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Новости
vc.ru

TikTok запустит доставку еды в США — блюда приготовят по самым популярным рецептам из соцсети Статьи редакции

К концу 2022 года компания планирует открыть более тысячи кухонь для доставки.

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Соцсеть запустит доставку TikTok Kitchen совместно с Virtual Dining Concepts в марте 2022 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на компанию. Virtual Dining Concepts помогает знаменитостям запускать рестораны только с доставкой. Например, запущенный с помощью компании ресторан YouTube-блогера MrBeast продал миллион бургеров за три месяца.

На первом этапе TikTok откроет в США 300 «тёмных» кухонь, к концу 2022 года — более тысячи.

Меню будет основано на самых популярных рецептах из приложения. Например, добавят запеченную пасту с фетой, чипсы из макарон с сыром, гамбургеры и кукурузные ребрышки с пармезаном и другое.

Цены будут сопоставимы с другими брендами Virtual Dining Concept, например, бургер MrBeast стоит от 6,99 долларов. Меню будет раз в квартал.

TikTok заявил, что поделится прибылью от ресторанов с авторами рецептов. В соцсети не пояснили, как будут определять авторство. Видео с одним рецептом могут выложить разные пользователи, отмечает Bloomberg. При этом имён авторов блюд не будет в меню TikTok Kitchen.

#новости #tiktok

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7 комментариев
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Иван Грозный

по самым популярным рецептам из соцсети

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6
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Bibba La Bibba

Партия кормит американцев еще одним фастфудом, гордость!

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3
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некипишуй

доиграется TikTok скоро

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0
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Благополучный теркин30см

А это звучит прикольно, я бы от такого в своем городе не отказался.

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Благополучный теркин30см

От бургеров по 7 долларов?

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Благополучный теркин30см

В норм местах они почти столько и стоят.

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Благополучный теркин30см

Надо срочно выводить в топы тик-тока Vjlinkа

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–2
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