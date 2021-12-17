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Новости
Sasha Shambilova

«Дождь»: полицейских по всей России принуждают увольняться за подписку на Навального и лайки в его соцсетях Статьи редакции

О прямых причинах сотрудникам почти никто не сообщает, но говорят о «списках из Москвы» и приказах «по линии ФСБ».

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3066 просмотров

С начала октября по всей России полицейских вынуждают написать заявление на увольнение по собственному желанию за подписку на канал Алексея Навального или же просто просмотры и лайки в его соцсетях, выяснил «Дождь». В случае отказа им угрожают найти нарушения, чтобы уволить по статье.

  • Издание отмечает, что первой открыто об увольнении из-за подписки на Навального заявила Юлия Суворова из Томска. Она проработала в отделе полиции 15 лет, но написала заявление по собственному желанию под угрозой возбуждения уголовного дела об экстремизме. Анонимно о вынужденных увольнениях «Дождю» рассказали ещё 14 человек, в материале их имена заменили. Некоторые из собеседников предоставили документы, подтверждающие их работу в органах.
  • Андрею из Ростовской области, который проработал инспектором по делам несовершеннолетних более десяти лет, сообщили, что он должен уволиться из-за «приказа свыше». Также начальство заявило, что «до Нового года нужно решить вопрос». В качестве одной из причин коллеги Андрея из МВД назвали «особое внимание» управления собственной безопасности (УСБ) и подписки на Навального. Он действительно оказался подписан на канал.

Я не участник, не активист, мне нельзя выражать свою позицию — но получается теперь, что и просто смотреть видео и ставить лайки тоже уже нельзя.

Андрей
бывший инспектор по делам несовершеннолетних из Ростовской области
  • Из этого же отдела полиции уволили ещё двух сотрудников. Одному из них сотрудник отдела кадров посоветовал «пересмотреть личную жизнь», а на уточняющий вопрос, касается ли рекомендация интернета, кивнул головой. «Боялся даже сказать», — отметил Павел. Он также подписан на канал Навального, но никакой активности не проявлял, а на митингах стоял в оцеплении и задерживал протестующих.
  • Рапорт об увольнении написал и Константин из Иркутской области. В городском управлении МВД ему объяснили причину тем, что «пришла информация по линии ФСБ». Как отмечает бывший сотрудник, он не совершал ничего противоправного и не призывал к участию в акциях. Он признаётся, что на зимних митингах задерживал «зачинщиков», но уточняет, что делал это мягко, поскольку никто не сопротивлялся.

Во время зимних митингов я иногда ставил лайки — просто оценивал посты. А в апреле мне позвонил начальник отдела и сказал, что меня зафиксировала ФСБ — что я по Навальному залез куда-то.

Константин
бывший полицейский из Иркутской области
  • Почти все источники «Дождя» говорят о «списках сверху», а также о вышестоящих управлениях МВД по региону и главном, которое находится в Москве. Например, как сообщили Андрею из Ростовской области, из столицы пришли «списки людей, которых нужно уволить». А Кирилл из Волгоградской области рассказал, что отдел кадров внимательно проверял документы «опозориться перед ними», то есть Москвой.
  • Бывшему преподавателю из института МВД Аркадию причину увольнения объяснили «тревожным сигналом из Москвы» и «подозрительными транзакциями». Он не подписывался на Навального в соцсетях, но в 2019 году регистрировался на сайте «Умного голосования», а деньги раз в месяц перечислял в благотворительные фонды.
  • «Начальство у меня великолепное — и они мне сказали, что позвонил генерал. „Мы не можем спорить, под вас копает УСБ“, — так сказали. Они сами были в шоке», — рассказал Владимир из Белгородской области. Позже он выяснил, что его коллег из Воронежской области уволили похожим образом, а в качестве причины назвали подписку на канал Навального. Он также рассказал, что, вероятно, больше не сможет устроиться в МВД.

Я смотрел ролик про дворец Путина, и другие тоже, но в этом ничего плохого. Я не комментировал, я такой же человек, как и все, и смотрю, чтобы у меня какое-то мнение складывалось.

Владимир
бывший полицейский из Белгородской области
  • Несмотря на дефицит кадров, Николая и двух его коллег заставили уволиться из патрульно-постовой службе (ППС). Начальство также сообщило ему, что восстановиться он не сможет: «В МВД вам дорога закрыта, УСБ на вас крест поставили».
  • «Дождь» обратился за комментарием к Юлии Суворовой и спросил, не жалеет ли она об открытом заявлении. Бывшая майор рассказала, что считает огласку единственным инструментом, который может помочь.

