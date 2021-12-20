Forbes: сооснователь Group-IB Илья Сачков год назад записал видео на случай своего ареста или смерти Статьи редакции
Предприниматель обвиняется в госизмене, он будет находиться под арестом до 28 февраля 2022 года.
- Видео Ильи Сачкова, которое он разослал своим близким и друзьям, начинается со слов: «Если вы видите это видео, значит меня убили или я сижу в тюрьме». Об этом пишет Forbes со ссылкой на три источника, близких к предпринимателю.
- Существование такой записи подтвердил журналист Андрей Лошак. Он снимал Сачкова для своего сериала о хакерах, который должен выйти на «Кинопоиске» в конце 2021 года.
- По словам одного из друзей Сачкова, последний не раз замечал за собой слежку, а в видео предприниматель предполагает, что на него совершат покушение.
- 28 сентября в московском офисе Group-IB прошли обыски. 29 сентября Сачкова арестовали на два месяца, а в октябре ему предъявили обвинение в госизмене.
- В ноябре суд продлил арест на три месяца — до конца февраля 2022 года. 16 декабря Мосгорсуд оставил в силе решение о продлении до конца февраля содержания предпринимателя в СИЗО. Такие дела суд рассматривает в закрытом режиме, поэтому детали неизвестны.
- Дело Сачкова может быть связано с показаниями бывшего сотрудника Group-IB Никиты Кислицина от 2014 года, в которых тот, пытаясь избежать тюрьмы в США, передал агентам ФБР «много информации на русских хакеров и хакеров в погонах». По словам Кислицина, делал он это с одобрения Сачкова.
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Дело Сачкова может быть связано с показаниями бывшего сотрудника Group-IB Никиты Кислицина от 2014 года, в которых тот, пытаясь избежать тюрьмы в США, передал агентам ФБР «много информации на русских хакеров и хакеров в погонах». По словам Кислицина, делал он это с одобрения Сач
как-то не очень лояльно получается
Он там из тюрьмы тоже как Хова малявы пишет. Выдает себя идейным борцом с хакерами, за что и поплатился.
Он занимался кибер безопасностью и каналы отправки должны быть соответствующие. Ты viber проверял?
Хоум видео
С точки зрения русского языка все достаточно четко — последний упоминаемый, то есть именно Сачков
правильно:
По словам одного из друзей Сачкова, крайний не раз замечал за собой слежку
так будет с каждым, кто не вдыхает кремлевских духовных скреп!
Старшой всем раздаёт ясные намёки: сбежишь, и однажды к тебе подъедет велосипедист и выстрелит в затылок, или намажет тебе дверную ручку какой-то дрянью, а тут просто посадят. Рано или поздно.
Он снимал Сачкова для своего сериала о хакерах, который должен выйти на «Кинопоиске» в конце 2021 года.
Что за сериал?
Русские хакеры: Начало
Ппц у них конторка, конечно
Бездессущее око не дремлет.
ИМ (Как ОНИ считают) разрешено ИМИ же ВСЁ!
НО от этом НИ — НИ!