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Новости
Яна Ломакина

Учёные проанализировали 4,7 миллиона проданных NFT и выяснили, что большинство файлов стоили не дороже 15 долларов Статьи редакции

Лишь 1% токенов купили за более чем 1,5 тысячи долларов.

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1485 просмотров
Изображение Мауро Мартино 

Команда исследователей из Лондонского университета изучила 6,1 миллиона сделок на рынке NFT с 23 июня 2017 года по 27 апреля 2021 года и пришла к выводу, что рынок цифровых активов стремительно растёт, однако большинство проданных объектов стоят очень мало. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Из 4,7 миллиона NFT, которыми обменялись более 500 тысяч покупателей и трейдеров, только 1% файлов удалось продать за более чем 1594 долларов. 75% объектов стоили не больше 15 долларов. Сделок получилось гораздо больше, чем проданных файлов, вероятно, из-за практики перепродажи одних и тех же токенов за более высокую цену.

Люди просто тратят деньги на производство NFT, вот и всё. Было бы трудно предложить другу из арт-среды поиграть с токенами и разбогатеть на этом, поскольку очень немногие люди добиваются прибыли на этом рынке.

Мауро Мартино
глава IBM Visual AI Lab

Стоимость и объёмы продаж NFT тесно связаны с тематикой файлов. До конца 2018 года на рынке полностью доминировало «Искусство», эта группа продолжает расти. Файлы из категорий «Искусство», «Метавселенная» и «Коллекционное» обычно продаются дороже других. Средняя цена объекта составляет 6290, 9485 и 12 756 долларов соответственно.

«Облако трейдеров»: Cryptokittie Art (розовый), Axie Games (голубой), Sorare Collectible (зелёный), Rari Art (оранжевый), Godsunchained Games (синий), Xuniverse Games (красный), Decentraland (светло-жёлтый).  Отрывок из видео Мауро Мартино

Исследователи отмечают, что рынок NFT растёт, в нём формируется определённая структура, правила и характерное поведение трейдеров и покупателей. По мнению учёных, «NFT останутся с нами надолго».

Интернет
Екатерина Кузнецова
Гид по NFT: как продавать свой и покупать чужой цифровой артефакт Статьи редакции

Краткий материал для тех, кто пока не познакомился с технологией.

Проекция работы Покраса Лампаса, проданная в виде NFT Фото из инстаграма Покраса Лампаса

#новости #технологии #nft

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Линейный магнит

Ещё одна статья про nft и я пишу донос в СК

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19
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Линейный магнит

Хватит форсить эту аферу и наебалово

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9
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Сталин спас Россию

Это не афера и не наебалово, а одна из основ экономики будущего

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rustyrazor

Сталин сломался и начал защищать децентрализованные финансы.

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22
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Линейный магнит

Та лишь бы хайпануть

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1
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Линейный магнит

Опять про голодомор

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0
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Линейный магнит

у мёртвых мозги не работают почему-то, давно это заметил

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Виктор Омай

ебать если обезьяны с нфт - будущее экономики то блять нам пизда

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3
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Сталин спас Россию

Да-да, как обычно. Человечество непрерывно катится в гавно с появления homo sapiens, вот раньше было лучше.

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1
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Виктор Омай

Согласен. Вот раньше всё было понятно: взял острую палку - добыл себе еду. Всёёё. Всё ясно и понятно как 5 пальцев, а щас бляха нфт, криптозоология, плойки нет в магазинах пиздец чё так сложно то всё

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Линейный магнит

Где то наравне с коммунизмом

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1
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Линейный магнит

Почему это афера и наебалово? Я не утверждаю, что это не так, я в этом не разбераюсь. Я хотел бы просто узнать, стоит ли за твоими словами тщательный анализ?

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0
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Линейный магнит

Юридическая сила и ценность этого NFT примерно как у стимовскиз шапок для Тим фортресса. Оно не несёт за собой юридических прав, то есть обладание этим токеном не означает обладание правами непосредственно на мультимедийный продукт. Его нельзя указать в качестве капитала , вложения или имущества. Непонятно , можно ли арендовать, продавать, передавать или делать иные операции с ним. В конце концов, это вообще просто какое то нечто, которое ввиду огромной информационной компании обладает какой то псевдостоимостью. Реально продавцы воздуха.

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4
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Линейный магнит

Юридическая сила и ценность этого NFT примерно как у стимовскиз шапок для Тим фортресса.
 Чем вызвано такое сравнение?
Шапки из Тим фортресса не обладают никакой ценностью? Их можно продавать? А продавать аккаунт с коллекцией шапок?
Оно не несёт за собой юридических прав, то есть обладание этим токеном не означает обладание правами непосредственно на мультимедийный продукт
 Действительно ли оно не "несёт за собой юридических прав"? Что под этим подразумевается? Значит ли это, что ни в каком из возможных судов у тебя не будет больше шансов победить по сравнению с идентичным тебе человеком, не обладающим данным NFT токеном?
Его нельзя указать в качестве капитала , вложения или имущества.
 Является ли невозможность указания в качестве капитала, вложения или имущества доказательством отсутствия ценности? Не существует ли вещей, которые нельзя указать в качестве капитала, вложения или имущества, которые тем не менее обладают ценностью?
Непонятно , можно ли арендовать, продавать, передавать или делать иные операции с ним
 Можно ли считать то что тебе непонятно свидительством в пользу того, что ты не достаточно разобрался в теме и твои выводы преждевремены?
Как минимум в этой статье упоминается их перепродажа. Так что как минимум продавать и передавать их можно.

