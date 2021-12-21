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Новости
vc.ru

Google частично разблокировал ютуб-канал «Царьграда» по решению суда Статьи редакции

Пока Google не восстановит канал полностью, она будет получать штраф по 100 тысяч рублей в день.

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1668 просмотров

Канал снова появился на видеоплатформе, но Google удалил из него часть контента, а у «Царьграда» нет к нему доступа, пишет Forbes.

По решению суда, Google должен полностью разблокировать YouTube-канал «Царьграда», вернуть авторам доступ и восстановить все «почтовые сообщения, документы, изображения, таблицы и чаты, список подписчиков, комментарии к видеороликам, репосты, лайки и дизлайки».

16 декабря суд подтвердил, что Google незаконно заблокировал YouTube-канал «Царьграда» и обязал компанию выплачивать штраф в 100 тысяч рублей каждый день за неисполнение решения суда.

Суд указал, что в первые девять месяцев предельный размер неустойки не может быть больше миллиарда рублей. Однако если Google полностью не восстановит канал до 2022 года, ограничение на штраф пропадёт, и он составит более миллиарда рублей.

В октябре 2020 года двое зрителей «Царьграда» подали иски в суд против Google, потому что потеряли возможность смотреть YouTube-канал «Царьграда» и «обсуждать интересующие их темы с единомышленниками».

Google заблокировал YouTube-канал «Царьграда» в июле 2020 года, сославшись на то, что его глава Константин Малофеев находится под санкциями США. 12 июля 2021 года Google предложил «Царьграду» мирно урегулировать спор. В августе телеканал заявил, что переговоры о мирном разрешении «завершены, по существу не начавшись». Тогда же Google пригрозил перестать блокировать запрещённый в России контент из-за иска «Царьграда».

#новости #google #суды #царьград

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FOX

Почуяв кровь, РКН и дальше будет кошмарить онлайн платформы, особенно после такой крупной победы.

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10
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Линейный магнит

в других странах точно так же всё будет.

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3
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FOX

другие страны не занимаются цензурой как РКН

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0
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Линейный магнит

улыбнуло :))

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6
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FOX

улыбайся, пока это разрешено

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7
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FOX
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0
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Линейный магнит

занимаются, просто ты а) в инофрмационном пузыре россии б) ркн громчче всех вопит о важности соблюдения российских законов. даже в самих сша есть цензорские моментики.

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0
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Данислав Жуков

Абсолютная чушь. Только в России блокируется доступ в стране к ресурсам и VPN. Прямая цензура как в Китае. Нигде больше блокировок нет.

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0
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Линейный магнит

ты не пользовался эмиратским интернетом. тамошний цензор в разы пизже нашего, при этом он блочит звонки по WebRTC не потмоу что экстремизм, а честно говорят что хотят чтобы ты пользовался их платными сервисами

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3
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Линейный магнит

Так вот где трушный анкап заседает

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3
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rustyrazor

В Эмиратах это не цензура, а культурные особенности региона и монархии.

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3
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Лига порвах

эмиратским
 КНДР еще вспомни

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2
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Линейный магнит

эмираты союзник США

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1
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Лига порвах

хуюзник

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0
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Линейный магнит

ну блин))) там даже тикток не глобальный к которому мы в россии имеем доступ, а только Tiktok Arab

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1
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Сталин спас Россию

Это другое и вообще ты кремлебот

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1
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Линейный магнит

На самом деле Россия в самом низу в рейтинге политических и гражданских свобод. Так что в большинстве стран ситуация гораздо лучше

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0
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Линейный магнит

глупо будет говорить что только правительство в этом виновато. большинство населения ввиду неграмотности не сильно то и понимает что это за права такие

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0
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Линейный магнит

Вот куда Трампу надо обратиться, а не вот эти ваши Омериканские суды

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10
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Линейный магнит

Разблокируют полностью. Это рыночек.

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6
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Линейный магнит

потом опять заблокируют и сделают восстановление платным. это тоже рыночек.
для юр лиц косариков так за 500 и с решением американсокго суда. а иначе - извинити прастити не можем

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1
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Линейный магнит

ну-ну)

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3
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Линейный магнит

ну бля перед каждой угандой так прогибаться у них денег не хватит.
хотя, я думаю пойдут по пути разделения юрлиц. типа гугл россия это вот эти ваши рты царьграды соловьевы, но более глобальный контент это уже гугл юэсэй

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2
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Линейный магнит

В октябре 2020 года двое зрителей «Царьграда» подали иски в суд против Google
 Это все зрители царьграда.

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7
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FOX

ветераны

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0
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Линейный магнит

Это оскорбление ветеранов?

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1
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Линейный магнит

Виталий Царь и Виктор Град

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Трансгендолет

Когда уже суды заставят ютуб ставить царьграду и соловьеву автоматически по 100 000 лайков и выводить их во все ленты, включая приватные листы?

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3
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Линейный магнит

они там обязали вернуть дизлайки.
опять невыполнимые требования выдвигают

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3
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Stanley H. Tweedle

Нужно им качество в 240p ограничить

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2
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Линейный магнит

144p

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3
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Александр Борродач

с ограничением канала 24 кбит/с

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1
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Линейный магнит

8 кбит/с будет достаточно

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0
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Линейный магнит

Google незаконно заблокировала YouTube-канал «Царьграда»
 как можно незаконно заблокировать на своем ресурсе свои же сущности?

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1
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Chikk

Неудобные вопросы задавать? А не наймит ли ты, не иногент случаем?

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1
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Paladin 404992

Опять нагнули пиндосов

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2
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Комментарий удален

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Линейный магнит

Уже ответили во время выборов

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4
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Айзеблакетбрасорк

Досадно, но посмотрим. Момент в другом - будут давить со всем остальным, плюс придумают новые хотелки. Какие перспективы - сам понимаешь.

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Super 72

Уверен, это решение согласовано с властями США.
Тут на весах либо бан ютуба либо пусть работает этот говно канал который никто не смотрит
Логично не давать повода рос властям банить Ютьюб

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–1
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FOX

найдут др причину, например, не удаление видео экстремистов ФБК

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3
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Линейный магнит

кстати возможно да.
по принципу не тронь не будет

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Алексей Маликов

Нет. Малофеев всё ещё в санкционном списке. Google посчитал, что здесь выгоднее будет рискнуть.

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0
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Линейный магнит

Google частично разблокировал ютуб-канал «Царьграда»

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1
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FOX

дальше на очереди RT

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Линейный магнит

с RT весело. потому что хоть Симоньян и пищала что то про RT Deutcheland, но по факту это получилось RT Московский филиал на немецком языке. то есть это российское юрлицо которое зхачем то на россйский сегмент ютуба собралось вещать на немецком ( видимо для русских немцев )

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user101

скорее бы уже все ютубы-фейсбуки-твитеры-гуглы итд полностью обгадились и p2p начало работать в полную силу
монополия - это всегда плохо

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Алексей Маликов

p2p работает, смотри

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Линейный магнит

В октябре 2020 года двое зрителей «Царьграда» подали иски в суд против Google, потому что потеряли возможность смотреть YouTube-канал «Царьграда» и «обсуждать интересующие их темы с единомышленниками»
 То есть я тоже могу подать в суд на Ютуб если он забанит какой-нибудь канал, который мне нравится. Причём даже если этот канал правила нарушал. И получить 1 млрд рублей? Изи бабки

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