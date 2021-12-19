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Новости
Максим Друковский

В МВД посоветовали придумать тайный знак для сигнала о помощи перед поездкой за границу Статьи редакции

В ведомстве считают, что таким образом можно подготовиться к похищению или удерживанию в заложниках.

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В целях обеспечения безопасности российских граждан специалисты МВД рекомендуют заранее согласовать с близкими условный сигнал, который послужит просьбой о помощи. Об этом в министерстве сообщили ТАСС.

По словам представителей министерства, за рубежом могут возникнуть экстренные ситуации — похищение или насильственное удержание — когда преступники контролируют разговоры жертвы. В таком случае единственная возможность подать сигнал о помощи — кодовая фраза.

Перед поездкой за границу на работу или учебу необходимо придумать слово или фразу, которая будет означать, что вы в опасности и нуждаетесь в помощи. Это должна быть очень простая фраза, которая не вызовет подозрений у преступников.

пресс-центр МВД

ТАСС отмечает, что министерством подготовлена целая серия «Памятки для граждан» с рекомендациями специалистов для обеспечения безопасности в разных обстоятельствах.

В начале ноября в США мужчина помог 16-летней девушке, когда заметил, как она показывала популярный жест из тиктока, находясь в машине похитителя. Однако позже он рассказал, что не знал о значении сигнала, а позвонить в 911 решил потому, что «девушка плакала и, кажется, просила вызвать полицию».

#безопасность #новости #мвд

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Нехороший пёс_анон

Есть какой-нибудь тайный знак, который поможет при похищении сотрудниками МВД?

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21
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Нехороший пёс_анон
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11
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Нехороший пёс_анон

Брянск-Север

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3
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Нехороший пёс_анон

Или I'm American

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1
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Нехороший пёс_анон

Или https://www.youtube.com/watch?v=ajlkhFnz8eo

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0
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Chikk

Это флажки нужны будут. И бескозырка.

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0
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Нехороший пёс_анон

Изображая швабру.

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0
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Имя И Фамилия

На деле нужен тайный знак при возникновении опасности из-за встречи с сотрудником МВД на родине, фантазёры ебучие

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9
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Нехороший пёс_анон

Это должна быть очень простая фраза, которая не вызовет подозрений у преступников.
Свободу Навальному

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7
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Chikk
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4
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Нехороший пёс_анон

Вот такой

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1
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Нехороший пёс_анон

Как придумают, пусть купят тематические рекламные видосы у тиктокеров

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2
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Федя Прозоров

Разве видосы в тиктоке не куплены?

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Нехороший пёс_анон

куплены, но в этот раз надо стать перекупами

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Федя Прозоров

Я этот товар в третий раз не перепродам

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0
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Нехороший пёс_анон

от тебя и не требуется

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0
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Федя Прозоров

Хочу получать много бабла на перепродаже тиктотеров из одного тикток хауса в другой

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Нехороший пёс_анон

Работорговля 21 века

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2
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Нехороший пёс_анон

Хоти, ты опоздал

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Федя Прозоров

Тогда придётся выкрадывать тэшников и продавать их в дтф

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1
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Нехороший пёс_анон

Количество тиктокеров потенциально неограничено

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1
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Федя Прозоров

Ограничено числом людей, зверей, камней и корпораций

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Нехороший пёс_анон

Слава Богу они размножаются!

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Нехороший пёс_анон

Нахуя эти знаки, если потом наших граждан крадут дружественные диктаторы и делают с ними что душе угодно, под молчаливое согласие наших властей?

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1
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Нехороший пёс_анон

Всем впаривают про похищения граждан РФ заграницей для помещения в тюрьмы без вины. Едешь такой шпилем любоваться, а тебя в каталажку.

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1
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Нехороший пёс_анон

Методичка со времен СССР совсем не поменялась

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2
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Нехороший пёс_анон

Новых и не печатали

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Нехороший пёс_анон

Как там кто-то разговор может контролировать, если при выезде к пограничнику подходят по одиночке, кроме маленьких детей. Но они и так не смогут сигнал подать

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Папуша

Кто бы мог подумать, что простая русская ФИГА спасет жизнь миллионам россиян! Нужно всего лишь каждый день...

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папа Кырр

принимать старый советский...

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Нехороший пёс_анон

👉👌

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Вячеслав Парамонов

В тиктоке присмотрели? Помнится, тут выкладывалась история про американку, которую якобы спасли из-за этого знака. По итогу выяснилось, что мужик просто по губам прочитал и заподозрил что-то неладное.

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syrslava

почему именно за границей?

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Нехороший пёс_анон

Потому что в Чечне нет ни одного раба

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Паша Цветомузыка

Придумывать знаки мы не бросим!

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Сергей Сергеич

Как он будет тайным, если мы о нём узнаем?

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Паша Цветомузыка

заранее согласовать с близкими условный сигнал
 а не общий публичный знак)

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Нехороший пёс_анон

Знак давно существует: молча подавать паспорт с загнутым уголком на первой странице.

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Нехороший пёс_анон

Кому давать? Вроде речь не про паспортный контроль, а на паспортном можно просто об этом сказать и всё

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Нехороший пёс_анон

Регистратору авиалинии?

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Нехороший пёс_анон

А сказать прямым текстом нельзя? Да и вряд ли похититель будет везти жертву через аэропорт, а отдаст предпочтение автомобилю

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Нехороший пёс_анон

Это целый день обучения. Вплоть до того, кто платит маленький выдуманный для диагностики сбор и т.п.

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Damir ReDevil

Мама "все очень хорошо"

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Нехороший пёс_анон

https://humantraffickinghotline.org/human-trafficking/recognizing-signs

Recognizing the Signs
As the U.S. anti-trafficking movement has grown in our understanding of this diverse and complex…
humantraffickinghotline.org
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