Это беспредел — настолько закрывать рот сотрудникам полиции. У меня было такое возмущение — все прекрасно знали, какая у меня ситуация, у меня было ощущение, что я и так в слабом состоянии — и тут просто плюнули на весь мой опыт. Я свою работу любила, хотя она, конечно, была очень тяжёлая — и сейчас я осталась просто ни с чем.

Юлия Суворова
бывший сотрудник полиции
  • «Дождь» также обратился за комментарием в МВД. Ведомство обещало изданию ответить на запрос в течение недели.

В конце октября Baza сообщила, что в Подмосковье из-за лайков и подписок на ФБК* уволили шесть сотрудников прокуратуры. Организацию Алексея Навального отнесли к «враждебным» России.

*Государственные органы признали организацию экстремистской, поэтому мы обязаны давать указание на то, что её деятельность запрещена в РФ.

#новости #навальный

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Благополучный теркин30см

круто же, пусть своих злят. Молодцы власти. Дебилам главное не мешать.

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32
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Мистер Андерсон

каких своих? свои навального не смотрят. просто ряды от предателей почистят, и там нормальных совсем не останется

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15
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Благополучный теркин30см

фигня полная

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1
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Мистер Андерсон

отлично сказал

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3
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Благополучный теркин30см

как всегда блистаю

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0
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1 2

Там уже рак башки похоже. Не думают о последствиях. Хорошо

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4
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Благополучный теркин30см

Дебилам главное не мешать.
 Оптимизм - это когнитивное искажение.
У этого шага есть как плюсы, так и минусы. Это не выстрел себе в ногу. Так думать может быть приятно и успокоительно, типо всё у нас под контролем, всё идёт по плану. Но любой самообман вреден. Он не даёт использовать негативный опыт для того чтобы учиться на ошибках и создавать реальную карту мира.

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Благополучный теркин30см

малыш, дебилам главное не мешать и что-то самим тоже надо делать. Нет никаких розовых очков.

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Благополучный теркин30см

малыш
 Заебись манипуляции
дебилам главное не мешать
 Ну вот 20+ лет несмотря на якобы "дебильность" только наращивают силу.
Я вообще ниразу не удивлюсь, если тезис "да во власти идиоты сидят" эти власти и создают. Чтобы их недооценивали. И чтобы продвигать идею "да оно само развалится, главное ему не мешать".

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1
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Благополучный теркин30см

ошибки допускают и всё больше и им это аукнется. Разумеется не сейчас.

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Благополучный теркин30см

Чел, если ты у того, чтобы очистить свои ряды от нелояльных, не видишь положительных сторон, то это ты совершаешь чудовищную ошибку

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1
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FOX

это так не работает. с целью запугать - отлично справляются государство

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Ekaterina Sek

Только вот мысли подобные все равно будут транслироваться обезличенно или человек будет в маске. Как "быть или..."

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Dmitry Pasyutin

скоро там будут только те какие надо "свои"

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Благополучный теркин30см

а выгнанные будут злыми

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Dmitry Pasyutin

ага и будут в интернете писать со злостью что власть надо менять

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4
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Благополучный теркин30см

время покажет

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0
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Dmitry Pasyutin
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4
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Кирилл Вселенский

Ой, оказалось что когда проблемы, то и не расскажет о них никто, кроме иностранного агента дождя ¯\_(ツ)_/¯

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Дефицитный Сервелат

Так те, у кого проблемы, против «Дождя» ничего особо и не имели наверняка.

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3
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Благополучный теркин30см

дождь классный, часто их смотрю и читаю. Раньше был подписан по студенческому.

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0
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Кирилл Вселенский

Прямо сейчас мимо прохожу

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Благополучный теркин30см

Тихону привет передай

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1
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Благополучный теркин30см

https://youtu.be/pE2pgq2d-KU

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1
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Мисс Целлофан

https://youtu.be/z_sGtpcatq8

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1
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Благополучный теркин30см

сууук)))

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0
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Dmitry Pasyutin
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1
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Кирилл Вселенский

Я говорил ему спасибо как-то проходя)

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Dmitry Pasyutin

он сказал тебе пожалуйста?

