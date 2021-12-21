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Новости
Сергей Исенеков

В США впервые одобрили инъекции для профилактики ВИЧ-инфекции Статьи редакции

Препарат будет стоит 3,7 тысяч долларов за инъекцию.

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Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) разрешило применение инъекционного препарата Apretudе от фармацевтической компании GlaxoSmithKline. Об этом сказано на сайте ведомства.

Первые две дозы Apretudе необходимо вводить пациенту с интервалом в один месяц, а затем — каждые два месяца. Всего препарат нужно вводить шесть раз в год, когда приём таблеток для профилактики заболевания необходимо принимать ежедневно.

Как рассказала директор отдела противовирусных препаратов FDA Дебора Бирнкрант, препарат будет иметь большое значение для борьбы с эпидемией ВИЧ в США.

Инъекции особенно ценны для лиц с высоким риском и определённой группы, где соблюдение ежедневного приёма лекарств — это проблема или слишком дорогой вариант. Препарат также одобрили и для использования подросткам, входящим в группу риска

Дебора Бирнкрант
директор отдела противовирусных препаратов FDA

Также у производителя лекарства есть программы для людей без страховок, которые не могут позволить себе его приобретение. В ближайшее время GlaxoSmithKline подаст заявку на регистрацию препарата в Великобритании и странах Евросоюза.

Безопасность и эффективность Apretude оценивалась в испытаниях, где сравнивали этот препарат и Truvada (пероральное лекарство, которое необходимо принимать один раз в день). В исследовании с Apretude принимали участие 4,5 тысячи цисгендерных мужчин и трансгендерных женщин, а с Truvada — 3,2 тысячи цисгендерных мужчин и трансгендерных женщин.

Результаты испытаний показали, что участники, принимавшие Apretude, имели на 69% меньше риска заражения ВИЧ по сравнению с теми, кто принимал Truvada. Среди побочных эффектов учёные выделяли реакции на месте укола, головную боль, усталость, боль в спине и сыпь.

#новости #вич #сша #медицина

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61 комментарий
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VladimirV

Раньше там ВИЧ инфицированные имели продолжительность жизни как здоровые россияне. Теперь и они дольше жить будут

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7
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Линейный магнит

Почему украинца так волнует продолжительность жизни россиян и американцев?

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2
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VladimirV

Есть возражения по существу или просто жопа порвалась?

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2
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Линейный магнит

Тебе вопрос не понятен? Я тебе где-то возражал?

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1
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Сергей Лукин

Не обращай внимания. Он явно про себя писал: возражений по существу нет, но жопа "а вот в рашке!!1" порвалась

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2
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IO

Тем более когда на украине продолжительность жизни еще меньше, лол

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0
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IO

ох бля как у украинцев очко рвет от правды

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2
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Explosive Magic

Почему тебя так волнует национальность?

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1
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N/a

При чем здесь национальность?

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1
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Explosive Magic

Вот и я про то же.

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0
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Матвей Нилов

Прививка для профилактики - с ней нельзя заразиться вич.

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2
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Линейный магнит

3,7 тысяч долларов за инъекцию.

Вместо презервативов, одноразовых шприцов и постоянных партнёров . . .

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0
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Матвей Нилов

Из всего вами перечисленного всегда есть риск заразится - для этого и создаются превентивные препараты.

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2
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Линейный магнит

Да, риск всё равно (при традиционных методах защиты) сохраняется, я знаю.
Мне вообще не нравится ВИЧ.
Его эпидемия прихлопнула дальнейшую эволюцию сексуальной революции.

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0
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Максоний

Из всего перечисленного? Ну гондон у бляди порвался я еще понимаю, ну даже вич-отрицательная девушка хватанула где-то и тебе принесла. Но к своим одноразовым стерильным шприцам за три копейки то какой доеб?

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0
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Матвей Нилов

Потому чтт к врачам со своими шприцами обычно не ходят. Тут больше человеческий фактор даже.

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0
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Линейный магнит

Так вроде теперь там не будет вич-инфицированных

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2
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Линейный магнит

Ну в топике странно написано "для профилактики".
Ещё раз прочёл, не нашёл "для лечения".

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WED CR.ST.

Apretude comes with a boxed warning to not use the drug unless a negative HIV test is confirmed.
Да. Положительным нельзя колоть.

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1
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Линейный магнит

Ну то есть рано радовались, лекарства от ВИЧ таки пока нет.
То есть такого, что был носителем, пролечился, и перестал им быть.
Не имею в виду терапию, поддерживающую продолжительность жизни.

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1
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WED CR.ST.

Ну, терапия помогает тот же спид не заработать и не передавать вич другим, насколько я знаю.

А так, снижение риска - уже хоть что-то. Вич не так просто заразиться, если соблюдать меры предосторожности.

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1
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WED CR.ST.

Слышала, что у патологоанатомов есть какой-то процент риска заразиться вич при вскрытии (не знаю, насколько это достоверно). Думаю, в их случае прививка не помешает.

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2
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Линейный магнит

Ну да, наверное.
Конечно, они делают вскрытие в мед. перчатках, и не каждый труп - носитель ВИЧ, но мало ли что.
Если что-то пошло не так . . .

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1
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WED CR.ST.

Скальпель соскользнул, к примеру. По-хорошему у них кольчужные перчатки на этот случай, но от небрежности никто не застрахован.
Вообще, у патологоанатомов профессиональная болезнь - туберкулёз, но некоторые и про вероятность подцепить вич говорили.

В лабораториях и на осмотре/чистке мест преступлений та же история, только там ещё и перчатка может порваться у эксперта.

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1
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Линейный магнит

А так, снижение риска - уже хоть что-то. Вич не так просто заразиться, если соблюдать меры предосторожности.
Уколы по 4$К вместо презервативов, одноразовых шприцов и постоянных половых партнёров?

