Полиция искала его месяц. Мужчину арестовали.

Фото полиции округа Акрон

Полиция округа Акрон, штат Огайо, нашла вора, укравшего 18-метровый мост. Им оказался 63-летний Дэвид Брэмли, который с помощью подъёмного крана загрузил части сооружения в машину. Об этом сообщается в группе полиции в фейсбуке.

Изначально работавшего рядом с местом нахождения моста Брэмли признали заинтересованной стороной в расследовании, а 17 декабря его участок обыскали. Мост, который пыталась найти в течение месяца, обнаружили частично разобранным.

Брэмли арестовали и обвинили в краже. Суд Акрона квалифицирует преступление как тяжкое, заседание должно пройти 23 декабря. Как сообщает полиция, мост уже пытаются вернуть на место.

Его изначально установили в парке Миддлбери-Ран. На время работ по восстановлению водно-болотных угодий сооружение переместили в поле, где 3 ноября кто-то сначала украл настил. Спустя 8 дней весь мост длиной 18 метров исчез.