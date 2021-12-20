Сенаторы разработали законопроект, описывающий взаимоотношения робота и человека в России Статьи редакции
Документ запрещает оборот роботов, способных принимать решения самостоятельно.
Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил в Минэкономразвития и Минцифры комплексный законопроект о правовом регулировании отношений в сфере оборота роботов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
Законопроект вводит понятие «робот». Это продукт достижений цифровых технологий, состоящий из двух или более составных частей. Он управляется заложенной в него компьютерной программой, способен выполнять запрограммированные человеком действия или решать задачи самостоятельно. Кутепов предлагает выделить два вида роботов: служебные и гражданские.
Служебных роботов предлагают разделить на два подвида: военные, чья цель обороны и безопасность страны, и правоохранительные, которые охраняют общественный порядок. Гражданские же подразделяются на научных, образовательных, медицинских и сервисных.
Для правового регулирования в сфере оборота роботов Кутепов выделил следующие принципы:
- благополучие человека и гражданина;
- безопасность личности, общества и государства;
- регуляторное воздействие, основанное на риск-ориентированном подходе;
- безопасность робототехнических технологий;
- открытость информации о технологиях робототехники.
Также документ вводит четыре класса опасности: от высокой опасности до неопасного. Критерии должно выработать правительство.
Законопроект предлагает ввести запрет на оборот роботов, которые способны принимать решения самостоятельно или которым «намеренно приданы свойства, обеспечивающие их применение с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств либо иного вооружения, иной военной техники, химического, биологического, токсинного, а также другого вида оружия массового поражения». Кроме этого, документ запрещается оборот роботов, созданных для совершения преступлений.
Если законопроект примут, использовать роботов разрешат по лицензии. Выдачу такого документа запретят, если юрлицо имеет статус «иноагента», контролируется иностранным инвестором или если индивидуальный предпринимать имеет непогашенную судимость за экономические преступления, а также за нарушения средней тяжести, тяжкие или особо тяжкие.
В 2020 году Правительство приняло концепцию о регулировании отношений в сфере робототехники. Согласно ей, развитие технологий должно основать на базовых этических нормах, среди которых подконтрольность человеку, приоритет благополучия и безопасности человека, а также невозможность причинить вред.
Полюбас расчет на это 😁
Робот пылесос принимает решения самостоятельно. Всё, запрещаем их? Где в этой классификации место для промышленных роботов, автономного транспорта?
Написано же куда и где. Всю иностранщину приравнивают к иногентам и запрещают. :)
автономного транспорта?
стандартно же, яндексу разрешат, остальным только за налог
Сможет ли робот посадить в будущем другого робота?
Я сначала прочитал "санитары разработали законопроект"
Они будут делиться с чиновниками?
Маразм крепчает как мороз зимой.
нет, у него хотя бы законы робототехники на всех роботов распространялись. а тут есть военные роботы, которые изначально для уничтожения живых целей предназначены
особенно этот чел доставляет xD
Почему нет в норме закона православных роботов?
Это будет подзаконным актом отдельным, для каждого субъекта федерации - свой.
1. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинён вред.
2. Робот должен повиноваться всем приказам, которые даёт человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат Первому Закону.
3. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит Первому или Второму Законам.