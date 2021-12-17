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Новости
Яна Ломакина

В Госдуму внесли проект об уголовном наказании за злостное нарушение ПДД — так хотят бороться с блогерами-«лихачами» Статьи редакции

Депутаты предложили ужесточить наказание после аварий с участием блогеров.

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Законодательные поправки предлагают ввести уголовную ответственность за превышение допустимой скорости более чем на 60 км/ч, выезд на встречную полосу или трамвайные пути для водителей, которых неоднократно подвергали административному наказанию за эти нарушения ПДД или лишали прав. Это следует из документа, опубликованного в электронной базе нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что более 40% водителей после привлечения к административной ответственности за превышение скорости и повторно нарушают ПДД. Депутаты предложили несколько вариантов наказания для нарушителей:

  • штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей;
  • обязательные работы до 480 часов;
  • принудительные работы на срок до двух лет;
  • лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности.

Поправки разработали представители всех пяти думских фракций: четыре депутата от «Единой России», двое от ЛДПР, по одному от «Справедливой России» и «Новых людей». Правительство одобрило законопроект, его рассмотрят 20 декабря.

Ситуации, когда устраивают гонки, лихачат, чтобы прославиться в социальных сетях и увеличить количество подписчиков, недопустимы. Это несёт опасность окружающим: люди становятся инвалидами, гибнут невинные граждане.

Вячеслав Володин
спикер Госдумы

Депутаты предложили ужесточить наказание за хулиганство на дорогах после аварий с участием водителей, которые нарушали правила ПДД, снимая поездки на телефон и выкладывая ролики в соцсети.

20 ноября на Кутузовском проспекте в Москве автомобиль блогера Саида Губденского выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя машинами. Блогер и его пассажир, президент федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заир Ибрагимов, погибли. Губденского ранее неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД и лишали водительских прав.

1 апреля в центре Москвы виновником крупного ДТП стал другой блогер, Эдвард Бил. Его машина вылетела на встречную полосу и столкнулась с четырьмя автомобилями. Водителя машины, на которую пришёлся основной удар, в тяжёлом состоянии госпитализировали в больницу, несколько дней женщина была в коме. Блогеру назначили два года ограничения свободы, но прокуратура сочла наказание слишком мягким, и суд отправил дело на пересмотр.

#новости #право #соцсети #блогеры

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Андрей Рядькин

Пиздец на дорогах какая та хуйня. Кругом пидорасы без поворотников из ряда в ряд. Выкладывают в ебучий тик ток и Инстаграмм свои выходки и гордятся, дегенераты

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10
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Владимир Керенский

Ещё вопросы к тем, кто на эту хуйню подписан и тем самым поощряет.

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3
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Сергей Сергеев

школота, пацаны и прочий колхоз

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0
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Сергей Степанов

Давно пора. Если у человека сотни штрафов то это означает что он А) не обучаемый и Б) хуй клал на общество и закон. Таким надо ходить пешком, желательно под конвоем.

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9
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Благополучный теркин30см

Не примут, сыночки депутатов попросят

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3
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Кирилл Вселенский

Как будто сыночкам депутатов не поебать

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7
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Благополучный теркин30см

Не поебать , потому что общественный резонанс может сотворить чудеса, как с Ефремовым, и в итоге угодишь за решетку .
А так они щас примут этот закон, а какая нибудь Надежда Петровна залупкина , районная судья, не осознает важность проблемы , и ебанет по всей строгости закона. А закон этот как раз вот и принимают

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Благополучный теркин30см

Чел, Телефонное право не так работает

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7
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Благополучный теркин30см

Телефонное право на то и телефонное, чтобы работать по разному.
Где то придут более важные люди и скажут - знаете, вам там будут звонить , вы скажите что поможете, а сами делайте как мы скажем.

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1
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Игнат Теремов

Ай, хорооош))

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Рыжий

Не поебать , потому что общественный резонанс может сотворить чудеса, как с Ефремовым
 Кейс Ефремова особенный тем, что есть летальный исход. Тому же Эдварду Биллу поехать вообще, он подкупил пострадавшую сторону и все

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Кирилл Вселенский

Так он еще и либерашка был, морали учил общество, мда

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1
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некипишуй

не либерашка, а навальняДь

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Благополучный теркин30см

Тому що трупов нема, потому и возможны варианты

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Благополучный теркин30см

общественный резонанс сможет сотворить чудеса, как с Ефремовым
Ефремов просто не лоялист был, потому и сел а не отмазался.
А общественный резонанс не сделал нихуя - на садовом до сих пор нет разделительной, и такая же авария может повториться вновь.

