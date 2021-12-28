Основной же причиной компании называют рост числа заражений штаммом «омикрон».

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Технологическая выставка Consumer Electronics Show, традиционно проходящая в Лас-Вегасе, в январе 2022 года должна была вернуться из виртуального в очный формат, однако этому может помешать всплеск заражений Covid-19.

Крупные технологические компании, которые изначально подтвердили своё участие, день за днём отказываются от посещения мероприятия, беспокоясь о здоровье сотрудников.

На момент публикации заметки, соответствующее решение подтвердили Amazon, AT&T, GM, Google, Intel, Lenovo, Meta, Microsoft, NVIDIA, Pinterest, TikTok, T-Mobile и Twitter — некоторые из компаний проведут презентации удалённо.

На ситуацию отреагировала Ассоциация потребительских технологий (CTA) — организатор выставки. По мнению генерального директора Гари Шапиро, отказы в первую очередь связаны с дефицитом полупроводников, из-за которого компании якобы не успели подготовить необходимые прототипы.

В США действительно усилились проблемы с логистикой, но они вряд ли могли повлиять на штучные образцы, которые заготавливаются заранее. В то же время, 27 декабря в стране зарегистрировали 543 415 новых случая Covid-19 — это рекорд за всё время пандемии.

Несмотря на отмену других крупных мероприятий, выставка, похоже, состоится по плану. От участия отказались 42 компании, но желание присутствовать на CES выразили 60 новых стартапов. Накануне организаторы объявили, что в программе 2022 года впервые появятся космические технологии и NFT.