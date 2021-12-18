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Новости
Максим Друковский

ГИБДД Москвы подписывается на блогеров-нарушителей в соцсетях, чтобы отслеживать и ловить их Статьи редакции

По словам главы службы, каждому зафиксированному в интернете нарушению дорожного движения даётся правовая оценка.

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1965 просмотров
Глава ГИБДД Александр Быков

Начальник столичной Госавтоинспекции Александр Быков рассказал в эфире телеканала «Россия 24», что сотрудники службы отслеживают в соцсетях любой контент, связанный с дорожным движением. Быков в том числе упомянул автоблогеров, которые превышают скорость или ездят «шашками».

В ежедневном режиме мы мониторим весь контент, который касается безопасности дорожного движения. Мы являемся активными пользователями соцсетей. И в том числе подписчиками блогеров, которые пытаются пропагандировать нарушение ПДД. Правовую оценку по каждому такому случаю мы обязательно даем.

Александр Быков

Кроме этого, сотрудники ГАИ ежедневно изучают контент о безопасности на дорогах и вождении в СМИ. По словам начальника службы, инспекторы «за прошедший период» приняли более 600 мер административного воздействия в отношении 150 авторов, размещавших контент о «нарушении ПДД».

В середине ноября автоблогер Саид Губденский разбился в ДТП, выехав на встречную полосу на высокой скорости. В машине с ним находился глава федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов — он позже скончался в больнице от полученных травм. В соцсетях Губденский неоднократно демонстрировал опасный стиль вождения и привлекался к административной ответственности за нарушения.

Новости
Сергей Звезда
Автоблогер Саид Губденский погиб в массовой аварии в Москве. Его машина на высокой скорости выехала на встречную полосу Статьи редакции

В соцсетях он демонстрировал опасное вождение, а после другого резонансного ДТП заявил, что выступает против «игры в шашки».

Саид Губденский Фото из его инстаграма

#новости #блогеры #автомобили

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Mikha Nanullov

главное на Навального случайно не подписаться, ходят по минному полю

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32
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Буржуазный томагавк_два

У него тачка на зоне есть, нормально у нас сидят оппозиционеры

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0
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Mikha Nanullov

Эти социальные сети как новое поле боя, будут жертвы с обеих сторон

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0
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некипишуй

и он само собой нарушает пдд на ней

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0
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Veniamin Borzov

Гоняет в камере по встречке

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0
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Neketa Fo

Хорошее дело. Казалось бы вот они пидоры на блюдечке лежат, только руку до Инстаграмма протяни

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18
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Mikha Nanullov

До этого нейросеть работала только на жопы и храмы, залили апдейт

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5
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Виталий Лановой

Варламова услышали

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14
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New

А чо он говорил?

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0
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Neketa Fo

Подписывайтесь, ставьте колокольчик

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43
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New

Я серьезно спросил

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–2
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Neketa Fo

Говорил он примерно то что гаишники собираются делать. Мол, подонки под носом у вас ходят, заведите уже гаишников сммщиков, которые будут мониторить соцсети вниманиеблядей. Ведь так много долбоебов, которые не пытаются скрыть свои правонарушения, а хвастаются ими

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23
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New

Понято. Держи дизлайк

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–28
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Neketa Fo

Пожалуйста

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6
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Neketa Fo

Тж, сделайте потом материал с истеричными реакциями автоблогиров из соцсетей как кровавый режим охуел и большой брат теперь зыркает как бы их оштрафовать

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9
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Bkmz Иванов

oxyen
 @испанский смех уведомление

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2
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Neketa Fo

@Сергей Звезда

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0
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Сергей Звезда

Ну если будет, то почему бы не сделать!

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Буржуазный томагавк_два

Только обязательно с пушем

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1
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Anatoliy Lyashenko

Подождите немного. Далеко ходить не надо - сейчас здесь в комментах начнут такое писать.

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0
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папа Кырр

Почему раньше не додумались, блет.

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3
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Тимур Мансонуров

сейчас опозиционеры закончились, а премию хочется

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1
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папа Кырр

так разные подразделения же.

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1
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New

Сахарова

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0
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Anatoly Timchenko

Ну типа

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Sergei Aleksandrovich

Лайкать посты то хоть будут?

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3
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Bibba La Bibba

Еще важный вопрос: что будет если их заблочат? Закроют дело?

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Алексей Какачан

подписался на гаишников, чтобы следить за их уровнем расходов и сажать за взятки.

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1
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Твой Полиомелит

Я как-то в пробке на Ленинском щелкал ДСП, которые без мигалки по А-шке фигачили, разговаривая по сотовому. Видосов 7 получилось. Послал - стали звонить "обучать"/угрожать. Теперь можно им прям в инсте светить.

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3
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New

Стали звонит «обучать/угрожать» - это как?
Можно поподробнее

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4
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Буржуазный томагавк_два

которое сам спровоцировал, выехав на встречную полосу на высокой скорости
 Он не спровоцировал, выехав на встречку. Его туда вынесло, по причинам до сих пор не установленным.
Сейчас по M4 серьезные разборки идут. Говорят там конструктивный деффект.

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1
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Onetwo Threefour

Если через четыре полосы в мокрую погоду порываться можно много разных дефектов обнаружить

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1
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Максим Друковский

справедливо, поправлю

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0
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Буржуазный томагавк_два

просто вводишь платные подписки

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1
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Буржуазный томагавк_два

И лишаешься столь желанной подписоты

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0
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New

Онлифанс

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Сергей Степанов

Отлично. А половину этих блогеров можно еще и депортировать на родину.

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1
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This is I'm

Но подписавшись на блогера , они тем самом участвовали в продвижении самого блогера

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Антон Лисин

Смотришь Ютуб ещё и зарплату платят. Работа мечты. Ещё и погоны дают

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ziggy stardust

Ставят колокольчики?

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Люц Шнайдер

Хуёвая у кого-то работа — добровольно жрать говно.

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Ivar Ragnarsson

И в чем они неправы?

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Твой Полиомелит

А в чем правы?

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Коровка говорит мууу

Палки горят

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Майка Ника

Давно пора таких дебилов сажать, которые нарушают любые законы и типа ничего не боятся, начиная с таких уродов - автомобилистов (и до неприкасаемых жуликов и воров)

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Очень Cерьёзный Валера

Чувак, это репчик.

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Твой Полиомелит

Два долбаеба попали в дтп, один сдох. Гибдд под шумок очередной поборный закон пропихивает, СМИ обмусолили как могли... Но нет, мы не можем остановиться. А сколько и кретинов и без этого дохнет каждый день? Мы не можем же запретить кретинов - Путан останется без электората!

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Veniamin Borzov

Ты за Путина что ли голосовал?

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