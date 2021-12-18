Теперь местным предстоит очистить улицы от тонн пепла: он засыпал город тёмно-серой пеленой и даже увеличил площадь острова.

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Фото EPA

Европейские СМИ сообщают, что вулкан Кумбре-Вьеха, активизировавшийся 19 сентября, почти окончательно заснул. Хотя специалисты не исключают новой волны и рекомендуют гражданам подождать до Рождества, вулкан уже несколько дней не проявляет признаков активности.

Пальма является островом вулканического происхождения, поэтому на его территории расположен целый ряд вулканов. В последний раз масштабное извержение здесь произошло в 1971 году, а до этого — в 1949 году. Однако такой продолжительной активности не наблюдали как минимум 580 лет.

По информации газеты Pais, лава повредила больше полутора тысяч домов и 73 километра дорог. Ещё в середине ноября учёные обращали внимание на то, что из-за огромного количества пепла площадь суши острова увеличилась на 43 гектара.

Огромная территория Пальмы остаётся засыпана пеплом — пока спасатели пытаются расчистить улицы и дороги, на остров прибывают исследователи, которые хотят изучить редкие породы, выброшенные вулканом. Фотографии города там временем выглядят как кадры из фильма о постапокалипсисе.

К началу ноября вулкан выбросил более 10 миллионов кубических метров пепла Фото Эмилио Моренатти / AP

Местами пепел засыпал окна домов и доходил до вторых этажей Фото Эмилио Моренатти / AP

Фото Эмилио Моренатти / AP

Фото Эмилио Моренатти / AP

Засыпанное кладбище острова. Жертв извержения удалось избежать благодаря оперативной эвакуации более 7 тысяч местных жителей Фото Эмилио Моренатти / AP

Фото Эмилио Моренатти / AP

Футбольное поле, засыпанное пеплом Фото Эмилио Моренатти / AP

Солдаты убирают пепел с крыши дома Фото Хорхе Герро / AFP