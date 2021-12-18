Луи Си Кей выпустил второй стендап-концерт после обвинений в домогательствах. Он называется «Извините» Статьи редакции
Комик гарантирует, что зритель рассмеётся как минимум «14 или больше раз».
18 декабря на сайте американского стендап-комика Луи Си Кея опубликовали часовой спешл под названием «Sorry» («Извините»). Это запись концерта, который состоялся 14 августа в Hulu Theater на территории Madison Square Garden в Нью-Йорке. Об этом сообщается в рассылке комика, которую получили подписчики, в том числе редакторы TJ.
Нового концерта Луи Си Кея нет ни на одной стриминговой платформе. Чтобы его посмотреть, нужно зайти на сайт комика и приобрести его за 10 долларов — около 737 рублей по нынешнему курсу. За это зритель получит:
- возможность смотреть «Извините» на сайте Луи Си Кея в течение года с момента покупки;
- возможность в течение года с момента покупки скачать HD-видео с концертом.
Также Луи Си Кей предлагает бандлы с теми же опциями — просмотром онлайн и скачиванием. Например, «Извините» и предыдущий спешл «Sincerely Louis CK» («Искренне ваш, Луи Си Кей») в комплекте обойдутся в 15 долларов. А набор из всех концертов комика стоит 25 долларов.
В ноябре 2017 года Луи Си Кей стал героем скандала о непристойном поведении: его обвинили в том, что он мастурбировал при женщинах или предлагал им это. Контракты с комиком разорвали Netflix, HBO и Disney. По словам Си Кея, он потерял 35 миллионов долларов «за час».
Только через год после скандала Си Кей выступил официально — с предварительным анонсом. Это вызвало протесты возле клуба, где проходило выступление, но в целом зрители приняли комика тепло.
Первый его спешл после секс-скандала, «Искренне ваш, Луи Си Кей», вышел 4 апреля 2020 года. В августе 2021 года комик анонсировал тур из 24 городов — концерт «Извините» снят как раз во время него.
Зритель рассмеётся от 14 до 88 раз
Второй стендап за день начинается с извинений???
Это многое говорит о нашем обществе
Оно не наше
вовсе не факт что он извиняется )
Я очень горжусь этим концертом и уверен, что во время него вы будете смеяться 14 или больше раз.
Очень расплывчатые условия. 14 раз полноценный громкий смех, длящийся несколько секунд или 14 раз резкий выдох через нос? Опять же, не указано, имеется в виду смех в компании или в одиночестве? Это большая разница - в компании люди смеются в 30 раз чаще.
Сомнительное вложение 10 долларов.
А в чем его обвиняют, что он не так сделал?
сто лет назад дрочил на виду у какой-то девушки
в конце кратко написал, там же есть ссылка на подробную новость
Лучший
где бесплатно можно посмотреть?
к сожалению, нигде( в AllStandUp должны залить, но там русская озвучка будет. стриминговые сервисы его не показывают
подожду, на рутрекере ещё может будет
а еще можно купить или скинуться с друзьями/пользователями TJ и купить
я готова вкинуться
в интернете.
В зеркале
Каждый раз кажется, что это какое-то китайское имя. Поработать надо над неймингом!
качаю, отпишусь как что