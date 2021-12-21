Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Новости
Сергей Исенеков

Путин подписал закон, разрешающий губернаторам баллотироваться более двух сроков подряд Статьи редакции

Закон также запрещает главам субъектов России именоваться президентами.

Закон об организации региональной власти вступит в силу с 1 июня 2022 года. Об этом сообщается на портале нормативно-правовых актов.

  • Документ устанавливает единый срок полномочий глав регионов и отменяет запрет на пребывание в этой должности более двух сроков подряд.
  • Он также устанавливает общее наименование должности руководителя региона — «глава субъекта РФ».
  • В соответствии с законом, федеральные и региональные органы могут передавать друг другу часть свои полномочий, при условии если это не противоречит Конституции.
  • Глава региона может быть снят с должности президентом России в связи с утратой доверия или в связи с выражением ему недоверия местным заксобранием. Глава государства может прекращать полномочия глав регионов по любым основаниям.
  • Региональные парламенты могут работать дистанционно.
  • Также закон предусматривает, что число сроков нахождения у власти губернаторов будут определять заксобрания регионов.

Прямые выборы глав регионов отменили по инициативе Владимира Путина в 2004 году после теракта в Беслане. По его словам, это было необходимо, чтобы «укрепить вертикаль власти для борьбы с терроризмом». В 2012 году при президенте Дмитрии Медведеве прямые выборы глав регионов вернули. В 2015 году ввели ограничение, согласно которому губернаторы не могут избираться более двух сроков подряд.

Татарстан — единственный субъект России, где высшее должностное лицо в 2021 году ещё именуется президентом. В октябре парламент республики не поддержал законопроект, принятый в окончательном чтении Госдумой.

#новости #право #регионы

1417 просмотров
36
14
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
36 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Michael Konovalov

Обнулился сам - обнули других

Ответить
23
Развернуть ветку
Линейный магнит

Мне похуй, я из Украины.

Ответить
9
Развернуть ветку
Линейный магнит

держи курсе, а то как мы тут без твоего мнения

Ответить
6
Развернуть ветку
Михаил Зеленин

А что если Путин действительно сможет захватить Украину.
Так что я бы на место белорусов и украинцев не относился бы к этому так пофигоистично

Ответить
0
Развернуть ветку
Рыжий

А белорусам-то чего дергаться, их еще в конце 90ых захватила Россия (проект союзного государства тогда возник)

Ответить
0
Развернуть ветку
Михаил Зеленин

Ну как бы российское законодательство на них никак не распространяется и даже не предполагалось, что будет распространяться (это должно было быть уже союзное законодательство)

Ответить
0
Развернуть ветку
Michael Konovalov

Белорусам не привыкать.

Ответить
0
Развернуть ветку
Михаил Павлович

заздрість

Ответить
0
Развернуть ветку
Макс Романенко

Эх, недолго тебе осталось

Ответить
–3
Развернуть ветку
Линейный магнит

Геронтократия intensifies

Ответить
5
Развернуть ветку
Линейный магнит

путин изобрел генерал-губернаторов

Ответить
4
Развернуть ветку
Линейный магнит

Ждем губернии и волости теперь

Ответить
3
Развернуть ветку
Линейный магнит

Придется менять мем, теперь будет: Барнаул, Томская губерния!

Ответить
0
Развернуть ветку
Линейный магнит

Раньше нельзя было? А как Аман Тулеев был губернатором 20 лет?

Ответить
1
Развернуть ветку
Линейный магнит

2 срока по 10 лет, чо за вопрос

Ответить
11
Развернуть ветку
Линейный магнит

не гони. это был один по двадцать

Ответить
3
Развернуть ветку
Линейный магнит

Вышел по УДО

Ответить
2
Развернуть ветку
Линейный магнит

Логично. Спасибо за пояснения

Ответить
0
Развернуть ветку
Романелло Кивогенс

Закон также запрещает главам субъектов России именоваться президентами.
 Мне кажется, это плохой симптом. Десятки лет глава Татарстана назывался президентом, и никто не придавал этому особое значение. А теперь неожиданно встала острая необходимость лишить его этого титула. Такое ощущение, что у кого-то за долгое время пребывание во власти начала прогрессировать... ну скажем так, начали расти опасения.

Возьмём к примеру Беларусь, где несмотря на кажущуюся победу и полное отсутствие протестных акций, чуть ли не каждый день гайки закручиваются всё сильнее и сильнее, и теперь по слухам докатилось до того, что массово увольняют (а точнее предлагают уволиться по собственному желанию) неблагонадёжных сограждан. Притом не только тех, кто был задержан или замечен на митингах, но даже просто подписантов за Бабарико. Хотя очевидно, что это действие ну никак не нарушало закон, тем не менее кое-то похоже так боится, что дует уже даже на воду.

Ответить
4
Развернуть ветку
Anatoly Timchenko

Если бы не зимняя вишня, то сам бы не ушёл до сих пор

Ответить
1
Развернуть ветку
Михаил Зеленин

с 2015 года нельзя. Тулеева там вскоре "ушли"

Ответить
0
Развернуть ветку
VladimirV

А где ещё в мире президент имеет такое влияние на местные органы власти?
В Америке местные вроде нахуй могут посылать президента

Ответить
1
Развернуть ветку
Линейный магнит

лошки ёптеть

Ответить
7
Развернуть ветку
Владимир Березин

Так и у нас можно нахуй американского президента посылать... Да и любого губера американского.

Ответить
6
Развернуть ветку
Линейный магнит

круто! усатый дебил наконец-то убьёт Питер полностью

Ответить
3
Развернуть ветку
Михаил Зеленин

Полтавченко ж сняли, с чего BigLove то дольше продержится?

Ответить
1
Развернуть ветку
Sanek Igoshev

Закон также запрещает главам субъектов России именоваться президентами.
Хрена эго, ещё можно запретить иметь рост больше 170 см.

Ответить
2
Развернуть ветку
Линейный магнит

Закон также запрещает главам субъектов России именоваться президентами
следующим шагом узаконит передачу власти своим детям

Ответить
2
Развернуть ветку
Очень Cерьёзный Валера

В Татарстане уже полыхнуло?

Ответить
0
Развернуть ветку
Линейный магнит

затерпели

Ответить
4
Развернуть ветку
Очень Cерьёзный Валера

Тю.

Ответить
0
Развернуть ветку
Selfish Ledger

Весь закон для того чтобы тихо следующего президента Татарстана не называть президентом Татарстана, а то действующий отказался не называться президентом Татарстана.

Ответить
1
Развернуть ветку
Линейный магнит

нет, весь закон чтоб не менять людей на местах, не пускать молодых и возможно не лояльных, дедушка старый - дедушке трудно. вот в след году собянин сможет опять переизбраться

Ответить
1
Развернуть ветку
DarkFire

подписал закон, разрешающий губернаторам баллотироваться более двух сроков подряд

И передавать должность по наследству

Ответить
1
Развернуть ветку
Подозрительный Кот

их хоть переименуют в вассалов?

Ответить
1
Развернуть ветку
Линейный магнит

Крепостные на месте?

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 36 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null