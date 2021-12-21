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Новости
vc.ru

Бывший глава Twitter Джек Дорси назвал концепцию Web 3.0 собственностью венчурных капиталистов Статьи редакции

А на вопрос Маска о том, где находится Web 3.0, ответил намёком на фонд Андрессена и Горовица.

46
1995 просмотров

Джек Дорси написал твит, в котором раскритиковал новую концепцию интернета, основой которой считаются децентрализация, отсутствие единого органа контроля и цензуры. На самом деле, по словам Дорси, Web 3.0 владеют венчурные капиталисты.

jack⚡️ @jack
You don’t own “web3.”

The VCs and their LPs do. It will never escape their incentives. It’s ultimately a centralized entity with a different label.

Know what you’re getting into…
Вы не владеете web3. Он принадлежит венчурным капиталистам и их партнёрам. Это никогда не ускользнёт от них. В конечном итоге web3 — всего лишь централизованная организация с другим названием. Знайте, во что вы ввязываетесь…

Пост собрал больше 22 тысяч лайков и тысячи ретвитов. Многие ответили, что не согласны с Дорси, а некоторые поддержали его. Среди комментаторов был и Илон Маск — он спросил, видел ли кто-то Web3. На что Дорси ответил: «Это где-то между a и z», намекнув, что Web 3.0 находится под контролем венчурной фирмы a16z, основанной Марком Андрессеном и Беном Горовицем.

На дискуссию отреагировал партнёр a16z Крис Диксон. Диксон написал, что он поклонник Дорси и надеется «привлечь его к Ethereum и другим блокчейнам». «Биткоин великолепен как цифровое золото, но есть и другие важные приложения, для которых требуются другие цепочки», — добавил Диксон.

В ответ Дорси написал, что необходимо сосредоточиться на технологиях, которые действительно будут принадлежать людям, а не отдельным лицам и компаниям.

jack⚡️ @jack
@cdixon I believe in you and your ability to understand systems. It’s critical we focus our energy on truly secure and resilient technologies owned by the mass of people, not individuals or institutions. Only that foundation will provide for the applications you allude to.
Очень важно сосредоточить нашу энергию на действительно безопасных и отказоустойчивых технологиях, которыми владеют люди, а не отдельные лица или учреждения.

Глава Twitter Джек Дорси ушёл с поста гендиректора компании 29 ноября. Как писало издание The New York Times со ссылкой на источник, после отставки Дорси может заняться криптовалютами и благотворительностью. Ранее он говорил, что биткоин — лучшая валюта интернета, а её основные проблемы — низкая скорость транзакций и отсутствие в обществе понимания всех преимуществ цифровых активов.

Технологии
Никита Логинов
Цифровая анархия в каждом доме — сможет ли Web3 превратить интернет в идеальный рынок без корпораций и чиновников Статьи редакции

Инженеры, предприниматели и энтузиасты пытаются построить свободный и справедливый интернет нового поколения, но пока это скорее Дикий Запад.

Децентрализованная финансовая система Web3, доступная через криптовалютный кошелёк Изображение TORN

#новости #twitter #web3

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Darth Felus

Опять капиталисты говна в штаны накидали.

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8
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Сергей Ахрем

как только ушёл с поста сразу в борцы за свободу заделался ,да охуеть теперь

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4
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Линейный магнит

И с капиталистами

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0
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user101

чмо при котором была запущена цензура рассказывает про контроль, причем путая понятия - not bad

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2
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Bad Mother Fucker

а у тебя есть красная кепка MAKE AMERICA GREAT AGAIN?

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1
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user101

слишком толсто

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Линейный магнит

У него есть шапка с рогами

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Праздничный Никита

Ну и в чем он не прав?

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2
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Сталин спас Россию

В том что называет децентрализованную сущность чьей-то собственностью. Дорси просто еблан.

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Линейный магнит

Та да, не то что сралин

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Линейный магнит
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Линейный магнит

Не скажи. Вот когда узнаем, сколько венчур вложил в биток и сколько вывел, кем был Сатоши- тогда и будет ясненько.
Пока что есть ощущение, что всей криптой реально манипулируют несколько фондов, эффективно стригущие хомяков.

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user101

причем тут крипта, самая прямая аналогия в плане принципа - это торенты

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Линейный магнит

Я не про технологию, а про сам подход. Если вы не понимаете, на чём конкретно будет зарабатывать фонд, значит он будет зарабатывать на вас.

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Линейный магнит

Кто ещё еблан: https://web3.foundation/

Эту говнину тут в прошлой статье рекламировали.

Web3 Foundation
Web3 Foundation Nurtures and stewards technologies and applications in the fields of decentralized…
web3.foundation
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0
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Сталин спас Россию

Кто ещё еблан
Наверное тот, кто считает, что владельцы сайтика с доменом web3 владеют всем децентрализованным вебом)

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–1
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Линейный магнит

децентрализованным вебом
Твой "децентрализованный веб" весь построен на их технологиях, разработку которых они финансируют и контролируют. Или тебе сложно с английского на казахский переводить?

