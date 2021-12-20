По данным следователей, смерть депутата Александра Крамаренко наступила вечером 19 декабря.

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Депутат Магаданской городской думы Александр Крамаренко найден мёртвым в своём офисе. Об этом пишут РИА «Новости» и ТАСС со ссылкой на Следственный комитет России по Магаданской области.

В ведомстве рассказали агентствам, что назначили судебно-медицинскую экспертизу по факту гибели депутата. Следователи также опрашивают возможных свидетелей смерти, общаются с родственниками погибшего и просматривают камеры видеонаблюдения.

В пресс-службе Следственного комитета рассказали РЕН-ТВ, что специалисты рассматривают несколько версий произошедшего.

В данном случае версии рассматриваются стандартные. В том числе о возможных противоправных действиях в отношении погибшего. И версия о добровольном уходе из жизни со счетов не сбрасывается. Андрей Макаров

старший помощник руководителя СУ СК РФ по Магаданской области



Летом 2021 года Александр Крамаренко обвинили в браконьерстве после распространённого в соцсетях фото с тушами мёртвых гусей, которые выложили в надпись «Чукотка 2021», и расследования «Новой газеты». Сам депутат обвинения в свой адрес отрицал.

В июне местное отделение «Единой России» объявило о приостановлении членства Крамаренко в партии на неопределённый срок — до выяснения всех обстоятельств.