Google частично разблокировал ютуб-канал «Царьграда» по решению суда Статьи редакции
Пока Google не восстановит канал полностью, она будет получать штраф по 100 тысяч рублей в день.
Канал снова появился на видеоплатформе, но Google удалил из него часть контента, а у «Царьграда» нет к нему доступа, пишет Forbes.
По решению суда, Google должен полностью разблокировать YouTube-канал «Царьграда», вернуть авторам доступ и восстановить все «почтовые сообщения, документы, изображения, таблицы и чаты, список подписчиков, комментарии к видеороликам, репосты, лайки и дизлайки».
16 декабря суд подтвердил, что Google незаконно заблокировал YouTube-канал «Царьграда» и обязал компанию выплачивать штраф в 100 тысяч рублей каждый день за неисполнение решения суда.
Суд указал, что в первые девять месяцев предельный размер неустойки не может быть больше миллиарда рублей. Однако если Google полностью не восстановит канал до 2022 года, ограничение на штраф пропадёт, и он составит более миллиарда рублей.
В октябре 2020 года двое зрителей «Царьграда» подали иски в суд против Google, потому что потеряли возможность смотреть YouTube-канал «Царьграда» и «обсуждать интересующие их темы с единомышленниками».
Google заблокировал YouTube-канал «Царьграда» в июле 2020 года, сославшись на то, что его глава Константин Малофеев находится под санкциями США. 12 июля 2021 года Google предложил «Царьграду» мирно урегулировать спор. В августе телеканал заявил, что переговоры о мирном разрешении «завершены, по существу не начавшись». Тогда же Google пригрозил перестать блокировать запрещённый в России контент из-за иска «Царьграда».
Почуяв кровь, РКН и дальше будет кошмарить онлайн платформы, особенно после такой крупной победы.
другие страны не занимаются цензурой как РКН
улыбайся, пока это разрешено
Абсолютная чушь. Только в России блокируется доступ в стране к ресурсам и VPN. Прямая цензура как в Китае. Нигде больше блокировок нет.
В Эмиратах это не цензура, а культурные особенности региона и монархии.
эмиратским
КНДР еще вспомни
хуюзник
Это другое и вообще ты кремлебот
ветераны
Когда уже суды заставят ютуб ставить царьграду и соловьеву автоматически по 100 000 лайков и выводить их во все ленты, включая приватные листы?
Нужно им качество в 240p ограничить
с ограничением канала 24 кбит/с
Неудобные вопросы задавать? А не наймит ли ты, не иногент случаем?
Опять нагнули пиндосов
Комментарий удален
Досадно, но посмотрим. Момент в другом - будут давить со всем остальным, плюс придумают новые хотелки. Какие перспективы - сам понимаешь.
Уверен, это решение согласовано с властями США.
Тут на весах либо бан ютуба либо пусть работает этот говно канал который никто не смотрит
Логично не давать повода рос властям банить Ютьюб
найдут др причину, например, не удаление видео экстремистов ФБК
Нет. Малофеев всё ещё в санкционном списке. Google посчитал, что здесь выгоднее будет рискнуть.
дальше на очереди RT
с RT весело. потому что хоть Симоньян и пищала что то про RT Deutcheland, но по факту это получилось RT Московский филиал на немецком языке. то есть это российское юрлицо которое зхачем то на россйский сегмент ютуба собралось вещать на немецком ( видимо для русских немцев )
скорее бы уже все ютубы-фейсбуки-твитеры-гуглы итд полностью обгадились и p2p начало работать в полную силу
монополия - это всегда плохо
p2p работает, смотри
В октябре 2020 года двое зрителей «Царьграда» подали иски в суд против Google, потому что потеряли возможность смотреть YouTube-канал «Царьграда» и «обсуждать интересующие их темы с единомышленниками»
То есть я тоже могу подать в суд на Ютуб если он забанит какой-нибудь канал, который мне нравится. Причём даже если этот канал правила нарушал. И получить 1 млрд рублей? Изи бабки