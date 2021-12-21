Бывший глава Twitter Джек Дорси назвал концепцию Web 3.0 собственностью венчурных капиталистов Статьи редакции
А на вопрос Маска о том, где находится Web 3.0, ответил намёком на фонд Андрессена и Горовица.
Джек Дорси написал твит, в котором раскритиковал новую концепцию интернета, основой которой считаются децентрализация, отсутствие единого органа контроля и цензуры. На самом деле, по словам Дорси, Web 3.0 владеют венчурные капиталисты.
Пост собрал больше 22 тысяч лайков и тысячи ретвитов. Многие ответили, что не согласны с Дорси, а некоторые поддержали его. Среди комментаторов был и Илон Маск — он спросил, видел ли кто-то Web3. На что Дорси ответил: «Это где-то между a и z», намекнув, что Web 3.0 находится под контролем венчурной фирмы a16z, основанной Марком Андрессеном и Беном Горовицем.
На дискуссию отреагировал партнёр a16z Крис Диксон. Диксон написал, что он поклонник Дорси и надеется «привлечь его к Ethereum и другим блокчейнам». «Биткоин великолепен как цифровое золото, но есть и другие важные приложения, для которых требуются другие цепочки», — добавил Диксон.
В ответ Дорси написал, что необходимо сосредоточиться на технологиях, которые действительно будут принадлежать людям, а не отдельным лицам и компаниям.
Глава Twitter Джек Дорси ушёл с поста гендиректора компании 29 ноября. Как писало издание The New York Times со ссылкой на источник, после отставки Дорси может заняться криптовалютами и благотворительностью. Ранее он говорил, что биткоин — лучшая валюта интернета, а её основные проблемы — низкая скорость транзакций и отсутствие в обществе понимания всех преимуществ цифровых активов.
Опять капиталисты говна в штаны накидали.
как только ушёл с поста сразу в борцы за свободу заделался ,да охуеть теперь
чмо при котором была запущена цензура рассказывает про контроль, причем путая понятия - not bad
а у тебя есть красная кепка MAKE AMERICA GREAT AGAIN?
слишком толсто
Ну и в чем он не прав?
В том что называет децентрализованную сущность чьей-то собственностью. Дорси просто еблан.
причем тут крипта, самая прямая аналогия в плане принципа - это торенты
Кто ещё еблан: https://web3.foundation/
Эту говнину тут в прошлой статье рекламировали.
Кто ещё еблан
Наверное тот, кто считает, что владельцы сайтика с доменом web3 владеют всем децентрализованным вебом)
Я понял, децентрализованным вебом управляет фонд web3, а интернетом управляет цру. Всё так и есть.
Помогите мне пожалуйста!
Только на vc.ru web3 пишут как Web 3.0, хотя это совсем другая концепция
Там неправильно написано. Web 3.0 это семантическая паутина, а децентрализованный веб называется Web3.
Началось. Web 3.0 используют в разных контекстах по разному. Ты каким образом выбрал самое правильное использование?
Ну вон, в России, и даже тут на "трендовом" тижорнале, авторы заметок пишут "NFT-токены", а так писать априори неправильно, ибо слово "токен" изначально в аббревиатуру входит. То, что авторы заметок не могут в логику, не значит, что за ними стоит повторять.
Например, даже в рамках изначальной дискуссии из заметки — ни Дорси, ни Маск не пишут Web 3.0, они пишут именно Web3, понимая разницу. "Web 3.0" появилось не в этой беседе, а уже у журналистов.
Web 3.0 используют в разных контекстах по разному
Кто использует и где? Мне неинтересна чья-то безграмотность. Web 3.0 и Web3 это совершенно разные вещи.
Там все очень сложно))
Дорси хоть и поехавший почти как стерлигов, но прямо в рекламе этого веб 3 здесь на тж вы половину текста заняли рассказами про web3 foundation, которые и являются кучкой инвесторов, желающих свой, подконтрольный только им интернет.
«Это где-то между a и z», намекнув, что Web 3.0 находится под контролем венчурной фирмы a16z
Имхо, есть вероятность что он намекал на что-то другое. a - первая буква алфавита, z - последняя.
Мне лень прорабатывать полноценные альтернативные теории, но пара идей сходу появилась.
На дискуссию отреагировал партнёр a16z Крис Диксон.
Под партнёром имеется ввиду один из управляющих фондом.
То что он отреагировал не значит, что имелся в виду он. Это только значит, что он сам подумал, что имеется в виду он.
Но это я так. Я думаю что скорее всего действительно был намёк на a16z. Просто то что это первая и последняя буква алфавита даёт значительно больше возможных трактовок, чем если бы речь шла о компании e16k. Думаю первая и последняя буква алфавита обыгрывается даже в названиях многих других компаний, не говоря уже о многих других вещах. Я в гугле вбил "От А до Я компания" и мне выдало сходу как минимум 3 компании с таким названием.
Этот Web3 из каждого утюга блин лезет.
Ещё полгода назад, кмк, не было его так много в инфополе, при том что технология, как я понял, нифига не для рядовых пользователей пока что.
Там нет технологии. Есть только лапша для инвесторов.
рекомендую ознакомиться https://peertube.fr/
С чем? С битторрентом, которому 20 лет?
Это немного не веб3
Твой коммент напомнил вот это
Он нам и нах й не нужон ваш Web3!
Борется за нашу и вашу свободу...
Из поста не совсем понятно. Его отменили в итоге или нет?
Занятно как топ менеджеры больших интернет компаний после своего ухода начинают топить против корпораций.
Ходячий анекдот
цифровые бабки это хлеще любого мыльного пузыря. По сути это узаконенный МММ, который в любую секунду может перестать существовать
И доллар в любой момент накроется, да