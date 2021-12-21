Мы видим значительный запрос со стороны общества на то, чтобы органы власти были ещё более понятны, говорили с людьми на одном языке. Поэтому мы изначально создавали наш курс не только для себя, но и для всех госслужащих, чтобы у каждого ведомства расширилась возможность предоставлять информацию о себе на понятном для всех языке.