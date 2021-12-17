Meta выпустила инструмент для анимации детских рисунков при помощи ИИ Статьи редакции
Но персонаж на рисунке должен быть похож на человека.
Исследователи из подразделения Meta AI представили инструмент, который при помощи ИИ анимирует детские рисунки с «человекоподобными» фигурами — головой, руками и ногами.
Достаточно загрузить картинку в сервис — он сгенерирует на основе рисунка видео, чтобы родители могли, например, показать детям, как могут двигаться нарисованные им персонажи, либо поделиться с друзьями.
По словам исследователей, они обучили ИИ распознавать человеческую фигуру на рисунке, а затем отделять её от основного изображения и определять опорные точки фигуры, чтобы построить анимацию.
В Meta надеются, что обучив искусственный интеллект распознавать детские рисунки, они приблизятся к созданию ИИ, который понимает мир с человеческой точки зрения.
Редакция TJ опробовала инструмент и анимировала несколько мемов. Например, кошку, нарисованную Владимиром Путиным, плохо прорисованную лошадь и персонажа мема «Русские вперёд».