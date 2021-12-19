В течение всего дня автовладельцы не могли воспользоваться услугами по получению документов или оплате пошлин.

Утром 18 декабря жители Санкт-Петербурга и Ленобласти пожаловались на сбой в системе Межрайонных регистрационно-экзаменационных отделений (МРЭО) и Федеральной информационной системы (ФИС) ГИБДД. Граждане не могли получить документы на регистрацию автомобиля и водительские права, узнать информацию о штрафах и воспользоваться другими услугами службы.

Вскоре сообщения о проблемах стали появляться и в других регионах страны: в Москве, Новосибирске, Челябинской и Ростовской областях. В пресс-центре МВД сообщили, что неполадки действительно отмечались в отделениях ГАИ по всей стране, но подчеркнули, что случаи единичны, а специалисты сразу проводят работы по устранению всех обнаруженных проблем.

По информации министерства, сбой произошёл из-за прорыва трубы в одном из московских отделений: вода затопила серверную, повредив оборудование. Доступ к базе данных пообещали восстановить вечером 19 декабря, а 20 декабря объявили рабочим днём для всех регистрационно-экзаменационных подразделений ГАИ.

Причиной сбоя стала коммунальная авария в серверных помещениях. В результате серверы, на которых хранятся информационные массивы по линии работы Госавтоинспекции, оказались залиты водой. из пресс-релиза МВД

В министерстве также уточнили, что все спорные ситуации, возникшие из-за сбоя, будут решены в пользу автовладельцев, а граждане, записанные на 18 декабря смогут воспользоваться скидкой30% на оплату госпошлины в другой день.