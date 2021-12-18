Общая сумма судебной неустойки к марту 2022 года может достигнуть миллиарда рублей.

Апелляционный суд подтвердил предыдущее решение о том, что Google должен разблокировать ютуб-аккаунт телеканала «Царьград»: компания заблокировала его летом 2020 года из-за того, что основатель канала Константин Малофеев находится под санкциями США. Если Google откажется выполнять решение суда, c 23 декабря ему придётся выплачивать неустойку в размере 100 тысяч рублей в день, которая с течением времени будет увеличиваться.

Максимальный размер штрафа за девять месяцев не должен превышать миллиарда рублей. Но если Google и после этого продолжит не исполнять судебное решение, сумму штрафа ограничивать не будут, а взимать неустойку вновь станут в размере 100 тысяч рублей в день, увеличивая её каждую неделю вдвое.

Если Google исполнит решение российского суда и разблокирует аккаунт «Царьграда» на ютубе, компании грозят санкции в США. В ноябре компания подавала апелляцию по искам от зрителей, но Московский городской суд отклонил жалобы.