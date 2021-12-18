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Google проиграл дело о блокировке ютуб-канала «Царьграда» — компании грозит штраф в 100 тысяч рублей в день Статьи редакции

Общая сумма судебной неустойки к марту 2022 года может достигнуть миллиарда рублей.

Апелляционный суд подтвердил предыдущее решение о том, что Google должен разблокировать ютуб-аккаунт телеканала «Царьград»: компания заблокировала его летом 2020 года из-за того, что основатель канала Константин Малофеев находится под санкциями США. Если Google откажется выполнять решение суда, c 23 декабря ему придётся выплачивать неустойку в размере 100 тысяч рублей в день, которая с течением времени будет увеличиваться.

Максимальный размер штрафа за девять месяцев не должен превышать миллиарда рублей. Но если Google и после этого продолжит не исполнять судебное решение, сумму штрафа ограничивать не будут, а взимать неустойку вновь станут в размере 100 тысяч рублей в день, увеличивая её каждую неделю вдвое.

Если Google исполнит решение российского суда и разблокирует аккаунт «Царьграда» на ютубе, компании грозят санкции в США. В ноябре компания подавала апелляцию по искам от зрителей, но Московский городской суд отклонил жалобы.

#google #политика #блокировки #новости

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Буржуазный томагавк_два

Вот бы я охуел, если бы гугол выиграл хоть какой-то суд в россиюшке против пропогандонов

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10
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Буржуазный томагавк_два

Разблокировать, поставить качество 240p

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6
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Федя Прозоров

И вставлять рекламу каждые 2 минуты, чтобы отбить неустойку

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13
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Роман Яремчук

лучше каждую минуту по два ролика

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0
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Айзеблакетбрасорк

Кто бы сомневался.

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7
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Буржуазный томагавк_два

Действия Ютуба в ситуации с Царьградом это уровень Мизулиной запрещающей Моргенштерна

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–12
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Буржуазный томагавк_два

Между баном в соцсети и уголовным преследованием есть огромная пропасть

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13
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Буржуазный томагавк_два

Моргенштерн не выступает в концертном зале мизулиной.

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7
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Буржуазный томагавк_два

Зачем частная компания ссылается на какие-то там санкции, слабаки, не могут просто взять и заблокировать без лишних объяснений

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–7
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Буржуазный томагавк_два

Слишком толсто. Даже не стараешься.

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2
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Буржуазный томагавк_два

Не знаю. Я вообще не понимаю, как там TOS в суде опровергали. Надо материалы дела.
Насколько видел в срачах по первой инстанции, там вся зацепка в некоем рекламном бюджете который гугл не исполнил получается.

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Мисс Целлофан

А чего их опровергать? Проклятье супостаты посягают на нашу священную свободу слова!

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0
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Буржуазный томагавк_два

Не прокатит, у нас везде пытаются писать юридически корректную хуйню, пусть даже за версту видно ангажированность.

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1
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Говорил

Вообще не очень понимаю как москвоский суд решает конфликт чисто между Малофеевым и Гуглом, где второй заблочил первого по закону США.

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Айзеблакетбрасорк

Нетрудно догадаться.

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Говорил

московский суд работает по законам сша

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Буржуазный томагавк_два

А в её духовке?

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Антон Белоусов

Царьград не торгует наркотой .

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Рыжий

Мизулина запрещает Моргена только лишь для того, чтобы Морген работал на власть. Зачем Ютуб залупился на Царьград - не понятно

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Буржуазный томагавк_два

компания заблокировала его летом 2020 года из-за того, что основатель канала Константин Малофеев находится под санкциями США
Что тебе тут не понятно? Гуглу тупо не нужны лишние проблемы с их властями.

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Буржуазный томагавк_два

Ну да, а Навального тогда не допустили до выборов в президенты из-за его уловного прошлого, а не потому что решили, что он там нахер не нужен на этих выборах

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–3
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Буржуазный томагавк_два

Навального не допустили из-за "уголовного прошлого", которое сами же ему и сфабриковали. Чё ты сказать то пытался?

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3
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Буржуазный томагавк_два

Ютуб и РТешные каналы периодически банит, Соловьева тоже банил вроде. Я хз, может они банят всех оголтелых пропагандонов вне зависимости от государственной принадлежности

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0
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Артем Сергеев

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Алексей Чанков

Вот они - вилы. Санкции США или полное отключение youtube в России

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4
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Буржуазный томагавк_два

Зачем Царьграду эти бездуховные американские ресурсы, когда есть православный рутьюб??

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3
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Буржуазный томагавк_два

Православный долг - нести духовность безбожникам, поклоняющимся Золотому Тельцу. Каждый день отсутствия Царьграда на Ютубе - это неспасенные души грешников

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Буржуазный томагавк_два

Безбожники не знают русский, Царьграду бы на английский перейти.

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Андрей Николаевич
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2
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Буржуазный томагавк_два

"Проиграл".

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Буржуазный томагавк_два

В штаны суду.

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Буржуазный томагавк_два

Ну наконец-то корпорации поймут суть текущего российского государства

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Vladislav Maltcev

Цыганский счётчик

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Archie Bowman

Думаю, что компания уровня Гугла может позволить себе выплачивать 1400$ в день. По крайней мере до 2036 года. А там посмотрим кто будет.

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Буржуазный томагавк_два

увеличивая её каждую неделю вдвое

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Буржуазный томагавк_два

до 2036 года
Совсем тю-тю?

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Говорил

а можно обоснование для взыскания миллиарда?
я прост вот это вижу по ссылке.

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Буржуазный томагавк_два

"Не может превышать 10 000-кратного размера ежедневно начисляемой неустойки"

10 тысяч умножить на 100 тысяч - миллиард

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Говорил

кликбайт короч.

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Говорил

вообще жду:
"Дело гражданина Иванова И. И против в Twitter Corp. об отмене ретвита"

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Буржуазный томагавк_два

Жду продолжения этой истории. Очень интересно, что Гугл будет делать дальше

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Говорил

Обжалуют

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Буржуазный томагавк_два

Но во время обжалования уже нужно платить штраф.

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Говорил

вопрос был что будет делать или будут ли выплачивать?

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Буржуазный томагавк_два

"будут ли выплачивать" входит в "что будет делать"

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Буржуазный томагавк_два

На счётчик, на деньги поставили 🌚

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