Комик гарантирует, что зритель рассмеётся как минимум «14 или больше раз».

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Кадр из спешла «Извините»

18 декабря на сайте американского стендап-комика Луи Си Кея опубликовали часовой спешл под названием «Sorry» («Извините»). Это запись концерта, который состоялся 14 августа в Hulu Theater на территории Madison Square Garden в Нью-Йорке. Об этом сообщается в рассылке комика, которую получили подписчики, в том числе редакторы TJ.

Нового концерта Луи Си Кея нет ни на одной стриминговой платформе. Чтобы его посмотреть, нужно зайти на сайт комика и приобрести его за 10 долларов — около 737 рублей по нынешнему курсу. За это зритель получит:

возможность смотреть «Извините» на сайте Луи Си Кея в течение года с момента покупки;

возможность в течение года с момента покупки скачать HD-видео с концертом.

Также Луи Си Кей предлагает бандлы с теми же опциями — просмотром онлайн и скачиванием. Например, «Извините» и предыдущий спешл «Sincerely Louis CK» («Искренне ваш, Луи Си Кей») в комплекте обойдутся в 15 долларов. А набор из всех концертов комика стоит 25 долларов.

Я очень горжусь этим концертом и уверен, что во время него вы будете смеяться 14 или больше раз. Пока что это моё любимое шоу из тех, что я сам сделал. Луи Си Кей из письма подписчикам

Трейлер нового концерта Луи Си Кея — «Извините»

В ноябре 2017 года Луи Си Кей стал героем скандала о непристойном поведении: его обвинили в том, что он мастурбировал при женщинах или предлагал им это. Контракты с комиком разорвали Netflix, HBO и Disney. По словам Си Кея, он потерял 35 миллионов долларов «за час».

Только через год после скандала Си Кей выступил официально — с предварительным анонсом. Это вызвало протесты возле клуба, где проходило выступление, но в целом зрители приняли комика тепло.

Первый его спешл после секс-скандала, «Искренне ваш, Луи Си Кей», вышел 4 апреля 2020 года. В августе 2021 года комик анонсировал тур из 24 городов — концерт «Извините» снят как раз во время него.