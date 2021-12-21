Из-за этого они не знали, где именно искать людей.

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Врио главы МЧС Александр Чуприян в интервью ТАСС заявил об отсутствии данных с датчиков геолокации шахтёров на «Листвяжной». Он отметил, что такая информация сейчас «отслеживается автоматически чуть ли не ежесекундно», но 25 ноября у диспетчера шахты её не оказалось.

Но когда мы прибыли на «Листвяжную» и попросили предоставить нам данные приборов геолокации шахтёров, их не оказалось. И горноспасатели не знали, где конкретно искать оставшихся под землёй горнорабочих. Александр Чуприян врио главы МЧС

Чуприян высказался за жёсткую дисциплину на шахтах. По его словам, «нужно бороться с такими явлениями, как умышленно испорченные датчики, которые искусственно загрубляются, заклеиваются». Он заявил, что если приборы будут работать исправно, таких трагедий не повторится. Чуприян полагал, что такие выводы владельцы шахт сделали для себя уже после аварии на «Распадской» в Кемеровской области 2010 года.

11 лет прошло. Я полагал, что те страшные события послужили серьёзным уроком для собственников шахт и их управляющих, что за эти годы на шахтах Кузбасса окончательно установилась диктатура производственной дисциплины. Оказалось — нет. Александр Чуприян врио главы МЧС

25 ноября на шахте «Листвяжная» из-за «взрыва метано-воздушной смеси» погиб 51 человек — 46 горняков и 5 горноспасателей. Шахтёры задолго до трагедии сообщали руководству о небезопасных условиях из-за высокого уровня метана, а Ростехнадзор только за этот год девять раз приостанавливал работу некоторых участков из-за нарушений.