Такое себе . . .

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Мир Май

есть ведь ещё те, кто в паре с вич положительным человеком, уменьшить и стигматизацию в какой-то степени тоже очень круто

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4
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Линейный магнит

Это да.
Я не подумал об этом ранее. Да.

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0
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WED CR.ST.

Ну, вот медработникам или персоналу, которые контактируют с человеческими жидкостями, не помешало бы.

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2
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Линейный магнит

Думаю, да.
У них риск вынужденный, обусловленный характером работы.

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1
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Линейный магнит

В оригинале - HIV prevention, то есть предотвращение вич

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1
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Линейный магнит

Да понял.
Тогда - это дорогая замена одноразовых шприцов, презервативов и постоянных сексуальных партнёров - по факту.

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0
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Doktor Streyndzhlav

новость про США
 А ВОТ В РОССИИ
 Все еще не вотэбаутизм

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2
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Олег Веснин

красивое приплетение

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0
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Степан Анейчик

речь про профилактику, а не лечение

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Mi Sui

3,7 тысяч долларов за инъекцию
 Типа ну понятно, доступная хня для богатеньких, чьи детки в группах риска так сказатб

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rustyrazor

Сук, буквально в каждую подобную тему прибегают комуняки с юзлес нытьем про "для богатеньких".
Сейчас по $4K, через несколько лет дешевле.

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8
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Линейный магнит

И никто же не спрашивает, сколько миллиардов GSK влупило на R&D и испытания лекарства.

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6
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Mi Sui

Э, ты ты не бросайся такими обзывательствами, какой нахуй коммуняка.
Я рил считаю что это очередное дорогое средство для тех кто сможет себе это позволить.
через несколько лет дешевле
 За это время конечно не будет пострадавших от такой цены, ага.
Конечно есть таблетки все дела, но блять, такая терапия по сравнению с таблетками небо и земля.

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0
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rustyrazor

Я рил считаю что это очередное дорогое средство для тех кто сможет себе это позволить. За это время конечно не будет пострадавших от такой цены, ага. Конечно есть таблетки все дела, но блять, такая терапия по сравнению с таблетками небо и земля.
Любые передовые лекарства стоят дорого, ибо на их разработку надо хер знает сколько денег. Да, иногда кажется, что это не совсем справедливо, но иначе никак.

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1
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Mi Sui

Ладно, соглы, но всё равно подгорает от такого всегда.

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0
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VladimirV

Да там по страховке будут всех колоть скоро,как всегда было.

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0
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N.D

Ага, про золгесма от СМА так же говорили. Но он лет 10 все так же стоит 150 тыр бачей. Потому что фарм компания это не богадельня, и цель фарм компании, как и любой другой - зарабатывать

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0
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VladimirV

Меня меньше трёх минимальных зарплат,это даже если страховки нет

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Магомед Шереметьев

Это скорее для элитных проституток и порноактёров. ЗППП лечится, а СПИД нет

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neimovirne

такая цена только потому, что у компании патент на препарат
после истечения срока патента цены дженериков не будут выше 200баксов/укол

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Михаил Павлович

Скорее бы. Буду ебать все что движется. Но это не точно.

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neimovirne

никто не отменяет резистентности вируса к препарату
на любой доконтактной профилактике есть шанс, что тебе накончают в очко спермой, которая содержит мутированный штамм с резистентностью ко всем препам, поэтому презы никто не отменял

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Михаил Павлович

ты все испортил

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neimovirne

разочароваться - значит снять с себя чары

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Линейный магнит

Больше препов разных и действенных! Ура!!!

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Photuum

3,7 х 6 = 22200 $ в год
СПИД побеждён!!!

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Линейный магнит

Ох чувствую производители одноразовых шприцов стонкс

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Линейный магнит

Нет сексу без QR-кода!

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Линейный магнит

В оригинале написано, что тестировали мужчинах, занимающихся сексуальной деятельностью с другими мужчинами.

study, which was conducted on men who engage in sexual activity with other men

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DrinK Smoke

Ну и заголовок конечно... Для тех кто не в теме, я кратко поясню.
Носителям вич, что бы поддерживать здоровье и вич не перешел в стадию спид - каждый день нужно пить таблетки, обычно одну утром и одну вечером, те кто чуть богаче - только раз в 24 часа.
И естественно некоторые люди забывают принять утром или вечером, это почти не несет рисков при однократном пропуске, но несет ощутимые риски при систематическом (терапия перестает работать) и в принципе для кого то это не очень удобно.
И вот эта форма в виде инъекции (к слову я о её разработке слышал еще году в 15), по сути ничего нового в плане качества лечения не дает, но повышает удобство, так как проще один раз в 2 месяца уколоться чем пить таблетки два раза в день. Т.е это не сказать что какой то прорыв, но жизнь облегчает да. Цена на старте обычная, года через два будет индийский вариант подешевле.

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neimovirne

во всем цивилизованном мире таблетки пьют раз в день, без разделения на утро/вечер
это в рашке штопают таблы с низкой концентрацией препарата и низким уровнем очистки, разделяя дозы по 600мг на 6 таблеток по 100мг

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Chikk

Что ты, блеать, несёшь? Препараты бывают разные, в том числе и по моментам приёма.

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Jonny Odyssey

Сначала фармацевты создают болезни, а потом за бабки начинают лечить вас от них. В России уже так залечили, что средняя продолжительность жизни у мужчин 50 лет...

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–4
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Линейный магнит

пук

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Мир Май

а пока не лечили было 100?

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neimovirne
Эффект Даннинга — Крюгера
Эффект Даннинга — Крюгера — метакогнитивное искажение, которое заключается в том, что люди…
ru.wikipedia.org
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