Магаданского депутата, обвинённого в отстреле птиц на Чукотке, нашли мёртвым Статьи редакции
По данным следователей, смерть депутата Александра Крамаренко наступила вечером 19 декабря.
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Депутат Магаданской городской думы Александр Крамаренко найден мёртвым в своём офисе. Об этом пишут РИА «Новости» и ТАСС со ссылкой на Следственный комитет России по Магаданской области.
В ведомстве рассказали агентствам, что назначили судебно-медицинскую экспертизу по факту гибели депутата. Следователи также опрашивают возможных свидетелей смерти, общаются с родственниками погибшего и просматривают камеры видеонаблюдения.
В пресс-службе Следственного комитета рассказали РЕН-ТВ, что специалисты рассматривают несколько версий произошедшего.
Летом 2021 года Александр Крамаренко обвинили в браконьерстве после распространённого в соцсетях фото с тушами мёртвых гусей, которые выложили в надпись «Чукотка 2021», и расследования «Новой газеты». Сам депутат обвинения в свой адрес отрицал.
В июне местное отделение «Единой России» объявило о приостановлении членства Крамаренко в партии на неопределённый срок — до выяснения всех обстоятельств.
По лезвию ходите, Даниил Слесарчук, с такими-то постами
Как можно было осмелиться поссориться с такими вот отморозками?
Гусю похую, он идёт до конца.
Депутат 1:1 Птицы
Утки и гуси, как известно, иностранные агенты и летят на юг для получения инструкций от западных кураторов
Взял и крякнул
Блять, пикча жесть. Он реально больной был, хоть отмучился.
Причем здесь нежность, он убил их просто так. Даже есть всех не стал.
Сделайте тогда режим снежинки в опциях, чтобы я мог выключить это автоскрытие @Сломалось
Опередил, каналья.
Жалко хороший был депутат
Я же не птичка
А зря
Как известно: "Птицы - это шпионы ЦРУ". Его убило ЦРУ, дело закрыто. Ждем протестную ноту от МИД.
Птиц не существует
https://tjournal.ru/internet/490533
мстя птиц страшна
Птицы отомстили 😂
Инсценировка. Продолжит тихую жизнь в Аргентине.
Считаете, что у гусей нет агентурной сети в Аргентине?
Много слухов ходит о кровожадности аргентинских гусей.