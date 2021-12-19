В МВД посоветовали придумать тайный знак для сигнала о помощи перед поездкой за границу Статьи редакции
В ведомстве считают, что таким образом можно подготовиться к похищению или удерживанию в заложниках.
В целях обеспечения безопасности российских граждан специалисты МВД рекомендуют заранее согласовать с близкими условный сигнал, который послужит просьбой о помощи. Об этом в министерстве сообщили ТАСС.
По словам представителей министерства, за рубежом могут возникнуть экстренные ситуации — похищение или насильственное удержание — когда преступники контролируют разговоры жертвы. В таком случае единственная возможность подать сигнал о помощи — кодовая фраза.
ТАСС отмечает, что министерством подготовлена целая серия «Памятки для граждан» с рекомендациями специалистов для обеспечения безопасности в разных обстоятельствах.
В начале ноября в США мужчина помог 16-летней девушке, когда заметил, как она показывала популярный жест из тиктока, находясь в машине похитителя. Однако позже он рассказал, что не знал о значении сигнала, а позвонить в 911 решил потому, что «девушка плакала и, кажется, просила вызвать полицию».
Это флажки нужны будут. И бескозырка.
На деле нужен тайный знак при возникновении опасности из-за встречи с сотрудником МВД на родине, фантазёры ебучие
Разве видосы в тиктоке не куплены?
Я этот товар в третий раз не перепродам
Хочу получать много бабла на перепродаже тиктотеров из одного тикток хауса в другой
Тогда придётся выкрадывать тэшников и продавать их в дтф
Ограничено числом людей, зверей, камней и корпораций
Кто бы мог подумать, что простая русская ФИГА спасет жизнь миллионам россиян! Нужно всего лишь каждый день...
принимать старый советский...
В тиктоке присмотрели? Помнится, тут выкладывалась история про американку, которую якобы спасли из-за этого знака. По итогу выяснилось, что мужик просто по губам прочитал и заподозрил что-то неладное.
почему именно за границей?
Придумывать знаки мы не бросим!
Как он будет тайным, если мы о нём узнаем?
заранее согласовать с близкими условный сигнал
а не общий публичный знак)
Мама "все очень хорошо"