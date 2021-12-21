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Новости
Sasha Shambilova

Счётная палата разработала курс русского языка для чиновников. Цель — сделать документы понятнее Статьи редакции

Видео лекций опубликуют на ютуб-канале ведомства.

21
529 просмотров

Как сообщается на сайте Счётной палаты (СП), основная цель курса — «развитие компетенций деловой речи и повышение понятности, доступности официальных документов». Первое видео с рекомендациями, «как писать проще о сложных государственных вопросах», уже разместили в открытом доступе.

Основой для курса стали примеры и материалы из отчётов СП. Ведомство советует избегать повторов и избыточности, включать наглядные материалы, а также делать текст простым, но не примитивным.

В 2021 году все лекции разместили на внутренней платформе, но в Счётной палате посчитали, что обучение «может быть полезно всем сотрудникам государственных органов, работающим с текстами официальных документов». Курс разработали в рамках госконтракта стоимостью 1,375 миллиона рублей.

Он состоит из трёх блоков: «Основы структурирования информации», «Лексико-стилистическое наполнение текста» и «Визуальный контент». Всего обучение включает 24 видеоурока, а его общая продолжительность — четыре часа.

Мы видим значительный запрос со стороны общества на то, чтобы органы власти были ещё более понятны, говорили с людьми на одном языке. Поэтому мы изначально создавали наш курс не только для себя, но и для всех госслужащих, чтобы у каждого ведомства расширилась возможность предоставлять информацию о себе на понятном для всех языке.

Павел Демидов
директор департамента внешних коммуникаций СП РФ

#новости

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Трансгендолет

чтобы у каждого ведомства расширилась возможность предоставлять информацию
 развитие компетенций деловой речи и повышение понятности, доступности официальных документов
Уже есть первые подвижки!

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6
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Michael Scott

Со времён универа ненавижу слово «компетенция» когда приходилось отчеты по практике писать. Уххх сука

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1
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Федя Прозоров

Вот оно «великое советское образование» и «надо заставлять детей сочинения писать, как раньше». Документа составить не могут

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5
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rustyrazor

Может быть, чиновниками в основном просто двоечники становятся))

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1
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Федя Прозоров

Тсссс. Не разрушай скрепы

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0
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Линейный магнит

так они сами ничего и не составляют думаю, там помощники помощников на стажировке этим занимаются

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0
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Роман Александров
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5
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Линейный магнит

Курс разработали в рамках госконтракта стоимостью 1,375 миллиона рублей
 Всего обучение включает 24 видеоурока
 Охуеть. 57 тысяч за шестиминутное видео без какой-либо анимации. Чел монотонно очень медленно зачитывает текст сомнительной ценности с суфлёра.

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0
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Закомплексованная Душа

Ну по мне так это ещё дешего

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2
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Сталин спас Россию

Давно пора

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1
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Линейный магнит

Учебники по новоязу. Понятно.

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Линейный магнит

«Основы структурирования хлопка»
 «Лексико-стилистическое наполнение отрицательного роста»
 «Визуальный берлинский пациент, о котором вы спросили»

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1
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Праздничный Никита

чтобы органы власти были ещё более понятны, говорили с людьми на одном языке
Для этого нужно, чтобы органы власти были подконтрольны этому обществу, а не вот это все пускание пыли в глаза

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Линейный магнит

Один тут на днях поговорил на одном языке

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Сергей Шестаков

О, новояз подвезли

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aliftin

Для таких парней самое то русский подтянуть.

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испанский смех

Нужны посадки и увольнения, только такая мотивация работает

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Линейный магнит

в счетной палате нерусские что ли работают? как они на должности то попали

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Линейный магнит

Пиши-сокращай, сажай-убивай

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И В

А запрос со стороны общества на нормальное правительство не видели?

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Alexandra Golosova

Первое видео с рекомендациями, «как писать проще о сложных государственных вопросах», уже разместили в открытом доступе.
 И уже на заставке лишний пробел в хештеге

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