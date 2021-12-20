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Новости
Сергей Исенеков

Магаданского депутата, обвинённого в отстреле птиц на Чукотке, нашли мёртвым Статьи редакции

По данным следователей, смерть депутата Александра Крамаренко наступила вечером 19 декабря.

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Депутат Магаданской городской думы Александр Крамаренко найден мёртвым в своём офисе. Об этом пишут РИА «Новости» и ТАСС со ссылкой на Следственный комитет России по Магаданской области.

В ведомстве рассказали агентствам, что назначили судебно-медицинскую экспертизу по факту гибели депутата. Следователи также опрашивают возможных свидетелей смерти, общаются с родственниками погибшего и просматривают камеры видеонаблюдения.

В пресс-службе Следственного комитета рассказали РЕН-ТВ, что специалисты рассматривают несколько версий произошедшего.

В данном случае версии рассматриваются стандартные. В том числе о возможных противоправных действиях в отношении погибшего. И версия о добровольном уходе из жизни со счетов не сбрасывается.

Андрей Макаров
старший помощник руководителя СУ СК РФ по Магаданской области

Летом 2021 года Александр Крамаренко обвинили в браконьерстве после распространённого в соцсетях фото с тушами мёртвых гусей, которые выложили в надпись «Чукотка 2021», и расследования «Новой газеты». Сам депутат обвинения в свой адрес отрицал.

В июне местное отделение «Единой России» объявило о приостановлении членства Крамаренко в партии на неопределённый срок — до выяснения всех обстоятельств.

Новости
Сергей Звезда
«Единая Россия» заморозила членство депутата из-за фото с убитыми птицами на Чукотке. Его подозревают в браконьерстве Статьи редакции

Главное о скандале, который выбрался на федеральный уровень.

#новости #политика

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Андрей Рядькин
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69
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aliftin
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17
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Даниил Слесарчук
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32
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Вячеслав Германович

По лезвию ходите, Даниил Слесарчук, с такими-то постами

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–1
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Plan 🇧&🇨

Как можно было осмелиться поссориться с такими вот отморозками?

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22
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Ничтожный микроскоп

Гуси то они поклюют кого угодно. В т.ч. и депутата.

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0
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Ничтожный микроскоп
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25
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Ничтожный микроскоп
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4
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Low Catch

Гусю похую, он идёт до конца.

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1
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Ничтожный микроскоп
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13
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Сергей Лукин

Депутат 1:1 Птицы

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4
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Федя Прозоров

Утки и гуси, как известно, иностранные агенты и летят на юг для получения инструкций от западных кураторов

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17
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Ничтожный микроскоп

Сорян, но чисто по фоткам там где-то 1:100

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0
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Argumenta Ambigua

Взял и крякнул

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7
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Люц Шнайдер

Блять, пикча жесть. Он реально больной был, хоть отмучился.

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7
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Ипполит Воробьянинов
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6
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Ничтожный микроскоп

из-за изображения мёртвых птиц
 Хоспаде, какие все нежные стали, потокание снежинкам😑

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3
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Иванов Олег

Причем здесь нежность, он убил их просто так. Даже есть всех не стал.

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1
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Ничтожный микроскоп

При чём здесь причина, я про скрытие изображения -__-

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0
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Ничтожный микроскоп

Птицы являются частью экосистемы

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0
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Ничтожный микроскоп

И? -__-

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0
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Ничтожный микроскоп

И нехуй птичек убивать излишне

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1
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Ничтожный микроскоп

Сделайте тогда режим снежинки в опциях, чтобы я мог выключить это автоскрытие @Сломалось

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–1
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Ничтожный микроскоп

потакание снежинкам
 требует у властей выделить ему переключатель
 :3

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0
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Люц Шнайдер
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Ипполит Воробьянинов

Опередил, каналья.

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1
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Роман Александров
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Кирилл Вселенский

Жалко хороший был депутат

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Ничтожный микроскоп

я в тебя выстрелю за такие слова

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Кирилл Вселенский

Я же не птичка

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Ничтожный микроскоп

ну я не зоофил

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–1
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Кирилл Вселенский

А зря

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Ничтожный микроскоп

кря кря

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A patient patient
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Лев Толстой

Как известно: "Птицы - это шпионы ЦРУ". Его убило ЦРУ, дело закрыто. Ждем протестную ноту от МИД.

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Ничтожный микроскоп

Птиц не существует
https://tjournal.ru/internet/490533

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2
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Ничтожный микроскоп

не жалко гниду.

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2
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Ничтожный микроскоп
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2
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Ничтожный микроскоп

Пусть улетают! Все птицы как птицы, но если голуби прилетят... страх господень будет на подоконнике.

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Виталий Голубятин
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Ничтожный микроскоп

Похуй.

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Сергей Шестаков
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2
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Jonny Odyssey

мстя птиц страшна

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Иван Дмитриев
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Danil Skachkov
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Влад Кустов

Птицы отомстили 😂

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Harry Callahan

Инсценировка. Продолжит тихую жизнь в Аргентине.

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Алексей Мансуров

Считаете, что у гусей нет агентурной сети в Аргентине?

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Люц Шнайдер

Много слухов ходит о кровожадности аргентинских гусей.

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Ничтожный микроскоп

Поступок он совершил хуёвый, но не до расстрела же.

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