Путин подписал закон о расширении полномочий полицейских: они смогут вскрывать машины и проникать в квартиры Статьи редакции
Полицейские также смогут досматривать граждан при наличии оснований полагать, что они «скрывают предметы хищения».
Закон вступил в силу со дня его опубликования — 21 декабря 2021 года. Об этом сообщается на портале нормативно-правовых актов.
Теперь сотрудники полиции могут:
- Проникать в жилые и иные помещения для задержания лиц, которые могли совершить преступления, в том числе на основании показаний свидетелей. До этого силовики могли заходить без разрешения, если нужно было задержать лиц, которые уже являются подозреваемыми;
- Досматривать граждан, их вещи и автомобили, если «есть основания полагать, что эти граждане имеют при себе оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотики, психотропные вещества или радиоактивные вещества», а также если их заподозрят в сокрытии украденного;
- Вскрывать транспортные средства для спасения жизни граждан или обеспечения их безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях, для пресечения преступления или проверки сообщения об угрозе террористического акта;
- Требовать от граждан при обращении назвать свои фамилию, имя и отчество;
- Обозначать и оцеплять места совершения преступлений, происшествий, публичных и массовых мероприятий и прочих территорий, где «опасно находиться гражданам».
Госдума уточняла, что полномочия, которые этим законом передаются полиции, уже есть у Росгвардии. По словам депутатов, права ведомств просто привели в соответствие.
хорошо что не лица и попы
Техническое решение в разработке, вот бэта версия УОНР (устройство обязательное к ношению россиянину)
Ну охуеть теперь, никаких ордеров даже не надо
поздравляю всех россиян!!!
Праздник к нам приходит..
Дубинки вкус бодрящий
Ладно, пока
Выборы прошли, можно опять себе в ногу стрелять.
надо превентивно всех посадить
*основано на показаниях возможных свидетелей*
Сейчас прибудет новая партия молодых ребят, севших по 228
Лайк не глядя
нужно сплотиться!!! не время жаловаться!! НАТО у порога!!