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1
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Папуша

Он также подписан на канал Навального, но никакой активности не применял, а на митингах стоял в оцеплении и задерживал протестующих

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22
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Трансгендолет

Надо же, оказывается маховик репрессий может вызывать чудовищные ошибки. Ну главное потерпеть и точно заживем

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15
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Благополучный теркин30см

Перегибы на местах! Лес рубят - щепки летят! путин принял страну с сохой, а оставит с гиперзвуковой ракетой с ядерным двигателем и непредсказуемой траекторией!

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6
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Трансгендолет

а оставит с гиперзвуковой ракетой с ядерным двигателем и непредсказуемой траекторией
Лучше! С рендером ракеты с ядерным двигателем и непредсказуемой траекторией!

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11
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Nikita Nikolaev

- у вас есть ракета?
- лучше! у нас есть рисунок ракеты

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1
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Sweety bread

Он наступит скоро, надо только подождать, там, наверное, вообще и не надо будет умирать :-)

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2
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Nikita Nikolaev
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10
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Благополучный теркин30см

Вкусна?

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0
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Nikita Nikolaev

тища

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пепси

від Зеленського

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1
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Благополучный теркин30см

Я смотрел ролик про дворец Путина, и другие тоже, но в этом ничего плохого. Я не комментировал, я такой же человек, как и все
 Сообщите товарищу Путину, произошла чудовищная ошибка!

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9
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Благополучный теркин30см

Чему радоваться-то?

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пепси

А надо было выражать, чтобы можно было потом видяшки смотреть

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8
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Danil Kuznetsov

Очень хочется понять, кого же эти уволенные считают виноватым во всем: Навального или систему

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4
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Dmitry Pasyutin

ФСБшника который раскопал их лайк

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5
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Благополучный теркин30см

В Беларуси проще - там есть список от КГБ. Кто на чём-то попался - в расход. В милиции половину собираются уволить до конца года.

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5
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Романелло Кивогенс

Там вроде не об увольнении, а о ротации с одним соседним государством. Ну и возможно просто утку вбросили, чтобы побольше старались, тем более в преддверии грядущего референдума. Просто так выбрасывать на мороз 500 правоохранителей - это слишком расточительно для Беларуси - кто знает, куда они могут податься, если не найдут себе новую работу.

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0
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Благополучный теркин30см

не, увольнения - оставляют только благонадёжных

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0
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Михаил Октябрьский

боятся, что цепной пёс хозяина укусит

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3
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yikiko4351

а как быть товарищу Майору который подписан по служебной необходимости?

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2
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пепси

Высших офицеров не затронет: они очколизанием взобрались на верх и доказали свою верность.

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1
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Слава Инженеров

что-то намечается, раз решили отобрать самых лояльных

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1
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Благополучный теркин30см

Так, а откуда у них данные, кто там на кого подписан?

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1
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пепси

Чё там с данными? С данными что?

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0
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FOX

Пакет Яровой все таки работает!

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Alex Baystruykin

Скорее всего это гугл акки, которые логинились со служебных машин, да еще и под реальными именами.
Пакет (извините за духоту) работает немного не так.

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0
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Благополучный теркин30см

Что начнется, когда они пытать людей не захотят?

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Благополучный теркин30см

Почалось

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Лев Глебович

Как же заебал этот абсурд

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Благополучный теркин30см

Технологии и интернет протекают.

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Тайлер Дерден

У деда до сих пор очко играет

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пепси

А пидорасит от этого половину страны

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Сергей Крашевич

Крутили людей на мирных митингах, думая что за ними самими уж точно не придут

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This is I'm

А как же свобода мысли и слова(
Ну может не надо хотя бы использование информации о частной жизни лица(

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Marhal_New _Arleana

Во время зимних митингов я иногда ставил лайки — просто оценивал посты. А в апреле мне позвонил начальник отдела и сказал, что меня зафиксировала ФСБ
 Какая же сука

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Благополучный теркин30см

Повезло что фсб не в коленнолоктевой зафиксирована

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Veniamin Borzov

Передайте товарищу Путину - произошла чудовищная ошибка!

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Рыжий

37год, котаны?

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Благополучный теркин30см

Создаем профиль няши в форме, на него подписываются все силовики .
Потом резко меняем картинку профиля на Навального , всех увольняют....
Вин!

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Благополучный теркин30см

ШО Ж ТВОРИТСЯ-ТО

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