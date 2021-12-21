Счётная палата разработала курс русского языка для чиновников. Цель — сделать документы понятнее Статьи редакции
Видео лекций опубликуют на ютуб-канале ведомства.
Как сообщается на сайте Счётной палаты (СП), основная цель курса — «развитие компетенций деловой речи и повышение понятности, доступности официальных документов». Первое видео с рекомендациями, «как писать проще о сложных государственных вопросах», уже разместили в открытом доступе.
Основой для курса стали примеры и материалы из отчётов СП. Ведомство советует избегать повторов и избыточности, включать наглядные материалы, а также делать текст простым, но не примитивным.
В 2021 году все лекции разместили на внутренней платформе, но в Счётной палате посчитали, что обучение «может быть полезно всем сотрудникам государственных органов, работающим с текстами официальных документов». Курс разработали в рамках госконтракта стоимостью 1,375 миллиона рублей.
Он состоит из трёх блоков: «Основы структурирования информации», «Лексико-стилистическое наполнение текста» и «Визуальный контент». Всего обучение включает 24 видеоурока, а его общая продолжительность — четыре часа.
чтобы у каждого ведомства расширилась возможность предоставлять информацию
развитие компетенций деловой речи и повышение понятности, доступности официальных документов
Уже есть первые подвижки!
Со времён универа ненавижу слово «компетенция» когда приходилось отчеты по практике писать. Уххх сука
Вот оно «великое советское образование» и «надо заставлять детей сочинения писать, как раньше». Документа составить не могут
Может быть, чиновниками в основном просто двоечники становятся))
Тсссс. Не разрушай скрепы
Ну по мне так это ещё дешего
Давно пора
чтобы органы власти были ещё более понятны, говорили с людьми на одном языке
Для этого нужно, чтобы органы власти были подконтрольны этому обществу, а не вот это все пускание пыли в глаза
О, новояз подвезли
Для таких парней самое то русский подтянуть.
Нужны посадки и увольнения, только такая мотивация работает
А запрос со стороны общества на нормальное правительство не видели?
Первое видео с рекомендациями, «как писать проще о сложных государственных вопросах», уже разместили в открытом доступе.
И уже на заставке лишний пробел в хештеге