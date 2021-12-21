Полицейские также смогут досматривать граждан при наличии оснований полагать, что они «скрывают предметы хищения».

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Фото Артема Мазанова, TJ

Закон вступил в силу со дня его опубликования — 21 декабря 2021 года. Об этом сообщается на портале нормативно-правовых актов.

Теперь сотрудники полиции могут:

Проникать в жилые и иные помещения для задержания лиц, которые могли совершить преступления, в том числе на основании показаний свидетелей. До этого силовики могли заходить без разрешения, если нужно было задержать лиц, которые уже являются подозреваемыми;

Досматривать граждан, их вещи и автомобили, если «есть основания полагать, что эти граждане имеют при себе оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотики, психотропные вещества или радиоактивные вещества», а также если их заподозрят в сокрытии украденного;



Вскрывать транспортные средства для спасения жизни граждан или обеспечения их безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях, для пресечения преступления или проверки сообщения об угрозе террористического акта;

Требовать от граждан при обращении назвать свои фамилию, имя и отчество;



Обозначать и оцеплять места совершения преступлений, происшествий, публичных и массовых мероприятий и прочих территорий, где «опасно находиться гражданам».



Госдума уточняла, что полномочия, которые этим законом передаются полиции, уже есть у Росгвардии. По словам депутатов, права ведомств просто привели в соответствие.