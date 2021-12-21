Препарат будет стоит 3,7 тысяч долларов за инъекцию.

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Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) разрешило применение инъекционного препарата Apretudе от фармацевтической компании GlaxoSmithKline. Об этом сказано на сайте ведомства.

Первые две дозы Apretudе необходимо вводить пациенту с интервалом в один месяц, а затем — каждые два месяца. Всего препарат нужно вводить шесть раз в год, когда приём таблеток для профилактики заболевания необходимо принимать ежедневно.

Как рассказала директор отдела противовирусных препаратов FDA Дебора Бирнкрант, препарат будет иметь большое значение для борьбы с эпидемией ВИЧ в США.

Инъекции особенно ценны для лиц с высоким риском и определённой группы, где соблюдение ежедневного приёма лекарств — это проблема или слишком дорогой вариант. Препарат также одобрили и для использования подросткам, входящим в группу риска

Дебора Бирнкрант

директор отдела противовирусных препаратов FDA



Также у производителя лекарства есть программы для людей без страховок, которые не могут позволить себе его приобретение. В ближайшее время GlaxoSmithKline подаст заявку на регистрацию препарата в Великобритании и странах Евросоюза.

Безопасность и эффективность Apretude оценивалась в испытаниях, где сравнивали этот препарат и Truvada (пероральное лекарство, которое необходимо принимать один раз в день). В исследовании с Apretude принимали участие 4,5 тысячи цисгендерных мужчин и трансгендерных женщин, а с Truvada — 3,2 тысячи цисгендерных мужчин и трансгендерных женщин.