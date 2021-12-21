Врио главы МЧС: диспетчеры шахты «Листвяжная» не предоставили спасателям данные с датчиков геолокации шахтёров Статьи редакции
Из-за этого они не знали, где именно искать людей.
Врио главы МЧС Александр Чуприян в интервью ТАСС заявил об отсутствии данных с датчиков геолокации шахтёров на «Листвяжной». Он отметил, что такая информация сейчас «отслеживается автоматически чуть ли не ежесекундно», но 25 ноября у диспетчера шахты её не оказалось.
Чуприян высказался за жёсткую дисциплину на шахтах. По его словам, «нужно бороться с такими явлениями, как умышленно испорченные датчики, которые искусственно загрубляются, заклеиваются». Он заявил, что если приборы будут работать исправно, таких трагедий не повторится. Чуприян полагал, что такие выводы владельцы шахт сделали для себя уже после аварии на «Распадской» в Кемеровской области 2010 года.
25 ноября на шахте «Листвяжная» из-за «взрыва метано-воздушной смеси» погиб 51 человек — 46 горняков и 5 горноспасателей. Шахтёры задолго до трагедии сообщали руководству о небезопасных условиях из-за высокого уровня метана, а Ростехнадзор только за этот год девять раз приостанавливал работу некоторых участков из-за нарушений.
> 11 лет прошло. Я полагал, что те страшные события послужили серьёзным уроком для собственников шахт и их управляющих, что за эти годы на шахтах Кузбасса окончательно установилась диктатура производственной дисциплины. Оказалось — нет.
Так это и стало для них уроком - Дело о гибели 91 горняков на шахте "Распадская" прекратили из-за истечения сроков давности, так никого и не наказав.
Уроком, что можно продолжать плевать на технику безопасности - никого всёравно не накажут.
Интересно, почему именно там должно было что-то измениться, если везде ничего не меняется принципиально? Как это должно было сработать?
Я полагал
как много тебе еще предстоит узнать!
Неплохо было бы внезапно проверить вообще все шахты. И заводы. И карманы собственников.
И карманы собственников.
Ловите экстремиста
нужно бороться с такими явлениями, как умышленно испорченные датчики, которые искусственно загрубляются, заклеиваются
Из контекста это звучит так, будто загрубляют датчики геолокации, но речь, видимо, о датчиках уровня метана. Недавно были новости именно о них, что они проклеиваются внутри скотчем, чтобы занизить показатели.
11 лет прошло. Я полагал, что те страшные события послужили серьёзным уроком для собственников шахт и их управляющих
Урок заключался, я так понимаю, в том, что никто не из уважаемых "людей" не понес никакого наказания?
Датчики геолокации под землёй? Объясните тупому как это работает
RTLS на WiFi или UWB. Работяги таскают с собой метки, а в шахте установлены датчики (радио), которые считывают эти метки. Я не точно знаю как это у шахтеров, но на условных открытых карьерах это часто применяется.
Другое дело что сенсоры надо ставить относительно часто, чтобы позиционировать реалтайм, так что если ты экономишь на безопасности, то и на этом будешь. Впрочем поставить хотя бы в местах развилок не должно быть так уж затратно.
Я в курсе этих технологий, но уверен что никто не тратился на это
Если ты в курсе, то зачем спрашиваешь?
И откуда такая уверенность? У шахтеров довольно жесткие стандарты. Хотя бы на бумаге такие системы скорее всего были. Их конкретная техническая реализация, полнота и состояние могут вызывать вопросы.
Какие ещё варианты? Такие датчики действительно должны быть у шахтеров?
Каждому дают по клубку с ниткой. Изи.
Делать мне нехуй