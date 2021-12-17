Губернатору региона концепт понравился.

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Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко во время общественного обсуждения развития Нижневартовска показал губернатору Ханты-Мансийского автономного округа Наталье Комаровой, как будет выглядеть город в 2070 году. Об этом пишут телеканал N1 и Znak.com.

На презентации — город из небоскрёбов, стоящих на горе, около которой видны гигантские грибы и водопад. Рядом изображён самолёт-биплан и надпись «Green City».

Фото телеканала N1

Фото телеканала N1

Видео из инстаграма nv86_crab

Губернатору презентация понравилась. Единственный вопрос касался самолёта — Комаровой он показался устаревшим для 2070 года. Мэр ответил, что это «созидательный образ».

Издание «Подъём» обратилось в мэрию Нижневартовска. Там ответили, что картинка «иллюстрирует тематику доклада и не является проектом к реализации». Грибы, по словам мэрии, «ничего не обозначают».