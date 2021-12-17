Депутаты предложили ужесточить наказание после аварий с участием блогеров.

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Законодательные поправки предлагают ввести уголовную ответственность за превышение допустимой скорости более чем на 60 км/ч, выезд на встречную полосу или трамвайные пути для водителей, которых неоднократно подвергали административному наказанию за эти нарушения ПДД или лишали прав. Это следует из документа, опубликованного в электронной базе нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что более 40% водителей после привлечения к административной ответственности за превышение скорости и повторно нарушают ПДД. Депутаты предложили несколько вариантов наказания для нарушителей:

штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей;

обязательные работы до 480 часов;

принудительные работы на срок до двух лет;

лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности.

Поправки разработали представители всех пяти думских фракций: четыре депутата от «Единой России», двое от ЛДПР, по одному от «Справедливой России» и «Новых людей». Правительство одобрило законопроект, его рассмотрят 20 декабря.

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Депутаты предложили ужесточить наказание за хулиганство на дорогах после аварий с участием водителей, которые нарушали правила ПДД, снимая поездки на телефон и выкладывая ролики в соцсети.

20 ноября на Кутузовском проспекте в Москве автомобиль блогера Саида Губденского выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя машинами. Блогер и его пассажир, президент федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заир Ибрагимов, погибли. Губденского ранее неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД и лишали водительских прав.