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Новости
Сергей Звезда

Луи Си Кей выпустил второй стендап-концерт после обвинений в домогательствах. Он называется «Извините» Статьи редакции

Комик гарантирует, что зритель рассмеётся как минимум «14 или больше раз».

30
467 просмотров
Кадр из спешла «Извините» 

18 декабря на сайте американского стендап-комика Луи Си Кея опубликовали часовой спешл под названием «Sorry» («Извините»). Это запись концерта, который состоялся 14 августа в Hulu Theater на территории Madison Square Garden в Нью-Йорке. Об этом сообщается в рассылке комика, которую получили подписчики, в том числе редакторы TJ.

Нового концерта Луи Си Кея нет ни на одной стриминговой платформе. Чтобы его посмотреть, нужно зайти на сайт комика и приобрести его за 10 долларов — около 737 рублей по нынешнему курсу. За это зритель получит:

  • возможность смотреть «Извините» на сайте Луи Си Кея в течение года с момента покупки;
  • возможность в течение года с момента покупки скачать HD-видео с концертом.

Также Луи Си Кей предлагает бандлы с теми же опциями — просмотром онлайн и скачиванием. Например, «Извините» и предыдущий спешл «Sincerely Louis CK» («Искренне ваш, Луи Си Кей») в комплекте обойдутся в 15 долларов. А набор из всех концертов комика стоит 25 долларов.

Я очень горжусь этим концертом и уверен, что во время него вы будете смеяться 14 или больше раз. Пока что это моё любимое шоу из тех, что я сам сделал.

Луи Си Кей
из письма подписчикам
Трейлер нового концерта Луи Си Кея — «Извините»

В ноябре 2017 года Луи Си Кей стал героем скандала о непристойном поведении: его обвинили в том, что он мастурбировал при женщинах или предлагал им это. Контракты с комиком разорвали Netflix, HBO и Disney. По словам Си Кея, он потерял 35 миллионов долларов «за час».

Только через год после скандала Си Кей выступил официально — с предварительным анонсом. Это вызвало протесты возле клуба, где проходило выступление, но в целом зрители приняли комика тепло.

Первый его спешл после секс-скандала, «Искренне ваш, Луи Си Кей», вышел 4 апреля 2020 года. В августе 2021 года комик анонсировал тур из 24 городов — концерт «Извините» снят как раз во время него.

Офтоп
Roman Persianinov
«В этих скандалах страшна мгновенная, истеричная реакция»: российские стендап-комики о Луи Си Кее Статьи редакции

О значении для индустрии, личном отношении и возможных последствиях.

Луи Си Кей на Saturday Night Live

#новости #луисикей #стендап

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Marco Pagot

Зритель рассмеётся от 14 до 88 раз

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6
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qq

Второй стендап за день начинается с извинений???

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2
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qq

Это многое говорит о нашем обществе

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5
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Ху Эмай

Оно не наше

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0
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Svargr

вовсе не факт что он извиняется )

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0
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Буржуазный томагавк_два
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3
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Буржуазный томагавк_два

Я очень горжусь этим концертом и уверен, что во время него вы будете смеяться 14 или больше раз.
 Очень расплывчатые условия. 14 раз полноценный громкий смех, длящийся несколько секунд или 14 раз резкий выдох через нос? Опять же, не указано, имеется в виду смех в компании или в одиночестве? Это большая разница - в компании люди смеются в 30 раз чаще.

Сомнительное вложение 10 долларов.

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2
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Vladimir Medvedev

А в чем его обвиняют, что он не так сделал?

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0
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Guzel Ayupova

сто лет назад дрочил на виду у какой-то девушки

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4
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Буржуазный томагавк_два

Кстати, он же у нее ещё и разрешения спросил тогда, она дала согласие.

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4
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Буржуазный томагавк_два

Если бы подрочил на виду у мужчины, скандала бы не было.

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1
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Буржуазный томагавк_два

А кто нет?

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0
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Сергей Звезда

в конце кратко написал, там же есть ссылка на подробную новость

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1
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Alien Alien

Лучший

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1
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Андрей Галицкий
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1
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Иван Прохоров

где бесплатно можно посмотреть?

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0
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Guzel Ayupova

к сожалению, нигде( в AllStandUp должны залить, но там русская озвучка будет. стриминговые сервисы его не показывают

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2
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Иван Прохоров

подожду, на рутрекере ещё может будет

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0
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Сергей Звезда

а еще можно купить или скинуться с друзьями/пользователями TJ и купить

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2
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Буржуазный томагавк_два

Откуда у либертарианца деньги

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1
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Буржуазный томагавк_два

Честно забил соседа и унаследовал пару сотен рублей

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0
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Буржуазный томагавк_два

Или мамины деньги на школьных обедах сэкономил

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0
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Guzel Ayupova

я готова вкинуться

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1
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папа Кырр

в интернете.

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1
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Veniamin Borzov

В зеркале

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0
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Ivan Boldyrev

Каждый раз кажется, что это какое-то китайское имя. Поработать надо над неймингом!

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0
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Буржуазный томагавк_два

Задорнов уже занял говорящее имя.

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Буржуазный томагавк_два

Идрак, ты так можешь?

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Буржуазный томагавк_два

Для начала пусть Луи станет мексиканцем, получит вид на жительство, а потом пошутит, что после техасцев в квартирах все матрасы обосраны.

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Argumenta Ambigua

качаю, отпишусь как что

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