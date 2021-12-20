Генпрокуратура заказала разработку мобильного приложения. В нём можно будет пожаловаться на экстремизм Статьи редакции
Также там появится аналог сторис — 15-секундные фото и видео с новостями.
Генпрокуратура заключила контракт по тендеру на разработку информационной системы и мобильный приложений для IOS и Android. Его сумма — 10,5 миллиона рублей. Об этом говорится на сайте госзакупок, обращает внимание «Коммерсантъ».
Заявки на участие в конкурсе принимались до 6 декабря, заявку разметили 12 ноября. Контракт достался ИП Анастасии Артемьевой, которая участвовала в 24 государственных тендерах. По шести из ним она заключила контракты общей суммой на 53 миллиона рублей. Раньше Артемьева занимала должность гендиректора ООО «Рунетсофт» — петербургского разработчика, подрядчика Минэкономики и региональных органов власти.
Главной функцией информационных систем станет упрощение взаимодействия с прокуратурой. Они должны упростить подачу жалоб на экстремизм и нарушение прав несовершеннолетних, а также включить прямую линию для предпринимателей. Обращаться в Генпрокуратуру через приложение смогут как авторизованные, так и не авторизованные граждане.
Кроме этого, ещё одна цель системы — информировать население об изменениях в законодательстве. Для этого в приложение встроят аналог сторис из инстаграмма с возможностью прикреплять ссылки.
Глава практики цифровой стратегии «Крок» Евгения Рыжова рассказал, что приложение востребовано, поскольку обращения граждан — один из основных источников информации для Генпрокуратуры. Аутентификацию в системе можно пройти через «Госуслуги».
Донос.Онлайн
Если этот тендер выйграет яндекс, то будет пряс точно яндекс.донос
Так ведь в посте написано кто выиграл
Но "1984" действительно буржуйская попсятина. Есть же родной Войнович, который гораздо лучше понимал отечественные реалии, описав их в "Москве 2042". Гениалиссимус правящий из бункера, то есть с космической орбиты, отец Звездоний с лампасами КГБ под рясой, кольца враждебности, питание антисанкционным первичным продуктом производящимся из вторичного и вот это вот все - Оруэлу такая скрепоностная культурная идентичность и не снилась.
главное чтобы наши ветераны смогли пожаловаться на твиты
Потом можно сразу объявлять тендер на разработку летающих черных "воронков". И автоматизированную систему правосудия. Чтоб пуш уведомление на госуслугах приходило "лолка, собирай вещи, завтра в ГУЛАГ")
Активный гражданин выходит на новый уровень
стукачру
Так уже же есть ВКонтакте?
isuka
Половину тж посадят
баблосики должны пилиться.
6.6 триллиона сами себя не откатят
https://rb.ru/news/bribes-public-procurement/
Проблема не в доносах и реализации. В нормальной стране злой сосед тоже может написать что ты шпион, только тебя на основании этого не расстреляют, скорее соседа въебут за лжные показания.
Я.стукач очевидно
А на бутылку или швабру куда пожаловаться?
в хозяйственный магазин
ТукТук
Интеграция с ГосУслуги
Также там появится аналог сторис — 15-секундные фото и видео с
с задержаниями же?) чтобы напоминать постоянно, что твоя свобода - их недоработка и вопрос времени)
Здравствуйте, мой сосед бездуховная гнида. Мало того что у него нет скреп, так он еще смотрит антинародный дискавери. Прошу дать ему строгача лет 15. С уважением законопослушный гражданин.