Глава комитета Госдумы по финансовому рынку: россияне инвестировали в криптовалюту пять триллионов рублей Статьи редакции
Аксаков призвал выработать законы об ограничениях и прописать ответственность.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал о пяти триллионах рублей, проинвестированных россиянами в криптовалюту. Он призвал «поставить точку» в этом вопросе и определить ответственность таких инвесторов. Об этом сообщает ТАСС.
17 декабря глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила против использования российской финансовой инфраструктуры в сделках по криптовалюте. «Это реализовать вполне можно», — добавила она. По словам Набиулинной, Центробанк «не может приветствовать» подобные инвестиции из-за волатильности и рисков для розничных инвесторов.
Reuters выяснило, что из-за риска нестабильно ЦБ планирует запретить инвестиции в криптовалюту. Согласно источникам издания, регулятор обсуждает это с участниками рынками. Один из собеседников уточнил, что запрет будет распространяться только на покупку новых токенов, а не на уже имеющиеся активы.
В 2021 году в криптовалюту проинвестировали более 30 миллиардов долларов, что стало рекордом для индустрии. Максимальным значением до этого считались 8 миллиардов долларов, привлечённых в 2018 году.
В России термин «криптовалюта» включён в закон «О цифровых финансовых активах», вступивший в силу в январе. Он запрещает использовать её для оплаты, но не регулирует майнинг.
Сложно спать спокойно, зная о таких цифрах в инвестициях
А вообще, конечно, очень интересно увидеть методологию этих подсчётов.
отобрать и поделить
пять триллионов
доказательств, разумеется, не будет
Согласен, чересчур заниженная цифра
Зачем русские вкладывают в пирамиду? Или как там биткоин обзывали
Даже я вложил в догикоин
А надо было в догистаил
купил собак по 50 центов, рад пиздец
не продавай, оно вернется рано или поздно. Я верю в доджик.
да и не собирался, купил по фану
тут больший вопрос а на какой тогда вообще цифре продавать? на долларе, на пяти, на 100
доджик до ста никогдане дойдет. Он бесконечен и там каждый день приходит новый монет столько, что надо чтобы весб мир ими пользовалсядля цены в 100. Но у него максимальные шансы стать стандартом валюты для покупок.
никогдане дойдет
нихуя громкие заявления
Он бесконечен и там каждый день приходит новый монет столько, что надо чтобы весб мир ими пользовался для цены в 100.
Это математика.
Биток столько стоит потому что новых битков нет и цена старых повышается.
ну вот уже оказалось, что может и дойти
если все семь миллиардов людей начнут им пользоватся каждый день то количество новых доджиков будет ощущаться как инфляция. Но это в случае семи миллиардов. Посмотрим короче.
@Sasha Shambilova Позови Звезду срочный разговор есть
КТО-НИБУДЬ ПОЗОВИТЕ ЗВЕЗДУ
нужно защитить россиян от инвестирования в криптовалюту
А говорят у людей в России денег нет
27% доходной части бюджета России?
5% ВВП?
Как они будут это контролировать?объясните тупому
никак ,главное высрать очередной закон
Почему не сто миллионов тыщ?
А тебя ебёт?
https://meduza.io/news/2021/12/20/eksperty-vshe-otsenili-obschiy-ob-em-vzyatok-v-sfere-goszakupok-v-6-6-trilliona-rubley
сколько из них проебано?
Зачем инвестировать в криптовалюту, когда можно выводить деньги налогоплательщиков в офшоры?
А чё, деньги, которые я за работу получаю это как игры в стиме? Вроде мои, но на самом деле совсем не мои?
Иначе какое им дело во что я инвестирую?
Сейчас все разводилы которые обрабатывали народ на "ставках на спорт, прокачка счета в БК, инвестиции в пирамиды" переключились на крипту, т.к. почва достаточно разогрета и глубинный народ уже хорошо о ней наслышан.
Сейчас идёт волна стрижки лохов на почве консультаций и инвестирования в крипту, именно на уровне аудитории Алёны Водонаевой.
Думаю это станет ключевым фактором в принятии ограничивающих законов в связи с "недостаточной финансовой грамотностью населения".