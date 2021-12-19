В региональных отделениях ГИБДД произошёл масштабный сбой в базе данных из-за затопления серверной в Москве Статьи редакции
В течение всего дня автовладельцы не могли воспользоваться услугами по получению документов или оплате пошлин.
Утром 18 декабря жители Санкт-Петербурга и Ленобласти пожаловались на сбой в системе Межрайонных регистрационно-экзаменационных отделений (МРЭО) и Федеральной информационной системы (ФИС) ГИБДД. Граждане не могли получить документы на регистрацию автомобиля и водительские права, узнать информацию о штрафах и воспользоваться другими услугами службы.
Вскоре сообщения о проблемах стали появляться и в других регионах страны: в Москве, Новосибирске, Челябинской и Ростовской областях. В пресс-центре МВД сообщили, что неполадки действительно отмечались в отделениях ГАИ по всей стране, но подчеркнули, что случаи единичны, а специалисты сразу проводят работы по устранению всех обнаруженных проблем.
По информации министерства, сбой произошёл из-за прорыва трубы в одном из московских отделений: вода затопила серверную, повредив оборудование. Доступ к базе данных пообещали восстановить вечером 19 декабря, а 20 декабря объявили рабочим днём для всех регистрационно-экзаменационных подразделений ГАИ.
В министерстве также уточнили, что все спорные ситуации, возникшие из-за сбоя, будут решены в пользу автовладельцев, а граждане, записанные на 18 декабря смогут воспользоваться скидкой30% на оплату госпошлины в другой день.
Ничего удивительного! Дата-центр МВД находится в помещении, очевидно, не соответствующем требованиям к ЦОД.
Самое главное, что данные россиян не на вражеской территории! А что серваки в подвале - это второй вопрос
Троекратное Ура! :D
напиши что-то про украинцев
Весь трафик ушёл на Instagram.
смешно
Похоже на прогон. Что там за труба такая, чтобы залить серверные помещения, магистральная в метр диаметром? Обычная протечка на целый день не способна так залить серверные. Тем более, там, где есть круглосуточное дежурство и всевозможные датчики.
Залили данные
сливают воду теперь
Пропускают через фильтры
Тем временем в соседнем подвале:
А вот если бы были серваки на эльбрусах, то сами бы воду испарили