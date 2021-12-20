Также там появится аналог сторис — 15-секундные фото и видео с новостями.

Генпрокуратура заключила контракт по тендеру на разработку информационной системы и мобильный приложений для IOS и Android. Его сумма — 10,5 миллиона рублей. Об этом говорится на сайте госзакупок, обращает внимание «Коммерсантъ».

Заявки на участие в конкурсе принимались до 6 декабря, заявку разметили 12 ноября. Контракт достался ИП Анастасии Артемьевой, которая участвовала в 24 государственных тендерах. По шести из ним она заключила контракты общей суммой на 53 миллиона рублей. Раньше Артемьева занимала должность гендиректора ООО «Рунетсофт» — петербургского разработчика, подрядчика Минэкономики и региональных органов власти.

Главной функцией информационных систем станет упрощение взаимодействия с прокуратурой. Они должны упростить подачу жалоб на экстремизм и нарушение прав несовершеннолетних, а также включить прямую линию для предпринимателей. Обращаться в Генпрокуратуру через приложение смогут как авторизованные, так и не авторизованные граждане.

Кроме этого, ещё одна цель системы — информировать население об изменениях в законодательстве. Для этого в приложение встроят аналог сторис из инстаграмма с возможностью прикреплять ссылки.

Глава практики цифровой стратегии «Крок» Евгения Рыжова рассказал, что приложение востребовано, поскольку обращения граждан — один из основных источников информации для Генпрокуратуры. Аутентификацию в системе можно пройти через «Госуслуги».