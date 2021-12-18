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Новости
Максим Друковский

Роскомнадзор потребовал удалить материалы «Дождя» и Znak.com о расследованиях «Проекта» Статьи редакции

Издание признали нежелательной организацией летом 2021 года, но под цензуру попали и все предыдущие расследования.

Редакции обоих СМИ рассказали о требования почти одновременно, днём 18 декабря. Znak.com получил 15 уведомлений по разным заметкам, «Дождь» — более 30, в том числе по отрывкам прямого эфира. Все упомянутые материалы содержали информацию «Проекта».

Издания отметили, что блокировка инициирована по требованию Генеральной прокуратуры как «материалов, издаваемых и распространяемых иностранной неправительственной организацией Project Media, Inc» от 26 октября 2021 года.

Во избежание ограничения доступа к сайтам оба издания удалили упомянутые в уведомлениях материалы. Среди них, например, расследования о бизнесе Дмитрия Медведева, о недвижимости тёзки ведущей «России-1» Наили Аскер-заде или о двух одинаковых кабинетах Путина в Подмосковье и Сочи.

#роскомнадзор #блокировки #новости

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6 комментариев
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Алексей Егоров

Мда. Беспросветный пиздец.

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1
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Slow Dimon

Будет хуже.

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Буржуазный томагавк_два

Скоро: Роскомнадзор потребовал от «Дождя» удаления всех материалов «Дождя» как материалов, издаваемых и распространяемых иностранным агентом «Дождь»

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Антон Лисин

Прогнутся и удалят

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–1
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Дмитрий Шубкин

Будто выбор есть.

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Андрей Охапкин

Будут бороться до последнего и сядут в тюрьму

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