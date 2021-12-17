Это беспредел — настолько закрывать рот сотрудникам полиции. У меня было такое возмущение — все прекрасно знали, какая у меня ситуация, у меня было ощущение, что я и так в слабом состоянии — и тут просто плюнули на весь мой опыт. Я свою работу любила, хотя она, конечно, была очень тяжёлая — и сейчас я осталась просто ни с чем.