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Максоний

продать аккаунт с шапками
 Продавать аккаунт с коллекцией шапок нельзя согласно пользовательскому соглашению

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Сергей Звезда

В доносе напиши, пожалуйста, что «TJ написал новость неприемлемого для меня формата. Представляете, там взяли и сделали полезную заметку о масштабной научной работе, показывающей, как на самом деле обстоят дела с NFT и почему шум вокруг него обманчив»

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2
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Имя И Фамилия

сделали полезную заметку
 И тут я осознал масштаб манямирка комитетских

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6
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Сергей Звезда

Серьёзно?

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1
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Имя И Фамилия

Сделай из этого ПОЛЕЗНУЮ ЗАМЕТКУ, Серёж

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Линейный магнит

Сергей Звезда занимается сегодня фальшивомонетчиством и мошенничеством в социальных сетях, по сути. Вот мы все говорим : коррупция, коррупция... Как мы собираемся бороться с коррупцией , когда с одной мы боремся, а вторую освещаем как дескать что то полезное и правильное ? Нужно провести проверку

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Paladin 404992

Я бы написал, что здесь занимаются пропагандой гомосексуализма и вас бы закрыли

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Сергей Звезда

Дерзай

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Линейный магнит

Почему никто не занимается в редакции пропагандой наркотиков? Это непорядок.

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Paladin 404992

Не буду эм

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Линейный магнит

прикроют то меня ты чо, вы даже адвокатом не поможете

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Anton

Тупое говно тупого говна

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10
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Chikk

Очевидная дичь. А всё из-за того, что многие уранивые рудники закрыты и у народа масса свободного времени. :)

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5
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Линейный магнит

Создал из видео NFT потому что NFT это скам
https://opensea.io/assets/0x495f947276749ce646f68ac8c248420045cb7b5e/54927130467553248479902803395952500249543860666864063625722339634474337173505

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2
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Линейный магнит

Сссук))

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Photuum

Каждый раз прочитав статью думаю заняться NFT и каждый раз забываю. 15$ норм цена, это же 1000р.

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Мисс Целлофан

Ну останутся и останутся, почему нет. Но я как не могла практическое применение вкурить, так и не могу. Это новый способ поддержки любимых художников вместо донатов? Или новая вариация Crypto kitties?

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Линейный магнит

Да

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Стас К.

вы действительно не понимаете зачем нужны НФТ?

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Мисс Целлофан

Я действительно не понимаю и тщетно пытаюсь разобраться.

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Daniel Shnaider

Примерно для этого: Отправь сообщение: "Я не лох" на номер 5555.
Чем больше сообщений ты отправишь-тем круче ты не лох

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Линейный магнит

Стоимость каждого сообщения 15$

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Untiy

Нет, для чего?

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Сталин спас Россию

Да, NFT и прочее могут избавить отрасли от посредников и передавать деньги напрямую авторам контента, с автоматическим соблюдением авторских прав.

Только 99% авторов сидят на жопе ровно, ковыряют в носу и истерят, что более расторопные люди торгуют ссылками на их контент, бгг.

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Линейный магнит

А если я создам свой блокчейн, раскручу его и буду продавать там чужие NFT под видом своих, какой блокчейн окажется правее?
А если я просто изменю хэш картинки, изменив 1 пиксель, то что мне мешает продать его как новый NFT?

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Сталин спас Россию

Создавай на здоровье, продавай.

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Линейный магнит

Спасибо.

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Линейный магнит

Авторские права это основа капитализма. Щас такие правообладатели решили прерывать свое владение ими только потому что какие то нерды с реддита придумали какую мифическую ебалу

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Сталин спас Россию

Авторские права это основа благополучия правообладателей (не путать с самими авторами)

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Линейный магнит

Ну да, авторы имеют ч этого процент согласно договору. Всегда так было.

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Сталин спас Россию

А теперь авторы будут получать весь гешефт, а не делиться им с какими-то хуеплётами

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Линейный магнит

Ну нет, не будут. Потому что по самому авторскому праву это никак не бьёт, в суд ты этот нфт не принесешь, ну и правообладательское лобби будет куда сильнее. Собственно в СМИ типа тж эту тему и форсят для того чтобы придать этой движухе популярность , чтобы начались обсуждения касательно легальности . Но этого не случится потому что смотри выше.

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Skomorokh

в суд ты этот нфт не принесешь
 Ждем прецедента просто?

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Chikk

Прецедентное право не везде имеет место быть. ;)

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Сталин спас Россию

Кому нужен будет сраный суд в эпоху блокчейнов и зачем?

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Мисс Целлофан

Авторское право неотчуждаемо, оно всегда будет принадлежать только автору. У правообладателей есть исключительные права. И если я правильно понимаю принцип, то при покупке NFT ты как раз их и получаешь.

Хотя теперь мне непонятно, чем это отличается от уже имеющегося механизма продажи лицензии на использование.

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Линейный магнит

процесса передачи прав на интеллектуальную сосбтвенность при этом не присходит. то есть как то самозванно выглядит

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Мисс Целлофан

Тогда, получается, можно аналогию с картинами на холсте проводить? Я купила в рамке картину авторства Иванова. Авторские права по определению всегда остаются за Ивановым, исключительные права я тоже не приобретаю, они либо у Иванова, либо у того, кому он их передал. При этом у меня есть права на сам физический объект, который я могу повесить на стене, продать или сжечь, но не могу, например, копировать и продавать размноженные копии?

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Линейный магнит

очень немногие люди добиваются прибыли на этом рынке.
 Не только лишь все

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Линейный магнит
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