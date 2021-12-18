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Новости
Максим Друковский

На испанском острове Пальма закончилось извержение вулкана — оно продолжалось почти три месяца, уничтожив тысячи домов Статьи редакции

Теперь местным предстоит очистить улицы от тонн пепла: он засыпал город тёмно-серой пеленой и даже увеличил площадь острова.

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Фото EPA

Европейские СМИ сообщают, что вулкан Кумбре-Вьеха, активизировавшийся 19 сентября, почти окончательно заснул. Хотя специалисты не исключают новой волны и рекомендуют гражданам подождать до Рождества, вулкан уже несколько дней не проявляет признаков активности.

Пальма является островом вулканического происхождения, поэтому на его территории расположен целый ряд вулканов. В последний раз масштабное извержение здесь произошло в 1971 году, а до этого — в 1949 году. Однако такой продолжительной активности не наблюдали как минимум 580 лет.

По информации газеты Pais, лава повредила больше полутора тысяч домов и 73 километра дорог. Ещё в середине ноября учёные обращали внимание на то, что из-за огромного количества пепла площадь суши острова увеличилась на 43 гектара.

Copernicus EU @CopernicusEU
#Copernicus for #Volcano🌋 monitoring

Since the start of the #LaPalma #CumbreVieja eruption, the island of the #Canarias archipelago has extended its area by ~43 ha, while, according to @CopernicusEMS, 2651 built-up structures have been destroyed

#Sentinel1🇪🇺🛰 imagery
Сравнение фотографий со спутника до и во время извержения

Огромная территория Пальмы остаётся засыпана пеплом — пока спасатели пытаются расчистить улицы и дороги, на остров прибывают исследователи, которые хотят изучить редкие породы, выброшенные вулканом. Фотографии города там временем выглядят как кадры из фильма о постапокалипсисе.

К началу ноября вулкан выбросил более 10 миллионов кубических метров пепла Фото Эмилио Моренатти / AP
Местами пепел засыпал окна домов и доходил до вторых этажей Фото Эмилио Моренатти / AP
Фото Эмилио Моренатти / AP
Фото Эмилио Моренатти / AP
Засыпанное кладбище острова. Жертв извержения удалось избежать благодаря оперативной эвакуации более 7 тысяч местных жителей Фото Эмилио Моренатти / AP
Фото Эмилио Моренатти / AP
Футбольное поле, засыпанное пеплом Фото Эмилио Моренатти / AP
Солдаты убирают пепел с крыши дома Фото Хорхе Герро / AFP
Надпись «удачи» на капоте автомобиля Фото Хорхе Герро /AFP

#фото #испания #новости

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Буржуазный томагавк_два

Выглядит потрясающе. Будто компьютерная графика

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Буржуазный томагавк_два

наконец то я понял о чем был Death Stranding

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9
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Антон Лисин

Вчера ночью тёлке такое извержение в ее рот устроил

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–6
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Буржуазный томагавк_два

секс с крупно рогатым скотом в РФ запрещен, ты нарушаешь закон!

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20
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Федя Прозоров

Теперь ясно, кто вчера духовку не закрыл

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5
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Анатолий Смолов

А написал бы бычку, а не тёлке, был бы в плюсе.

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0
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Буржуазный томагавк_два

переселиться подальше от него не проще. а то в следующий раз опять сюрприз будет.
будут как наши жители алтая и прибрежных районов у рек - какая неожиданность, каждую весну при паводке наши курятники опять затопило

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0
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Федя Прозоров

Так мож все застраховано

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Буржуазный томагавк_два

извини я россиянин, я знаю что страховщики это люди которые выплатят 0 рублей 0 копеек

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6
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Федя Прозоров

В россии да

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2
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Люц Шнайдер

Смешной аргумент. Смотрел репортаж с затопленной Германии, как там люди выли? Раз всё застраховано, чего же они так переживают?

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Michael Konovalov

Люди строили годами а тут все заново отстраивать. Кому это понравится?

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Люц Шнайдер

Ты же в курсе, как работает страховка? Есть определённая сумма покрытия ущерба и утверждать, что страховка всё оплатит — как минимум наивно. Особенно в такой ситуации, когда уничтожено почти всё или частично. Это я уже не говорю про инфляцию в этом году и потраченное время на восстановление.

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Marhal_New _Arleana

Спасибо за материал

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Буржуазный томагавк_два

Тёмная тема включилась.

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