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0
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Сталин спас Россию

Я понял, децентрализованным вебом управляет фонд web3, а интернетом управляет цру. Всё так и есть.

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–1
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Линейный магнит

По фактам. Покажи пальцем, где твой "децентрализованный веб"? Или есть набор технологий для начала его построения? Сколько из них за авторством web 3 foundation?

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0
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Нейроорлов

Помогите мне пожалуйста!

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2
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Аркадий Гайдаржи

Только на vc.ru web3 пишут как Web 3.0, хотя это совсем другая концепция

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1
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Праздничный Никита

Што? https://en.m.wikipedia.org/wiki/Web3

Web3
Web3, also known as Web 3.0, is an idea for a new iteration of the Internet that incorporates…
en.m.wikipedia.org
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0
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Сталин спас Россию

Там неправильно написано. Web 3.0 это семантическая паутина, а децентрализованный веб называется Web3.

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3
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Праздничный Никита

Началось. Web 3.0 используют в разных контекстах по разному. Ты каким образом выбрал самое правильное использование?

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Stolik Strigil

Ну вон, в России, и даже тут на "трендовом" тижорнале, авторы заметок пишут "NFT-токены", а так писать априори неправильно, ибо слово "токен" изначально в аббревиатуру входит. То, что авторы заметок не могут в логику, не значит, что за ними стоит повторять.

Например, даже в рамках изначальной дискуссии из заметки — ни Дорси, ни Маск не пишут Web 3.0, они пишут именно Web3, понимая разницу. "Web 3.0" появилось не в этой беседе, а уже у журналистов.

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4
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Сталин спас Россию

Web 3.0 используют в разных контекстах по разному
Кто использует и где? Мне неинтересна чья-то безграмотность. Web 3.0 и Web3 это совершенно разные вещи.

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–1
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Трансгендолет

Там все очень сложно))

https://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_Web

Semantic Web
The Semantic Web (sometimes known as Web 3.0) is an extension of the World Wide Web through…
en.wikipedia.org
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1
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Линейный магнит

Дорси хоть и поехавший почти как стерлигов, но прямо в рекламе этого веб 3 здесь на тж вы половину текста заняли рассказами про web3 foundation, которые и являются кучкой инвесторов, желающих свой, подконтрольный только им интернет.

Web3 Foundation
Web3 Foundation Nurtures and stewards technologies and applications in the fields of decentralized…
web3.foundation
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1
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Линейный магнит

«Это где-то между a и z», намекнув, что Web 3.0 находится под контролем венчурной фирмы a16z
 Имхо, есть вероятность что он намекал на что-то другое. a - первая буква алфавита, z - последняя.
Мне лень прорабатывать полноценные альтернативные теории, но пара идей сходу появилась.

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taraskiy lotots

На дискуссию отреагировал партнёр a16z Крис Диксон.
 Под партнёром имеется ввиду один из управляющих фондом.

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Линейный магнит

То что он отреагировал не значит, что имелся в виду он. Это только значит, что он сам подумал, что имеется в виду он.
Но это я так. Я думаю что скорее всего действительно был намёк на a16z. Просто то что это первая и последняя буква алфавита даёт значительно больше возможных трактовок, чем если бы речь шла о компании e16k. Думаю первая и последняя буква алфавита обыгрывается даже в названиях многих других компаний, не говоря уже о многих других вещах. Я в гугле вбил "От А до Я компания" и мне выдало сходу как минимум 3 компании с таким названием.

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0
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Mi Sui

Этот Web3 из каждого утюга блин лезет.
Ещё полгода назад, кмк, не было его так много в инфополе, при том что технология, как я понял, нифига не для рядовых пользователей пока что.

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Danil

Там нет технологии. Есть только лапша для инвесторов.

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user101

рекомендую ознакомиться https://peertube.fr/

Peertube.fr
PeerTube, a federated (ActivityPub) video streaming platform using P2P (BitTorrent) directly in…
peertube.fr
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0
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Danil

С чем? С битторрентом, которому 20 лет?

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Сталин спас Россию

Это немного не веб3

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Kirill Spiridonov

Твой коммент напомнил вот это

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Mi Sui

Он нам и нах й не нужон ваш Web3!

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Линейный магнит

"Два миллиона британцев вышли из Интернета"

Так смешно звучит

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Трансгендолет

Борется за нашу и вашу свободу...

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Линейный магнит

... слова

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Рпош Ашршщ

Из поста не совсем понятно. Его отменили в итоге или нет?

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aliftin

Занятно как топ менеджеры больших интернет компаний после своего ухода начинают топить против корпораций.

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Semen Semenov

Ходячий анекдот

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Jonny Odyssey

цифровые бабки это хлеще любого мыльного пузыря. По сути это узаконенный МММ, который в любую секунду может перестать существовать

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Сталин спас Россию

И доллар в любой момент накроется, да

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