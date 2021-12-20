Reuters: Amazon после требования КНР удалила отзывы и оценки на книгу Си Цзиньпина Статьи редакции
По словам источника агентства, причиной такого решения стали негативные рецензии на коллекцию речей и трудов председателя КНР.
На китайской версии сайта Amazon отключили рейтинг, а также удалили комментарии и обзоры на книгу Си Цзиньпина «О государственном управлении». Такое решение компания приняла в 2019 году после распоряжения Китая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.
Агентство также отмечает, что причиной удаления рейтинга и комментариев к книге стали низкие оценки товара. Это решение было часть широкой кампании, чтобы Amazon продолжила свой бизнес в самой населённой стране мира, где её устройства и облачные сервисы пользовались популярностью. Reuters пишет, что в 2018 году компания получала «растущее число запросов от китайских наблюдателей с требованием удалить определённый контент, в основном связанный с политикой».
Представитель Amazon рассказал Bloomberg, что компания «соблюдает все необходимые законы и правила, где бы они не работали, Китай также не является исключением». Издание отмечает, что отзывов и оценок нет только на китайской версии сайта, а на общемировой версии они есть. Там книга получила 74% отзывов с пятью звёздами.
В начале декабря 2021 года The Information рассказало, что Apple подписала тайное соглашение с Китаем на 275 миллиардов долларов взамен на послабления регуляторов. Согласно соглашению, взамен этого Apple смогла без проблем продолжить работать в Китае.
Думаю, за такое дадут 3 миски риса.
Безос больше не рулит Амазоном.
Ага, ушел, а все акции раздал.
Так неожиданно и приятнаааа)
"...западные площадки же не могут прогибаться под режимы...свобода слова важней денег и тп..."
кто например так говорил?
Никто. Это он "собирательное" привёл в пример.
так никто или собирательное?
В этом и соль))0
Можно например вспомнить слова Милова или Соболь по ситуации с блокировкой Трампа
Они не так высказывались
А можно не вспоминать и не притягивать под один знаменатель разные вещи. Но нет, вы же апеллируете тут к некой абсолютной "свободе слова", которая понятная только вам.
Просто легчайшая кошкожена для менеджеров амазона.
В принципе китайская логика понятна, книга написана для китайского населения как цитатник и проч., поэтому оценки западных читателей здесь неуместны. Задача Амазона - продавать и доставлять, а не претендовать на ценностную оценку содержанию, так что звёздочки свои, ну, вы поняли.
Нет, не поняли. Если книга хороша, человек написавший её не хуйло, то таких вещей не случается. А твой комментарий что-то из разряда "Задача холопов — платить налоги...". Ну, то есть хуета. Да и не сами Амазон выставляют низикие оценки, а люди. То есть, ритейлер занимается тем, что ты накидало в своем комментарии. Так что ты несёшь в итоге?
Ну, было бы чем мнить...))
поэтому оценки западных читателей здесь неуместны
где здесь?
оценки западных читателей здесь неуместны
Книга продается на китайском сегменте Амазона, и там оценки китайских пользователей.
Эта "китайская логика" - уровня провинциального мэра из 90-х, подсылающего братков избить журналиста, который назвал его некомпнтентным и вороватым. Не сметь, дескать, оценивать барина, смерд.
Единственное что плохо - западным компаниям не хватает смелости в ущерб своим сверхприбылям пойти на принцип и прямым текстом послать товарища Xi на нефритовый стержень. Дальше своего носа они смотреть не в состоянии и не понимают, что потакают китайскому экспансионизму, цель которого - поставить весь мир на колени перед Пекином.
Какие же они одинаковые, думают что их бред и говно из головы надо увековечить
Тщеславие — оно такое. Они же в пузырьке маняреальности живут.
Расстрелять каждый второй семью и забрать половина риса!
Мы щас с песнями и плясками сольем всю цивилизацию в унитаз.
И ладно бы люди голодали - нихуя. Там речь про новую яхту и дутые нолики в банковских счетах, которые тока в могилу
Хорошо, что всё Безосом не ограничивается. Плохо, что с другой стороны только Дуров. Но Цукерберг тоже так просто не прогибается
У нас вроде система рейтингов также работает перед выборами.
Ненавижу cumунистов, но в чём то Маркс про капиталистов был прав. За прибыль они поступятся любой идеей
Amazon рассказал Bloomberg, что компания «соблюдает все необходимые законы и правила, где бы они не работали, Китай также не является исключением»
Можно пояснительную бригаду, т.к. у меня два варианта прочтения - даже не знаю, какой выбрать:
1. "все необходимые законы" - это законы той страны, где представлена компания. Соответственно, в китае они по китайскому закону удаляют запрещённый ими контент?
2. " Китай также не является исключением" - т.е. американская компания провозглашает себя несуном американской демократии и свободы слова и говорит, что "соблюдает все необходимые АМЕРИКАНСКИЕ законы и правила, где бы они не работали" ,т.е. ежели Китаю не нравятся отзывы, то это их проблемы, т.к. они "за право мнения".
И во втором варианте получается жирная прореха на заднице коричневых штанов...