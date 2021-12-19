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Новости
Максим Друковский

Жительница Филадельфии родила на переднем сидении Tesla, пока машина двигалась на автопилоте Статьи редакции

Это назвали первым подобным случаем в мире.

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470 просмотров
Мейв Лили со своей семьёй в Tesla, в которой родилась Фото семьи Шерри

В середине декабря издание The Phildadelphia Inquirer рассказало историю 33-летней Йиран Шерри, которая в начале сентября родила ребёнка в салоне Tesla. Случай уникален тем, что роды принимали на ходу, пока автомобиль двигался в медленном трафике по пути в больницу.

Шерри и её муж Китинг отвозили своего трёхлетнего сына в детский сад, но по пути застряли в пробке. Пока семья ждала начала движения, у матери отошли воды и начались сильные схватки: стало понятно, что при таком движении в больницу они не успеют — рожать придётся в дороге.

Муж включил автопилот, положил одну руку на руль, но сам сосредоточился на помощи супруге. «Она так сильно сжимала мою вторую руку — казалось, что её вот-вот переломит», — поделился Китинг Шерри.

Йиран рассказала, что решение рожать в машине далось нелегко. Но когда она смотрела на навигатор и видела, что машина в пробке едва двигается, понимала, что это был единственный вариант. Ребёнок родился как раз перед прибытием в больницу — врачи сразу обрезали пуповину прямо в салоне.

По словам матери, после этого медсёстры постоянно заходили к ней в палату, чтобы посмотреть на «малышку Tesla». Пара даже рассматривала вариант назвать девочку Тесс в честь компании Илона Маска, но выбрала имя Мейв Лили. Тем не менее, родители выразили благодарность компании: «Спасибо гениальным инженерам Tesla за их разработку».

#tesla #новости #автопилот

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Нехороший пёс_анон

Круто, Маск лучший

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Нехороший пёс_анон

прям как Владимир Кириенко

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bor_vn

@Ded Pihto

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Нехороший пёс_анон

А при коммунистах, она бы родила в переполненном автобусе с булькающий двигателем.

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Нехороший пёс_анон

А можно ещё более беззубые новости писать? ТЖ стало новостным изданием про весь мир, кроме России.

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Нехороший пёс_анон

Привет

Нет, низя, мы ТАБЛОИД

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Федя Прозоров

Вот как раз хотел написать в блоге про то, как Вахтёр не сделал подсайт "Таблоид"

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0
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Ангедония

нормальная новость

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1
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Сергей Сергеич

Типична пара из Филадельфии?

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–7
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Федя Прозоров

👨‍❤️‍👨?

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2
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Нехороший пёс_анон

США – страна иммигрантов.

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bor_vn

Я запутался в правилах. Пара это когда мужчина + женщина.
Они получается должны быть одной рассы?

Т.е. мне нельзя встречаться с якуткой?
А что делать моему сыну когда через 20 лет у нас 80% девушек будут из средней азии?

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Ангедония

это при их трёхлетнем сыне происходило, да уж

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Просто Тимуррр

Их нравы

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Нехороший пёс_анон

Прикольно, технологии спасли жизнь можно сказать.

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Brad Street

Салон в химчистку, представляю сколько его отмывали.

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