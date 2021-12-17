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Новости
vc.ru

Meta выпустила инструмент для анимации детских рисунков при помощи ИИ Статьи редакции

Но персонаж на рисунке должен быть похож на человека.

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Исследователи из подразделения Meta AI представили инструмент, который при помощи ИИ анимирует детские рисунки с «человекоподобными» фигурами — головой, руками и ногами.

Достаточно загрузить картинку в сервис — он сгенерирует на основе рисунка видео, чтобы родители могли, например, показать детям, как могут двигаться нарисованные им персонажи, либо поделиться с друзьями.

По словам исследователей, они обучили ИИ распознавать человеческую фигуру на рисунке, а затем отделять её от основного изображения и определять опорные точки фигуры, чтобы построить анимацию.

В Meta надеются, что обучив искусственный интеллект распознавать детские рисунки, они приблизятся к созданию ИИ, который понимает мир с человеческой точки зрения.

Редакция TJ опробовала инструмент и анимировала несколько мемов. Например, кошку, нарисованную Владимиром Путиным, плохо прорисованную лошадь и персонажа мема «Русские вперёд».

#новости #meta

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Благополучный теркин30см

У Меты свет клином сошелся на детях.

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Благополучный теркин30см

Репутацию у текущих поколений проебали давно.

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