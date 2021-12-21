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Новости
Sasha Shambilova

В США мужчина украл 18-метровый мост из парка. Для этого он арендовал подъёмный кран Статьи редакции

Полиция искала его месяц. Мужчину арестовали.

Фото полиции округа Акрон

Полиция округа Акрон, штат Огайо, нашла вора, укравшего 18-метровый мост. Им оказался 63-летний Дэвид Брэмли, который с помощью подъёмного крана загрузил части сооружения в машину. Об этом сообщается в группе полиции в фейсбуке.

Изначально работавшего рядом с местом нахождения моста Брэмли признали заинтересованной стороной в расследовании, а 17 декабря его участок обыскали. Мост, который пыталась найти в течение месяца, обнаружили частично разобранным.

Брэмли арестовали и обвинили в краже. Суд Акрона квалифицирует преступление как тяжкое, заседание должно пройти 23 декабря. Как сообщает полиция, мост уже пытаются вернуть на место.

Его изначально установили в парке Миддлбери-Ран. На время работ по восстановлению водно-болотных угодий сооружение переместили в поле, где 3 ноября кто-то сначала украл настил. Спустя 8 дней весь мост длиной 18 метров исчез.

#сша #новости

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Линейный магнит

Блядь рашка, все спиздят и пропьют, здесь для людей ничего нельзя делать

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Максоний

Мотив то у него какой был? В металку сдать?

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Рудольф Нуриев

На бояру не хватало

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Максоний

Новость месяца

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Лев Глебович

Достойный сценарий для нового сезона "Настоящего детектива"

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Линейный магнит

Американского вандала

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Димитри Джан

Ж - ЖаЖда наЖивы

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умный человек

Живой журнал

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Имя И Фамилия

Почему без пуша?

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умный человек

Без пушапа

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Комментарий удален

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Андрон

Оставили мост в поле, без охраны, ничего никому не сказали (это для США норма). Ну вот проходил мимо местный фермер увидел в поле валяется мост, ну почему бы его не утилизировать?

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Neten

Цыган

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