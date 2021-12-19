Это назвали первым подобным случаем в мире.

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Мейв Лили со своей семьёй в Tesla, в которой родилась Фото семьи Шерри

В середине декабря издание The Phildadelphia Inquirer рассказало историю 33-летней Йиран Шерри, которая в начале сентября родила ребёнка в салоне Tesla. Случай уникален тем, что роды принимали на ходу, пока автомобиль двигался в медленном трафике по пути в больницу.

Шерри и её муж Китинг отвозили своего трёхлетнего сына в детский сад, но по пути застряли в пробке. Пока семья ждала начала движения, у матери отошли воды и начались сильные схватки: стало понятно, что при таком движении в больницу они не успеют — рожать придётся в дороге.

Муж включил автопилот, положил одну руку на руль, но сам сосредоточился на помощи супруге. «Она так сильно сжимала мою вторую руку — казалось, что её вот-вот переломит», — поделился Китинг Шерри.

Йиран рассказала, что решение рожать в машине далось нелегко. Но когда она смотрела на навигатор и видела, что машина в пробке едва двигается, понимала, что это был единственный вариант. Ребёнок родился как раз перед прибытием в больницу — врачи сразу обрезали пуповину прямо в салоне.