в 2070 - помирает

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Иван Маслов

главное сплотиться и потерпеть

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Amkazan Amkazan

АХАХАХАХА😆😆😆😂😂😂😂

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Michael Konovalov

У пыни научился мультики делать.

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Sweety bread

Если верить картинке проекта, то это моя жена

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Благополучный теркин30см

Грибы, по словам мэрии, «ничего не обозначают».
 Угу

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Ultra

Напоминает:

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Рпош Ашршщ

Нижневартовск grin city - остальные сасите!!!

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Олег Кочубей

Одни делают презентацию школьного уровня, которая выполнена, мягко скажем, наплевательски.
А другие обсуждают самолётики.
П-правительство.
А мы умрем в говне и нищете :)

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Grosse Tete

Чиновники, похоже, при трудоустройстве сдают такой специальный тест «Анти IQ», и если кандидат на госдолжность недостаточно тупой, то его не возьмут.

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Олег Кочубей

Зато народ достаточно тупой, чтобы содержать такое правительство :))))

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Александр Федоров

Когда изучил урок по фотошопу

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Вася Пражкин

Грибы, по словам мэрии, «ничего не обозначают»
 То есть все-таки грибы, понятненько.

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Андрей Васильев

просто он читал "ишак и падишах"

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Нижний интернет

АХАХАХАХАХАХА СУУУКАА

АХАХАХАХАХАПХПХКХХ

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