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vc.ru

«Яндекс Банк» запланировал выдавать кредиты водителям и курьерам с 2022 года Статьи редакции

Они работают в статусе самозанятых и не всегда их доходы видны крупным банкам, считают в «Яндексе».

  • Компания хочет предоставить сервисы тем, кто сейчас не может получить финансовые услуги — например, водителям и курьерам, которые работают в статусе самозанятых, пишет РБК со ссылкой на главу «Яндекса» Тиграна Худавердяна.
  • Доходы водителей такси и курьеров не всегда видны крупным банкам, поэтому они вынуждены пользоваться микрофинансовыми организациями и брать кредиты «под очень высокие проценты», отметил Худавердян.
  • В то же время, по его словам, у «Яндекса» есть «много различных данных», в том числе, сколько заказов партнёр выполняет и данные из транзакционных сервисов.
  • «Яндекс» одной из первых интегрировала в свою систему сервис для самозанятых «Мой налог». По собственным данным, к середине августа 2020 года более 170 тысяч самозанятых водителей выполняли заказы сервиса.
  • «Яндекс Банк» создан на базе бывшего банка «Акрополь». В апреле 2021 года «Яндекс» договорился купить «Акрополь» у гендиректора «Связного» Евгения Давыдовича. А в июле закрыл сделку за 1,1 миллиарда рублей, из них 75 миллионов рублей — премия к капиталу за покупку. В сентябре компания переименовала компанию в «Яндекс Банк».
  • 16 декабря стало известно, что банк возглавил бывший зампред банка «Дом.рф» Михаил Громов.

#новости #яндекс

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4 комментария
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Bibba La Bibba

Они работают в статусе самозанятых и не всегда их доходы видны крупным банкам, считают в «Яндексе».
 А может просто зп поднимите?

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Ничтожный микроскоп

У них и так зп на уровне среднего класса

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Имя И Фамилия

И как это решит проблему? Ты вообще прочёл, что ты процитировал?

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Paladin 404992

А может просто дадите всем денег?

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