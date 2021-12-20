В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки, организованные представителями власти Статьи редакции
Пытки станут относиться к категории особо тяжких преступлений и будут наказываться лишением свободы до 12 лет.
Законопроект предполагает ужесточение наказания за пытки, организованные или проводимые представителями власти с целью принуждения к даче показания или запугивания. Проект закона внесли главы комитетов нижней палаты парламента и Совета Федерации по законодательству Павел Крашенинников и Андрей Клишас, пишет «Российская газета». В базе Госдумы законопроект ещё не опубликован.
В документе даётся более чёткое понятие и подробное определение пытки в соответствии с Конвенцией против пыток и других жестоких или унижающих достоинство видов наказания, принятой резолюцией Генассамблеии ООН. Законопроект также вводит понятие «запугивание» как «способа контроля над личностью заключенного или принуждения другого лица к совершению каких-либо действий под страхом пытки».
В статью 302 УК РФ вводится «Принуждение к даче показаний» новый субъект преступления — сотрудник правоохранительного органа. По словам Крашенинникова, это позволит привлекать к ответственности за пытки в том числе и сотрудников ФСИН, а не только лиц, которые проводят дознание.
В октябре 2021 года правозащитный проект Gulagu.net сообщил о получении «секретного архива» с записями пыток и изнасилований в российских колониях. После этого нескольких человек уволили, а следствие возбудило уголовные дела по статье о превышении полномочий.
Gulagu.net передал видео программист, работавший администраторам камер видеонаблюдения. Им оказался 31-летний белорус Сергей Савельев — его имя скрывали до отъезда из России из соображений безопасности. Сейчас он ждёт политического убежища во Франции. 10 ноября прокуратура прекратила уголовное дело против него.
Толку от этого, если дела даже до суда не доходят.
Ещё бы Юру освободили и страна была бы прекрасной
Россия, если бы Юру освободили
Не понимаю о чем ты
Не понимаю о чем ты, Россия лучшая страна в мире, только с Юрой непонятки
Согласен, Zoibana гонит что-то
никакими благими намерениями сотрудников правоохранительных органов
что?
Каво?
Сначала они поощряют пытки а потом сажать будут?
власть решила себе клизму поставить?
Мазохизм креп?
А уже писали, что попытка не пытка?