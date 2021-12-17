TikTok запустит доставку еды в США — блюда приготовят по самым популярным рецептам из соцсети Статьи редакции
К концу 2022 года компания планирует открыть более тысячи кухонь для доставки.
Соцсеть запустит доставку TikTok Kitchen совместно с Virtual Dining Concepts в марте 2022 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на компанию. Virtual Dining Concepts помогает знаменитостям запускать рестораны только с доставкой. Например, запущенный с помощью компании ресторан YouTube-блогера MrBeast продал миллион бургеров за три месяца.
На первом этапе TikTok откроет в США 300 «тёмных» кухонь, к концу 2022 года — более тысячи.
Меню будет основано на самых популярных рецептах из приложения. Например, добавят запеченную пасту с фетой, чипсы из макарон с сыром, гамбургеры и кукурузные ребрышки с пармезаном и другое.
Цены будут сопоставимы с другими брендами Virtual Dining Concept, например, бургер MrBeast стоит от 6,99 долларов. Меню будет раз в квартал.
TikTok заявил, что поделится прибылью от ресторанов с авторами рецептов. В соцсети не пояснили, как будут определять авторство. Видео с одним рецептом могут выложить разные пользователи, отмечает Bloomberg. При этом имён авторов блюд не будет в меню TikTok Kitchen.
по самым популярным рецептам из соцсети
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