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vc.ru

Forbes: сооснователь Group-IB Илья Сачков год назад записал видео на случай своего ареста или смерти Статьи редакции

Предприниматель обвиняется в госизмене, он будет находиться под арестом до 28 февраля 2022 года.

  • Видео Ильи Сачкова, которое он разослал своим близким и друзьям, начинается со слов: «Если вы видите это видео, значит меня убили или я сижу в тюрьме». Об этом пишет Forbes со ссылкой на три источника, близких к предпринимателю.
  • Существование такой записи подтвердил журналист Андрей Лошак. Он снимал Сачкова для своего сериала о хакерах, который должен выйти на «Кинопоиске» в конце 2021 года.
  • По словам одного из друзей Сачкова, последний не раз замечал за собой слежку, а в видео предприниматель предполагает, что на него совершат покушение.
  • 28 сентября в московском офисе Group-IB прошли обыски. 29 сентября Сачкова арестовали на два месяца, а в октябре ему предъявили обвинение в госизмене.
  • В ноябре суд продлил арест на три месяца — до конца февраля 2022 года. 16 декабря Мосгорсуд оставил в силе решение о продлении до конца февраля содержания предпринимателя в СИЗО. Такие дела суд рассматривает в закрытом режиме, поэтому детали неизвестны.
  • Дело Сачкова может быть связано с показаниями бывшего сотрудника Group-IB Никиты Кислицина от 2014 года, в которых тот, пытаясь избежать тюрьмы в США, передал агентам ФБР «много информации на русских хакеров и хакеров в погонах». По словам Кислицина, делал он это с одобрения Сачкова.
Разборы
Яна Ломакина
Что известно о деле против главы Group-IB Ильи Сачкова, которому грозит 20 лет тюрьмы по статье о госизмене Статьи редакции

Group-IB — одна из ведущих компаний в сфере кибербезопасности, с ней сотрудничает Интерпол и российские силовики. Но сейчас основателя задержали, а в офисе прошли обыски.

Илья Сачков в 2018 году Фото Семёна Каца для Inc.

#новости #делоgroupib

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36 комментариев
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Ничтожный микроскоп

Такая штука всем нам русским нужна.

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19
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Ничтожный микроскоп

@Сэр Джагадиш Чандра Боше добавь в список стартапов

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7
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Ничтожный микроскоп

только он вдобавок еще и довольно лояльный властям был

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0
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Ничтожный микроскоп

Дело Сачкова может быть связано с показаниями бывшего сотрудника Group-IB Никиты Кислицина от 2014 года, в которых тот, пытаясь избежать тюрьмы в США, передал агентам ФБР «много информации на русских хакеров и хакеров в погонах». По словам Кислицина, делал он это с одобрения Сач
как-то не очень лояльно получается

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Ничтожный микроскоп

ну чет 7 лет размышляли получается свой, не свой

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0
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Ничтожный микроскоп

разрабатывали

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Ничтожный микроскоп

просто у них спринты по 5 лет

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6
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Eldar

Он там из тюрьмы тоже как Хова малявы пишет. Выдает себя идейным борцом с хакерами, за что и поплатился.

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Ничтожный микроскоп

Навальный тоже записал видео на случай своего ареста. Надеюсь, мы никогда не узнаем, есть ли видео на второй случай.

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Ничтожный микроскоп

То есть он знал, что в Раше его могут убить/посадить, но упорно продолжал грызть кактус? Вот это я понимаю - патриот.

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10
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Ничтожный микроскоп

Патриот бюджета. Такие довольно распространены. Сосут до последнего. Иногда успевают сбежать.

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18
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Ничтожный микроскоп

чем дольше сосешь тем больше вероятность подавиться

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2
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Ничтожный микроскоп

Суммарная вероятность наверное да. Как минимум остаётся такой же.
А вот вероятность за определённый промежуток времени возможно и снижается - учишься сосать так чтобы не подавиться.

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4
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Ничтожный микроскоп

"нужно сосать так чтобы потом не приходилось пересасывать"

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3
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Ничтожный микроскоп

А пересасывать так чтобы больше сосать не приходилось

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1
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Ничтожный микроскоп

Жадность фраера сгубила.

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0
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Ничтожный микроскоп

Илья Сачков записал видео, но мы не покажем его и не расскажем о чём в нём говорится

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10
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Ничтожный микроскоп

Видео Ильи Сачкова, которое он разослал своим близким и друзьям
 Мне не пришло. Я получается в круг твоих близких и друзей не вхожу? Понятненько...

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7
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aliftin

Он занимался кибер безопасностью и каналы отправки должны быть соответствующие. Ты viber проверял?

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1
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Ничтожный микроскоп

Хочешь я пришлю тебе видео??

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0
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Ничтожный микроскоп

Он и тебе прислал?

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Ze Katze

Хоум видео

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Ничтожный микроскоп

Я про своё:(

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Ничтожный микроскоп

Есть риск в ответ из дурки видео получить

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Ничтожный микроскоп

По словам одного из друзей Сачкова, последний не раз замечал за собой слежку
 Имхо не самое удачное составление предложения. Не очень понятно кто подразумевается под "последним" - Сачков или один из друзей Сачкова

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3
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Danil Kuznetsov

С точки зрения русского языка все достаточно четко — последний упоминаемый, то есть именно Сачков

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2
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Ничтожный микроскоп

Коллизия всё же присутствует – смысловой объект «друг Сачкова» в предложении есть

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Ничтожный микроскоп

С точки зрения русского языка и "Братья Карамазовы" верно написаны. Но я даже страницу этой ебанины не осилил - настолько сложно читается, что голову сломаешь.

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0
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испанский смех

правильно:
По словам одного из друзей Сачкова, крайний не раз замечал за собой слежку

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Jonny Odyssey

так будет с каждым, кто не вдыхает кремлевских духовных скреп!

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1
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Dad Pixto

Старшой всем раздаёт ясные намёки: сбежишь, и однажды к тебе подъедет велосипедист и выстрелит в затылок, или намажет тебе дверную ручку какой-то дрянью, а тут просто посадят. Рано или поздно.

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1
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Ivar Ragnarsson

Он снимал Сачкова для своего сериала о хакерах, который должен выйти на «Кинопоиске» в конце 2021 года.
Что за сериал?

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Слава Инженеров

Русские хакеры: Начало

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Ничтожный микроскоп

Русские хакеры: Начало. Хакерская братва. Анаболики. Сага.

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Сталин спас Россию

Ппц у них конторка, конечно

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Donnightman

Бездессущее око не дремлет.
ИМ (Как ОНИ считают) разрешено ИМИ же ВСЁ!
НО от этом НИ — НИ!

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