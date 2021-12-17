«Дождь»: полицейских по всей России принуждают увольняться за подписку на Навального и лайки в его соцсетях Статьи редакции
О прямых причинах сотрудникам почти никто не сообщает, но говорят о «списках из Москвы» и приказах «по линии ФСБ».
С начала октября по всей России полицейских вынуждают написать заявление на увольнение по собственному желанию за подписку на канал Алексея Навального или же просто просмотры и лайки в его соцсетях, выяснил «Дождь». В случае отказа им угрожают найти нарушения, чтобы уволить по статье.
- Издание отмечает, что первой открыто об увольнении из-за подписки на Навального заявила Юлия Суворова из Томска. Она проработала в отделе полиции 15 лет, но написала заявление по собственному желанию под угрозой возбуждения уголовного дела об экстремизме. Анонимно о вынужденных увольнениях «Дождю» рассказали ещё 14 человек, в материале их имена заменили. Некоторые из собеседников предоставили документы, подтверждающие их работу в органах.
- Андрею из Ростовской области, который проработал инспектором по делам несовершеннолетних более десяти лет, сообщили, что он должен уволиться из-за «приказа свыше». Также начальство заявило, что «до Нового года нужно решить вопрос». В качестве одной из причин коллеги Андрея из МВД назвали «особое внимание» управления собственной безопасности (УСБ) и подписки на Навального. Он действительно оказался подписан на канал.
- Из этого же отдела полиции уволили ещё двух сотрудников. Одному из них сотрудник отдела кадров посоветовал «пересмотреть личную жизнь», а на уточняющий вопрос, касается ли рекомендация интернета, кивнул головой. «Боялся даже сказать», — отметил Павел. Он также подписан на канал Навального, но никакой активности не проявлял, а на митингах стоял в оцеплении и задерживал протестующих.
- Рапорт об увольнении написал и Константин из Иркутской области. В городском управлении МВД ему объяснили причину тем, что «пришла информация по линии ФСБ». Как отмечает бывший сотрудник, он не совершал ничего противоправного и не призывал к участию в акциях. Он признаётся, что на зимних митингах задерживал «зачинщиков», но уточняет, что делал это мягко, поскольку никто не сопротивлялся.
- Почти все источники «Дождя» говорят о «списках сверху», а также о вышестоящих управлениях МВД по региону и главном, которое находится в Москве. Например, как сообщили Андрею из Ростовской области, из столицы пришли «списки людей, которых нужно уволить». А Кирилл из Волгоградской области рассказал, что отдел кадров внимательно проверял документы «опозориться перед ними», то есть Москвой.
- Бывшему преподавателю из института МВД Аркадию причину увольнения объяснили «тревожным сигналом из Москвы» и «подозрительными транзакциями». Он не подписывался на Навального в соцсетях, но в 2019 году регистрировался на сайте «Умного голосования», а деньги раз в месяц перечислял в благотворительные фонды.
- «Начальство у меня великолепное — и они мне сказали, что позвонил генерал. „Мы не можем спорить, под вас копает УСБ“, — так сказали. Они сами были в шоке», — рассказал Владимир из Белгородской области. Позже он выяснил, что его коллег из Воронежской области уволили похожим образом, а в качестве причины назвали подписку на канал Навального. Он также рассказал, что, вероятно, больше не сможет устроиться в МВД.
- Несмотря на дефицит кадров, Николая и двух его коллег заставили уволиться из патрульно-постовой службе (ППС). Начальство также сообщило ему, что восстановиться он не сможет: «В МВД вам дорога закрыта, УСБ на вас крест поставили».
- «Дождь» обратился за комментарием к Юлии Суворовой и спросил, не жалеет ли она об открытом заявлении. Бывшая майор рассказала, что считает огласку единственным инструментом, который может помочь.
- «Дождь» также обратился за комментарием в МВД. Ведомство обещало изданию ответить на запрос в течение недели.
