По словам источника агентства, причиной такого решения стали негативные рецензии на коллекцию речей и трудов председателя КНР.

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На китайской версии сайта Amazon отключили рейтинг, а также удалили комментарии и обзоры на книгу Си Цзиньпина «О государственном управлении». Такое решение компания приняла в 2019 году после распоряжения Китая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

Агентство также отмечает, что причиной удаления рейтинга и комментариев к книге стали низкие оценки товара. Это решение было часть широкой кампании, чтобы Amazon продолжила свой бизнес в самой населённой стране мира, где её устройства и облачные сервисы пользовались популярностью. Reuters пишет, что в 2018 году компания получала «растущее число запросов от китайских наблюдателей с требованием удалить определённый контент, в основном связанный с политикой».

Представитель Amazon рассказал Bloomberg, что компания «соблюдает все необходимые законы и правила, где бы они не работали, Китай также не является исключением». Издание отмечает, что отзывов и оценок нет только на китайской версии сайта, а на общемировой версии они есть. Там книга получила 74% отзывов с пятью звёздами.