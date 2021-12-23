Президент выступил адвокатом Деда Мороза и поблагодарил его за возможность править Россией.

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23 декабря Владимир Путин ответил на вопросы журналистов на ежегодной пресс-конференции. Трансляцию вели многие каналы, включая «Первый», «Россию 24» и РБК. TJ выбрал главное за почти что четыре часа.

Вакцинация

Первый вопрос задал Вячеслав Терехов из агентства «Интерфакс», спросив о восстановлении экономики России после пандемии, а также о массовой вакцинации. По мнению президента, «наша экономика оказалась более мобилизованной и готовой к шоку, чем другие экономики» и «восстановились гораздо быстрее» других государств.

Долю вакцинированных россиян Путин считает недостаточной: «59,4% — уровень коллективного иммунитета, включая и переболевших, и привившихся. Около 70 миллионов сделали первую прививку, 70 с небольшим — два укола. Но этого недостаточно, нужен уровень иммунитета в 80%».

Александр Гамов из «Комсомольской правды» поинтересовался, необходимо ли ввести уголовную ответственность для тех, «кто призывает не ходить к врачам» [не вакцинироваться]. Путин считает, что меры преследования применять не нужно.

Всегда сила действия равна силе противодействия. Как только начнёшь давить, у нас же народ изобретательный, сразу найдутся способы обойти это давление. Нам нужно идти по другому пути — с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию. Владимир Путин

Он добавил, что нужно бороться с правонарушениями, связанными с вакцинацией — например, заводить уголовные дела из-за подделки сертификатов.

Иноагенты и Навальный

Журналист «Би-би-си» Пётр Козлов спросил, что произошло в России за последнее время, что власти стали объявлять иноагентами и экстремистами так много людей, и не кажется ли Путину, что он закладывает основу для волн недовольства и революции.

На это Путин ответил, что Россию можно развалить только изнутри, а это делают только те, кто обслуживает чужие интересы. Он добавил, что закон об иноагентах «придуман не нами», а США. «У нас ровно такой же объём признан иноагентами, как у них. А разница в том, что у них за это уголовная ответственность – пять лет. Пятёрочка. Мы просто хотим, чтобы эти организации чётко заявили об источниках своего финансирования. Наш закон куда более либеральный. Вы предлагаете ввести уголовную ответственность, как в США?».

Козлов также задал вопрос про отравление оппозиционера Алексея Навального, тюремный срок и разгон его штабов. Президент вновь не назвал его имени и назвал «человеком, которого якобы отравили».

Мы направляли [в Германию] официальные запросы от прокуратуры: дайте подтверждающие отравления, материалы. Нет, ни одного. Предложили, чтобы наши туда приехали, вместе поработали. Я лично предлагал президенту Франции и канцлеру ФРГ. Нет. Ноль. Спрашиваю: «Как это объяснить?». Владимир Путин

«По поводу сидельцев — не надо совершать и прикрываться политической деятельностью», — добавил президент.

Скриншот трансляции «Лентача»

Соцсети по паспорту

Представитель «Тобольского времени» Шамиль Гулиев спросил об «актуальной проблеме»: деструктивной информации, которую дети видят в соцсетях. По его мнению, это приводит к буллинг и нападениям на школы. Он напомнил, что в России обсуждали введение регистрации с соцсетях по паспорту и поинтересовался, какие меры по защите детей будут принимать дальше.

Президент связал наличие деструктивного контента с желанием компаний соцсетей заработать: «Для них [владельцев глобальных платформ] это что? Бизнес, прежде всего. И, к сожалению, деньги любой ценой». Он заявил, что российские власти будут продолжать настаивать, чтобы зарубежные платформы подчинялись требованиям законодательства России.

Нам бы очень не хотелось прибегать к крайним мерам [замедлению работы сайтов и блокировке] но, если нас будут вынуждать, мы будем наращивать требования к тем, кто пренебрегает интересами российского общества. Владимир Путин

Пытки в колониях

Скриншот трансляции РБК

Ксения Собчак спросила, видел ли Путин архив видео с пытками в российских колониях и согласен ли он, что они носят системный характер. Президент заявил, что это «общемировая проблема» — она, по его мнению, есть и в США, и во Франции. По его словам, надо «спокойненько с этим работать и опираться на полноценное расследование тех преступлений, которые были совершены», в том числе с помощью правозащитников.

Война с Украиной

Журналистка Sky News Диана Магни поинтересовалась, может ли Путин гарантировать, что Россия не будет нападать на Украину, или же это будет зависеть от переговоров. Он ответил, что это зависит от «безусловного обеспечения безопасности России».

Мы дали чётко понять, что дальнейшие движение НАТО на восток неприемлемо. Мы что ли ставим ракеты рядом с границами США? Нет! Это США со своими ракетами пришли к порогу нашего дома. [...]

