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Новости
Сергей Исенеков

В Шотландии посмертно помилуют женщин, осуждённых сотни лет назад за колдовство Статьи редакции

Процесс реабилитации коснётся четырёх тысяч женщин, осуждённых за колдовство на территории страны в промежутке между 16 и 18 веками.

Законопроект по реабилитации женщин, которых принимали за ведьм и осуждали за якобы совершённое колдовство, внесли шотландские парламентарии. Он предполагает официальные извинения от имени правительства и установку памятника жертвам процессов о ведовстве. Об этом пишет The Sunday Times.

Процесс помилования коснётся приговоров, которые произошли между 1563 и 1736 годами. Тогда женщин обвиняли в совершенно разных вещах: ворожба, ночные превращения в псов, причинение урона королевскому флоту путём вызова шторма заклинанием и регулярные встречи с дьяволом. Согласно Закону о колдовстве, всех осуждённых приговаривали к смертной казни через сожжение на костре.

Внесение законопроекта на рассмотрение в парламент было инициировано королевским адвокатом и руководителем группы «Ведьмы Шотландии» Клэр Митчелл, которая выступает за пересмотр средневековых приговоров. По словам депутата от Шотландской национальной партии Натали Дон, которая поддержала решение Митчелл, законопроект могут принять летом 2022 года. «Эту ошибку можно исправить. Это правильно, что люди, которых ошибочно обвинили, заслуживают помилования», — сказала она.

Закон о колдовстве принял шотландский король Яков VI в 1597 году. Всех женщин, обвинённых в колдовстве, приговаривали к смертной казни. Судебные процессы на территории Британии продолжались до середины 18 века.

#новости #шотландия

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18 комментариев
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Николай Бойко
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Ничтожный микроскоп
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Ничтожный микроскоп

группы «Ведьмы Шотландии»
Познакомлюсь с симпатичной ведьмочкой

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7
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ИгорьOK
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Артур Бернс

Inkvizicii.net

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3
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Имя И Фамилия
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2
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*

Отличная новость.
Наконец-то.

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1
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Argumenta Ambigua

Тоже ждал?

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Ёршик Золотой

Опять реклама второго сезона Ведьмака )

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Закомплексованная Душа

Мем с котом: Пора

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Paladin 404992

Шотландский суд, самый гуманный суд в мире

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Ничтожный микроскоп

Право в Шотландии прецедентное, поэтому это хороший закон.

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Ничтожный микроскоп

Ну и там продолжают действовать некоторые законы, которые приняли до объединения с Англией

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Грэм Грэмский

Фух, теперь, больше не будут ведьм сжигать? Наконец-то они вздохнут свободно

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Ничтожный микроскоп

Не будет соблазна ссылаться на эти решения

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Грэм Грэмский

В новейшей истории были случаи ссылок на обвинения в колдовстве?

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Павел Фролов

В Шотландии посмертно помилуют
Чёт прям как в России, могут помиловать, но оправдывать не умеют, дадут там какую нибудь условку посмертно. Почему нельзя выйти и сказать: "Ребят, такая херня, ведьм не существует, всех, кого осудили за это дело, оправдать"?

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Ничтожный микроскоп

Внесение законопроекта на рассмотрение в парламент было инициировано королевским адвокатом и руководителем группы «Ведьмы Шотландии» Клэр Митчелл
 А, теперь понятно. Она же сама из ведьм

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