В США мужчина украл 18-метровый мост из парка. Для этого он арендовал подъёмный кран Статьи редакции
Полиция искала его месяц. Мужчину арестовали.
Полиция округа Акрон, штат Огайо, нашла вора, укравшего 18-метровый мост. Им оказался 63-летний Дэвид Брэмли, который с помощью подъёмного крана загрузил части сооружения в машину. Об этом сообщается в группе полиции в фейсбуке.
Изначально работавшего рядом с местом нахождения моста Брэмли признали заинтересованной стороной в расследовании, а 17 декабря его участок обыскали. Мост, который пыталась найти в течение месяца, обнаружили частично разобранным.
Брэмли арестовали и обвинили в краже. Суд Акрона квалифицирует преступление как тяжкое, заседание должно пройти 23 декабря. Как сообщает полиция, мост уже пытаются вернуть на место.
Его изначально установили в парке Миддлбери-Ран. На время работ по восстановлению водно-болотных угодий сооружение переместили в поле, где 3 ноября кто-то сначала украл настил. Спустя 8 дней весь мост длиной 18 метров исчез.
Мотив то у него какой был? В металку сдать?
На бояру не хватало
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Ж - ЖаЖда наЖивы
Живой журнал
Почему без пуша?
Без пушапа
Комментарий удален
Оставили мост в поле, без охраны, ничего никому не сказали (это для США норма). Ну вот проходил мимо местный фермер увидел в поле валяется мост, ну почему бы его не утилизировать?
Цыган