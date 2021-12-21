Пока Google не восстановит канал полностью, она будет получать штраф по 100 тысяч рублей в день.

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Канал снова появился на видеоплатформе, но Google удалил из него часть контента, а у «Царьграда» нет к нему доступа, пишет Forbes.

По решению суда, Google должен полностью разблокировать YouTube-канал «Царьграда», вернуть авторам доступ и восстановить все «почтовые сообщения, документы, изображения, таблицы и чаты, список подписчиков, комментарии к видеороликам, репосты, лайки и дизлайки».

16 декабря суд подтвердил, что Google незаконно заблокировал YouTube-канал «Царьграда» и обязал компанию выплачивать штраф в 100 тысяч рублей каждый день за неисполнение решения суда.

Суд указал, что в первые девять месяцев предельный размер неустойки не может быть больше миллиарда рублей. Однако если Google полностью не восстановит канал до 2022 года, ограничение на штраф пропадёт, и он составит более миллиарда рублей.

В октябре 2020 года двое зрителей «Царьграда» подали иски в суд против Google, потому что потеряли возможность смотреть YouTube-канал «Царьграда» и «обсуждать интересующие их темы с единомышленниками».