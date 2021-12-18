По словам главы службы, каждому зафиксированному в интернете нарушению дорожного движения даётся правовая оценка.

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Глава ГИБДД Александр Быков

Начальник столичной Госавтоинспекции Александр Быков рассказал в эфире телеканала «Россия 24», что сотрудники службы отслеживают в соцсетях любой контент, связанный с дорожным движением. Быков в том числе упомянул автоблогеров, которые превышают скорость или ездят «шашками».

В ежедневном режиме мы мониторим весь контент, который касается безопасности дорожного движения. Мы являемся активными пользователями соцсетей. И в том числе подписчиками блогеров, которые пытаются пропагандировать нарушение ПДД. Правовую оценку по каждому такому случаю мы обязательно даем. Александр Быков

Кроме этого, сотрудники ГАИ ежедневно изучают контент о безопасности на дорогах и вождении в СМИ. По словам начальника службы, инспекторы «за прошедший период» приняли более 600 мер административного воздействия в отношении 150 авторов, размещавших контент о «нарушении ПДД».

В середине ноября автоблогер Саид Губденский разбился в ДТП, выехав на встречную полосу на высокой скорости. В машине с ним находился глава федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов — он позже скончался в больнице от полученных травм. В соцсетях Губденский неоднократно демонстрировал опасный стиль вождения и привлекался к административной ответственности за нарушения.