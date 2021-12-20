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Новости
Сергей Исенеков

В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки, организованные представителями власти Статьи редакции

Пытки станут относиться к категории особо тяжких преступлений и будут наказываться лишением свободы до 12 лет.

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Законопроект предполагает ужесточение наказания за пытки, организованные или проводимые представителями власти с целью принуждения к даче показания или запугивания. Проект закона внесли главы комитетов нижней палаты парламента и Совета Федерации по законодательству Павел Крашенинников и Андрей Клишас, пишет «Российская газета». В базе Госдумы законопроект ещё не опубликован.

В документе даётся более чёткое понятие и подробное определение пытки в соответствии с Конвенцией против пыток и других жестоких или унижающих достоинство видов наказания, принятой резолюцией Генассамблеии ООН. Законопроект также вводит понятие «запугивание» как «способа контроля над личностью заключенного или принуждения другого лица к совершению каких-либо действий под страхом пытки».

В статью 302 УК РФ вводится «Принуждение к даче показаний» новый субъект преступления — сотрудник правоохранительного органа. По словам Крашенинникова, это позволит привлекать к ответственности за пытки в том числе и сотрудников ФСИН, а не только лиц, которые проводят дознание.

Ставшие известными факты применения жестоких пыток к заключённым в системе ФСИН не могут остаться без внимания законодателей. Надругательство над заключёнными, унижение их человеческого достоинства, основных прав человека не могут быть оправданы никакими благими намерениями сотрудников правоохранительных органов, никакими социально значимыми целями.

Павел Крашенинников
глава комитета по госстроительству и законодательству

В октябре 2021 года правозащитный проект Gulagu.net сообщил о получении «секретного архива» с записями пыток и изнасилований в российских колониях. После этого нескольких человек уволили, а следствие возбудило уголовные дела по статье о превышении полномочий.

Разборы
Артём Мазанов
Gulagu.net публикует слитый архив пыток в колониях. СК возбудил дело, глава УФСИН подал в отставку. Главное Статьи редакции
Обновлено: Из ФСИН уволили начальника тюремной больницы в Саратовской области и троих сотрудников. Начальника управления по Саратовской области тоже уволят.
Кадр из видео Gulagu.net

Gulagu.net передал видео программист, работавший администраторам камер видеонаблюдения. Им оказался 31-летний белорус Сергей Савельев — его имя скрывали до отъезда из России из соображений безопасности. Сейчас он ждёт политического убежища во Франции. 10 ноября прокуратура прекратила уголовное дело против него.

Разборы
Саша Кириллова
Программист, передавший Gulagu.net видео пыток, ждёт убежища во Франции. Главное об информаторе правозащитников Статьи редакции

Им оказался 31-летний белорус — его имя скрывали до отъезда из России из соображений безопасности.

Сергей Савельев Фото AFP

#новости #законы #пыткивколонии

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21 комментарий
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Андрей Апанасик

Толку от этого, если дела даже до суда не доходят.

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Ничтожный микроскоп

Начальник поручил, надо изобразить реакцию.

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Paladin 404992

Ещё бы Юру освободили и страна была бы прекрасной

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2
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Николай Бойко

Россия, если бы Юру освободили

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5
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Ничтожный микроскоп

Ну там помимо него ещё примерно 163% останется хуйни

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0
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Paladin 404992

Не понимаю о чем ты

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0
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Ничтожный микроскоп

Что в России творится столько хуйни, что что бы не пытались исправить, останется ещё дохуища

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1
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Paladin 404992

Не понимаю о чем ты, Россия лучшая страна в мире, только с Юрой непонятки

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1
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Сергей Сергеич

Согласен, Zoibana гонит что-то

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FOX

никакими благими намерениями сотрудников правоохранительных органов
 что?

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1
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Рудольф Нуриев

Каво?

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Michael Konovalov

Сначала они поощряют пытки а потом сажать будут?

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Ничтожный микроскоп

Да)

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Ничтожный микроскоп

Без негатива

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Ничтожный микроскоп

только вот в документах которые гулагу нет показывал, они там записаны как "оперативные мероприятия".
по ним наверное и методички с нормативами есть

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Ничтожный микроскоп

в итоге сажать будут тех кого пытали?

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Ничтожный микроскоп

на швабры

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Jonny Odyssey

власть решила себе клизму поставить?
Мазохизм креп?

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Сергей Сергеич

А уже писали, что попытка не пытка?

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Ничтожный микроскоп

Ахахахахахахаха
Не пройдёт.

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Ничтожный микроскоп

Хотя, вы помните шутку про строгость законов и их исполнение?

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