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Новости
Sasha Shambilova

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку: россияне инвестировали в криптовалюту пять триллионов рублей Статьи редакции

Аксаков призвал выработать законы об ограничениях и прописать ответственность.

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Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал о пяти триллионах рублей, проинвестированных россиянами в криптовалюту. Он призвал «поставить точку» в этом вопросе и определить ответственность таких инвесторов. Об этом сообщает ТАСС.

Надо определиться с тем, как мы относимся к этому явлению и, соответственно, в законодательстве достаточно жёстко прописать ответственность, если что-то мы будем запрещать, ограничивать.

Анатолий Аксаков
глава комитета Госдумы по финансовому рынку

17 декабря глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила против использования российской финансовой инфраструктуры в сделках по криптовалюте. «Это реализовать вполне можно», — добавила она. По словам Набиулинной, Центробанк «не может приветствовать» подобные инвестиции из-за волатильности и рисков для розничных инвесторов.

Reuters выяснило, что из-за риска нестабильно ЦБ планирует запретить инвестиции в криптовалюту. Согласно источникам издания, регулятор обсуждает это с участниками рынками. Один из собеседников уточнил, что запрет будет распространяться только на покупку новых токенов, а не на уже имеющиеся активы.

В 2021 году в криптовалюту проинвестировали более 30 миллиардов долларов, что стало рекордом для индустрии. Максимальным значением до этого считались 8 миллиардов долларов, привлечённых в 2018 году.

В России термин «криптовалюта» включён в закон «О цифровых финансовых активах», вступивший в силу в январе. Он запрещает использовать её для оплаты, но не регулирует майнинг.

#новости #криптовалюта

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Николай Бойко
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Айзеблакетбрасорк

Сложно спать спокойно, зная о таких цифрах в инвестициях

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18
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Илья Щибрик
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10
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Илья Щибрик

А вообще, конечно, очень интересно увидеть методологию этих подсчётов.

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0
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FOX

отобрать и поделить

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9
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Ничтожный микроскоп

Что себе позволяют эти россияне?

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8
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Bad Mother Fucker

пять триллионов

доказательств, разумеется, не будет

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6
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Николай Бойко

Согласен, чересчур заниженная цифра

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–2
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Имя Фамилия

Зачем русские вкладывают в пирамиду? Или как там биткоин обзывали

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0
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Тинки Винки
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5
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Виталий Лановой

Даже я вложил в догикоин

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1
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Mikhail Kuropatkin

А надо было в догистаил

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2
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Слава Инженеров

купил собак по 50 центов, рад пиздец

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2
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Selfish Ledger

не продавай, оно вернется рано или поздно. Я верю в доджик.

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Слава Инженеров

да и не собирался, купил по фану

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Слава Инженеров

тут больший вопрос а на какой тогда вообще цифре продавать? на долларе, на пяти, на 100

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Selfish Ledger

доджик до ста никогдане дойдет. Он бесконечен и там каждый день приходит новый монет столько, что надо чтобы весб мир ими пользовалсядля цены в 100. Но у него максимальные шансы стать стандартом валюты для покупок.

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Слава Инженеров

никогдане дойдет
 нихуя громкие заявления

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Selfish Ledger

Он бесконечен и там каждый день приходит новый монет столько, что надо чтобы весб мир ими пользовался для цены в 100.
Это математика.
Биток столько стоит потому что новых битков нет и цена старых повышается.

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Слава Инженеров

ну вот уже оказалось, что может и дойти

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Selfish Ledger

если все семь миллиардов людей начнут им пользоватся каждый день то количество новых доджиков будет ощущаться как инфляция. Но это в случае семи миллиардов. Посмотрим короче.

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Ничтожный микроскоп

@Sasha Shambilova Позови Звезду срочный разговор есть

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1
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Coronadoden en een stroopwafel

КТО-НИБУДЬ ПОЗОВИТЕ ЗВЕЗДУ

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Ничтожный микроскоп
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испанский смех

нужно защитить россиян от инвестирования в криптовалюту

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Антон Лисин

А говорят у людей в России денег нет

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Ничтожный микроскоп

так теперь нет

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Coronadoden en een stroopwafel

27% доходной части бюджета России?

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Coronadoden en een stroopwafel

5% ВВП?

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Fedor Molchanov

Как они будут это контролировать?объясните тупому

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Сергей Ахрем

никак ,главное высрать очередной закон

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Лмао

https://www.youtube.com/watch?v=gvK7y_a7eQw

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Mikhail Kuropatkin

Почему не сто миллионов тыщ?

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artemykairyak

А тебя ебёт?

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Fedor Molchanov

https://meduza.io/news/2021/12/20/eksperty-vshe-otsenili-obschiy-ob-em-vzyatok-v-sfere-goszakupok-v-6-6-trilliona-rubley

Эксперты ВШЭ оценили общий объем взяток в сфере…
Эксперты Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ провели исследование…
meduza.io
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Андрей Галицкий

сколько из них проебано?

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Konstantin Kulikov

Зачем инвестировать в криптовалюту, когда можно выводить деньги налогоплательщиков в офшоры?

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asbo

А чё, деньги, которые я за работу получаю это как игры в стиме? Вроде мои, но на самом деле совсем не мои?
Иначе какое им дело во что я инвестирую?

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Олег Иванов

Сейчас все разводилы которые обрабатывали народ на "ставках на спорт, прокачка счета в БК, инвестиции в пирамиды" переключились на крипту, т.к. почва достаточно разогрета и глубинный народ уже хорошо о ней наслышан.
Сейчас идёт волна стрижки лохов на почве консультаций и инвестирования в крипту, именно на уровне аудитории Алёны Водонаевой.

Думаю это станет ключевым фактором в принятии ограничивающих законов в связи с "недостаточной финансовой грамотностью населения".

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