Google проиграл дело о блокировке ютуб-канала «Царьграда» — компании грозит штраф в 100 тысяч рублей в день Статьи редакции
Общая сумма судебной неустойки к марту 2022 года может достигнуть миллиарда рублей.
Апелляционный суд подтвердил предыдущее решение о том, что Google должен разблокировать ютуб-аккаунт телеканала «Царьград»: компания заблокировала его летом 2020 года из-за того, что основатель канала Константин Малофеев находится под санкциями США. Если Google откажется выполнять решение суда, c 23 декабря ему придётся выплачивать неустойку в размере 100 тысяч рублей в день, которая с течением времени будет увеличиваться.
Максимальный размер штрафа за девять месяцев не должен превышать миллиарда рублей. Но если Google и после этого продолжит не исполнять судебное решение, сумму штрафа ограничивать не будут, а взимать неустойку вновь станут в размере 100 тысяч рублей в день, увеличивая её каждую неделю вдвое.
Если Google исполнит решение российского суда и разблокирует аккаунт «Царьграда» на ютубе, компании грозят санкции в США. В ноябре компания подавала апелляцию по искам от зрителей, но Московский городской суд отклонил жалобы.
И вставлять рекламу каждые 2 минуты, чтобы отбить неустойку
лучше каждую минуту по два ролика
Кто бы сомневался.
А чего их опровергать? Проклятье супостаты посягают на нашу священную свободу слова!
Вообще не очень понимаю как москвоский суд решает конфликт чисто между Малофеевым и Гуглом, где второй заблочил первого по закону США.
Нетрудно догадаться.
московский суд работает по законам сша
Царьград не торгует наркотой .
Мизулина запрещает Моргена только лишь для того, чтобы Морген работал на власть. Зачем Ютуб залупился на Царьград - не понятно
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Вот они - вилы. Санкции США или полное отключение youtube в России
Цыганский счётчик
Думаю, что компания уровня Гугла может позволить себе выплачивать 1400$ в день. По крайней мере до 2036 года. А там посмотрим кто будет.
а можно обоснование для взыскания миллиарда?
я прост вот это вижу по ссылке.
кликбайт короч.
вообще жду:
"Дело гражданина Иванова И. И против в Twitter Corp. об отмене ретвита"
Обжалуют
вопрос был что будет делать или будут ли выплачивать?