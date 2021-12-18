ГИБДД Москвы подписывается на блогеров-нарушителей в соцсетях, чтобы отслеживать и ловить их Статьи редакции
По словам главы службы, каждому зафиксированному в интернете нарушению дорожного движения даётся правовая оценка.
Начальник столичной Госавтоинспекции Александр Быков рассказал в эфире телеканала «Россия 24», что сотрудники службы отслеживают в соцсетях любой контент, связанный с дорожным движением. Быков в том числе упомянул автоблогеров, которые превышают скорость или ездят «шашками».
Кроме этого, сотрудники ГАИ ежедневно изучают контент о безопасности на дорогах и вождении в СМИ. По словам начальника службы, инспекторы «за прошедший период» приняли более 600 мер административного воздействия в отношении 150 авторов, размещавших контент о «нарушении ПДД».
В середине ноября автоблогер Саид Губденский разбился в ДТП, выехав на встречную полосу на высокой скорости. В машине с ним находился глава федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов — он позже скончался в больнице от полученных травм. В соцсетях Губденский неоднократно демонстрировал опасный стиль вождения и привлекался к административной ответственности за нарушения.
главное на Навального случайно не подписаться, ходят по минному полю
Эти социальные сети как новое поле боя, будут жертвы с обеих сторон
и он само собой нарушает пдд на ней
Гоняет в камере по встречке
Хорошее дело. Казалось бы вот они пидоры на блюдечке лежат, только руку до Инстаграмма протяни
До этого нейросеть работала только на жопы и храмы, залили апдейт
Варламова услышали
А чо он говорил?
Подписывайтесь, ставьте колокольчик
Я серьезно спросил
Говорил он примерно то что гаишники собираются делать. Мол, подонки под носом у вас ходят, заведите уже гаишников сммщиков, которые будут мониторить соцсети вниманиеблядей. Ведь так много долбоебов, которые не пытаются скрыть свои правонарушения, а хвастаются ими
Понято. Держи дизлайк
Пожалуйста
Тж, сделайте потом материал с истеричными реакциями автоблогиров из соцсетей как кровавый режим охуел и большой брат теперь зыркает как бы их оштрафовать
oxyen
@испанский смех уведомление
Ну если будет, то почему бы не сделать!
Подождите немного. Далеко ходить не надо - сейчас здесь в комментах начнут такое писать.
Почему раньше не додумались, блет.
сейчас опозиционеры закончились, а премию хочется
так разные подразделения же.
Сахарова
Ну типа
Лайкать посты то хоть будут?
Еще важный вопрос: что будет если их заблочат? Закроют дело?
подписался на гаишников, чтобы следить за их уровнем расходов и сажать за взятки.
Я как-то в пробке на Ленинском щелкал ДСП, которые без мигалки по А-шке фигачили, разговаривая по сотовому. Видосов 7 получилось. Послал - стали звонить "обучать"/угрожать. Теперь можно им прям в инсте светить.
Стали звонит «обучать/угрожать» - это как?
Можно поподробнее
Если через четыре полосы в мокрую погоду порываться можно много разных дефектов обнаружить
справедливо, поправлю
Онлифанс
Отлично. А половину этих блогеров можно еще и депортировать на родину.
Но подписавшись на блогера , они тем самом участвовали в продвижении самого блогера
Смотришь Ютуб ещё и зарплату платят. Работа мечты. Ещё и погоны дают
Ставят колокольчики?
Хуёвая у кого-то работа — добровольно жрать говно.
И в чем они неправы?
А в чем правы?
Палки горят
Давно пора таких дебилов сажать, которые нарушают любые законы и типа ничего не боятся, начиная с таких уродов - автомобилистов (и до неприкасаемых жуликов и воров)
Чувак, это репчик.
Два долбаеба попали в дтп, один сдох. Гибдд под шумок очередной поборный закон пропихивает, СМИ обмусолили как могли... Но нет, мы не можем остановиться. А сколько и кретинов и без этого дохнет каждый день? Мы не можем же запретить кретинов - Путан останется без электората!
Ты за Путина что ли голосовал?