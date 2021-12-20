По словам специалистов, инициатива может повлиять на доступность видеоигр и игровых платформ для пользователей.

{"id":496481} 188 просмотров

Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) предлагает использовать нейросети для защиты граждан — в первую очередь детей — от вредоносной информации путём мониторинга внутриигрового контента. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По словам руководителя Научно-технического центра ГРЧЦ Александра Федотова, нейросети должны сократить время на поиск запрещённой информации. Например, наличия в игре сценариев и сюжетов, содержащих детскую порнографию, призывы к совершению самоубийств и употреблению наркотиков.

Игры становятся сложнее, а человек не может охватить всю полноту предлагаемых сюжетных развилок. Существуют игры с глубокими продуманными вселенными, в которых есть свои мифология, история, фольклор и книжные произведения. Для изучения подобного контента можно потратить сотни или тысячи часов, что для человека сложно. ИИ может помочь в этом.

Александр Федотов

руководитель Научно-технического центра ГРЧЦ



В ГРЧЦ отмечают, что ИИ могут использовать как рекомендательный сервис. Однако решение по каждому признаку нарушения принимаются экспертом на основании всей имеющейся информации. В Роскомнадзоре рассказали изданию, что алгоритмы должны всегда быть под контролем человека, чтобы их использование не приводило к нарушению прав и свобод граждан.

Продюсер студии Owlcat Games Максим Фомичёв говорит, что проект подведомственного Роскомнадзору центра — это нейросетевая вспомогательная программа для автотестов, когда алгоритм сам пробегает по всем уровням игры, со всеми говорит и в итоге выдаёт отчет, в том числе с технической информацией.

По мнению основателя портала rawg.io и «Канобу» Гаджи Махтиева, подобная инициатива может создать сложности разработчикам игр.