Путин подписал закон, разрешающий губернаторам баллотироваться более двух сроков подряд Статьи редакции
Закон также запрещает главам субъектов России именоваться президентами.
Закон об организации региональной власти вступит в силу с 1 июня 2022 года. Об этом сообщается на портале нормативно-правовых актов.
- Документ устанавливает единый срок полномочий глав регионов и отменяет запрет на пребывание в этой должности более двух сроков подряд.
- Он также устанавливает общее наименование должности руководителя региона — «глава субъекта РФ».
- В соответствии с законом, федеральные и региональные органы могут передавать друг другу часть свои полномочий, при условии если это не противоречит Конституции.
- Глава региона может быть снят с должности президентом России в связи с утратой доверия или в связи с выражением ему недоверия местным заксобранием. Глава государства может прекращать полномочия глав регионов по любым основаниям.
- Региональные парламенты могут работать дистанционно.
- Также закон предусматривает, что число сроков нахождения у власти губернаторов будут определять заксобрания регионов.
Прямые выборы глав регионов отменили по инициативе Владимира Путина в 2004 году после теракта в Беслане. По его словам, это было необходимо, чтобы «укрепить вертикаль власти для борьбы с терроризмом». В 2012 году при президенте Дмитрии Медведеве прямые выборы глав регионов вернули. В 2015 году ввели ограничение, согласно которому губернаторы не могут избираться более двух сроков подряд.
Татарстан — единственный субъект России, где высшее должностное лицо в 2021 году ещё именуется президентом. В октябре парламент республики не поддержал законопроект, принятый в окончательном чтении Госдумой.
Обнулился сам - обнули других
А что если Путин действительно сможет захватить Украину.
Так что я бы на место белорусов и украинцев не относился бы к этому так пофигоистично
А белорусам-то чего дергаться, их еще в конце 90ых захватила Россия (проект союзного государства тогда возник)
Ну как бы российское законодательство на них никак не распространяется и даже не предполагалось, что будет распространяться (это должно было быть уже союзное законодательство)
Белорусам не привыкать.
заздрість
Эх, недолго тебе осталось
Закон также запрещает главам субъектов России именоваться президентами.
Мне кажется, это плохой симптом. Десятки лет глава Татарстана назывался президентом, и никто не придавал этому особое значение. А теперь неожиданно встала острая необходимость лишить его этого титула. Такое ощущение, что у кого-то за долгое время пребывание во власти начала прогрессировать... ну скажем так, начали расти опасения.
Возьмём к примеру Беларусь, где несмотря на кажущуюся победу и полное отсутствие протестных акций, чуть ли не каждый день гайки закручиваются всё сильнее и сильнее, и теперь по слухам докатилось до того, что массово увольняют (а точнее предлагают уволиться по собственному желанию) неблагонадёжных сограждан. Притом не только тех, кто был задержан или замечен на митингах, но даже просто подписантов за Бабарико. Хотя очевидно, что это действие ну никак не нарушало закон, тем не менее кое-то похоже так боится, что дует уже даже на воду.
Если бы не зимняя вишня, то сам бы не ушёл до сих пор
с 2015 года нельзя. Тулеева там вскоре "ушли"
А где ещё в мире президент имеет такое влияние на местные органы власти?
В Америке местные вроде нахуй могут посылать президента
Так и у нас можно нахуй американского президента посылать... Да и любого губера американского.
Полтавченко ж сняли, с чего BigLove то дольше продержится?
Закон также запрещает главам субъектов России именоваться президентами.
Хрена эго, ещё можно запретить иметь рост больше 170 см.
В Татарстане уже полыхнуло?
Тю.
Весь закон для того чтобы тихо следующего президента Татарстана не называть президентом Татарстана, а то действующий отказался не называться президентом Татарстана.
подписал закон, разрешающий губернаторам баллотироваться более двух сроков подряд
И передавать должность по наследству
их хоть переименуют в вассалов?