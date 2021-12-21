Команда исследователей из Лондонского университета изучила 6,1 миллиона сделок на рынке NFT с 23 июня 2017 года по 27 апреля 2021 года и пришла к выводу, что рынок цифровых активов стремительно растёт, однако большинство проданных объектов стоят очень мало. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Из 4,7 миллиона NFT, которыми обменялись более 500 тысяч покупателей и трейдеров, только 1% файлов удалось продать за более чем 1594 долларов. 75% объектов стоили не больше 15 долларов. Сделок получилось гораздо больше, чем проданных файлов, вероятно, из-за практики перепродажи одних и тех же токенов за более высокую цену.