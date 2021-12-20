Подотчётный Роскомнадзору центр предложил использовать ИИ для мониторинга контента в видеоиграх Статьи редакции
По словам специалистов, инициатива может повлиять на доступность видеоигр и игровых платформ для пользователей.
Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) предлагает использовать нейросети для защиты граждан — в первую очередь детей — от вредоносной информации путём мониторинга внутриигрового контента. Об этом пишет «Коммерсантъ».
По словам руководителя Научно-технического центра ГРЧЦ Александра Федотова, нейросети должны сократить время на поиск запрещённой информации. Например, наличия в игре сценариев и сюжетов, содержащих детскую порнографию, призывы к совершению самоубийств и употреблению наркотиков.
В ГРЧЦ отмечают, что ИИ могут использовать как рекомендательный сервис. Однако решение по каждому признаку нарушения принимаются экспертом на основании всей имеющейся информации. В Роскомнадзоре рассказали изданию, что алгоритмы должны всегда быть под контролем человека, чтобы их использование не приводило к нарушению прав и свобод граждан.
Продюсер студии Owlcat Games Максим Фомичёв говорит, что проект подведомственного Роскомнадзору центра — это нейросетевая вспомогательная программа для автотестов, когда алгоритм сам пробегает по всем уровням игры, со всеми говорит и в итоге выдаёт отчет, в том числе с технической информацией.
По мнению основателя портала rawg.io и «Канобу» Гаджи Махтиева, подобная инициатива может создать сложности разработчикам игр.
Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) предлагает использовать нейросети для защиты граждан — в первую очередь детей — от вредоносной информации путём мониторинга внутриигрового контента.
Пусть придумают нейросеть для защиты граждан от своих тупых предложений