Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":928,"title":"\u041a\u0430\u043a \u0437\u0438\u043c\u043e\u0439 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438\u0441\u0442\u044b \u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u0443\u0431\u0435\u0440\u0435\u0447\u044c \u0441\u0435\u0431\u044f \u043e\u0442 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0445\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435\u0432","url":"\/redirect?component=advertising&id=928&url=https:\/\/vc.ru\/renins\/322880-vzryvayushchiysya-videoregistrator-i-letayushchie-elki-redkie-no-nepriyatnye-strahovye-sluchai&placeBit=1&hash=57b6a0027e413bbe7f6028db27d2d173f26bdf3389765bada5952ae04efa98cb","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Сергей Исенеков

Подотчётный Роскомнадзору центр предложил использовать ИИ для мониторинга контента в видеоиграх Статьи редакции

По словам специалистов, инициатива может повлиять на доступность видеоигр и игровых платформ для пользователей.

6
188 просмотров

Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) предлагает использовать нейросети для защиты граждан — в первую очередь детей — от вредоносной информации путём мониторинга внутриигрового контента. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По словам руководителя Научно-технического центра ГРЧЦ Александра Федотова, нейросети должны сократить время на поиск запрещённой информации. Например, наличия в игре сценариев и сюжетов, содержащих детскую порнографию, призывы к совершению самоубийств и употреблению наркотиков.

Игры становятся сложнее, а человек не может охватить всю полноту предлагаемых сюжетных развилок. Существуют игры с глубокими продуманными вселенными, в которых есть свои мифология, история, фольклор и книжные произведения. Для изучения подобного контента можно потратить сотни или тысячи часов, что для человека сложно. ИИ может помочь в этом.

Александр Федотов
руководитель Научно-технического центра ГРЧЦ

В ГРЧЦ отмечают, что ИИ могут использовать как рекомендательный сервис. Однако решение по каждому признаку нарушения принимаются экспертом на основании всей имеющейся информации. В Роскомнадзоре рассказали изданию, что алгоритмы должны всегда быть под контролем человека, чтобы их использование не приводило к нарушению прав и свобод граждан.

Продюсер студии Owlcat Games Максим Фомичёв говорит, что проект подведомственного Роскомнадзору центра — это нейросетевая вспомогательная программа для автотестов, когда алгоритм сам пробегает по всем уровням игры, со всеми говорит и в итоге выдаёт отчет, в том числе с технической информацией.

По мнению основателя портала rawg.io и «Канобу» Гаджи Махтиева, подобная инициатива может создать сложности разработчикам игр.

Прогонять большие игры через ИИ на предмет поиска чего-то незаконного или неэтичного в теории возможно, но это в результате может привести к ограничению доступности игры или платформ для их размещения. Дело в том, что одна из особенностей всех игровых вселенных сегодня — огромное количество пользовательского контента. В таком случае манипулировать «незаконным контентом» станет проще, и под санкции можно подтянуть всё что угодно, включая сообщения в чате.

Гаджи Махтиева
основателя портала rawg.io и «Канобу»

#новости #игры #ии #нейросети

6
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
6 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Владислав Васильев

Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) предлагает использовать нейросети для защиты граждан — в первую очередь детей — от вредоносной информации путём мониторинга внутриигрового контента.
Пусть придумают нейросеть для защиты граждан от своих тупых предложений

Ответить
3
Развернуть ветку
Ничтожный микроскоп

Разработчики: Мы придумали видеоигры, чтобы помочь уйти от реальности, стать в них, кем захочешь и делать, что хочешь

РКН: Подержи моё пиво

Ответить
1
Развернуть ветку
Ничтожный микроскоп

защита от Доки 2

Ответить
0
Развернуть ветку
Ничтожный микроскоп

Боки?

Ответить
0
Развернуть ветку
Ничтожный микроскоп

Жоки?

Ответить
0
Развернуть ветку
Ничтожный микроскоп

для защиты граждан — в первую очередь детей
 У этих челов даже паспорта нет, а к ним относятся так будто это привелегированная каста

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 6 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null