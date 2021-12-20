госизмене Статьи редакции Что известно о деле против главы Group-IB Ильи Сачкова, которому грозит 20 лет тюрьмы по статье о

Group-IB — одна из ведущих компаний в сфере кибербезопасности, с ней сотрудничает Интерпол и российские силовики. Но сейчас основателя задержали, а в офисе прошли обыски.