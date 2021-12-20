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Новости
Сергей Исенеков

Reuters: Amazon после требования КНР удалила отзывы и оценки на книгу Си Цзиньпина Статьи редакции

По словам источника агентства, причиной такого решения стали негативные рецензии на коллекцию речей и трудов председателя КНР.

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1504 просмотров
Фото Getty Images

На китайской версии сайта Amazon отключили рейтинг, а также удалили комментарии и обзоры на книгу Си Цзиньпина «О государственном управлении». Такое решение компания приняла в 2019 году после распоряжения Китая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

Агентство также отмечает, что причиной удаления рейтинга и комментариев к книге стали низкие оценки товара. Это решение было часть широкой кампании, чтобы Amazon продолжила свой бизнес в самой населённой стране мира, где её устройства и облачные сервисы пользовались популярностью. Reuters пишет, что в 2018 году компания получала «растущее число запросов от китайских наблюдателей с требованием удалить определённый контент, в основном связанный с политикой».

Представитель Amazon рассказал Bloomberg, что компания «соблюдает все необходимые законы и правила, где бы они не работали, Китай также не является исключением». Издание отмечает, что отзывов и оценок нет только на китайской версии сайта, а на общемировой версии они есть. Там книга получила 74% отзывов с пятью звёздами.

В начале декабря 2021 года The Information рассказало, что Apple подписала тайное соглашение с Китаем на 275 миллиардов долларов взамен на послабления регуляторов. Согласно соглашению, взамен этого Apple смогла без проблем продолжить работать в Китае.

#новости #amazon #китай

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42 комментария
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Ничтожный микроскоп

настолько великий лидер, что просто нет слов

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19
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Ничтожный микроскоп

не могу выразить словами всё величие товарища Xi!

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7
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Ничтожный микроскоп

вместо тысячи слов

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5
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Ничтожный микроскоп

одна миска риса

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1
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Ничтожный микроскоп

Внезапно это в сумме хокку получилось

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4
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rustyrazor

Думаю, за такое дадут 3 миски риса.

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3
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Ничтожный микроскоп

Безос как всегда.

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14
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Алексей Чанков

Безос больше не рулит Амазоном.

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Алексей Куликов

Ага, ушел, а все акции раздал.

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1
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Ничтожный микроскоп

Как можно писать негативные рекомендации на такого плюшевого медвежонка?

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8
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Ничтожный микроскоп

Ты его засмущал.

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15
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Ничтожный микроскоп

как приятно!!!

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7
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Michael Konovalov

Так неожиданно и приятнаааа)

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2
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Грэм Грэмский

"...западные площадки же не могут прогибаться под режимы...свобода слова важней денег и тп..."

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8
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Слава Инженеров

кто например так говорил?

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0
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пепси

Никто. Это он "собирательное" привёл в пример.

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0
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Слава Инженеров

так никто или собирательное?

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пепси

В этом и соль))0

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MadRat96

Можно например вспомнить слова Милова или Соболь по ситуации с блокировкой Трампа

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–1
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Слава Инженеров

Они не так высказывались

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пепси

А можно не вспоминать и не притягивать под один знаменатель разные вещи. Но нет, вы же апеллируете тут к некой абсолютной "свободе слова", которая понятная только вам.

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0
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Ничтожный микроскоп

Можно конечно вспомнить, но к чему?

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0
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rustyrazor

Просто легчайшая кошкожена для менеджеров амазона.

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6
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Ничтожный микроскоп

Представитель Amazon рассказал Bloomberg, что компания «соблюдает все необходимые законы и правила, где бы они не работали
 А запрет на критику - это закон или правило?

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6
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Ничтожный микроскоп

Слабый плешивый безос врать на великий лидер Xi

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5
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Natasha Novikova

В принципе китайская логика понятна, книга написана для китайского населения как цитатник и проч., поэтому оценки западных читателей здесь неуместны. Задача Амазона - продавать и доставлять, а не претендовать на ценностную оценку содержанию, так что звёздочки свои, ну, вы поняли.

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–10
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пепси

Нет, не поняли. Если книга хороша, человек написавший её не хуйло, то таких вещей не случается. А твой комментарий что-то из разряда "Задача холопов — платить налоги...". Ну, то есть хуета. Да и не сами Амазон выставляют низикие оценки, а люди. То есть, ритейлер занимается тем, что ты накидало в своем комментарии. Так что ты несёшь в итоге?

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6
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Ничтожный микроскоп

каждый китайский генсек мнит себя личностью уровня Мао

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0
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пепси

Ну, было бы чем мнить...))

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1
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Слава Инженеров

поэтому оценки западных читателей здесь неуместны
 где здесь?

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1
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Алексей Куликов

оценки западных читателей здесь неуместны
 Книга продается на китайском сегменте Амазона, и там оценки китайских пользователей.

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1
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Ничтожный микроскоп

а деньги китайозам это на промо акции ?

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Ничтожный микроскоп

Эта "китайская логика" - уровня провинциального мэра из 90-х, подсылающего братков избить журналиста, который назвал его некомпнтентным и вороватым. Не сметь, дескать, оценивать барина, смерд.
Единственное что плохо - западным компаниям не хватает смелости в ущерб своим сверхприбылям пойти на принцип и прямым текстом послать товарища Xi на нефритовый стержень. Дальше своего носа они смотреть не в состоянии и не понимают, что потакают китайскому экспансионизму, цель которого - поставить весь мир на колени перед Пекином.

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Bibba La Bibba

Какие же они одинаковые, думают что их бред и говно из головы надо увековечить

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1
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пепси

Тщеславие — оно такое. Они же в пузырьке маняреальности живут.

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Ничтожный микроскоп

На китайской версии сайта Amazon
 Агентство также отмечает, что причиной удаления рейтинга и комментариев к книге стали низкие оценки товара.
 что ж это получается, китайский народ не очень то жалует великого товарища Xi?

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пепси

Расстрелять каждый второй семью и забрать половина риса!

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Vladimir Medvedev

Мы щас с песнями и плясками сольем всю цивилизацию в унитаз.

И ладно бы люди голодали - нихуя. Там речь про новую яхту и дутые нолики в банковских счетах, которые тока в могилу

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Дмитрий Щёлоков

Хорошо, что всё Безосом не ограничивается. Плохо, что с другой стороны только Дуров. Но Цукерберг тоже так просто не прогибается

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Ёршик Золотой

У нас вроде система рейтингов также работает перед выборами.

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Кремлёвый серебренник

Ненавижу cumунистов, но в чём то Маркс про капиталистов был прав. За прибыль они поступятся любой идеей

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House M.D.

Amazon рассказал Bloomberg, что компания «соблюдает все необходимые законы и правила, где бы они не работали, Китай также не является исключением»
 Можно пояснительную бригаду, т.к. у меня два варианта прочтения - даже не знаю, какой выбрать:
1. "все необходимые законы" - это законы той страны, где представлена компания. Соответственно, в китае они по китайскому закону удаляют запрещённый ими контент?
2. " Китай также не является исключением" - т.е. американская компания провозглашает себя несуном американской демократии и свободы слова и говорит, что "соблюдает все необходимые АМЕРИКАНСКИЕ законы и правила, где бы они не работали" ,т.е. ежели Китаю не нравятся отзывы, то это их проблемы, т.к. они "за право мнения".
И во втором варианте получается жирная прореха на заднице коричневых штанов...

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