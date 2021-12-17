Европейский регулятор не одобрил первый за почти 20 лет новый препарат для борьбы с болезнью Альцгеймера Aduhelm Статьи редакции
Специалисты решили, что лекарство «может принести вред».
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) отказалось выдавать разрешение фармкомпании Biogen на применение в Европе первого за почти 20 лет нового препарата для лечения болезни Альцгеймера Aduhelm (адуканумаб). Об этом пишет «Би-би-си».
В Консультативном комитете по лекарственным средствам (CHMP) решили, что препарат не эффективен при лечении взрослых с симптомами болезни Альцгеймера на ранней стадии. Специалисты пришли к такому выводу, изучив результаты двух длительных исследований с участием более трёх тысяч пациентов.
«Результаты были противоречивыми и в целом не показали, что адуканумаб эффективен при лечении взрослых с ранней стадией болезни Альцгеймера. Кроме того, сканирование мозга некоторых пациентов выявило признаки отёка или кровотечения, которые потенциально могут причинить вред больному», — говорится в сообщении регулятора.
В агентстве заявили, что преимущества препарата не перевешивают риски его применения. Регулятор рекомендовал отказаться от разрешения на продажу. После EMA окончательное решение, одобрять Aduhelm или нет, примет Европейская комиссия. Обычно её позиция совпадает с выводами регулятора, отмечает Reuters.
Aduhelm одобрили для применения в США в начале июня. Постановление Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) вызвало скандал в научном сообществе. Главная претензия заключается в том, что в 2019 году препарат провалил третью фазу клинических испытаний. Результаты показали неэффективность лекарства, а у примерно 40% испытуемых оно вызвало отёк мозга. Специалисты назвали решение FDA «позорным» и «опасным прецедентом».
Видел я фильм который начинался с лекарства от альцгеймера. Там планету обезьяны потом захватили
Что такое, друг?
Если он действительно бесполезен и опасен, даже хорошо, что не одобрили, мне каж
Не волнуйтесь следующие 10 лет чего нить нормальное сделают. Но деньги надо копить уже сейчас
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Тогда займись профилактикой. Хотя бы какая-то отсрочка и подготовка будет.
Ну, я сама ближе к 30 думаю всякие диспансеризации проходить и сдавать анализы. Риск протянуть ноги от онкологии или сердечно-сосудистых прям оч высокий. Да и с альцгеймером может попасть, проблемы с кровоснабжением мозга уже в наличии.
Ой, слушай я два года назад проходил диспансеризацию. Это посмешище же. Там же не врачи в итоге на финале анализируют всё, а хз кто. Мне вообще свою дочь в жёны предлагали. А ещё предлагали анкету переписать, где я пожаловался на что-то. В итоге мне обещали записать меня на узи и в итоге так и не перезвонили. Вот и вся диспансеризация.
В госклинике?
Госклиники - филиал ада с относительно малым вкраплением толковых врачей. Увы, лучше переплатить в частной, но хорошей. Искать такую - тоже своеобразный квест.
У меня у знакомого отец рано умер от болезни Альцгеймера. Чел теперь каждый день играет на гитаре, чтобы развивать моторику — вроде это хорошая профилактика 🧐