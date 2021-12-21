Учёные проанализировали 4,7 миллиона проданных NFT и выяснили, что большинство файлов стоили не дороже 15 долларов Статьи редакции
Лишь 1% токенов купили за более чем 1,5 тысячи долларов.
Команда исследователей из Лондонского университета изучила 6,1 миллиона сделок на рынке NFT с 23 июня 2017 года по 27 апреля 2021 года и пришла к выводу, что рынок цифровых активов стремительно растёт, однако большинство проданных объектов стоят очень мало. Исследование опубликовано в журнале Nature.
Из 4,7 миллиона NFT, которыми обменялись более 500 тысяч покупателей и трейдеров, только 1% файлов удалось продать за более чем 1594 долларов. 75% объектов стоили не больше 15 долларов. Сделок получилось гораздо больше, чем проданных файлов, вероятно, из-за практики перепродажи одних и тех же токенов за более высокую цену.
Стоимость и объёмы продаж NFT тесно связаны с тематикой файлов. До конца 2018 года на рынке полностью доминировало «Искусство», эта группа продолжает расти. Файлы из категорий «Искусство», «Метавселенная» и «Коллекционное» обычно продаются дороже других. Средняя цена объекта составляет 6290, 9485 и 12 756 долларов соответственно.
Исследователи отмечают, что рынок NFT растёт, в нём формируется определённая структура, правила и характерное поведение трейдеров и покупателей. По мнению учёных, «NFT останутся с нами надолго».
Это не афера и не наебалово, а одна из основ экономики будущего
Сталин сломался и начал защищать децентрализованные финансы.
ебать если обезьяны с нфт - будущее экономики то блять нам пизда
Да-да, как обычно. Человечество непрерывно катится в гавно с появления homo sapiens, вот раньше было лучше.
Согласен. Вот раньше всё было понятно: взял острую палку - добыл себе еду. Всёёё. Всё ясно и понятно как 5 пальцев, а щас бляха нфт, криптозоология, плойки нет в магазинах пиздец чё так сложно то всё
Юридическая сила и ценность этого NFT примерно как у стимовскиз шапок для Тим фортресса. Оно не несёт за собой юридических прав, то есть обладание этим токеном не означает обладание правами непосредственно на мультимедийный продукт. Его нельзя указать в качестве капитала , вложения или имущества. Непонятно , можно ли арендовать, продавать, передавать или делать иные операции с ним. В конце концов, это вообще просто какое то нечто, которое ввиду огромной информационной компании обладает какой то псевдостоимостью. Реально продавцы воздуха.
Юридическая сила и ценность этого NFT примерно как у стимовскиз шапок для Тим фортресса.
Чем вызвано такое сравнение?
Шапки из Тим фортресса не обладают никакой ценностью? Их можно продавать? А продавать аккаунт с коллекцией шапок?
Оно не несёт за собой юридических прав, то есть обладание этим токеном не означает обладание правами непосредственно на мультимедийный продукт
Действительно ли оно не "несёт за собой юридических прав"? Что под этим подразумевается? Значит ли это, что ни в каком из возможных судов у тебя не будет больше шансов победить по сравнению с идентичным тебе человеком, не обладающим данным NFT токеном?
Его нельзя указать в качестве капитала , вложения или имущества.
Является ли невозможность указания в качестве капитала, вложения или имущества доказательством отсутствия ценности? Не существует ли вещей, которые нельзя указать в качестве капитала, вложения или имущества, которые тем не менее обладают ценностью?
Непонятно , можно ли арендовать, продавать, передавать или делать иные операции с ним
Можно ли считать то что тебе непонятно свидительством в пользу того, что ты не достаточно разобрался в теме и твои выводы преждевремены?
Как минимум в этой статье упоминается их перепродажа. Так что как минимум продавать и передавать их можно.
продать аккаунт с шапками
Продавать аккаунт с коллекцией шапок нельзя согласно пользовательскому соглашению
В доносе напиши, пожалуйста, что «TJ написал новость неприемлемого для меня формата. Представляете, там взяли и сделали полезную заметку о масштабной научной работе, показывающей, как на самом деле обстоят дела с NFT и почему шум вокруг него обманчив»
сделали полезную заметку
И тут я осознал масштаб манямирка комитетских
Серьёзно?
Сделай из этого ПОЛЕЗНУЮ ЗАМЕТКУ, Серёж
Сергей Звезда занимается сегодня фальшивомонетчиством и мошенничеством в социальных сетях, по сути. Вот мы все говорим : коррупция, коррупция... Как мы собираемся бороться с коррупцией , когда с одной мы боремся, а вторую освещаем как дескать что то полезное и правильное ? Нужно провести проверку
Я бы написал, что здесь занимаются пропагандой гомосексуализма и вас бы закрыли
Дерзай
Не буду эм
Тупое говно тупого говна
Очевидная дичь. А всё из-за того, что многие уранивые рудники закрыты и у народа масса свободного времени. :)
Создал из видео NFT потому что NFT это скам
https://opensea.io/assets/0x495f947276749ce646f68ac8c248420045cb7b5e/54927130467553248479902803395952500249543860666864063625722339634474337173505
Каждый раз прочитав статью думаю заняться NFT и каждый раз забываю. 15$ норм цена, это же 1000р.
Ну останутся и останутся, почему нет. Но я как не могла практическое применение вкурить, так и не могу. Это новый способ поддержки любимых художников вместо донатов? Или новая вариация Crypto kitties?
вы действительно не понимаете зачем нужны НФТ?
Я действительно не понимаю и тщетно пытаюсь разобраться.
Примерно для этого: Отправь сообщение: "Я не лох" на номер 5555.
Чем больше сообщений ты отправишь-тем круче ты не лох
Нет, для чего?
Да, NFT и прочее могут избавить отрасли от посредников и передавать деньги напрямую авторам контента, с автоматическим соблюдением авторских прав.
Только 99% авторов сидят на жопе ровно, ковыряют в носу и истерят, что более расторопные люди торгуют ссылками на их контент, бгг.
Создавай на здоровье, продавай.
Авторские права это основа благополучия правообладателей (не путать с самими авторами)
А теперь авторы будут получать весь гешефт, а не делиться им с какими-то хуеплётами
Ну нет, не будут. Потому что по самому авторскому праву это никак не бьёт, в суд ты этот нфт не принесешь, ну и правообладательское лобби будет куда сильнее. Собственно в СМИ типа тж эту тему и форсят для того чтобы придать этой движухе популярность , чтобы начались обсуждения касательно легальности . Но этого не случится потому что смотри выше.
в суд ты этот нфт не принесешь
Ждем прецедента просто?
Прецедентное право не везде имеет место быть. ;)
Кому нужен будет сраный суд в эпоху блокчейнов и зачем?
Авторское право неотчуждаемо, оно всегда будет принадлежать только автору. У правообладателей есть исключительные права. И если я правильно понимаю принцип, то при покупке NFT ты как раз их и получаешь.
Хотя теперь мне непонятно, чем это отличается от уже имеющегося механизма продажи лицензии на использование.
Тогда, получается, можно аналогию с картинами на холсте проводить? Я купила в рамке картину авторства Иванова. Авторские права по определению всегда остаются за Ивановым, исключительные права я тоже не приобретаю, они либо у Иванова, либо у того, кому он их передал. При этом у меня есть права на сам физический объект, который я могу повесить на стене, продать или сжечь, но не могу, например, копировать и продавать размноженные копии?