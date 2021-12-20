«Яндекс Банк» запланировал выдавать кредиты водителям и курьерам с 2022 года Статьи редакции
Они работают в статусе самозанятых и не всегда их доходы видны крупным банкам, считают в «Яндексе».
- Компания хочет предоставить сервисы тем, кто сейчас не может получить финансовые услуги — например, водителям и курьерам, которые работают в статусе самозанятых, пишет РБК со ссылкой на главу «Яндекса» Тиграна Худавердяна.
- Доходы водителей такси и курьеров не всегда видны крупным банкам, поэтому они вынуждены пользоваться микрофинансовыми организациями и брать кредиты «под очень высокие проценты», отметил Худавердян.
- В то же время, по его словам, у «Яндекса» есть «много различных данных», в том числе, сколько заказов партнёр выполняет и данные из транзакционных сервисов.
- «Яндекс» одной из первых интегрировала в свою систему сервис для самозанятых «Мой налог». По собственным данным, к середине августа 2020 года более 170 тысяч самозанятых водителей выполняли заказы сервиса.
- «Яндекс Банк» создан на базе бывшего банка «Акрополь». В апреле 2021 года «Яндекс» договорился купить «Акрополь» у гендиректора «Связного» Евгения Давыдовича. А в июле закрыл сделку за 1,1 миллиарда рублей, из них 75 миллионов рублей — премия к капиталу за покупку. В сентябре компания переименовала компанию в «Яндекс Банк».
- 16 декабря стало известно, что банк возглавил бывший зампред банка «Дом.рф» Михаил Громов.
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4 комментария
Bibba La Bibba
Они работают в статусе самозанятых и не всегда их доходы видны крупным банкам, считают в «Яндексе».
Они работают в статусе самозанятых и не всегда их доходы видны крупным банкам, считают в «Яндексе».
А может просто зп поднимите?
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Имя И Фамилия
И как это решит проблему? Ты вообще прочёл, что ты процитировал?
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Paladin 404992
А может просто дадите всем денег?
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