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Благополучный теркин30см

Как и по всей стране , там где нужны железные барьеры меду встречками, их нет.
А по другому большая часть сограждан не хочет и не понимает что правила надо соблюдать

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0
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Благополучный теркин30см

ну да, если законодательно запретить дтп, то они от этого не прекратятся. Вообще, такие законы должны идти вместе с реальными мерами по успокоению трафика на городских улицах, чтобы гонять на них было просто невозможно физически.

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Борис Уткин

И как ты себе это представляешь? Лежаки через каждые 20 метров? Личного гайца на пассажирском? Начинаются сказок от долбоёбов вроде Каца

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Благополучный теркин30см

Железные барьеры, и бетонные карманы для полос. Чтобы сам факт резких маневров был невозможен

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Борис Уткин

А перестроения и обгоны как делать? А то что город с этой хуйней вместо 10бальных пробок встанет в 20бальные? А то что при легком заносе будут выпиливаться насмерть об эти бетонные карманы? У вас так просто и легко все.

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–1
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Благополучный теркин30см

Никак не делать обгоны, перестроения планировать заранее и делать на free зонах , потом назад в перегородки.
Немножечко авторитаризма на дорогах не помешает.
Никакой Навальный не научит этих автобестолочей ездить как положено.

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Борис Уткин

Ты видимо нечасто ездишь и не понимаешь, к каким последствиям приведет реализация твоих идей. Крупные города встанут намертво и навсегда

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Благополучный теркин30см

Сейчас он намертво встаёт и без моих идей, я предлагаю жёсткие по действенные меры по регуляции потоков. Он встаёт из-за хаоса

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Благополучный теркин30см

им неприкосновенность сделают

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Благополучный теркин30см

Xerus протух же давно, чё фосу не ставишь? Ща уже даже Фоса скоро протухнет

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Рыжий

Депутаты предложили несколько вариантов наказания для нарушителей
 А какой смысл? Тех мер, которые есть сейчас, вполне достаточно. Если их исполнять
У вас чувак на поддельных номерах по столице страны катался и все об этом знали, лооол

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3
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Romula Daraa

сейчас штрафы копеечные

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Рыжий

Их все равно можно не платить. И новые штрафы можно будет не платить

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Romula Daraa

чем больше штрафы, тем больше недостача, одним будут мозги ебать, другие ради показателей будут стараться

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Благополучный теркин30см

@the art of гепард допрыгалась со своим дрифтом

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1
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Михаил Павлович

Так у нее мужик вроде с дип. неприкосновенностью вроде.

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Рыжий

она уже не разведёнка?

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Михаил Павлович

Сожитель.

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Благополучный теркин30см

Не распространяется на тех у кого заварен диф

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Благополучный теркин30см

Депутаты самые злостные лихачи, нет?
Сука да как вы так быстро комментите, вы тут живете что ли?

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1
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Благополучный теркин30см

у них мигалка им можно :)

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Федя Прозоров

Но не борьба с лихачами-сынками политиков

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Михаил Павлович

Как они сами себя с их бесконечными штрафами оправдывать будут?

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Ху Эмай

Это другое

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Кирилл Вселенский

Что ты путаешь, перед холопами не оправдываются

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Михаил Павлович

Я и не оправдываюсь.

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Владимир Керенский

А как щас оправдываются по коррупции? Спойлер: никак.

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Антигравитационный торт

Хочется пошутить над заголовком

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Айзеблакетбрасорк

Посмотрим

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Natalja

А с лихачами-депутатами и их родственниками- лихачами не хотят бороться?

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Михаил Павлович

Нет.

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Natalja

Естественно. Просто мысли вслух..

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Борис Уткин

Надеюсь первым на бутылку поедет Давидыч

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Благополучный теркин30см

главное это вбросить, чтобы у холопов очки набрать
по факту если сейчас нихуя не делают, то и тут не будут

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Игнат Теремов

Многие блогеры на подсосе у правительства и они предлагают с ними бороться, ну ну удачи!

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Благополучный теркин30см

Завистники)

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