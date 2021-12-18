На испанском острове Пальма закончилось извержение вулкана — оно продолжалось почти три месяца, уничтожив тысячи домов Статьи редакции
Теперь местным предстоит очистить улицы от тонн пепла: он засыпал город тёмно-серой пеленой и даже увеличил площадь острова.
Европейские СМИ сообщают, что вулкан Кумбре-Вьеха, активизировавшийся 19 сентября, почти окончательно заснул. Хотя специалисты не исключают новой волны и рекомендуют гражданам подождать до Рождества, вулкан уже несколько дней не проявляет признаков активности.
Пальма является островом вулканического происхождения, поэтому на его территории расположен целый ряд вулканов. В последний раз масштабное извержение здесь произошло в 1971 году, а до этого — в 1949 году. Однако такой продолжительной активности не наблюдали как минимум 580 лет.
По информации газеты Pais, лава повредила больше полутора тысяч домов и 73 километра дорог. Ещё в середине ноября учёные обращали внимание на то, что из-за огромного количества пепла площадь суши острова увеличилась на 43 гектара.
Огромная территория Пальмы остаётся засыпана пеплом — пока спасатели пытаются расчистить улицы и дороги, на остров прибывают исследователи, которые хотят изучить редкие породы, выброшенные вулканом. Фотографии города там временем выглядят как кадры из фильма о постапокалипсисе.
Вчера ночью тёлке такое извержение в ее рот устроил
Теперь ясно, кто вчера духовку не закрыл
А написал бы бычку, а не тёлке, был бы в плюсе.
Так мож все застраховано
В россии да
Смешной аргумент. Смотрел репортаж с затопленной Германии, как там люди выли? Раз всё застраховано, чего же они так переживают?
Люди строили годами а тут все заново отстраивать. Кому это понравится?
Ты же в курсе, как работает страховка? Есть определённая сумма покрытия ущерба и утверждать, что страховка всё оплатит — как минимум наивно. Особенно в такой ситуации, когда уничтожено почти всё или частично. Это я уже не говорю про инфляцию в этом году и потраченное время на восстановление.
Спасибо за материал