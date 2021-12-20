Аксаков призвал выработать законы об ограничениях и прописать ответственность.

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Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал о пяти триллионах рублей, проинвестированных россиянами в криптовалюту. Он призвал «поставить точку» в этом вопросе и определить ответственность таких инвесторов. Об этом сообщает ТАСС.

Надо определиться с тем, как мы относимся к этому явлению и, соответственно, в законодательстве достаточно жёстко прописать ответственность, если что-то мы будем запрещать, ограничивать. Анатолий Аксаков глава комитета Госдумы по финансовому рынку

17 декабря глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила против использования российской финансовой инфраструктуры в сделках по криптовалюте. «Это реализовать вполне можно», — добавила она. По словам Набиулинной, Центробанк «не может приветствовать» подобные инвестиции из-за волатильности и рисков для розничных инвесторов.

Reuters выяснило, что из-за риска нестабильно ЦБ планирует запретить инвестиции в криптовалюту. Согласно источникам издания, регулятор обсуждает это с участниками рынками. Один из собеседников уточнил, что запрет будет распространяться только на покупку новых токенов, а не на уже имеющиеся активы.

В 2021 году в криптовалюту проинвестировали более 30 миллиардов долларов, что стало рекордом для индустрии. Максимальным значением до этого считались 8 миллиардов долларов, привлечённых в 2018 году.