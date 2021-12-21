В США впервые одобрили инъекции для профилактики ВИЧ-инфекции Статьи редакции
Препарат будет стоит 3,7 тысяч долларов за инъекцию.
Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) разрешило применение инъекционного препарата Apretudе от фармацевтической компании GlaxoSmithKline. Об этом сказано на сайте ведомства.
Первые две дозы Apretudе необходимо вводить пациенту с интервалом в один месяц, а затем — каждые два месяца. Всего препарат нужно вводить шесть раз в год, когда приём таблеток для профилактики заболевания необходимо принимать ежедневно.
Как рассказала директор отдела противовирусных препаратов FDA Дебора Бирнкрант, препарат будет иметь большое значение для борьбы с эпидемией ВИЧ в США.
Также у производителя лекарства есть программы для людей без страховок, которые не могут позволить себе его приобретение. В ближайшее время GlaxoSmithKline подаст заявку на регистрацию препарата в Великобритании и странах Евросоюза.
Безопасность и эффективность Apretude оценивалась в испытаниях, где сравнивали этот препарат и Truvada (пероральное лекарство, которое необходимо принимать один раз в день). В исследовании с Apretude принимали участие 4,5 тысячи цисгендерных мужчин и трансгендерных женщин, а с Truvada — 3,2 тысячи цисгендерных мужчин и трансгендерных женщин.
Результаты испытаний показали, что участники, принимавшие Apretude, имели на 69% меньше риска заражения ВИЧ по сравнению с теми, кто принимал Truvada. Среди побочных эффектов учёные выделяли реакции на месте укола, головную боль, усталость, боль в спине и сыпь.
Раньше там ВИЧ инфицированные имели продолжительность жизни как здоровые россияне. Теперь и они дольше жить будут
Есть возражения по существу или просто жопа порвалась?
Не обращай внимания. Он явно про себя писал: возражений по существу нет, но жопа "а вот в рашке!!1" порвалась
Тем более когда на украине продолжительность жизни еще меньше, лол
ох бля как у украинцев очко рвет от правды
Почему тебя так волнует национальность?
При чем здесь национальность?
Вот и я про то же.
Прививка для профилактики - с ней нельзя заразиться вич.
Из всего вами перечисленного всегда есть риск заразится - для этого и создаются превентивные препараты.
Из всего перечисленного? Ну гондон у бляди порвался я еще понимаю, ну даже вич-отрицательная девушка хватанула где-то и тебе принесла. Но к своим одноразовым стерильным шприцам за три копейки то какой доеб?
Потому чтт к врачам со своими шприцами обычно не ходят. Тут больше человеческий фактор даже.
Apretude comes with a boxed warning to not use the drug unless a negative HIV test is confirmed.
Да. Положительным нельзя колоть.
Ну, терапия помогает тот же спид не заработать и не передавать вич другим, насколько я знаю.
А так, снижение риска - уже хоть что-то. Вич не так просто заразиться, если соблюдать меры предосторожности.
Слышала, что у патологоанатомов есть какой-то процент риска заразиться вич при вскрытии (не знаю, насколько это достоверно). Думаю, в их случае прививка не помешает.
Скальпель соскользнул, к примеру. По-хорошему у них кольчужные перчатки на этот случай, но от небрежности никто не застрахован.
Вообще, у патологоанатомов профессиональная болезнь - туберкулёз, но некоторые и про вероятность подцепить вич говорили.
В лабораториях и на осмотре/чистке мест преступлений та же история, только там ещё и перчатка может порваться у эксперта.
есть ведь ещё те, кто в паре с вич положительным человеком, уменьшить и стигматизацию в какой-то степени тоже очень круто
Ну, вот медработникам или персоналу, которые контактируют с человеческими жидкостями, не помешало бы.
новость про США
А ВОТ В РОССИИ
Все еще не вотэбаутизм
красивое приплетение
речь про профилактику, а не лечение
3,7 тысяч долларов за инъекцию
Типа ну понятно, доступная хня для богатеньких, чьи детки в группах риска так сказатб
Сук, буквально в каждую подобную тему прибегают комуняки с юзлес нытьем про "для богатеньких".
Сейчас по $4K, через несколько лет дешевле.
Э, ты ты не бросайся такими обзывательствами, какой нахуй коммуняка.
Я рил считаю что это очередное дорогое средство для тех кто сможет себе это позволить.
через несколько лет дешевле
За это время конечно не будет пострадавших от такой цены, ага.
Конечно есть таблетки все дела, но блять, такая терапия по сравнению с таблетками небо и земля.
Я рил считаю что это очередное дорогое средство для тех кто сможет себе это позволить. За это время конечно не будет пострадавших от такой цены, ага. Конечно есть таблетки все дела, но блять, такая терапия по сравнению с таблетками небо и земля.
Любые передовые лекарства стоят дорого, ибо на их разработку надо хер знает сколько денег. Да, иногда кажется, что это не совсем справедливо, но иначе никак.
Ладно, соглы, но всё равно подгорает от такого всегда.
Да там по страховке будут всех колоть скоро,как всегда было.
Ага, про золгесма от СМА так же говорили. Но он лет 10 все так же стоит 150 тыр бачей. Потому что фарм компания это не богадельня, и цель фарм компании, как и любой другой - зарабатывать
Меня меньше трёх минимальных зарплат,это даже если страховки нет
Это скорее для элитных проституток и порноактёров. ЗППП лечится, а СПИД нет
такая цена только потому, что у компании патент на препарат
после истечения срока патента цены дженериков не будут выше 200баксов/укол
Скорее бы. Буду ебать все что движется. Но это не точно.
никто не отменяет резистентности вируса к препарату
на любой доконтактной профилактике есть шанс, что тебе накончают в очко спермой, которая содержит мутированный штамм с резистентностью ко всем препам, поэтому презы никто не отменял
ты все испортил
разочароваться - значит снять с себя чары
3,7 х 6 = 22200 $ в год
СПИД побеждён!!!
Ну и заголовок конечно... Для тех кто не в теме, я кратко поясню.
Носителям вич, что бы поддерживать здоровье и вич не перешел в стадию спид - каждый день нужно пить таблетки, обычно одну утром и одну вечером, те кто чуть богаче - только раз в 24 часа.
И естественно некоторые люди забывают принять утром или вечером, это почти не несет рисков при однократном пропуске, но несет ощутимые риски при систематическом (терапия перестает работать) и в принципе для кого то это не очень удобно.
И вот эта форма в виде инъекции (к слову я о её разработке слышал еще году в 15), по сути ничего нового в плане качества лечения не дает, но повышает удобство, так как проще один раз в 2 месяца уколоться чем пить таблетки два раза в день. Т.е это не сказать что какой то прорыв, но жизнь облегчает да. Цена на старте обычная, года через два будет индийский вариант подешевле.
во всем цивилизованном мире таблетки пьют раз в день, без разделения на утро/вечер
это в рашке штопают таблы с низкой концентрацией препарата и низким уровнем очистки, разделяя дозы по 600мг на 6 таблеток по 100мг
Что ты, блеать, несёшь? Препараты бывают разные, в том числе и по моментам приёма.
Сначала фармацевты создают болезни, а потом за бабки начинают лечить вас от них. В России уже так залечили, что средняя продолжительность жизни у мужчин 50 лет...
а пока не лечили было 100?