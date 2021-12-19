В ведомстве считают, что таким образом можно подготовиться к похищению или удерживанию в заложниках.

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В целях обеспечения безопасности российских граждан специалисты МВД рекомендуют заранее согласовать с близкими условный сигнал, который послужит просьбой о помощи. Об этом в министерстве сообщили ТАСС.

По словам представителей министерства, за рубежом могут возникнуть экстренные ситуации — похищение или насильственное удержание — когда преступники контролируют разговоры жертвы. В таком случае единственная возможность подать сигнал о помощи — кодовая фраза.

Перед поездкой за границу на работу или учебу необходимо придумать слово или фразу, которая будет означать, что вы в опасности и нуждаетесь в помощи. Это должна быть очень простая фраза, которая не вызовет подозрений у преступников. пресс-центр МВД

ТАСС отмечает, что министерством подготовлена целая серия «Памятки для граждан» с рекомендациями специалистов для обеспечения безопасности в разных обстоятельствах.