В Госдуму внесли проект об уголовном наказании за злостное нарушение ПДД — так хотят бороться с блогерами-«лихачами» Статьи редакции
Депутаты предложили ужесточить наказание после аварий с участием блогеров.
Законодательные поправки предлагают ввести уголовную ответственность за превышение допустимой скорости более чем на 60 км/ч, выезд на встречную полосу или трамвайные пути для водителей, которых неоднократно подвергали административному наказанию за эти нарушения ПДД или лишали прав. Это следует из документа, опубликованного в электронной базе нижней палаты парламента.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что более 40% водителей после привлечения к административной ответственности за превышение скорости и повторно нарушают ПДД. Депутаты предложили несколько вариантов наказания для нарушителей:
- штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей;
- обязательные работы до 480 часов;
- принудительные работы на срок до двух лет;
- лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности.
Поправки разработали представители всех пяти думских фракций: четыре депутата от «Единой России», двое от ЛДПР, по одному от «Справедливой России» и «Новых людей». Правительство одобрило законопроект, его рассмотрят 20 декабря.
Депутаты предложили ужесточить наказание за хулиганство на дорогах после аварий с участием водителей, которые нарушали правила ПДД, снимая поездки на телефон и выкладывая ролики в соцсети.
20 ноября на Кутузовском проспекте в Москве автомобиль блогера Саида Губденского выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя машинами. Блогер и его пассажир, президент федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заир Ибрагимов, погибли. Губденского ранее неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД и лишали водительских прав.
1 апреля в центре Москвы виновником крупного ДТП стал другой блогер, Эдвард Бил. Его машина вылетела на встречную полосу и столкнулась с четырьмя автомобилями. Водителя машины, на которую пришёлся основной удар, в тяжёлом состоянии госпитализировали в больницу, несколько дней женщина была в коме. Блогеру назначили два года ограничения свободы, но прокуратура сочла наказание слишком мягким, и суд отправил дело на пересмотр.
Пиздец на дорогах какая та хуйня. Кругом пидорасы без поворотников из ряда в ряд. Выкладывают в ебучий тик ток и Инстаграмм свои выходки и гордятся, дегенераты
Ещё вопросы к тем, кто на эту хуйню подписан и тем самым поощряет.
школота, пацаны и прочий колхоз
Давно пора. Если у человека сотни штрафов то это означает что он А) не обучаемый и Б) хуй клал на общество и закон. Таким надо ходить пешком, желательно под конвоем.
Как будто сыночкам депутатов не поебать
Не поебать , потому что общественный резонанс может сотворить чудеса, как с Ефремовым, и в итоге угодишь за решетку .
А так они щас примут этот закон, а какая нибудь Надежда Петровна залупкина , районная судья, не осознает важность проблемы , и ебанет по всей строгости закона. А закон этот как раз вот и принимают
Ай, хорооош))
Не поебать , потому что общественный резонанс может сотворить чудеса, как с Ефремовым
Кейс Ефремова особенный тем, что есть летальный исход. Тому же Эдварду Биллу поехать вообще, он подкупил пострадавшую сторону и все
Так он еще и либерашка был, морали учил общество, мда
не либерашка, а навальняДь
И как ты себе это представляешь? Лежаки через каждые 20 метров? Личного гайца на пассажирском? Начинаются сказок от долбоёбов вроде Каца
А перестроения и обгоны как делать? А то что город с этой хуйней вместо 10бальных пробок встанет в 20бальные? А то что при легком заносе будут выпиливаться насмерть об эти бетонные карманы? У вас так просто и легко все.
Ты видимо нечасто ездишь и не понимаешь, к каким последствиям приведет реализация твоих идей. Крупные города встанут намертво и навсегда
Депутаты предложили несколько вариантов наказания для нарушителей
А какой смысл? Тех мер, которые есть сейчас, вполне достаточно. Если их исполнять
У вас чувак на поддельных номерах по столице страны катался и все об этом знали, лооол
сейчас штрафы копеечные
Их все равно можно не платить. И новые штрафы можно будет не платить
чем больше штрафы, тем больше недостача, одним будут мозги ебать, другие ради показателей будут стараться
@the art of гепард допрыгалась со своим дрифтом
Так у нее мужик вроде с дип. неприкосновенностью вроде.
она уже не разведёнка?
Сожитель.
Но не борьба с лихачами-сынками политиков
Как они сами себя с их бесконечными штрафами оправдывать будут?
Это другое
Что ты путаешь, перед холопами не оправдываются
Я и не оправдываюсь.
А как щас оправдываются по коррупции? Спойлер: никак.
Хочется пошутить над заголовком
Посмотрим
А с лихачами-депутатами и их родственниками- лихачами не хотят бороться?
Нет.
Естественно. Просто мысли вслух..
Надеюсь первым на бутылку поедет Давидыч
Многие блогеры на подсосе у правительства и они предлагают с ними бороться, ну ну удачи!