Вы требуете от нас гарантий? Это вы должны дать нам гарантии! И немедленно, сейчас! А не забалтывать это десятилетиями. Владимир Путин

Кто создал Украину? Ленин Владимир Ильич, когда создавал Советский Союз. Владимир Путин

Ирада Зейналова с НТВ спросила, стоит ли ждать войны с Украиной. Путин прямо не ответил, но напомнил, что отношения обострились в 2014 году после госпереворота, а потом «возник Крым». «Как мы могли отказать людям, которые там проживают, взять их под своё крыло? Или мы должны были безвольно смотреть на то, что происходит на Донбассе?», — сказал президент.

По мнению Путина, русскоязычное население выдавливают с их исторических территорий. У него создаётся впечатление, что там создают «анти-Россию», которую накачивают оружием и где «промывают мозги». Путин подытожил, что власти России не хотят конфликтов.

Журналист «Эха Москвы» Максим Курников спросил, совпадают ли у Путина и президента США Джо Байдена взгляды на будущее Донбасса. Он ответил, что Россия в регионе «играет роль посредника», но её «пытаются сделать стороной конфликта». Будущее Донбасса должны определять его жители, считает Путин. По его мнению, Зеленский попал под влияние радикальных элементов — как на Украине говорят, «нациков».

Мы хотим построить добрососедские отношения с Украиной. Но с нынешним руководством это практически невозможно. Владимир Путин

Политковская и Немцов

Курников передал Путину вопрос главного редактора «Новой газеты», нобелевского лауреата Дмитрия Муратова (издание не пригласили на пресс-конференцию). «Владимир Владимирович, вам лично известны имена заказчиков убийств Анны Политковской и Бориса Немцова?», — спросил он. Путин прямо не ответил на этот вопрос, но заявил, что «всё делал, чтобы раскрыть эти преступления».

Соответствующие приказы были отданы всем правоохранительным и специальным службам. За совершённые преступления люди сидят в тюрьме. Есть мнение, что заказчики спряталась, «остались за скобками». Органам дознания это не известно. Было сделано все, чтобы изобличить виновных, и некоторые из них погибли в ходе задержания. Сведения счётов идёт только во вред нашей стране. Если есть заказчики, то будем их искать. Владимир Путин.

Дед Мороз

Журналист из Вологды рассказал Путину о петербургском юристе, который подал в суд на Деда Мороза за неисполнение его желаний в течение 23 лет. Путин ответил, что он «тоже юрист из Петербурга» и готов выступить адвокатом сказочного персонажа. Президент напомнил, что «Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим мальчикам и девочкам».

Мои отношения [с Дедом Морозом] до сих пор строились благообразным образом. Я ему благодарен ему за то, что могу находиться здесь в этом качестве. И ещё больше благодарен народу, который доверил мне эту должность. Владимир Путин

Демография

Сотрудница телеканала «Спас» назвала демографию «главной нерешённой проблемой русских», заявила, что «Россия расхотела рожать» и спросила, как государство может изменить ситуацию кроме как выплатами.

Журналистка «Спаса» Вероника Иващенко Скриншот трансляции «Лентача»

Путин видит причину проблем демографии в изменении интересов людей, в частности женщин детородного возраста, которые выбирают образование и карьеру, рожают первого ребёнка только к 30 годам, а затем не успевают завести второго.

Карьера и благосостояние — важные вещи, но нет понимания, что счастье отцовства и материнства выше материального. Владимир Путин

Президент уверен, что понимание ценности семьи должно «внедряться в сознание людей», в том числе с помощью СМИ и деятелей культуры: «Показывать все положительные стороны большой дружной семьи, какое это счастье иметь детей. Большего счастья не существует».

Культура отмены

Журналист RT спросил Путина, как он относится к новой этике — отмене понятий понятий «мама», «пол» и других. Президент считает, что «карета с новыми культурными ценностями» придёт и в Россию, как коронавирус, и стране «нужно искать от этого противоядие».

Если кто-то считает, что женщина и мужчина это одно и то же, то ради бога. Но должен же быть какой-то здравый смысл. Владимир Путин

«Я придерживаюсь традиционного подхода: женщина — это женщина, мужчина — это мужчина, мама — это мама, отец — это отец», — сказал Путин. Он выразил надежду, что «что у народов России хватит внутренних, глубинных, иммунных, систем защиты от этого мракобесия».

Пропаганда экстремизма и оскорбление чувств верующих в интернете

Яна Музыка с телеканала «Россия Культура» отметила, что появляется всё больше административных и уголовных дел об экстремизме и оскорблении чувств верующих против художников и россиян, публикующие фотографии в интернете. Журналистка спросила, где грань между защитой чьих-то чувств, моральной нормой и правой художника на свободу творчества.

Скриншот трансляции РБК

«Размещение изображений Гитлера или Гиммлера на сайте "Бессмертного полка" — это свобода творчества?», — сказал Путин в ответ.

Без свободы нет движения вперед, наше будущее тусклое и бесперспективное. Нужно понимать, что эта свобода вступает в противоречие с целями, с которыми мы ее развиваем, тогда, когда сталкивается со свободой другого человека. Владимир Путин