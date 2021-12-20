Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Новости
Sasha Shambilova

Генпрокуратура заказала разработку мобильного приложения. В нём можно будет пожаловаться на экстремизм Статьи редакции

Также там появится аналог сторис — 15-секундные фото и видео с новостями.

Генпрокуратура заключила контракт по тендеру на разработку информационной системы и мобильный приложений для IOS и Android. Его сумма — 10,5 миллиона рублей. Об этом говорится на сайте госзакупок, обращает внимание «Коммерсантъ».

Заявки на участие в конкурсе принимались до 6 декабря, заявку разметили 12 ноября. Контракт достался ИП Анастасии Артемьевой, которая участвовала в 24 государственных тендерах. По шести из ним она заключила контракты общей суммой на 53 миллиона рублей. Раньше Артемьева занимала должность гендиректора ООО «Рунетсофт» — петербургского разработчика, подрядчика Минэкономики и региональных органов власти.

Главной функцией информационных систем станет упрощение взаимодействия с прокуратурой. Они должны упростить подачу жалоб на экстремизм и нарушение прав несовершеннолетних, а также включить прямую линию для предпринимателей. Обращаться в Генпрокуратуру через приложение смогут как авторизованные, так и не авторизованные граждане.

Кроме этого, ещё одна цель системы — информировать население об изменениях в законодательстве. Для этого в приложение встроят аналог сторис из инстаграмма с возможностью прикреплять ссылки.

Глава практики цифровой стратегии «Крок» Евгения Рыжова рассказал, что приложение востребовано, поскольку обращения граждан — один из основных источников информации для Генпрокуратуры. Аутентификацию в системе можно пройти через «Госуслуги».

#новости #приложения

1311 просмотров
33
9
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
33 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Трансгендолет

Донос.Онлайн

Ответить
29
Развернуть ветку
Ничтожный микроскоп

Надо было вместе с Яндексом делать.

Ответить
13
Развернуть ветку
Ничтожный микроскоп

так они и сделают.
еще и обязательным при предустановке сделают

Ответить
3
Развернуть ветку
aliftin

Если этот тендер выйграет яндекс, то будет пряс точно яндекс.донос

Ответить
5
Развернуть ветку
Aleksandr Dolgikh

Так ведь в посте написано кто выиграл

Ответить
1
Развернуть ветку
Ничтожный микроскоп

Ее же потом и посадят по доносу

Ответить
0
Развернуть ветку
Ничтожный микроскоп

В последние годы я тихонечко рвалась, когда кто-то сравнивал происходящее с 1984 Оруэлла. Мол, да что вы тут втираете, попсятина, у нас не лучше, но другая ситуация.
Так вот, я была не права.

Ответить
15
Развернуть ветку
Forrest_Dumb

Но "1984" действительно буржуйская попсятина. Есть же родной Войнович, который гораздо лучше понимал отечественные реалии, описав их в "Москве 2042". Гениалиссимус правящий из бункера, то есть с космической орбиты, отец Звездоний с лампасами КГБ под рясой, кольца враждебности, питание антисанкционным первичным продуктом производящимся из вторичного и вот это вот все - Оруэлу такая скрепоностная культурная идентичность и не снилась.

Ответить
4
Развернуть ветку
Ничтожный микроскоп

отец Звездоний
 В голос

Ответить
1
Развернуть ветку
Ничтожный микроскоп

Это не пипец С) Масяня

Ответить
0
Развернуть ветку
FOX

главное чтобы наши ветераны смогли пожаловаться на твиты

Ответить
10
Развернуть ветку
Лев Глебович

Потом можно сразу объявлять тендер на разработку летающих черных "воронков". И автоматизированную систему правосудия. Чтоб пуш уведомление на госуслугах приходило "лолка, собирай вещи, завтра в ГУЛАГ")

Ответить
6
Развернуть ветку
Ничтожный микроскоп

Так же там появятся сторис - 15 секундные видео с извинениями

Ответить
2
Развернуть ветку
Ничтожный микроскоп

Правительство Чечни заказало разработку мобильного приложения "Извинись". В нём можно будет записать 15-секундное видео с извинениями

Ответить
0
Развернуть ветку
syrslava

Активный гражданин выходит на новый уровень

Ответить
2
Развернуть ветку
Ваша Закладко

стукачру

Ответить
0
Развернуть ветку
notty notty

Так уже же есть ВКонтакте?

Ответить
2
Развернуть ветку
egorcarving

isuka

Ответить
1
Развернуть ветку
Ничтожный микроскоп

Не так уж и дорого

Ответить
0
Развернуть ветку
Paladin 404992

Половину тж посадят

Ответить
0
Развернуть ветку
Ничтожный микроскоп

баблосики должны пилиться.
6.6 триллиона сами себя не откатят
https://rb.ru/news/bribes-public-procurement/

Эксперты оценили объем взяток в госзакупках…
Это эквивалентно трети бюджета России
rb.ru
Ответить
0
Развернуть ветку
Ничтожный микроскоп

Мы без конца ругаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить — кто написал четыре миллиона доносов?
 Следующее поколение будет спрашивать "кто записал сорок миллионов сторис с жалобами на экстремизм?"

Ответить
0
Развернуть ветку
VladimirV

Проблема не в доносах и реализации. В нормальной стране злой сосед тоже может написать что ты шпион, только тебя на основании этого не расстреляют, скорее соседа въебут за лжные показания.

Ответить
0
Развернуть ветку
Николай Божен

Я.стукач очевидно

Ответить
0
Развернуть ветку
Себастиан Перейра

А на бутылку или швабру куда пожаловаться?

Ответить
0
Развернуть ветку
Some Dude

в хозяйственный магазин

Ответить
0
Развернуть ветку
Денис Ахмадиев

ТукТук

Ответить
0
Развернуть ветку
Genesi5 ­

Интеграция с ГосУслуги

Ответить
0
Развернуть ветку
Ничтожный микроскоп

Стукач-2022.

Планка в 4 млн доносов будет взята!

Ответить
0
Развернуть ветку
Ничтожный микроскоп

Валить надо ребята из этого ебаного концлагеря, валиииить!

Ответить
0
Развернуть ветку
Some Dude

Также там появится аналог сторис — 15-секундные фото и видео с
 с задержаниями же?) чтобы напоминать постоянно, что твоя свобода - их недоработка и вопрос времени)

Ответить
0
Развернуть ветку
Ничтожный микроскоп

Первая жалоба - на генпрокуратуру

Ответить
0
Развернуть ветку
Jonny Odyssey

Здравствуйте, мой сосед бездуховная гнида. Мало того что у него нет скреп, так он еще смотрит антинародный дискавери. Прошу дать ему строгача лет 15. С уважением законопослушный гражданин.

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 33 комментария
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null