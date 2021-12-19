Жительница Филадельфии родила на переднем сидении Tesla, пока машина двигалась на автопилоте Статьи редакции
Это назвали первым подобным случаем в мире.
В середине декабря издание The Phildadelphia Inquirer рассказало историю 33-летней Йиран Шерри, которая в начале сентября родила ребёнка в салоне Tesla. Случай уникален тем, что роды принимали на ходу, пока автомобиль двигался в медленном трафике по пути в больницу.
Шерри и её муж Китинг отвозили своего трёхлетнего сына в детский сад, но по пути застряли в пробке. Пока семья ждала начала движения, у матери отошли воды и начались сильные схватки: стало понятно, что при таком движении в больницу они не успеют — рожать придётся в дороге.
Муж включил автопилот, положил одну руку на руль, но сам сосредоточился на помощи супруге. «Она так сильно сжимала мою вторую руку — казалось, что её вот-вот переломит», — поделился Китинг Шерри.
Йиран рассказала, что решение рожать в машине далось нелегко. Но когда она смотрела на навигатор и видела, что машина в пробке едва двигается, понимала, что это был единственный вариант. Ребёнок родился как раз перед прибытием в больницу — врачи сразу обрезали пуповину прямо в салоне.
По словам матери, после этого медсёстры постоянно заходили к ней в палату, чтобы посмотреть на «малышку Tesla». Пара даже рассматривала вариант назвать девочку Тесс в честь компании Илона Маска, но выбрала имя Мейв Лили. Тем не менее, родители выразили благодарность компании: «Спасибо гениальным инженерам Tesla за их разработку».
Вот как раз хотел написать в блоге про то, как Вахтёр не сделал подсайт "Таблоид"
нормальная новость
Типична пара из Филадельфии?
👨❤️👨?
Я запутался в правилах. Пара это когда мужчина + женщина.
Они получается должны быть одной рассы?
Т.е. мне нельзя встречаться с якуткой?
А что делать моему сыну когда через 20 лет у нас 80% девушек будут из средней азии?
это при их трёхлетнем сыне происходило, да уж
Их нравы
Салон в химчистку, представляю сколько его отмывали.