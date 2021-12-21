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Новости
Артём Мазанов

Путин подписал закон о расширении полномочий полицейских: они смогут вскрывать машины и проникать в квартиры Статьи редакции

Полицейские также смогут досматривать граждан при наличии оснований полагать, что они «скрывают предметы хищения».

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Фото Артема Мазанова, TJ

Закон вступил в силу со дня его опубликования — 21 декабря 2021 года. Об этом сообщается на портале нормативно-правовых актов.

Теперь сотрудники полиции могут:

  • Проникать в жилые и иные помещения для задержания лиц, которые могли совершить преступления, в том числе на основании показаний свидетелей. До этого силовики могли заходить без разрешения, если нужно было задержать лиц, которые уже являются подозреваемыми;
  • Досматривать граждан, их вещи и автомобили, если «есть основания полагать, что эти граждане имеют при себе оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотики, психотропные вещества или радиоактивные вещества», а также если их заподозрят в сокрытии украденного;
  • Вскрывать транспортные средства для спасения жизни граждан или обеспечения их безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях, для пресечения преступления или проверки сообщения об угрозе террористического акта;
  • Требовать от граждан при обращении назвать свои фамилию, имя и отчество;
  • Обозначать и оцеплять места совершения преступлений, происшествий, публичных и массовых мероприятий и прочих территорий, где «опасно находиться гражданам».

Госдума уточняла, что полномочия, которые этим законом передаются полиции, уже есть у Росгвардии. По словам депутатов, права ведомств просто привели в соответствие.

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Что изменится в законе о полиции и отразится ли это на жизни россиян — мнение юриста.

Фото с сайта Госдумы

#новости #право #путин

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Линейный магнит

О дивный новый мир 🥳

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WED CR.ST.
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Exorcist

хорошо что не лица и попы

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Кирилл Вселенский

Техническое решение в разработке, вот бэта версия УОНР (устройство обязательное к ношению россиянину)

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Павел Морозов

Ну охуеть теперь, никаких ордеров даже не надо

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Антон Комаров

поздравляю всех россиян!!!

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Линейный магнит

Увидев полицейского, переходите на другую сторону улицы

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Alexey Shirshov

Праздник к нам приходит..

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Тимур Мансонуров

Дубинки вкус бодрящий

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Ivar Ragnarsson

Ладно, пока

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Иван Клюхин

Выборы прошли, можно опять себе в ногу стрелять.

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Линейный магнит

Требовать от граждан при обращении назвать свои фамилию, имя и отчество;
При этом гражданин должен встать на колени, сцепив руки за затылком

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Линейный магнит

Чето замышляют

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Иван Грозный

надо превентивно всех посадить
*основано на показаниях возможных свидетелей*

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Фёдор Бузаев

Сейчас прибудет новая партия молодых ребят, севших по 228

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Дармен Есназаров

Лайк не глядя

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Линейный магнит

Будут ходить по домам антиваксеров?

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Линейный магнит

Пенсионерам пизда.

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Линейный магнит

Ну что, всех с новым ГУЛАГом, росеяне

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Антон Комаров

нужно сплотиться!!! не время жаловаться!! НАТО у порога!!

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