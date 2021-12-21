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Новости
Sasha Shambilova

Врио главы МЧС: диспетчеры шахты «Листвяжная» не предоставили спасателям данные с датчиков геолокации шахтёров Статьи редакции

Из-за этого они не знали, где именно искать людей.

25
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Врио главы МЧС Александр Чуприян в интервью ТАСС заявил об отсутствии данных с датчиков геолокации шахтёров на «Листвяжной». Он отметил, что такая информация сейчас «отслеживается автоматически чуть ли не ежесекундно», но 25 ноября у диспетчера шахты её не оказалось.

Но когда мы прибыли на «Листвяжную» и попросили предоставить нам данные приборов геолокации шахтёров, их не оказалось. И горноспасатели не знали, где конкретно искать оставшихся под землёй горнорабочих.

Александр Чуприян
врио главы МЧС

Чуприян высказался за жёсткую дисциплину на шахтах. По его словам, «нужно бороться с такими явлениями, как умышленно испорченные датчики, которые искусственно загрубляются, заклеиваются». Он заявил, что если приборы будут работать исправно, таких трагедий не повторится. Чуприян полагал, что такие выводы владельцы шахт сделали для себя уже после аварии на «Распадской» в Кемеровской области 2010 года.

11 лет прошло. Я полагал, что те страшные события послужили серьёзным уроком для собственников шахт и их управляющих, что за эти годы на шахтах Кузбасса окончательно установилась диктатура производственной дисциплины. Оказалось — нет.

Александр Чуприян
врио главы МЧС

25 ноября на шахте «Листвяжная» из-за «взрыва метано-воздушной смеси» погиб 51 человек — 46 горняков и 5 горноспасателей. Шахтёры задолго до трагедии сообщали руководству о небезопасных условиях из-за высокого уровня метана, а Ростехнадзор только за этот год девять раз приостанавливал работу некоторых участков из-за нарушений.

Разборы
Артём Мазанов
Крупнейшая авария на шахте за 11 лет: в Кузбассе погиб 51 человек, начальство и власти игнорировали нарушения Статьи редакции

Горняки уже давно жаловались на недопустимый уровень метана, но с этим ничего не делалось. По предварительной версии, в шахте взорвался именно этот газ.

Шахта «Листвяжная» Снимок администрации Кузбасса

#новости #шахтеры #листвяжная

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Линейный магнит

за эти годы на шахтах Кузбасса окончательно установилась диктатура производственной дисциплины.
 Ну, диктатура да, но не та. И не только в кузбассе

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22
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Линейный магнит

> 11 лет прошло. Я полагал, что те страшные события послужили серьёзным уроком для собственников шахт и их управляющих, что за эти годы на шахтах Кузбасса окончательно установилась диктатура производственной дисциплины. Оказалось — нет.
 Так это и стало для них уроком - Дело о гибели 91 горняков на шахте "Распадская" прекратили из-за истечения сроков давности, так никого и не наказав.
Уроком, что можно продолжать плевать на технику безопасности - никого всёравно не накажут.

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18
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Трансгендолет

Интересно, почему именно там должно было что-то измениться, если везде ничего не меняется принципиально? Как это должно было сработать?

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9
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Линейный магнит

МЧС скорее всего сейчас пытается снять ответственность с государства, проверки же должны были быть, рабочие вон давно жаловались.

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6
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Линейный магнит

Как это должно было сработать?
на словах, на бумагах в отчётах

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1
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Eugene Panfilov

Я полагал
как много тебе еще предстоит узнать!

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7
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Лев Глебович

Неплохо было бы внезапно проверить вообще все шахты. И заводы. И карманы собственников.

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–1
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Рыжий

И карманы собственников.
 Ловите экстремиста

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5
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Линейный магнит

Да пусть проверяют. Размер взятки подберут на месте.

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1
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Линейный магнит

нужно бороться с такими явлениями, как умышленно испорченные датчики, которые искусственно загрубляются, заклеиваются
 Из контекста это звучит так, будто загрубляют датчики геолокации, но речь, видимо, о датчиках уровня метана. Недавно были новости именно о них, что они проклеиваются внутри скотчем, чтобы занизить показатели.

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1
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супрематизм 2.0

11 лет прошло. Я полагал, что те страшные события послужили серьёзным уроком для собственников шахт и их управляющих
Урок заключался, я так понимаю, в том, что никто не из уважаемых "людей" не понес никакого наказания?

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1
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Закомплексованная Душа

Датчики геолокации под землёй? Объясните тупому как это работает

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0
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nonsense

RTLS на WiFi или UWB. Работяги таскают с собой метки, а в шахте установлены датчики (радио), которые считывают эти метки. Я не точно знаю как это у шахтеров, но на условных открытых карьерах это часто применяется.
Другое дело что сенсоры надо ставить относительно часто, чтобы позиционировать реалтайм, так что если ты экономишь на безопасности, то и на этом будешь. Впрочем поставить хотя бы в местах развилок не должно быть так уж затратно.

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2
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Закомплексованная Душа

Я в курсе этих технологий, но уверен что никто не тратился на это

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–1
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nonsense

Если ты в курсе, то зачем спрашиваешь?
И откуда такая уверенность? У шахтеров довольно жесткие стандарты. Хотя бы на бумаге такие системы скорее всего были. Их конкретная техническая реализация, полнота и состояние могут вызывать вопросы.

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4
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Линейный магнит

Дам подсказку - твоя ошибка в том что ты рассматриваешь геолокацию только через спутники и наземные вышки

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0
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Закомплексованная Душа

Какие ещё варианты? Такие датчики действительно должны быть у шахтеров?

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0
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Очень Cерьёзный Валера

Каждому дают по клубку с ниткой. Изи.

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7
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Линейный магнит

И по багету!

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Линейный магнит

Ты даже пары минут не подумал над этой задачкой

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Закомплексованная Душа

Делать мне нехуй

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1
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Линейный магнит

Ну значит и оставайся неучем

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0
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Линейный магнит

Мог бы заняться просветительской деятельностью. А то ты его прям затюкал.

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Линейный магнит

Ну будет он знать ещё один бесполезный факт - умнее это его не сделает. Я его пытаюсь подтолкнуть к тому, чтобы он сам спомощью уже имеющихся у него данных и размышлений мог находить ответы на свои вопросы.

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Закомплексованная Душа
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