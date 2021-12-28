Microsoft, Google и Intel отказались от присутствия на CES 2022 — по мнению организаторов, дело в дефиците чипов Статьи редакции
Основной же причиной компании называют рост числа заражений штаммом «омикрон».
Технологическая выставка Consumer Electronics Show, традиционно проходящая в Лас-Вегасе, в январе 2022 года должна была вернуться из виртуального в очный формат, однако этому может помешать всплеск заражений Covid-19.
Крупные технологические компании, которые изначально подтвердили своё участие, день за днём отказываются от посещения мероприятия, беспокоясь о здоровье сотрудников.
На момент публикации заметки, соответствующее решение подтвердили Amazon, AT&T, GM, Google, Intel, Lenovo, Meta, Microsoft, NVIDIA, Pinterest, TikTok, T-Mobile и Twitter — некоторые из компаний проведут презентации удалённо.
На ситуацию отреагировала Ассоциация потребительских технологий (CTA) — организатор выставки. По мнению генерального директора Гари Шапиро, отказы в первую очередь связаны с дефицитом полупроводников, из-за которого компании якобы не успели подготовить необходимые прототипы.
В США действительно усилились проблемы с логистикой, но они вряд ли могли повлиять на штучные образцы, которые заготавливаются заранее. В то же время, 27 декабря в стране зарегистрировали 543 415 новых случая Covid-19 — это рекорд за всё время пандемии.
Несмотря на отмену других крупных мероприятий, выставка, похоже, состоится по плану. От участия отказались 42 компании, но желание присутствовать на CES выразили 60 новых стартапов. Накануне организаторы объявили, что в программе 2022 года впервые появятся космические технологии и NFT.
Для посетителей CES откроется 5 января, а цифровые презентации пройдут вечером 4 января. AMD обещает раскрыть подробности о процессорной архитектуре Zen 4, Intel — представить оставшиеся модели Alder Lake и видеокарты Arc Alchemist, а NVIDIA — анонсировать «бюджетную» RTX 3050, обновлённую RTX 3070 Ti с 16 ГБ памяти и флагманскую RTX 3090 Ti.
Дело в госдолге сша
Блждад, первый камент топ
Надо было, пока место пусто, тудой Байкалы завезти и Эльбрусы. :)
И Тархуны. А лучше сразу всю Черноголовку
Тархуном хорошо запивать.
Запивать Эльбрус?
Запивать горе от Эльбруса.
Говорят, работавшие с Эльбрусом люди седеют преждевременно
Слухи, которые распускают создатели Байкала.
Борьба коричневых с коричневыми
лайк, если западаешь на шоколад
Дело было не в бабине...
По мнению генерального директора Гари Шапиро, отказы в первую очередь связаны с дефицитом полупроводников, из-за которого компании якобы не успели подготовить необходимые прототипы.
Редкая чушь для человека такого уровня. Прототипы всегда делаются в единичных экземплярах, а их сделать вообще несложно. Полагаю, реальная причина - это то, что популярность CES настолько упала, что большого смысла компании в ней не видят.
А знаете почему получился дефицит чипов?
Потому что чипы стали вводить в тело человека с вакцинами - ОЧЕВИДНО же, чипирование людей реально идёт.
Сошлось на ТЖ!