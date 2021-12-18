Роскомнадзор потребовал удалить материалы «Дождя», «Медузы», The Village и Znak.com о расследованиях «Проекта» Статьи редакции
Издание признали нежелательной организацией летом 2021 года, но под цензуру попали и все предыдущие расследования.
Редакции обоих СМИ рассказали о требования почти одновременно, днём 18 декабря. Znak.com получил 15 уведомлений по разным заметкам, «Дождь» — более 30, в том числе по отрывкам прямого эфира. Все упомянутые материалы содержали информацию «Проекта».
Издания отметили, что блокировка инициирована по требованию Генеральной прокуратуры как «материалов, издаваемых и распространяемых иностранной неправительственной организацией Project Media, Inc» от 26 октября 2021 года.
Во избежание ограничения доступа к сайтам оба издания удалили упомянутые в уведомлениях материалы. Среди них, например, расследования о бизнесе Дмитрия Медведева, о недвижимости тёзки ведущей «России-1» Наили Аскер-заде или о двух одинаковых кабинетах Путина в Подмосковье и Сочи.
Обновлено в 19:20: Об уведомлениях от Роскомнадзора сообщили также издания «Медуза» и The Village — им пришлось удалить соответственно четыре и пять публикаций, основанных на расследованиях «Проекта».
Среди удалённых публикаций, материалы о:
• активах предположительно близкой знакомой Владимира Путина Светланы Кривоногих;
• состоянии племянника президента Михаила Шеломова;
• обходе санкций миллиардером Юрием Ковальчуком;
• недвижимости полной тезки ведущей "России 1" Наили Аскер-заде;
• связях Путина и Золотова с покойным "серым кардиналом" Петербурга Романом Цеповым;
• двух одинаковых кабинетах Путина в Подмосковье и Сочи;
• связях главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина с миллиардером Годом Нисановым;
• "второй жене" и имуществе женщин Рамзана Кадырова;
• людях, с помощью которых глава Чечни якобы зарабатывает миллионы;
• иске телеканала "Грозный" к изданию "Проект" из-за расследования о "второй жене" Рамзана Кадырова;
• резиденции Дмитрия Медведева на острове в Астраханской области;
• опровержении Валентином Юмашевым информации о встрече с Путиным в кооперативе "Озеро";
• расследовании о недвижимости главы МВД Владимира Колокольцева и его семьи;
• уголовном деле против бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева;
• расследовании "Проекта" об ЛДПР и семье Владимира Жириновского;
• соглашении бизнесмена Владимира Гусинского с Кремлем;
• просьбе Кремля к СМИ меньше критиковать Олега Дерипаску из-за скандала с Настей Рыбкой;
• бизнесе "повара Путина" Евгения Пригожина;
• активах Аркадия Ротенберга в Крыму;
• бизнесе бывшей жены Игоря Сечина;
• партнерах главы "Ростеха" Сергея Чемезова, которые финансировали RTVI, "Новую газету" и президентскую кампанию Ксении Собчак;
• работе фигуранта дела о вмешательстве в выборы США вместе с бывшим главой предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом в Киргизии.
Пизда полная
Мрази ебучие
Мда. Беспросветный пиздец.
Будет хуже.
пеките голубцы
с говном
угощают
Но есть и плюс - говна много.
Пажжжи, так они говорили что внесение в список иноагегтов и нежелательных организаций не запрещает распространение материалов, а просто усложняет бюрократию для них. Наебали, выходит?
Конкретно проект прямо запретили.
"Проект" не иноагент, а нежелательная организация.
Им в целом запрещено работать в стране. Публикация собственных материалов или распространение их материалов другими лицами тоже запрещены.
Бобрихе в очередной раз привет.
Прогнутся и удалят
Будто выбор есть.
Будут бороться до последнего и сядут в тюрьму
Мария Захарова заявила, что статус «инагент» никак не мешает СМИ работать
11:37, 3 июня
интересно когда эта шизосистема наебнеться? 5-10-15 лет?
С чего ты взял, что наебнется?
Что Роскомнадзор не попросил удалить
тихо, не подавай им идею выпустить требование «удалить всё»
RT
Царьград
Россия - идеальная страна для удалёнки
нужно больше расследований, тогда и заживем
это какой-то очень законспирированный подъеб, да?
Во избежание ограничения доступа к сайтам оба издания удалили упомянутые в уведомлениях материалы.
Красавцы, чо. Ждите теперь требование удалить все расследования ФБК (экстремизм, все дела).
А где можно скачать все расследования Проекта?
а ТЖ чето не попросили удалить
эти мрази очень даже спокойно начнут полномасштабную войну с моей страной. чтобы вам глаза замылить, в случае если вы вдруг проснётесь и захотите их смести.
А хухо, не хаха?
Логично, буржуазия не довольна что кто-то лезет в их дела. Кто-то ожидал иного? Больше прыгайте за честные выборы и дальше отключаете мозг