Закон об организации региональной власти вступит в силу с 1 июня 2022 года. Об этом сообщается на портале нормативно-правовых актов.

Прямые выборы глав регионов отменили по инициативе Владимира Путина в 2004 году после теракта в Беслане. По его словам, это было необходимо, чтобы «укрепить вертикаль власти для борьбы с терроризмом». В 2012 году при президенте Дмитрии Медведеве прямые выборы глав регионов вернули. В 2015 году ввели ограничение, согласно которому губернаторы не могут избираться более двух сроков подряд.