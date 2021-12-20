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Новости
Sasha Shambilova

Сенаторы разработали законопроект, описывающий взаимоотношения робота и человека в России Статьи редакции

Документ запрещает оборот роботов, способных принимать решения самостоятельно.

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Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил в Минэкономразвития и Минцифры комплексный законопроект о правовом регулировании отношений в сфере оборота роботов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Законопроект вводит понятие «робот». Это продукт достижений цифровых технологий, состоящий из двух или более составных частей. Он управляется заложенной в него компьютерной программой, способен выполнять запрограммированные человеком действия или решать задачи самостоятельно. Кутепов предлагает выделить два вида роботов: служебные и гражданские.

Гражданский робот — робот, деятельность которого направлена на реализацию частных интересов, оборот которого регулируется гражданским законодательством. Служебный робот — робот, деятельность которого направлена на реализацию интересов государства и общества, вовлечённый в сферу деятельности институтов публичной власти.

из текста законопроекта

Служебных роботов предлагают разделить на два подвида: военные, чья цель обороны и безопасность страны, и правоохранительные, которые охраняют общественный порядок. Гражданские же подразделяются на научных, образовательных, медицинских и сервисных.

Для правового регулирования в сфере оборота роботов Кутепов выделил следующие принципы:

  • благополучие человека и гражданина;
  • безопасность личности, общества и государства;
  • регуляторное воздействие, основанное на риск-ориентированном подходе;
  • безопасность робототехнических технологий;
  • открытость информации о технологиях робототехники.

Также документ вводит четыре класса опасности: от высокой опасности до неопасного. Критерии должно выработать правительство.

Законопроект предлагает ввести запрет на оборот роботов, которые способны принимать решения самостоятельно или которым «намеренно приданы свойства, обеспечивающие их применение с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств либо иного вооружения, иной военной техники, химического, биологического, токсинного, а также другого вида оружия массового поражения». Кроме этого, документ запрещается оборот роботов, созданных для совершения преступлений.

Если законопроект примут, использовать роботов разрешат по лицензии. Выдачу такого документа запретят, если юрлицо имеет статус «иноагента», контролируется иностранным инвестором или если индивидуальный предпринимать имеет непогашенную судимость за экономические преступления, а также за нарушения средней тяжести, тяжкие или особо тяжкие.

В 2020 году Правительство приняло концепцию о регулировании отношений в сфере робототехники. Согласно ей, развитие технологий должно основать на базовых этических нормах, среди которых подконтрольность человеку, приоритет благополучия и безопасности человека, а также невозможность причинить вред.

#новости #ии #право #роботы

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Ничтожный микроскоп
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stikerman

Полюбас расчет на это 😁

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Ничтожный микроскоп

гражданин что значит вас нет вконтакте?

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Ничтожный микроскоп

Это у него там швабра?

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2
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Ничтожный микроскоп

там модуль, может и швабра быть

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1
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Ничтожный микроскоп

Зачем робот справа мастурбирует в публичном месте?

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Ничтожный микроскоп

Разрешено ли это законом для служебных роботов?

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Роман Александров
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3
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Ничтожный микроскоп

этими роликами и вдохновлялись когда писали законопроект

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Аристотель Аваносов

Робот пылесос принимает решения самостоятельно. Всё, запрещаем их? Где в этой классификации место для промышленных роботов, автономного транспорта?

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3
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Chikk

Написано же куда и где. Всю иностранщину приравнивают к иногентам и запрещают. :)

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1
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Some Dude

автономного транспорта?
 стандартно же, яндексу разрешат, остальным только за налог

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WED CR.ST.

Сможет ли робот посадить в будущем другого робота?

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Точно не иноагент

Я сначала прочитал "санитары разработали законопроект"

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2
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Ничтожный микроскоп

Кутепов предлагает выделить два вида роботов: служебные и гражданские.
Служебные роботы смогут насиловать гражданских, и ничего им за это не будет

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Ничтожный микроскоп

но тогда появятся воровские роботы

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Michael Konovalov

Они будут делиться с чиновниками?

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Chikk

Маразм крепчает как мороз зимой.

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Ничтожный микроскоп

использовать роботов разрешат по лицензии. Выдачу такого документа запретят, если юрлицо имеет статус «иноагента»
Это точно не ИА Панорама?

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Ничтожный микроскоп

сенаторы изобрели Азимова

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Some Dude

нет, у него хотя бы законы робототехники на всех роботов распространялись. а тут есть военные роботы, которые изначально для уничтожения живых целей предназначены

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Some Dude
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Some Dude
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Some Dude
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Some Dude
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Some Dude

особенно этот чел доставляет xD

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Роман Александров

Почему нет в норме закона православных роботов?

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Chikk

Это будет подзаконным актом отдельным, для каждого субъекта федерации - свой.

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Ничтожный микроскоп

Документ запрещает оборот роботов, способных принимать решения самостоятельно.
Через 70 лет, по улицам будут бегать роботы, грабить магазины и заставлять мешков с дерьмом целовать им ноги.

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Ничтожный микроскоп

Документ запрещает оборот роботов, способных принимать решения самостоятельно.
 Ну хоть в этом уровняли роботов и людей

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Dmitry

1. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинён вред.
2. Робот должен повиноваться всем приказам, которые даёт человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат Первому Закону.
3. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит Первому или Второму Законам.

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