В конце октября Baza сообщила, что в Подмосковье из-за лайков и подписок на ФБК* уволили шесть сотрудников прокуратуры. Организацию Алексея Навального отнесли к «враждебным» России.
*Государственные органы признали организацию экстремистской, поэтому мы обязаны давать указание на то, что её деятельность запрещена в РФ.
каких своих? свои навального не смотрят. просто ряды от предателей почистят, и там нормальных совсем не останется
отлично сказал
Там уже рак башки похоже. Не думают о последствиях. Хорошо
Дебилам главное не мешать.
Оптимизм - это когнитивное искажение.
У этого шага есть как плюсы, так и минусы. Это не выстрел себе в ногу. Так думать может быть приятно и успокоительно, типо всё у нас под контролем, всё идёт по плану. Но любой самообман вреден. Он не даёт использовать негативный опыт для того чтобы учиться на ошибках и создавать реальную карту мира.
малыш
Заебись манипуляции
дебилам главное не мешать
Ну вот 20+ лет несмотря на якобы "дебильность" только наращивают силу.
Я вообще ниразу не удивлюсь, если тезис "да во власти идиоты сидят" эти власти и создают. Чтобы их недооценивали. И чтобы продвигать идею "да оно само развалится, главное ему не мешать".
это так не работает. с целью запугать - отлично справляются государство
Только вот мысли подобные все равно будут транслироваться обезличенно или человек будет в маске. Как "быть или..."
скоро там будут только те какие надо "свои"
ага и будут в интернете писать со злостью что власть надо менять
Ой, оказалось что когда проблемы, то и не расскажет о них никто, кроме иностранного агента дождя ¯\_(ツ)_/¯
Так те, у кого проблемы, против «Дождя» ничего особо и не имели наверняка.
Прямо сейчас мимо прохожу
Я говорил ему спасибо как-то проходя)
он сказал тебе пожалуйста?
Он также подписан на канал Навального, но никакой активности не применял, а на митингах стоял в оцеплении и задерживал протестующих
Надо же, оказывается маховик репрессий может вызывать чудовищные ошибки. Ну главное потерпеть и точно заживем
а оставит с гиперзвуковой ракетой с ядерным двигателем и непредсказуемой траекторией
Лучше! С рендером ракеты с ядерным двигателем и непредсказуемой траекторией!
- у вас есть ракета?
- лучше! у нас есть рисунок ракеты
Он наступит скоро, надо только подождать, там, наверное, вообще и не надо будет умирать :-)
тища
від Зеленського
А надо было выражать, чтобы можно было потом видяшки смотреть
Очень хочется понять, кого же эти уволенные считают виноватым во всем: Навального или систему
ФСБшника который раскопал их лайк
Там вроде не об увольнении, а о ротации с одним соседним государством. Ну и возможно просто утку вбросили, чтобы побольше старались, тем более в преддверии грядущего референдума. Просто так выбрасывать на мороз 500 правоохранителей - это слишком расточительно для Беларуси - кто знает, куда они могут податься, если не найдут себе новую работу.
боятся, что цепной пёс хозяина укусит
а как быть товарищу Майору который подписан по служебной необходимости?
Высших офицеров не затронет: они очколизанием взобрались на верх и доказали свою верность.
что-то намечается, раз решили отобрать самых лояльных
Чё там с данными? С данными что?
Пакет Яровой все таки работает!
Скорее всего это гугл акки, которые логинились со служебных машин, да еще и под реальными именами.
Пакет (извините за духоту) работает немного не так.
Как же заебал этот абсурд
У деда до сих пор очко играет
А пидорасит от этого половину страны
Крутили людей на мирных митингах, думая что за ними самими уж точно не придут
А как же свобода мысли и слова(
Ну может не надо хотя бы использование информации о частной жизни лица(
Во время зимних митингов я иногда ставил лайки — просто оценивал посты. А в апреле мне позвонил начальник отдела и сказал, что меня зафиксировала ФСБ
Какая же сука
Передайте товарищу Путину - произошла чудовищная ошибка!
37год, котаны?