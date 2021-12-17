К концу 2022 года компания планирует открыть более тысячи кухонь для доставки.

{"id":495082} 263 просмотров

Соцсеть запустит доставку TikTok Kitchen совместно с Virtual Dining Concepts в марте 2022 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на компанию. Virtual Dining Concepts помогает знаменитостям запускать рестораны только с доставкой. Например, запущенный с помощью компании ресторан YouTube-блогера MrBeast продал миллион бургеров за три месяца.

На первом этапе TikTok откроет в США 300 «тёмных» кухонь, к концу 2022 года — более тысячи.

Меню будет основано на самых популярных рецептах из приложения. Например, добавят запеченную пасту с фетой, чипсы из макарон с сыром, гамбургеры и кукурузные ребрышки с пармезаном и другое.

Цены будут сопоставимы с другими брендами Virtual Dining Concept, например, бургер MrBeast стоит от 6,99 долларов. Меню будет раз в квартал.