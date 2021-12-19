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Новости
Максим Друковский

В региональных отделениях ГИБДД произошёл масштабный сбой в базе данных из-за затопления серверной в Москве Статьи редакции

В течение всего дня автовладельцы не могли воспользоваться услугами по получению документов или оплате пошлин.

Утром 18 декабря жители Санкт-Петербурга и Ленобласти пожаловались на сбой в системе Межрайонных регистрационно-экзаменационных отделений (МРЭО) и Федеральной информационной системы (ФИС) ГИБДД. Граждане не могли получить документы на регистрацию автомобиля и водительские права, узнать информацию о штрафах и воспользоваться другими услугами службы.

Вскоре сообщения о проблемах стали появляться и в других регионах страны: в Москве, Новосибирске, Челябинской и Ростовской областях. В пресс-центре МВД сообщили, что неполадки действительно отмечались в отделениях ГАИ по всей стране, но подчеркнули, что случаи единичны, а специалисты сразу проводят работы по устранению всех обнаруженных проблем.

По информации министерства, сбой произошёл из-за прорыва трубы в одном из московских отделений: вода затопила серверную, повредив оборудование. Доступ к базе данных пообещали восстановить вечером 19 декабря, а 20 декабря объявили рабочим днём для всех регистрационно-экзаменационных подразделений ГАИ.

Причиной сбоя стала коммунальная авария в серверных помещениях. В результате серверы, на которых хранятся информационные массивы по линии работы Госавтоинспекции, оказались залиты водой.

из пресс-релиза МВД

В министерстве также уточнили, что все спорные ситуации, возникшие из-за сбоя, будут решены в пользу автовладельцев, а граждане, записанные на 18 декабря смогут воспользоваться скидкой30% на оплату госпошлины в другой день.

#новости #автомобили #сбои

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18 комментариев
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Vadim Sigaev

Ничего удивительного! Дата-центр МВД находится в помещении, очевидно, не соответствующем требованиям к ЦОД.

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Руденко Сергей

Самое главное, что данные россиян не на вражеской территории! А что серваки в подвале - это второй вопрос

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Chikk

Троекратное Ура! :D

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Нехороший пёс_анон

Возможно солдаты НАТО забетонировали приямки в подвале вместе с насосами, ты откуда это знать можешь? Держи свой язык за зубами.

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3
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Нехороший пёс_анон
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Дмитрий Тиркай
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Нехороший пёс_анон

Не знаю ка пошутить

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Ангедония

напиши что-то про украинцев

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aliftin

Весь трафик ушёл на Instagram.

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Андрей Фокин

смешно

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Вася Пражкин

Похоже на прогон. Что там за труба такая, чтобы залить серверные помещения, магистральная в метр диаметром? Обычная протечка на целый день не способна так залить серверные. Тем более, там, где есть круглосуточное дежурство и всевозможные датчики.

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Нехороший пёс_анон

Лодки значит регистрируют пока?

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Mike Kosulin

Залили данные

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Ваша Закладко

сливают воду теперь

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Mike Kosulin

Пропускают через фильтры

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кум кумич

Тем временем в соседнем подвале:

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Sail

А вот если бы были серваки на эльбрусах, то сами бы воду испарили

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Нехороший пёс_анон

А я то думаю, что я птс посмотреть не могу в базе данных? Оказывается серваки навернулись

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